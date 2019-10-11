Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Соцзащита

Костыли на прокат

Где жители региона могут на время взять на время средства технической реабилитации

Текст:
Светлана Синцова
11 октября 2019 года, 09:35
Фото: orto-plus.ru
0

Участница областного форума из другого региона, молодая девушка, в Пскове сломала ногу. Гипс, полная неподвижность конечности, а впереди еще долгая дорога домой. Что делать? Местный пункт проката технических средств реабилитации предоставил ей костыли. Конечно, такой случай – скорее, исключение. В основном, такие организации работают для жителей Псковской области, но помогают всем, кто нуждается в помощи, пережить сложный период. «Псковская правда» разузнала подробности о региональных проектах по прокату технических средств реабилитации.

- Такой сервис существует в системе социального обслуживания более пяти лет. Пунктов у нас два: в Пскове и в Великих Луках. Мы работаем над развитием пунктов проката в рамках пилотного проекта по созданию систем долговременного ухода, - рассказывает заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Николаева.

По ее словам, проект по созданию систем долговременного ухода предполагает как повышение качества ухода в стационарных учреждений, так и развитие надомного ухода, который осуществляют родные и близкие. - Чтобы поддержать возможность оказания такого ухода, мы намерены развивать пункты проката средств реабилитации. Чтобы период времени, когда человек еще оформляет документы на инвалидность или испытывает временные затруднения, поддержать его способность к самообслуживанию и удержать на определенном уровне качество его жизни.

В дальнейшем планируется создание таких пунктов проката в каждом муниципалитете: -Возможно, в райцентрах они будут чуть скромнее, но имея сеть, мы всегда будем иметь возможность перераспределять ресурсы.

Пока же таких пунктов проката в области всего четыре. Помимо имеющихся в государственной системе проектов, аналогичные услуги предоставляют и общественные организации.

- В нашей области некоммерческие организации достаточно активны. Они уже наработали определенный опыт в сфере социального обслуживания, в работе с инвалидами. Работают уже не один год и зарекомендовали себя, как профессионалы и ответственные поставщики в сфере социальных услуг, - говорит Татьяна Николаева.

Среди них некоммерческая организация «Хэсэд Ицхак», которая разработала целый ряд программ, направленных на уход за пожилыми и инвалидами.

- У организации много различных важных социальных проектов. Нравится их подход к качеству предоставляемых услуг. Один из последних проектов - это создание пункта проката технических средств реабилитации, которые могут помочь решить проблемы различных категорий маломобильных граждан.

Другой пункт проката технических средств реабилитации открыло региональное отделение всероссийского общества инвалидов. Оба проекта комитет поддержал своими письмами и они получили финансирование на реализацию из средств президентского гранта.

ПОДРОБНОСТИ

Центр проката технических средств реабилитации на базе Центра социального обслуживания Пскова: (улица Советская, дом 111, телефоны: (8112) 66-73-54, 62-15-93.

Средства реабилитации: протезно-ортопедические изделия: трости опорные, костыли, прогулочные опоры-ходунки, кресла-туалеты, кресла-коляски с ручным приводом малогабаритные, кресло-коляска с электроприводом. Режим работы: понедельник - пятница, с 9.00 до 17.00.

Сроки использования: от одного дня до 6 месяцев.

Условия: стоимость указана на сайте*

Ведется запись на оборудование, которое в настоящий момент занято.


Пункт проката технических средств реабилитации на базе Центра социального обслуживания Великих Лук (проспект Гагарина, дом 8, телефон: (81153) 3-93-50.

Средства реабилитации: костыли, трости, ходунки шагающие,кресло – коляска и др.

Режим работы: понедельник - пятница, с 08.45 до 17.00.

Сроки использования: от одного дня до 6 месяцев.

Условия: стоимость указана на сайте*


Социальный пункт проката в центре «Хэсэд Ицхак» (Псков, улица Розы Люксмбург, дом 6, телефоны: (8112) 57 24 23, +79210002422.

Средства реабилитации: ходунки, костыли, трости; инвалидные коляски, реабилитационные тренажеры, матрасы противопролежневые, санитарно-гигиеническое оснащение. Возможна замена оборудования в процессе эксплуатации. Также предоставляются услуги психолога. Режим работы: круглосуточный, с возможностью выезда к клиенту.

Сроки использования: один месяц с возможностью продления. Условия: бесплатно, внесение залога (при возвращении оборудования деньги возвращаются)


Социальный пункт проката и обмена технических средств реабилитации Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов (Псков, улица Школьная, дом 19, телефоны: 8(8112) 20-17-03, +7 9532527272.

Средства реабилитации: кресло-коляска, костыли, трости опорные, прогулочные опоры-ходунки, ходунки роллаторы, ходунки детские, зимоходы, пандус складной. Более 50 наименований технических средств реабилитации. Режим работы: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 14.00 Сроки использования: один месяц с возможностью продления. Условия: обмен на другое ТСР или прокат*

*- цены социальные, доступные.

