Бабушка довольна

Студенты и школьники налаживают новое оборудование — подключают приставки, чтобы телевизоры могли принимать цифровой сигнал.

До окончательного перехода на цифровое телевидение остается чуть больше месяца. Наши старые телеприемники перестанут принимать аналоговый сигнал 14 октября 2019 года. Срок окончательный и больше не изменится.

14 октября после утреннего выпуска региональных новостей отключат аналоговый сигнал, на экране появится картинка с надписью «телевизор не принимает сигнал». Затем будут транслировать информационный ролик, в котором расскажут, где можно купить цифровую приставку и как ее подключить.

Но до последнего дня затягивать точно не стоит.