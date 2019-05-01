Путин добавил

Индексация, которая никак не увеличивала доход пенсионеров, останется в прошлом.

Задним числом

Как рассказала управляющий региональным Отделением ПФР Наталья Мельникова, ранее размер доплаты определяли с учетом индексаций и ежемесячной денежной выплаты.

— Это приводило к тому, что каждая новая индексация увеличивала размер пенсии или ежемесячной денежной выплаты и пропорционально уменьшала назначенную социальную доплату. В итоге выплаты пенсионеров даже после индексации могли оставаться без изменений, хотя и обеспечивались на уровне прожиточного минимума, — пояснила управляющий.

Такое положение дел возмутило президента Владимира Путина. В феврале в послании Федеральному Собранию он ясно дал понять, что порядок должен быть изменен. В апреле правила пересмотрели.

Поправки в законы «О государственной социальной помощи» и «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» предполагают, что доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций. Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера. Пересчитают пенсии задним числом, поправки начнут работать для выплат с 1 января.

Увеличение доплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России или органы социальной защиты, чтобы подать какие-либо заявления.