КСТАТИ

В реестр поставщиков социальных услуг (он сформирован на сайте комитета) входит 74 организации. Из них 9 негосударственные, в том числе, социально ориентированные некоммерческие организации.

ЦИФРЫ

В Псковской области проживает около 50 тысяч инвалидов. Из них более 2 366 инвалиды, использующие кресла-колясочки, 987 человек - использующих протезы , 1529 - инвалиды по зрению, 1 960– инвалиды по слуху.

ВАЖНО

В соответствие с госпрограммой «Доступная среда» инвалиды обеспечиваются средствами технической реабилитации за счет средств областного бюджета. В региональный перечень таких средств входят: специализированная многофункциональная кровать с механическим приводом регулирования, планшетный компьютер с поддержкой сети 4G для людей с нарушением слуховых функций, часы наручные электронные с синтезатором речи для людей с нарушением зрения, часы наручные механические со шрифтом брайля для людей с нарушением зрения , будильник с синтезатором речи для людей с нарушением зрения, бумага, блокнот для письма по Брайлю и смартфон с программой экранного доступа.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Готовность номер один

Общество
11 октября 16:52

Готовность номер один

Приставки закуплены, волонтеры в запасе – до тотальной цифровизации осталось три дня
Туризм после Ганзы

Общество
11 октября 16:49

Туризм после Ганзы

Псковская область выходит из статуса региона выходного дня и ждет иностранных гостей к 2021 году
Что-то пошло не так

Общество
11 октября 13:01

Что-то пошло не так

Очередной забор в центре города стал причиной очередной скандала (ФОТО)

11 октября

  • На битву чтецов «Открой рот» приглашают 13 октября жителей Псковской области
  • За полтора года в Псковской области число ТОСов выросло с 0 до 50
  • В «Экопроме» появилась техника для уборки крупногабаритного мусора
  • Ожоги рук получила на пожаре пожилая жительница Новосокольнического района
  • Псков стали посещать туристы из отдаленных регионов России – директор турбюро «Континент»
  • Светлана Баранова: Туристы становятся более самостоятельными в своих путешествиях по России
  • Начались продажи билетов на ночные «Ласточки» между Псковом и Санкт-Петербургом
  • Псковские турагенства советуют псковичам проверять информацию о турфирмах и не вестись на демпинг
  • Восемь приставок для приёма цифрового ТВ разыграют среди жителей Пустошки
  • Дмитрий Медведев ознакомился с программой развития Псковской области
  • У великолучанина изъяли контрафактные сигареты на сумму более 5 миллионов рублей
  • У пропавшей в Пскове Ирины Ивановой при себе были ключи от дома (ФОТО, ПРИМЕТЫ)

    • 10 октября

  • Небольшие дожди и 14 градусов тепла ожидаются 11 октября в Псковской области
  • Пётр Крупеня на следующей неделе ответит на вопросы жителей Островского района
  • Эксперты выяснили, что поможет росту экономики Псковской области в ближайшие 15 лет
  • Екатерина Ларина: Псков даст основной рост звонков по переходу на цифровое ТВ
  • В Мордовии простились с десантником Александром Рыбалко, погибшим под Псковом
  • Любителей интеллектуальных игр в Пскове приглашают на субботнюю велопрогулку
  • Псковская библиотека собирает самые необходимые вещи для кошек и собак
  • Автобус, в котором прививают от гриппа, будет ждать псковичей возле «Ленты» и «Империала»
  • Приметы попавшего под Псковом верующего паломника напомнили полицейские
  • У жителей Гдова и Острова за минувшие сутки украли со счетов более 150 тысяч рублей
  • Итоги туристического сезона обсудят 11 октября в пресс-центре «Псковской правды»
  • Эксперты начали в Пскове обсуждение перспектив развития региона до 2035 года
  • ПсковГУ и Рижский технический университет теперь будут сотрудничать в различных сферах
  • Полтора километра водопровода заменят в Великих Луках в рамках проекта «Чистая вода»
  • Псковская область оказалась в лидерах по количеству посетителей учреждений культуры

    • 9 октября

  • Знаменитый ансамбль «Сказ» выступит на ближайших выходных в Пустошке и Опочке
  • Сергей Елизаров: К работе компании «Экопром» у нас нет никаких претензий
  • Самодеятельность: Забор от церкви Богоявления с Запсковья уберут до конца недели (ФОТО)

    • Новости

    Увидели лужок – поставили вагончики

    Общество
    Светлана Синцова 11 октября 09:55

    Увидели лужок – поставили вагончики

    Как неравнодушие псковичей помогает защищать памятники культурного наследия из Списка ЮНЕСКО

    Без Е

    Общество
    11 октября 09:20

    Без Е

    Можно ли найти в Пскове экологически чистые продукты и что заставляет нас раскошелиться
    Бег под замком

    Общество / Обратная связь
    10 октября 14:56

    Бег под замком

    Доступный спорт пал жертвой желания сберечь имущество?