Пенсионерка без пенсии

Законно ли, что 98-летней пенсионерке не перечислили пенсию, получаемую по доверенности? «Псковская правда» попыталась разобраться в этой ситуации, которая произошла с нашей землячкой в Санкт-Петербурге.

ЗВОНОК ИЗ ПИТЕРА

Перед праздниками, 7 мая, в редакцию позвонил мужчина из Санкт-Петербурга, представился Вячеславом Насыровым, юристом: — Хочу предложить вам тему для статьи: 98-летней пенсионерке отказались выплачивать пенсию. Она сама живет в Санкт-Петербурге, но родом из Псковской области, ветеран войны. На Псковщине и воевала. Вдруг вам будет интересно. В завершение разговора собеседник предоставил нам контакты дочери пенсионерки, ее обращение в прокуратуру и видеозапись с бабушкой в кадре. «Псковская правда» заинтересовалась этим вопросом. — Мою маму зовут Анна Ильинична, 1920 года рождения, — рассказала дочь пенсионерки Галина Киреева. — Она прописана и живет в Санкт-Петербурге вместе со мной, но лето проводит в деревне Бежаницкого района, откуда она родом. Я по доверенности получаю за нее пенсию, доверенность оформлена на 10 лет. И вот в апреле без какого-либо письменного предупреждения моей маме в преддверии великого праздника 9 Мая Пенсионный фонд просто… прекратил начисление пенсии! Женщина, не зная, что делать, обратилась к юристу — Вячеславу Насырову. Тот посоветовал сначала обратиться в Пенсионный фонд. — Сотрудники сказали, что необходимо документально подтвердить, что моя мама все еще жива! То есть я должна в один день сбегать к нотариусу и засвидетельствовать, что мама жива и что ее паспорт настоящий, и успеть прибежать в Пенсионный фонд с такой справкой, — возмущается Галина Фёдоровна. — Другой вариант мне предложили — перевести пенсию на почту, чтобы почтальон приносил каждый месяц деньги на дом!

ПАРТИЗАНИЛА В БЕЖАНИЦКИХ ЛЕСАХ

Анна Ильинична родом из ныне несуществующей деревни Кополыгино Бежаницкого района. Здесь она встретила войну, немцы сожгли их деревню, но Анне Ильиничне удалось убежать в лес. Боролась с немцами в партизанском отряде шесть месяцев: принимала присягу, получила оружие, участвовала в военных действиях, получила контузию. Это подтверждено документами. После войны уехала в поисках работы в Санкт-Петербург, где ей выдали квартиру, когда она работала дворником. Так Анна Ильинична осела в Северной столице, завела там семью. — На пенсии она купила себе домик в деревне Красный Луч Бежаницкого района — потянуло на родину. И проводит там весну-лето, живет вместе с внучкой. Как ветерана войны, инвалида I группы смогли оставить без пенсии — мы не можем понять. И сама мама очень переживает, что ей пенсию не начислили, не верит, что такое возможно, — говорит Галина Фёдоровна. — Думает, что я деньги присвоила.

ВСЁ В РАМКАХ ЗАКОНА

Чтобы разобраться в этой ситуации, «Псковская правда» направила запрос в Пенсионный фонд Санкт-Петербурга. Сначала специалисты выслали ссылку на сайт ПФР , где были прописаны особенности выплаты пенсии по доверенности: «Выплата пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, происходит при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта регистрации его по месту получения страховой пенсии. Такой факт подтверждается документом о регистрации. Место фактического проживания подтверждается личным заявлением пенсионера. Однако это не нужно, если пенсионер лично получает пенсию хотя бы раз в 12 месяцев в организации, осуществляющей доставку пенсии. Если долгое время пенсию получает доверенное лицо, то сотрудникам ПФР необходимо удостовериться в том, что пенсия выдается по назначению. Другими словами, что пенсионер жив, никуда не пропал и не уехал — в том числе за границу. Чтобы избежать мошенничества и неправомерного присвоения пенсии со стороны доверенного лица. Если получатель пенсии не подтвердит факта его регистрации по месту получения пенсии в течение шести месяцев, то выплата пенсии приостанавливается и по истечении еще шести месяцев, если не последовало обращение пенсионера, прекращается». Все эти положения прописаны в федеральном законе «О страховых пенсиях» и приказе Минтруда. — Из различных СМИ на адрес отделения ПФР поступили запросы, аналогичные вашему, — заметила Зинаида Бахчеванова, управляющий отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. — Запросы поступают на основании обращения в СМИ дочери, получавшей длительное время пенсию за мать по доверенности. Во всех запросах указана разная информация о пенсионерке: фамилия-имя-отчество, место проживания, регистрации. В связи с тем, что пенсионерка не проживает по месту выплаты пенсии, доставка длительное время осуществляется доверенному лицу, а в СМИ были предоставлены различные данные о пенсионерке, мы проводим дополнительную проверку в рамках контроля правомерности выплаты пенсии. — Не знаю, я всем журналистам показывала одни и те же документы: свой паспорт, матери, доверенность, — утверждает Галина Фёдоровна. — Внучка для них сделала и видеозапись моей мамы. Нам скрывать нечего. На 9 Мая мама получила поздравление и от президента, и от губернатора, а вот сотрудники Пенсионного фонда почему-то вычеркнули ее из списка живых. Может быть, они действовали и по закону, но почему нас тогда не предупредили? Откуда мы можем знать все их законы? А ведь моя мама не одна такая, таких старожилов еще много! По совету юриста дочь пенсионерки уже написала заявление в прокуратуру.

А БАБУШКА - ЖИВА!