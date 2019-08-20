До 120 и старше

С 1 августа пост председателя областного комитета по соцзащите заняла Ольга Евстигнеева, сменившая на этом посту Армена Мнацаканяна, руководившего отраслью более десяти лет. «Псковской правде» удалось побывать на первом рабочем выезде нового руководителя, где выяснилось, какие претензии у бабушек из новоржевского дома престарелых к телевизору, куда из бежаницкого приюта делись дети и как проводят вечера постояльцы Дома ветеранов в Пушкинских Горах.

КАЖДОМУ АВТОМОБИЛЬ

К Центру социального обслуживания в Бежаницах журналисты прибыли ранее назначенного времени, поэтому сидели в машине, ожидая Ольгу Евстигнееву. За это время несколько раз мельком выглядывали в окна: видно, нервничали в ожидании руководства. И зря! Ольга Евстигнеева, как вошла, пояснила, что приехала познакомиться с местными специалистами, районами и подведомственными учреждениями. И поставила приоритетные задачи, одна из которых — реализация национального проекта «Демография», в том числе увеличение рождаемости и забота о пожилых людях. — Уже проведены конкурсные процедуры для закупки транспорта, который будет доставлять жителей старше 65 лет из отдаленных деревень сельской местности в медицинские и социальные организации, — заметила Ольга Евстигнеева. — Это будут автомобили на пять мест, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Галина Веселова, руководитель территориального отдела соцзащиты, рассказала, что в районе работает Центр социального обслуживания, в состав которого входит отделение службы социальной реабилитации несовершеннолетних в селе Кудеверь и Чихачёвский дом-интернат для престарелых: — Всего в системе соцзащиты района работают 116 человек. Коллектив стабильный, текучести мало. Но если говорить о трудностях, то это нехватка медицинских работников в Чихачёво. Такой же кадровый голод испытывает и наша межрайонная больница, поэтому вопрос открытый. Еще острый вопрос — обеспечение сирот жильем, проблема упирается в финансирование. Это вещь серьезная, потому что нервирует и комитет, и нас, и дети обижаются, думая, что это результат нашего бездействия, хотя это не так. Назвали и другие проблемы: надо подготовиться к отопительному сезону, в детском приюте протекает крыша, да и компьютеры надо бы обновить. На все это Ольга Евстигнеева попросила составить конкретные сметы и направить в комитет: «Посмотрим, что сможем вам предложить и чем помочь». Хорошие новости на этом не закончились. «Псковская правда» уже рассказывала, что с этого года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова семьи, в которых появляется пополнение, участвуют в социальной акции «Подарок новорожденному». Каждый новорожденный получает в подарок от губернатора памятную медаль «Рожденному на земле Псковской», поздравительную открытку с пожеланиями здоровья, счастья и благополучия, а родители — подарочный сертификат на сумму 5 тысяч рублей для приобретения товаров для детей. И вот мы отправляемся в село Кудеверь поздравить счастливую маму Викторию Васильеву. Ее дочка Полина родилась совсем недавно, 7 июля. И наверное, это были ее самые первые такие шумные гости. Не всем, как Полине, повезло. Есть в селе дети, которые нуждаются не столько в подарках, сколько в более действенной помощи государства. И вот мы перешагнули порог детского приюта.

КСТАТИ 29 авто закупили, их точно хватит всем районам, а в Великие Луки отправят сразу два.

ДЫРА В ПРИЮТЕ

Уши пронзила тишина. Я растерялась: «А куда вы дели детей?» — Летом дети уходят в семьи, — рассказала Надежда Васильева, директор Центра социального обслуживания Бежаницкого района. — В настоящее время учреждение закрыто, идет ремонт. На первом этаже расположены административные помещения, на втором этаже — девять комнат. — В этом году силами трудового коллектива мы провели большой ремонт: в пяти комнатах покрасили стены, потолки, — заметила заведующая приютом Елена Соловьёва. — Еще хочется поменять мебель, тумбочки и шкафы. Комнаты без детей, без постельного белья и вещей выглядят совсем печально: даже цветной линолеум не спасает ситуации. Деревянные кровати, старенькие тумбочки и шкафы. В комнате отдыха — кресла с дырявыми подлокотниками. Небольшая библиотека — книжек немного, почти все старые. Дошли и до самого проблемного места — протекающей над лестничным пролетом крыши. Выход запасной, используется редко, но ремонтировать все равно надо, так как от влажности разрастается черная плесень. — У нас плоская крыша, и в одном месте есть углубление, где скапливается вода, — пояснила Надежда Васильева. — Именно в эту зиму образовалась протечка, так как было тепло и снежно. Приют рассчитан на 21 ребенка. Здесь живут детишки из семей неблагополучных, испытывающих социальные трудности и социально опасных: — Это способ помощи родителям, если они в трудной жизненной ситуации, например, только устроились на работу, за садик платить и кормить нечем, детишки здесь поживут и потом снова возвращаются в семью, — пояснила Надежда Васильева. — Детки находятся в очень комфортной среде, здесь работают социальный педагог и психолог, ведут дополнительные образовательные программы, воспитатели помогают делать уроки. Некоторые дети даже уезжать отсюда не хотят!

