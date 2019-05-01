Путин добавил

Индексация, которая никак не увеличивала доход пенсионеров, останется в прошлом.
Индексация, которая никак не увеличивала доход пенсионеров, останется в прошлом.
Как рассказала управляющий региональным Отделением ПФР Наталья Мельникова, ранее размер доплаты определяли с учетом индексаций и ежемесячной денежной выплаты.
— Это приводило к тому, что каждая новая индексация увеличивала размер пенсии или ежемесячной денежной выплаты и пропорционально уменьшала назначенную социальную доплату. В итоге выплаты пенсионеров даже после индексации могли оставаться без изменений, хотя и обеспечивались на уровне прожиточного минимума, — пояснила управляющий.
Такое положение дел возмутило президента Владимира Путина. В феврале в послании Федеральному Собранию он ясно дал понять, что порядок должен быть изменен. В апреле правила пересмотрели.
Поправки в законы «О государственной социальной помощи» и «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» предполагают, что доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций. Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера. Пересчитают пенсии задним числом, поправки начнут работать для выплат с 1 января.
Увеличение доплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России или органы социальной защиты, чтобы подать какие-либо заявления.
27 тысяч пенсионеров в Псковской области получат доплаты.
Выплатной период в Псковской области начинается с 5-го числа каждого месяца, и все начисленные пенсии и пособия за май псковские пенсионеры получат согласно графику доставки и режима работы отделений почтовой связи.
В банки деньги поступят тоже в установленные сроки. При этом в Пенсионном фонде обращают внимание, что в обычном режиме деньги в банки Пскова и Псковского района перечисляли 9-го числа каждого месяца. Так как 9 мая — это выходной день, то средства поступят 8 мая.
В остальные районы деньги отправят 8 и 22 мая.
Отметим, если дата доставки пенсии выпадает на выходной день, то она переносится на ближайший рабочий день. Это общее правило и для «Почты России», и для банков.
На сегодняшний день пенсии и социальные выплаты по линии ПФР 40 % пенсионеров и льготников получают через отделения почтовой связи, 60 % — через банки.
Для изменения способа доставки пенсионер может направить соответствующее заявление в электронном виде через сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, а также обратиться в территориальный орган ПФР либо МФЦ по месту жительства лично или через доверенное лицо на основании соответствующей доверенности.
Горячая линия Пенсионного фонда: 8-800-775-7950.