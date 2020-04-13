Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Соцзащита

Заработать в кризис

На время пандемии псковских студентов трудоустроят в собственном вузе

Текст:
Ольга Нефёдова
13 апреля 2020 года, 15:24
Фото: https://www.e1.ru
0

Из-за распространения короновирусной инфекции люди теряют работу, сокращаются их доходы. В группу риска попали и студенты, которые, как правило, живут подработками. К сожалению, не все они могут рассчитывать на помощь из дома, а кто-то уже и сам давно помогает своей семье. Псковский университет в трудную минуту решил поддержать молодых людей и трудоустроить в родном вузе.

Андрей Брагин второй год учится в колледже ПсковГУ, изучает программирование.

- О том, что есть возможность подработать в период ограничительных мер, мне сказала мой классный руководитель, - рассказывает Андрей.

Летом он уже работал несколько месяцев в одной из торговых сетей — помогал на складе. Как известно, деньги лишними не бывают. Андрей, как и многие студенты, всегда готов подработать, если такая возможность выпадает, поэтому за предложение он сразу ухватился и почти сразу позвонил по необходимому телефону.

Выяснил, какие есть вакансии, решил, что предложение его устраивает и отправился на собеседование. У него поинтересовались, работал ли раньше и какого рода эта работа была, понимает ли, в чем заключаются его новые обязанности, что от него будет зависеть и готов ли он.

- Я сказал, что все понимаю, и, да, работать готов, - отметил Андрей.

В четверг, 9 апреля, он заступил на свою первую смену. Теперь он работает дежурным в студенческом общежитие на Карла Маркса, график - сутки через трое.

Я отвечаю за порядок, отслеживаю ситуация по камерам, выдаю ключи под роспись, созваниваюсь с главным корпусом, чтобы проверить систему безопасности

Заработать в кризис Андрей Брагин

Нет ничего такого, с чем не мог бы справиться, молодой человек.

- Предложенная зарплата меня вполне устраивает, - уверят Андрей. - Еще и время на учебу остается.

Студент колледжа ПсковГУ Михаил Камышников тоже информацией о том, что подработать можно в собственном учебном учреждении заинтересовался.

Говорит, что последнее время подрабатывал грузчиком в одном из супермаркетов. Мало того, что работать приходилось по ночам, так это еще и тяжелый физический труд, который здорово выматывал и явно не стоил тех денег, которые за него платили.

- Теперь я работаю дежурным в учебном корпусе на Льва Толстого. Получаю больше, чем когда работал по ночам, так сильно не устаю, могу даже в течение дня выполнять какие-то задания, если преподаватели просят сделать срочно. В основном же учебу откладываю на вечер, делаю, когда возвращаюсь с работы

Заработать в кризис Михаил Камышников

Михаил работает с 9 утра до 17 вечера, суббота и воскресенье — выходные.

- И график удобный, и работа не сложная, - признается он. - В мои обязанности входит обеспечение безопасности, выдача ключей, пропуск преподавателей.

Администрацией ПсковГУ разработан проект, направленный на временное трудоустройство студентов в родном вузе. Это позволит работникам пенсионного и предпенсионного возраста находиться в безопасности дома, а студентам получить источник заработка.

Помощь в поиске работы студентам оказывает Центр карьеры и трудоустройства ПсковГУ.

- Каждый день к нам поступает по 2-3 звонка от студентов, которые интересуются вакансиями, - рассказала руководитель Центра Екатерина Гончарова. - Звонят не только студенты, но и их родственники. Совсем недавно об условиях работы для своего внука звонила узнать его бабушка.

Кроме того, что студентам предлагают трудоустроиться в вузе, в своей группе в Вконтакте сотрудники Центр карьеры и трудоустройства ПсковГУ размещают и вакансии от предприятий и организаций региона. 

В университете формируется список доступных вакансий. В ближайшее время он будет расширяться. Уже сегодня студенты могут обратиться в Центр, есть места дежурных в студенческих общежитиях.

Куда обращаться?

Желающие пройти собеседование могут обращаться по телефону 8 911 350 10 80. Вакансии размещаются в группе Центра в социальной сети ВКонтакте. В группе также размещены объявления других работодателей.




  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы

26 апреля

  • Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
  • Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
  • Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
  • Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
  • Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
  • Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
  • Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
  • Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
  • Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски
  • Врачи спорят относительно стабилизации ситуации с коронавирусом в России

    • 25 апреля

  • Строители из Москвы 14 дней проведут в обсерваторе на базе лагеря «Звездный» в Невельском районе
  • Больницы в четырех приграничных районах области отремонтируют и оснастят современным оборудованием
  • В Псковской области на поддержку народа сето будет выделено 3, 3 млн рублей
  • О ситуации в Островской больнице: Здание опечатано, продукты для врачей и пациентов оставляют в специальном шлюзе
  • В Бежаницах выявлен первый случай заболевания коронавирусом
  • За кэшбэк жительница Островского района заплатила более 22 тысяч рублей
  • Шесть дополнительных контейнеров для сбора мусора установлены в деревнях Опочецкого района
  • Нетрезвый житель Московской области разъезжал на машине по Порхову
  • Число заболевших коронавирусом в Псковской области достигло 110 человек
  • Называть места жительства и работы заболевших коронавирусом нельзя
  • Губернатор: Оснований компенсировать семьям школьников затраты на интернет нет
  • В Псковской области цифровые пропуска вводить не будут

    • 24 апреля

  • Михаил Ведерников: Коронавирус многое поменял в нашей жизни, но не календарь
  • Прибывающие в Псковскую область из других регионов граждане обязаны самоизолироваться на 14 дней
  • Михаил Ведерников: Меры поддержки предприятий региона в условиях коронавируса необходимо расширять
  • Марина Гаращенко о ситуации с очагом коронавируса в Новосокольниках: Повода для паники нет, все необходимые меры приняты
  • Современные технологии завтрашнего дня
  • Бесперебойное энергоснабжение медучреждений обсудили псковский губернатор и глава компании «Россети Северо-Запад»
  • С панихиды по погибшим и колокольного перезвона начнётся День Победы в Пскове
  • 335 млн рублей направили в этом году на поддержку псковских аграриев

    • Новости

    Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

    Спорт
    Алексей Кедров 26 апреля 11:43

    Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

    Традиция, которой уже 75 лет, не прервется

    Сидим на чемоданах

    Общество
    22 апреля 10:15

    Сидим на чемоданах

    Что происходит в туристической отрасли Псковской области
    «Все, что происходит в жизни района, касается моей жизни»

    Общество
    17 апреля 09:00

    «Все, что происходит в жизни района, касается моей жизни»

    Пустошкинская пенсионерка в письме в газету высказала свое мнение о ситуации с Центром культуры района