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Общество / Соцзащита

Путин добавил

Как пересчитают пенсии по требованию президента и в каких числах деньги принесут на майских праздниках (ИНФОГРАФИКА)

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Алексей Кедров
1 мая 2019 года, 09:35
Фото: Андрей Степанов
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Индексация, которая никак не увеличивала доход пенсионеров, останется в прошлом.

Задним числом

Как рассказала управляющий региональным Отделением ПФР Наталья Мельникова, ранее размер доплаты определяли с учетом индексаций и ежемесячной денежной выплаты.

— Это приводило к тому, что каждая новая индексация увеличивала размер пенсии или ежемесячной денежной выплаты и пропорционально уменьшала назначенную социальную доплату. В итоге выплаты пенсионеров даже после индексации могли оставаться без изменений, хотя и обеспечивались на уровне прожиточного минимума, — пояснила управляющий.

Такое положение дел возмутило президента Владимира Путина. В феврале в послании Федеральному Собранию он ясно дал понять, что порядок должен быть изменен. В апреле правила пересмотрели.

Поправки в законы «О государственной социальной помощи» и  «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» предполагают, что доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций. Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера. Пересчитают пенсии задним числом, поправки начнут работать для выплат с 1 января.

Увеличение доплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России или органы социальной защиты, чтобы подать какие-либо заявления.

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Инфографика Алексея Кедрова.
КСТАТИ

27 тысяч пенсионеров в Псковской области получат доплаты.

Пенсия без выходных

Выплатной период в Псковской области начинается с 5-го числа каждого месяца, и все начисленные пенсии и пособия за май псковские пенсионеры получат согласно графику доставки и режима работы отделений почтовой связи.

В банки деньги поступят тоже в установленные сроки. При этом в Пенсионном фонде обращают внимание, что в обычном режиме деньги в банки Пскова и Псковского района перечисляли 9-го числа каждого месяца. Так как 9 мая — это выходной день, то средства поступят 8 мая.

В остальные районы деньги отправят 8 и 22 мая.

Отметим, если дата доставки пенсии выпадает на выходной день, то она переносится на ближайший рабочий день. Это общее правило и для «Почты России», и для банков.

На сегодняшний день пенсии и социальные выплаты по линии ПФР 40 % пенсионеров и льготников получают через отделения почтовой связи, 60 % — через банки.

Для изменения способа доставки пенсионер может направить соответствующее заявление в электронном виде через сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, а также обратиться в территориальный орган ПФР либо МФЦ по месту  жительства лично или через доверенное лицо на основании соответствующей доверенности. 

СПРАВКА

Горячая линия Пенсионного фонда: 8-800-775-7950.

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