НОВОРЖЕВСКИЕ ДОЛГОЖИТЕЛИ

А мы уже мчим окольными путями да по проселочным дорогам в Новоржевский район. Дорогу к Новоржеву от деревни Макарово узнаю по колоритнейшим зарослям борщевика: высотой под два метра, он растет здесь уже много лет. В районе есть дом-интернат для престарелых и инвалидов. Он небольшой, на 26 мест, из них 24 бюджетных и 2 платных. — Живем большой дружной семьей. Поэтому очень много у нас долгожителей, были бабушки, которые отмечали и 100-летний юбилей, и сейчас тоже есть долгожители: пять человек, возраст которых перевалили за 95 лет. Это говорит о том, что уход у нас соответствующий, — считает Галина Синельникова, руководитель территориального отдела Новоржевского района. — Они говорят, что даже дома не получают того внимания. — С внедрением системы долговременного ухода у вас, наверно, и до 120 лет жить будут! — улыбнулась Ольга Евстигнеева. Едем посмотреть на все своими глазами. Директор Сергей Антонов провел нас по комнатам жильцов. Так как мы «вломились» во время тихого часа, то обитатели интерната были по своим кроватям. В первой комнате их четыре. С нами вела «переговоры» бойкая Екатерина Ивановна, «активистка», как отрекомендовал ее директор. Мы стали выспрашивать, все ли ее устраивает. Не сразу, но пожаловалась она на телевизор: — Ой, плохо показывает, говорят, ему много лет. А мы видим тоже плохо. Вот и все, в остальном все хорошо. Зашли в платную палату, где живут всего две бабушки. Они тут же распереживались, что непричесанные, что их не предупредили о визите: — Все хорошо, едим вволю, спим вволю, гуляем вволю! — тут же обрисовала свое житье 90-летняя Валентина Алексеевна Михайлова. Она здесь живет уже десять лет. Ее соседка, 88-летняя Галина Михайловна Окс, рассказала, что только-только приехала сюда. Они очень обрадовались нашему, пусть быстрому и спонтанному, визиту: «Спасибо, что навестили нас». И глаза добрые, прямо в сердце заглядывают. Рядом — мужская палата: один постоялец лежит, другой сидит рядом с инвалидной коляской. Третий убежал куда-то: говорят, очень деятельный, то клумбы сажает, то чем-то еще по хозяйству помогает. Мы включили и телевизор, на который пожаловались постояльцы. Показывает, неидеально, конечно. Надеемся, эту ситуацию исправят. Спасибо Екатерине Ивановне, что не смолчала.

ДАЙТЕ СМЕТУ

Еще одно учреждение из ведомства Ольги Евстигнеевой — отделение по реабилитации несовершеннолетних для оказания помощи детям от 0 до 3 лет, имеющим ограниченные возможности здоровья. Специалисты оказывают консультативную помощь и соседним районам, а осенью ждут на семинар представителей других регионов страны для обмена опытом. А поэтому хотелось бы в помещении приюта сделать небольшой косметический ремонт, выразила пожелание директор Центра социального обслуживания района Надежда Сергеева. Ольга Евстигнеева и тут поручила составить и прислать смету и примерную стоимость. Снова едем с подарком от губернатора, на этот раз в деревню Макарово, поздравлять еще одну счастливую маму — Татьяну Николаевну с сыном Тимофеем. К поздравлениям руководителя комитета социальной защиты присоединились и администрация района, и администрация волости, все — с подарками. Если бы так каждого новорожденного чествовали, то может и улучшилась бы демографическая ситуация в нашей стране! Тимофей от избытка внимания аж расплакался.

ПУШГОРЫ БЕЗ ПРОБЛЕМ