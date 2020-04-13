Заработать в кризис

Из-за распространения короновирусной инфекции люди теряют работу, сокращаются их доходы. В группу риска попали и студенты, которые, как правило, живут подработками. К сожалению, не все они могут рассчитывать на помощь из дома, а кто-то уже и сам давно помогает своей семье. Псковский университет в трудную минуту решил поддержать молодых людей и трудоустроить в родном вузе.

Андрей Брагин второй год учится в колледже ПсковГУ, изучает программирование.

- О том, что есть возможность подработать в период ограничительных мер, мне сказала мой классный руководитель, - рассказывает Андрей.

Летом он уже работал несколько месяцев в одной из торговых сетей — помогал на складе. Как известно, деньги лишними не бывают. Андрей, как и многие студенты, всегда готов подработать, если такая возможность выпадает, поэтому за предложение он сразу ухватился и почти сразу позвонил по необходимому телефону.

Выяснил, какие есть вакансии, решил, что предложение его устраивает и отправился на собеседование. У него поинтересовались, работал ли раньше и какого рода эта работа была, понимает ли, в чем заключаются его новые обязанности, что от него будет зависеть и готов ли он.

- Я сказал, что все понимаю, и, да, работать готов, - отметил Андрей.

В четверг, 9 апреля, он заступил на свою первую смену. Теперь он работает дежурным в студенческом общежитие на Карла Маркса, график - сутки через трое.