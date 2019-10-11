Костыли на прокат

Участница областного форума из другого региона, молодая девушка, в Пскове сломала ногу. Гипс, полная неподвижность конечности, а впереди еще долгая дорога домой. Что делать? Местный пункт проката технических средств реабилитации предоставил ей костыли. Конечно, такой случай – скорее, исключение. В основном, такие организации работают для жителей Псковской области, но помогают всем, кто нуждается в помощи, пережить сложный период. «Псковская правда» разузнала подробности о региональных проектах по прокату технических средств реабилитации.
- Такой сервис существует в системе социального обслуживания более пяти лет. Пунктов у нас два: в Пскове и в Великих Луках. Мы работаем над развитием пунктов проката в рамках пилотного проекта по созданию систем долговременного ухода, - рассказывает заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Николаева.
По ее словам, проект по созданию систем долговременного ухода предполагает как повышение качества ухода в стационарных учреждений, так и развитие надомного ухода, который осуществляют родные и близкие. - Чтобы поддержать возможность оказания такого ухода, мы намерены развивать пункты проката средств реабилитации. Чтобы период времени, когда человек еще оформляет документы на инвалидность или испытывает временные затруднения, поддержать его способность к самообслуживанию и удержать на определенном уровне качество его жизни.
В дальнейшем планируется создание таких пунктов проката в каждом муниципалитете: -Возможно, в райцентрах они будут чуть скромнее, но имея сеть, мы всегда будем иметь возможность перераспределять ресурсы.
Пока же таких пунктов проката в области всего четыре. Помимо имеющихся в государственной системе проектов, аналогичные услуги предоставляют и общественные организации.
- В нашей области некоммерческие организации достаточно активны. Они уже наработали определенный опыт в сфере социального обслуживания, в работе с инвалидами. Работают уже не один год и зарекомендовали себя, как профессионалы и ответственные поставщики в сфере социальных услуг, - говорит Татьяна Николаева.
Среди них некоммерческая организация «Хэсэд Ицхак», которая разработала целый ряд программ, направленных на уход за пожилыми и инвалидами.
- У организации много различных важных социальных проектов. Нравится их подход к качеству предоставляемых услуг. Один из последних проектов - это создание пункта проката технических средств реабилитации, которые могут помочь решить проблемы различных категорий маломобильных граждан.
Другой пункт проката технических средств реабилитации открыло региональное отделение всероссийского общества инвалидов. Оба проекта комитет поддержал своими письмами и они получили финансирование на реализацию из средств президентского гранта.
Центр проката технических средств реабилитации на базе Центра социального обслуживания Пскова: (улица Советская, дом 111, телефоны: (8112) 66-73-54, 62-15-93.
Средства реабилитации: протезно-ортопедические изделия: трости опорные, костыли, прогулочные опоры-ходунки, кресла-туалеты, кресла-коляски с ручным приводом малогабаритные, кресло-коляска с электроприводом. Режим работы: понедельник - пятница, с 9.00 до 17.00.
Сроки использования: от одного дня до 6 месяцев.
Условия: стоимость указана на сайте*
Ведется запись на оборудование, которое в настоящий момент занято.
Пункт проката технических средств реабилитации на базе Центра социального обслуживания Великих Лук (проспект Гагарина, дом 8, телефон: (81153) 3-93-50.
Средства реабилитации: костыли, трости, ходунки шагающие,кресло – коляска и др.
Режим работы: понедельник - пятница, с 08.45 до 17.00.
Сроки использования: от одного дня до 6 месяцев.
Условия: стоимость указана на сайте*
Социальный пункт проката в центре «Хэсэд Ицхак» (Псков, улица Розы Люксмбург, дом 6, телефоны: (8112) 57 24 23, +79210002422.
Средства реабилитации: ходунки, костыли, трости; инвалидные коляски, реабилитационные тренажеры, матрасы противопролежневые, санитарно-гигиеническое оснащение. Возможна замена оборудования в процессе эксплуатации. Также предоставляются услуги психолога. Режим работы: круглосуточный, с возможностью выезда к клиенту.
Сроки использования: один месяц с возможностью продления. Условия: бесплатно, внесение залога (при возвращении оборудования деньги возвращаются)
Социальный пункт проката и обмена технических средств реабилитации Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов (Псков, улица Школьная, дом 19, телефоны: 8(8112) 20-17-03, +7 9532527272.
Средства реабилитации: кресло-коляска, костыли, трости опорные, прогулочные опоры-ходунки, ходунки роллаторы, ходунки детские, зимоходы, пандус складной. Более 50 наименований технических средств реабилитации. Режим работы: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 14.00 Сроки использования: один месяц с возможностью продления. Условия: обмен на другое ТСР или прокат*
*- цены социальные, доступные.
В реестр поставщиков социальных услуг (он сформирован на сайте комитета) входит 74 организации. Из них 9 негосударственные, в том числе, социально ориентированные некоммерческие организации.
ЦИФРЫ
В Псковской области проживает около 50 тысяч инвалидов. Из них более 2 366 инвалиды, использующие кресла-колясочки, 987 человек - использующих протезы , 1529 - инвалиды по зрению, 1 960– инвалиды по слуху.
ВАЖНО
В соответствие с госпрограммой «Доступная среда» инвалиды обеспечиваются средствами технической реабилитации за счет средств областного бюджета. В региональный перечень таких средств входят: специализированная многофункциональная кровать с механическим приводом регулирования, планшетный компьютер с поддержкой сети 4G для людей с нарушением слуховых функций, часы наручные электронные с синтезатором речи для людей с нарушением зрения, часы наручные механические со шрифтом брайля для людей с нарушением зрения , будильник с синтезатором речи для людей с нарушением зрения, бумага, блокнот для письма по Брайлю и смартфон с программой экранного доступа.