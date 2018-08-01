В двенадцать лет Игорь остался без матери. Он до сих пор не знает, что с ней тогда случилось и почему она исчезла.

В жизни тридцатидвухлетнего Игоря Савинкина уже было много плохого. Он переживал минуты самого беспросветного отчаяния. Но он искренне надеется, что все самое страшное позади.

Сейчас Игорь работает продавцом-консультантом, за съемную комнату в Пскове отдает четверть своей зарплаты. Хотя ему, как сироте, положено жилье от государства.

Игорь родился в Санкт-Петербурге и до двенадцати лет жил там вместе с мамой.

— В лихие девяностые мою маму обманули черные риелторы, — рассказывает Игорь. — Мы лишились питерской квартиры и оказались в маленьком поселке Городовик в Дедовичском районе. Правда, провели там всего несколько дней, мама решила вернуться обратно в Питер. Там мы жили по друзьям и знакомым без регистрации.

В следующий раз Игорь приехал в поселок Городовик лишь в 2012 году. К тому времени квартира, в которой все это время никто не жил, пришла в запустение, разрушилась и стала непригодной.

— Мамина жизнь пошла под откос, она начала злоупотреблять спиртным, — продолжает Игорь историю своего детства. — Однажды на вокзале меня задержали милиционеры. Они решили, что я беспризорник, и отправили по месту регистрации в Дедовичский район. Я пытался сказать, что живу в Питере с мамой, но мне не поверили.

Три дня Игорь жил в Дедовичском отделе милиции, пока его маму искали по месту прописки в поселке Городовик. Игорю по-прежнему не верили, что она в Петербурге. В Городовике мать мальчика, разумеется, не нашли, поэтому его отправили в детский приют в Дно. В дновском приюте Игоря наконец-то услышали. Отрядили сопровождающего из числа местных милиционеров и отправили в Петербург разыскивать мать.

— С момента, как меня поймали на вокзале, прошло около месяца, — продолжает Игорь. — Мы с милиционером приехали по нашему бывшему адресу, где мы последнее время жили вместе с мамой у соседки. Соседка сказала, что она исчезла спустя три дня после того, как меня поймали на вокзале, и что с ней случилось, она не знает.

С тех пор Игорь тоже ничего не знает о судьбе матери.

Игоря снова привезли в дновский приемник-распределитель, потом положили в местную больницу. Там Игорь узнал, что готовят документы для его отправки в Порховский детский дом.

— У меня случился нервный срыв, — рассказывает молодой человек. — Я крушил палату, порвал документы. Врачи решили, что у меня поехала крыша, и отправили в психиатрическую больницу в Богданово. Там я провел больше полугода.

Выписали Игоря в детский дом в Красногородске в мае 1999 года, там он окончил девять классов, после учился в 15-м училище в Пскове, отслужил в армии, работал.

— В 2013 году вышел новый закон, который восстанавливает мое право на получение жилья как сироты, — говорит Игорь. — Закон говорит, если вся моя социальная жизнь протекала в рамках одного субъекта, то я имею право получить жилье на территории этого субъекта. Я учился, живу и работаю в Пскове. Могу это документально подтвердить. Я уже обращался в органы соцзащиты, но мне отказали на том основании, что у меня уже есть жилье в поселке Городовик Дедовичского района. То, что поселок вымирающий и там для меня нет работы, в расчет не берут.

Последний раз Игорь Савинкин съездил в Городовик совсем недавно, чтобы сделать фото своего разрушенного жилья. Сейчас окна его квартиры заколочены, в комнатах нет даже батарей отопления. Пока Игорь был в детдоме, чиновники не позаботились о сохранности его квартиры.

Игорь Савинкин все-таки рассчитывает, что у него есть законные основания для получения жилья в Пскове. И надеется если не на помощь чиновников, то хотя бы на помощь юристов.

Также Игорь просит откликнуться сирот, у кого есть подобный положительный опыт. Контакты молодого человека в редакции.

Мы отправили запрос по делу Игоря Савинкина в Государственный комитет социальной защиты населения. Ответ обязательно опубликуем.