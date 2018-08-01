Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Соцзащита

Без дома

Сирота Игорь Савинкин не может получить жилье и обратился в редакцию за помощью

Текст:
Наталья Баранова
1 августа 2018 года, 11:46
Фото: Игорь Савинкин
0

В двенадцать лет Игорь остался без матери. Он до сих пор не знает, что с ней тогда случилось и почему она исчезла.

В жизни тридцатидвухлетнего Игоря Савинкина уже было много плохого. Он переживал минуты самого беспросветного отчаяния. Но он искренне надеется, что все самое страшное позади.

Сейчас Игорь работает продавцом-консультантом, за съемную комнату в Пскове отдает четверть своей зарплаты. Хотя ему, как сироте, положено жилье от государства.

Игорь родился в Санкт-Петербурге и до двенадцати лет жил там вместе с мамой.

— В лихие девяностые мою маму обманули черные риелторы, — рассказывает Игорь. — Мы лишились питерской квартиры и оказались в маленьком поселке Городовик в Дедовичском районе. Правда, провели там всего несколько дней, мама решила вернуться обратно в Питер. Там мы жили по друзьям и знакомым без регистрации.

В следующий раз Игорь приехал в поселок Городовик лишь в 2012 году. К тому времени квартира, в которой все это время никто не жил, пришла в запустение, разрушилась и стала непригодной.

— Мамина жизнь пошла под откос, она начала злоупотреблять спиртным, — продолжает Игорь историю своего детства. — Однажды на вокзале меня задержали милиционеры. Они решили, что я беспризорник, и отправили по месту регистрации в Дедовичский район. Я пытался сказать, что живу в Питере с мамой, но мне не поверили.

Три дня Игорь жил в Дедовичском отделе милиции, пока его маму искали по месту прописки в поселке Городовик. Игорю по-прежнему не верили, что она в Петербурге. В Городовике мать мальчика, разумеется, не нашли, поэтому его отправили в детский приют в Дно. В дновском приюте Игоря наконец-то услышали. Отрядили сопровождающего из числа местных милиционеров и отправили в Петербург разыскивать мать.

— С момента, как меня поймали на вокзале, прошло около месяца, — продолжает Игорь. — Мы с милиционером приехали по нашему бывшему адресу, где мы последнее время жили вместе с мамой у соседки. Соседка сказала, что она исчезла спустя три дня после того, как меня поймали на вокзале, и что с ней случилось, она не знает.

С тех пор Игорь тоже ничего не знает о судьбе матери.

Игоря снова привезли в дновский приемник-распределитель, потом положили в местную больницу. Там Игорь узнал, что готовят документы для его отправки в Порховский детский дом.

— У меня случился нервный срыв, — рассказывает молодой человек. — Я крушил палату, порвал документы. Врачи решили, что у меня поехала крыша, и отправили в психиатрическую больницу в Богданово. Там я провел больше полугода.

Выписали Игоря в детский дом в Красногородске в мае 1999 года, там он окончил девять классов, после учился в 15-м училище в Пскове, отслужил в армии, работал.

— В 2013 году вышел новый закон, который восстанавливает мое право на получение жилья как сироты, — говорит Игорь. — Закон говорит, если вся моя социальная жизнь протекала в рамках одного субъекта, то я имею право получить жилье на территории этого субъекта. Я учился, живу и работаю в Пскове. Могу это документально подтвердить. Я уже обращался в органы соцзащиты, но мне отказали на том основании, что у меня уже есть жилье в поселке Городовик Дедовичского района. То, что поселок вымирающий и там для меня нет работы, в расчет не берут.

Последний раз Игорь Савинкин съездил в Городовик совсем недавно, чтобы сделать фото своего разрушенного жилья. Сейчас окна его квартиры заколочены, в комнатах нет даже батарей отопления. Пока Игорь был в детдоме, чиновники не позаботились о сохранности его квартиры.

Игорь Савинкин все-таки рассчитывает, что у него есть законные основания для получения жилья в Пскове. И надеется если не на помощь чиновников, то хотя бы на помощь юристов.

Также Игорь просит откликнуться сирот, у кого есть подобный положительный опыт. Контакты молодого человека в редакции.

Мы отправили запрос по делу Игоря Савинкина в Государственный комитет социальной защиты населения. Ответ обязательно опубликуем. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Здоровье
22 августа 10:27

Острая боль

Как попасть к детскому стоматологу

Общество
21 августа 08:56

Сами с ТОСами

Как «упаковать» и продавать город, что такое ТОС и как в него объединиться

Общество
21 августа 10:18

Капитан «Команды»

Проекты «Команды 2018» станут частью стратегии развития Псковской области
  • Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
  • 22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
  • Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
  • Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
  • Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
  • За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
  • «Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
  • После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
  • Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

    • 21 августа

  • Очевидцы: в псковском «Акваполисе» из-за дождя пробило потолок
  • В Пскове утвердили эскиз ганзейского знака – Ганзейской ладьи
  • Михаил Ведерников: Олимпийских игр на Ганзе в Пскове не будет
  • Ольга Торбич: Мы хотим быть единым окном для бизнеса
  • Эльмира Ахмеева: Инвесторы хотят видеть стабильные правила ведения бизнеса в регионе
  • Хочу поблагодарить сотрудников аптеки на Октябрьском проспекте – Нина Ильина
  • Более 100 поправок к проекту о пенсионных изменениях поступило в Государственную думу
  • Нина Карпова: Желаю всему персоналу Псковской городской больницы здоровья. Так держать!
  • Дмитрий Макеев: За рубежом не знают наши товары, поэтому мы создали бренд Made in Russia
  • В Пскове открылась выездная сессия Петербургского международного экономического форума
  • К очередным этапам капитального ремонта готовится здание псковского ЗАГСа
  • Сократить стаж, который дает право на досрочную пенсию, предложила «Единая Россия»
  • «Единая Россия» предлагает отменить пенсионные льготы для депутатов
  • В Пскове и Великих Луках росгвардейцы задержали нарушителей закона и передали их полиции
  • Андрей Турчак: Позиция единороссов заключается в сохранении пенсионного обеспечения
  • Установлены личности островичей, отобравших у школьника телефон с наушниками
  • 25 августа в центре Острова впервые пройдут соревнования по автомногоборью5
  • После встречи Михаила Ведерникова с Владимиром Путиным Псковская область получит дополнительную помощь
  • В ЕР предложили ввести дополнительный отпуск для лиц предпенсионного возраста

    • 20 августа

  • Грозы и сильный ветер возможны завтра на территории Псковской области
  • 80 кубометров рыболовных сетей достанут из водоёмов Псковской области в этом году

    • Новости

    Транспорт
    Светлана Синцова 21 августа 10:42

    5 фактов о «Ласточке»

    В дорогу можно брать домашних животных, а время в пути — максимально короткое

    Общество / Образование
    20 августа 10:34

    Школьникам пора

    Новые школы в Великих Луках, Дно и Гдове, новая мебель и видеокамеры, «Кванториум» с беспилотниками и 680 мест в яслях

    Общество
    17 августа 12:29

    Жилья не дадим

    Надежды сироты на получение жилья от государства не оправдались