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Общество / Соцзащита

Пособие по безработице

Почему так мало?

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Редакция
10 октября 2019 года, 14:49
Фото: Андрей Степанов
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В редакцию «Псковской правды» обратился Борис Анисимович Семёнов из областного центра. Мужчина рассказал о ситуации, в которую попала его хорошая знакомая и попросил журналистов о помощи:

«Прошу помощи от лица моей знакомой Марины Германовны П., 1965 года рождения. У женщины 30-летний стаж работы (8 классов образования). До недавнего времени, пока не перенесла инсульт, работала на пекарне, получая 7 000 рублей. Из-за здоровья была вынуждена уволиться по собственному желанию без всяких компенсаций. Сейчас стоит на бирже труда и получает 3 500 рублей.

Насколько мне известно, прожиточный минимум у нас сегодня 11 000 рублей. Где Марина Германовна может получить оставшиеся положенные ей деньги? Я звонил в Центр социальной защиты и на биржу труда, задавал тот же вопрос. Мне развели руками».

В комитете по труду и занятости Псковской области рассказали, что Марина Германовна стоит на бирже труда с мая этого года. Так как она является человеком предпенсионного возраста, то пособие в течение года она будет получать в следующих размерах: 75% от среднемесячного заработка (3 месяца), 60% от среднемесячного заработка (4 месяца) и 45% от среднемесячного заработка (5 месяцев), но не более максимальной величины.

Среднемесячный заработок Марины Германовны 6 039 рублей, следовательно, сначала она получала 4 529 рублей, теперь получает 3 623 рубля, а с декабря выплата составит и вовсе 2 717 рублей. С мая 2020 года пособие ей будет не положено.

Размер минимальной и максимальной величины пособия по безработице в этом году составляет 1 500 и ­ 11 280 рублей.

— Необходимо отметить, что пособие — не постоянная выплата, а поддержка безработного гражданина не период поиска подходящей работы, — отметили в комитете. — С Мариной Германовной была проведена информационная работа, по социальной ориентации и по содействию в поиске подходящей работы. Дополнительно она может обратиться в органы соцзащиты за предоставлением субсидии, если достаток в семье в расчете на одного члена не превышает прожиточный минимум.  

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