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Общество / Соцзащита

Бабушка довольна

Волонтеры помогают переходить на цифровое ТВ

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Наталья Баранова
11 сентября 2019 года, 09:45
Фото: стоп-кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон»
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Студенты и школьники налаживают новое оборудование — подключают приставки, чтобы телевизоры могли принимать цифровой сигнал.

До окончательного перехода на цифровое телевидение остается чуть больше месяца. Наши старые телеприемники перестанут принимать аналоговый сигнал 14 октября 2019 года. Срок окончательный и больше не изменится.

14 октября после утреннего выпуска региональных новостей отключат аналоговый сигнал, на экране появится картинка с надписью «телевизор не принимает сигнал». Затем будут транслировать информационный ролик, в котором расскажут, где можно купить цифровую приставку и как ее подключить.

Но до последнего дня затягивать точно не стоит.

МИЛЫЕ И ДОБРЫЕ БАБУШКИ

Если вы еще не купили приставку — специальное оборудование, позволяющее принимать современный цифровой сигнал, поторопитесь. Ведь новое оборудование нужно еще подключить и настроить. Тем, кто не силен в новых технологиях, совершенно бесплатно помогают волонтеры. К их услугам чаще всего прибегают пожилые люди.

Студентка психфака ПсковГУ Людмила Немкова вместе с напарником Игорем Черемных помогли перейти на цифровое телевидение уже двадцати пяти псковичам. Статистику ребята ведут с мая этого года. Именно тогда состоялся их первый выход.

Когда только начинала, было сложно разобраться, что к чему, а сейчас уже есть опыт, сразу понимаешь, что может быть не так, — говорит Людмила. — Сейчас мне кажется, любой человек, у которого есть интернет, сможет подключить приставку.


Бабушка довольнаЛюдмила Немкова,
студентка ПсковГУ 
Люда начала заниматься волонтерской деятельностью, еще когда училась на первом курсе университета. Было очень интересно и хотелось разнообразить свою учебную жизнь, рассказывает девушка.

— Объявление, что требуются волонтеры для подключения цифрового телевидения, я увидела случайно в группе Молодежного центра «ВКонтакте», — продолжает Люда. — Стало любопытно, что это такое.

Новая деятельность увлекла девушку. Сейчас Людмила переживает только за то, что начался учебный год и они с Игорем не смогут так часто, как раньше, выходить по вызовам.

Все бабушки, к которым мы ходили подключать приставки, милые и добрые. Единственное, переживаю, что пожилым людям иногда трудно освоить приставку.


Бабушка довольнаИгорь Черемных, студент ПсковГУ
Бабушка псковички Елены Соколовой одна не осталась, но внучка засомневалась, что семья сможет самостоятельно разобраться во всех технических премудростях. Решили позвать к бабушке волонтеров.

— Люда и Игорь замечательные, очень отзывчивые ребята! Спасибо им огромное!— говорит Елена Соколова. — Мы очень рады, что есть ребята, которые бескорыстно помогают пожилым людям. Бабушка очень довольна. У нее было раньше четыре канала, теперь стало двадцать, может получать разнообразную информацию. Младшие внуки часто приходят в гости и могут смотреть детские передачи.

СПРАВКА

Задать вопросы о настройке оборудования и компенсациях за уже приобретенные приставки можно по телефону: 8 (800) 100-60-11.

ПРИЯТНО ПОМОЧЬ

Помогать пожилым людям — долг каждого. Общаться с пожилыми людьми одно удовольствие. Я очень рад, что могу им помочь.


Бабушка довольнаАрсений Николаев,
ученик инженерно-лингвистической гимназии

У меня никогда не было сложностей в общении с пожилыми людьми, я на протяжении шести лет, когда учился в школе, ходил домой к ветеранам и пожилым людям, мы общались, я поздравлял их с праздниками, — поддерживает товарища еще один волонтер, студент Академии туризма Алексей Петров. — У нас очень много людей, которые остались совсем одни, и мне приятно, что я могу им хоть чем-то помочь.

Бабушка довольнаАлексей Петров,
 студент Академии туризма

Сейчас в Молодежном центре работают всего пятнадцать волонтеров — студенты и школьники, и каждую неделю поступает минимум пять заявок.

К сожалению, далеко не все волонтеры могут откликнуться быстро, иногда бывает, что заявки лежат у нас некоторое время. За помощью обращаются пожилые люди. В основном те, у кого родные в других городах или у них нет возможности помочь с подключением.


Бабушка довольнаАркадий Егоров,
специалист по работе с молодежью Псковского городского молодежного центра 
КСТАТИ

Компенсацию выплачивают за приставку, приобретенную с 1 октября 2018 года до 15 декабря 2019 года. Размер компенсации — фактическая стоимость антенны и приставки, но не более одной тысячи рублей.

Чтобы получить компенсацию, необходимо представить паспорт, сведения о доходах всех членов семьи за три месяца, платежные документы, которые подтверждают расходы на приобретение оборудования. Жителям Пскова и Великих Лук следует обращаться в территориальные отделы комитета по социальной защите Псковской области, жителям других населенных пунктов региона — в центры социального обслуживания. 

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