Заработать в кризис

Из-за распространения короновирусной инфекции люди теряют работу, сокращаются их доходы. В группу риска попали и студенты, которые, как правило, живут подработками. К сожалению, не все они могут рассчитывать на помощь из дома, а кто-то уже и сам давно помогает своей семье. Псковский университет в трудную минуту решил поддержать молодых людей и трудоустроить в родном вузе.
Андрей Брагин второй год учится в колледже ПсковГУ, изучает программирование.
- О том, что есть возможность подработать в период ограничительных мер, мне сказала мой классный руководитель, - рассказывает Андрей.
Летом он уже работал несколько месяцев в одной из торговых сетей — помогал на складе. Как известно, деньги лишними не бывают. Андрей, как и многие студенты, всегда готов подработать, если такая возможность выпадает, поэтому за предложение он сразу ухватился и почти сразу позвонил по необходимому телефону.
Выяснил, какие есть вакансии, решил, что предложение его устраивает и отправился на собеседование. У него поинтересовались, работал ли раньше и какого рода эта работа была, понимает ли, в чем заключаются его новые обязанности, что от него будет зависеть и готов ли он.
- Я сказал, что все понимаю, и, да, работать готов, - отметил Андрей.
В четверг, 9 апреля, он заступил на свою первую смену. Теперь он работает дежурным в студенческом общежитие на Карла Маркса, график - сутки через трое.
Я отвечаю за порядок, отслеживаю ситуация по камерам, выдаю ключи под роспись, созваниваюсь с главным корпусом, чтобы проверить систему безопасности
Андрей Брагин
Нет ничего такого, с чем не мог бы справиться, молодой человек.
- Предложенная зарплата меня вполне устраивает, - уверят Андрей. - Еще и время на учебу остается.
Студент колледжа ПсковГУ Михаил Камышников тоже информацией о том, что подработать можно в собственном учебном учреждении заинтересовался.
Говорит, что последнее время подрабатывал грузчиком в одном из супермаркетов. Мало того, что работать приходилось по ночам, так это еще и тяжелый физический труд, который здорово выматывал и явно не стоил тех денег, которые за него платили.
- Теперь я работаю дежурным в учебном корпусе на Льва Толстого. Получаю больше, чем когда работал по ночам, так сильно не устаю, могу даже в течение дня выполнять какие-то задания, если преподаватели просят сделать срочно. В основном же учебу откладываю на вечер, делаю, когда возвращаюсь с работы
Михаил Камышников
Михаил работает с 9 утра до 17 вечера, суббота и воскресенье — выходные.
- И график удобный, и работа не сложная, - признается он. - В мои обязанности входит обеспечение безопасности, выдача ключей, пропуск преподавателей.
Администрацией ПсковГУ разработан проект, направленный на временное трудоустройство студентов в родном вузе. Это позволит работникам пенсионного и предпенсионного возраста находиться в безопасности дома, а студентам получить источник заработка.
Помощь в поиске работы студентам оказывает Центр карьеры и трудоустройства ПсковГУ.
- Каждый день к нам поступает по 2-3 звонка от студентов, которые интересуются вакансиями, - рассказала руководитель Центра Екатерина Гончарова. - Звонят не только студенты, но и их родственники. Совсем недавно об условиях работы для своего внука звонила узнать его бабушка.
Кроме того, что студентам предлагают трудоустроиться в вузе, в своей группе в Вконтакте сотрудники Центр карьеры и трудоустройства ПсковГУ размещают и вакансии от предприятий и организаций региона.
В университете формируется список доступных вакансий. В ближайшее время он будет расширяться. Уже сегодня студенты могут обратиться в Центр, есть места дежурных в студенческих общежитиях.
Куда обращаться?
Желающие пройти собеседование могут обращаться по телефону 8 911 350 10 80. Вакансии размещаются в группе Центра в социальной сети ВКонтакте. В группе также размещены объявления других работодателей.