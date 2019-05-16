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Общество / Соцзащита

С первой пенсии купила кроссовки

Пожилая псковичка в один миг осталась без дома, денег, документов, вещей и кошки

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Мария Соколова
16 мая 2019 года, 11:54
Фото: Андрей Степанов
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Вместе с домом у псковички сгорело все, казалось, и нормальная жизнь. Но есть еще люди, готовые помочь в беде. И в Пскове их — много!

В конце апреля, буквально перед майскими праздниками, порог редакции «Псковской правды» перешагнула женщина: «Вы знаете, у меня тут письмо для Армена Липаритовича, и я не знаю, как ему передать. Может быть, вы поможете?»

Мы не могли отказать нашей читательнице. И чтобы вникнуть в суть письма, решили порасспрашивать нашу гостью.

Оказалось, женщину зовут Зинаида Михайловна, ей 80 лет. А поблагодарить она хотела сотрудников социального медико-реабилитационного центра за то, что не оставили ее одну в беде. О своих невзгодах, а также о неравнодушных людях, которые откликнулись на несчастье женщины, рассказала собеседница:

Вы знаете, 1 февраля у меня сгорел дом вместе со всеми вещами и документами. И если бы не добрые люди, не знаю, что со мной стало бы.


Зинаида Михайловна, пенсионер
Зинаида Михайловна рассказала, что всю жизнь, считай, прожила в частном доме на улице Земельной в Пскове. Была у нее и квартира — но там ни ремонта, ни вещей не было. Какая копейка оставалась с пенсии, Зинаида Михайловна вкладывала ее в ремонт. Но работы было еще много.

Вместе с ней в доме жила и кошка Киса, единственное живое существо.

А тут случилась беда — произошел пожар.

— Так все неожиданно произошло, — вспоминает собеседница. — У меня свечечка горела в уголке. Я отлучилась на кухню — газ выключить да кошечку покормить. Открыла дверь в комнату, и, видимо, потоком воздуха свечку опрокинуло — прямо на стол. На столе были газеты, квитанции, много бумаг.

Все вспыхнуло моментально. Первым заметил пожар и прибежал с криком сосед Зинаиды Михайловны: «У тебя пожар! Что горит?»

— Я думала, свечка погасла, а тут такое несчастье. Огонь быстро охватил дом. Я стала было звать кошечку, искать — вдруг она спряталась куда? Но из-за дыма было ничего не видно, у меня уже уши и волосы обгорели, я стала задыхаться. Спасибо соседям, выволокли меня! Кису я так и не нашла. Меня успокаивали, мол, кошка успела выпрыгнуть и спаслась.

Так Зинаида Михайловна осталась одна на пепелище. Дом стоит, но стал только видимостью жилья. От прежнего уюта остались только обгорелые стены.

От дома осталась только видимость жилья — внутри все сгорело.
Фото Андрея Степанова.

ДОМА НЕТ И ДЕНЕГ НЕТ

— Зима, мороз. А я даже не знаю, что мне делать и куда идти. Спасибо соседям, они одели меня — дали куртку, шапку, ботинки нашли мне, покормили. Несколько дней я бродила по городу, как не в себе. У меня такой стресс случился, такая апатия. Затем вернулась в свою квартиру — пусть там ничего нет, пол и голые стены, но хоть ветер не дует.

Близких родственников у нашей героини не осталось. Есть двоюродные племянницы, но в то время одна из них ждала операцию в больнице, Зинаида Михайловна не хотела им мешать еще и своими бедами.

Без документов псковичка не могла получить пенсию, на восстановление документов, сказали, потребуется около полугода. Чтобы хоть с чего-то начать, Зинаида Михайловна пошла в МЧС за справкой, что она лишилась дома и документов из-за пожара.

— Там сотрудник вызвал другого сотрудника, тот сразу позвонил в социальный центр, и не успела я ничего сказать, повезли меня туда! Такие молодцы, так оперативно и быстро сработали! В социальном центре меня уже ждала целая «комиссия», осмотрели меня. Отмыли, выдали чистую одежду, поселили на 2-м этаже в социальной гостинице. Везде все чисто, аккуратно, кормили прекрасно! Всего за месяц мне помогли оформить документы, и я стала получать пенсию — сразу кроссовки вот купила!

И на этом помощь сотрудников социального центра не закончилась. Псковичке подсказали адреса, где можно подобрать одежду. Более того, кто-то сделал пост в соцсетях с просьбой о помощи. В итоге незнакомые люди стали приносить Зинаиде Михайловне вещи, мебель, утварь.

— Какой-то солдатик мне телефон вот принес. Я с телефоном еще не подружилась, буду осваивать, — улыбается собеседница. — Даже не ожидала, что откликнется столько добрых людей! Столько вещей у меня появилось, что я готова их отдать!

«Хочу сказать спасибо за внимание и доброту, помощь и заботу, которую я получила за три недели в уютном заведении! — написала Зинаида Михайловна начальнику областной соцзащиты Армену Мнацаканяну. Письмо редакция переслала адресату, чтобы он решил, как наградить подчиненных. — Отдельное спасибо Ирине Викторовне, директору Центра социального обслуживания Пскова, и Татьяне Александровне, директору социальной гостиницы, которые широтой своей души, добротой, честностью смогли сплотить вокруг себя профессиональный и дружный коллектив. Вы все вместе, дорогие, милые трудяги, достойны самых высоких похвал! Вами надо гордиться, восхищаться, ценить и «выводить вас в люди» — чтобы псковичи знали, кто помогает людям в их беде. Вы помогаете тем, кто остался на краю жизни, не потерять человеческое лицо и снова встать на ноги. Спасибо вам за это!»

Зинаида Михайловна через неделю снова заглянула в редакцию — веселая, заводная, с сумками наперевес. Она теперь живет в своей квартире, получает пенсию. Киса так и не вернулась, но хозяйка надеется, что кошка жива, здорова и гуляет сама по себе. Как и сама Зинаида Михайловна. Надеемся, что все теперь у нее будет хорошо! 

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