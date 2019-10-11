Костыли на прокат

Участница областного форума из другого региона, молодая девушка, в Пскове сломала ногу. Гипс, полная неподвижность конечности, а впереди еще долгая дорога домой. Что делать? Местный пункт проката технических средств реабилитации предоставил ей костыли. Конечно, такой случай – скорее, исключение. В основном, такие организации работают для жителей Псковской области, но помогают всем, кто нуждается в помощи, пережить сложный период. «Псковская правда» разузнала подробности о региональных проектах по прокату технических средств реабилитации.

- Такой сервис существует в системе социального обслуживания более пяти лет. Пунктов у нас два: в Пскове и в Великих Луках. Мы работаем над развитием пунктов проката в рамках пилотного проекта по созданию систем долговременного ухода, - рассказывает заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Николаева.

По ее словам, проект по созданию систем долговременного ухода предполагает как повышение качества ухода в стационарных учреждений, так и развитие надомного ухода, который осуществляют родные и близкие. - Чтобы поддержать возможность оказания такого ухода, мы намерены развивать пункты проката средств реабилитации. Чтобы период времени, когда человек еще оформляет документы на инвалидность или испытывает временные затруднения, поддержать его способность к самообслуживанию и удержать на определенном уровне качество его жизни.

В дальнейшем планируется создание таких пунктов проката в каждом муниципалитете: -Возможно, в райцентрах они будут чуть скромнее, но имея сеть, мы всегда будем иметь возможность перераспределять ресурсы.

Пока же таких пунктов проката в области всего четыре. Помимо имеющихся в государственной системе проектов, аналогичные услуги предоставляют и общественные организации.

- В нашей области некоммерческие организации достаточно активны. Они уже наработали определенный опыт в сфере социального обслуживания, в работе с инвалидами. Работают уже не один год и зарекомендовали себя, как профессионалы и ответственные поставщики в сфере социальных услуг, - говорит Татьяна Николаева.

Среди них некоммерческая организация «Хэсэд Ицхак», которая разработала целый ряд программ, направленных на уход за пожилыми и инвалидами.

- У организации много различных важных социальных проектов. Нравится их подход к качеству предоставляемых услуг. Один из последних проектов - это создание пункта проката технических средств реабилитации, которые могут помочь решить проблемы различных категорий маломобильных граждан.

Другой пункт проката технических средств реабилитации открыло региональное отделение всероссийского общества инвалидов. Оба проекта комитет поддержал своими письмами и они получили финансирование на реализацию из средств президентского гранта.