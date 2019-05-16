С первой пенсии купила кроссовки

Вместе с домом у псковички сгорело все, казалось, и нормальная жизнь. Но есть еще люди, готовые помочь в беде. И в Пскове их — много! В конце апреля, буквально перед майскими праздниками, порог редакции «Псковской правды» перешагнула женщина: «Вы знаете, у меня тут письмо для Армена Липаритовича, и я не знаю, как ему передать. Может быть, вы поможете?» Мы не могли отказать нашей читательнице. И чтобы вникнуть в суть письма, решили порасспрашивать нашу гостью. Оказалось, женщину зовут Зинаида Михайловна, ей 80 лет. А поблагодарить она хотела сотрудников социального медико-реабилитационного центра за то, что не оставили ее одну в беде. О своих невзгодах, а также о неравнодушных людях, которые откликнулись на несчастье женщины, рассказала собеседница:

Вы знаете, 1 февраля у меня сгорел дом вместе со всеми вещами и документами. И если бы не добрые люди, не знаю, что со мной стало бы.

Зинаида Михайловна, пенсионер

Зинаида Михайловна рассказала, что всю жизнь, считай, прожила в частном доме на улице Земельной в Пскове. Была у нее и квартира — но там ни ремонта, ни вещей не было. Какая копейка оставалась с пенсии, Зинаида Михайловна вкладывала ее в ремонт. Но работы было еще много. Вместе с ней в доме жила и кошка Киса, единственное живое существо. А тут случилась беда — произошел пожар. — Так все неожиданно произошло, — вспоминает собеседница. — У меня свечечка горела в уголке. Я отлучилась на кухню — газ выключить да кошечку покормить. Открыла дверь в комнату, и, видимо, потоком воздуха свечку опрокинуло — прямо на стол. На столе были газеты, квитанции, много бумаг. Все вспыхнуло моментально. Первым заметил пожар и прибежал с криком сосед Зинаиды Михайловны: «У тебя пожар! Что горит?» — Я думала, свечка погасла, а тут такое несчастье. Огонь быстро охватил дом. Я стала было звать кошечку, искать — вдруг она спряталась куда? Но из-за дыма было ничего не видно, у меня уже уши и волосы обгорели, я стала задыхаться. Спасибо соседям, выволокли меня! Кису я так и не нашла. Меня успокаивали, мол, кошка успела выпрыгнуть и спаслась. Так Зинаида Михайловна осталась одна на пепелище. Дом стоит, но стал только видимостью жилья. От прежнего уюта остались только обгорелые стены.

ДОМА НЕТ И ДЕНЕГ НЕТ