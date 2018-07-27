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Общество / Соцзащита

Социальная лаборатория

Максим Топилин увидел в Пскове уникальные проекты, которые затем тиражируются по всей стране. И запускает с Михаилом Ведерниковым новый

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Александр Машкарин
27 июля 2018 года, 18:14
Фото: Дарья Хваткова
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Как есть географический или политический центр России, так Псковская область с полным правом может считать себя центром решения социальных задач. В нашем регионе на протяжении двух лет внедряются, оттачиваются и успешно работают инновационные социальные проекты. Многие из них когда-то начинались чуть ли ни как частные инициативы, но поддержанные где-то общественниками и бизнесом, где-то — региональными властями — быстро стали масштабными площадками, куда за опытом приезжают со всей России.

Никому в Пскове или в области, а теперь, пожалуй, и во многих других регионах, не надо объяснять, что такое Центр лечебной педагогики или интеграционные мастерские для инвалидов. Или Детская деревня — SOS. Не надо рассказывать, кто такой Андрей Царев и его коллеги.

Об уникальном псковском опыте в становлении и развитии социальных проектов безусловно хорошо знают в Министерстве труда и социальной защиты России.

Одним из объектов, который Михаил Ведерников показал Максиму Топилину, стал Социальный городок
Фото Дарьи Хватковой
В пятницу в Псков по приглашению врио губернатора Михаила Ведерникова приехал министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин. И, конечно, было очевидно, к каким псковским инновациям в социальной сфере он проявит интерес в первую очередь.

В производственно-интеграционных мастерских Максим Топилин познакомился с их работой и узнал, что вся продукция, которую мастерские производят раскупаЕтся на ура. Не только в Пскове или в других регионах России, - произведения труда особых людей уехали уже во многие страны мира. Министр осмотрел каждый уголок мастерских — чего скрывать, псковичам есть, чем гордиться.

В Центре лечебной педагогики Максиму Топилину показали классы, мастерские, рассказали о работе ЦЛП. Особо директор Центра Андрей Царев остановился на фестивале «Другое искусство».

- В результате партнерства между общественными и государственными структурами удалось создать цепочку помощи. Наш центр является образовательным госучреждением, мы работаем с семьями сопровождаем их, работаем с обществом, - отметил Андрей Царев.

Но главными собеседниками Максима Топилина, конечно, стали дети, которые в этот момент занимались в Центре. Они не оставили гостя без подарка, подарив ему рисунок с ангелом.

Следом Максим Топилин побывал в отделении региональной общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и ты» в доме № 8 по улице Технической. Волонтеры этой организации занимаются сопровождением проживания инвалидов. Проще говоря, помогают им всем, чем могут. В этом доме под сопровождаемое проживание отведены две квартиры, в них живут 10 человек. В одну из квартир министр был приглашен в гости. Тут живут две девушки и три молодых человека. Максим Топилин пообщался с одним из хозяев. Поговорили и о том, как готовить еду. Оказалось, парень несмотря на имеющиеся ограничения по здоровью, самостоятельно способен отварить макароны. А некоторые его соседи даже готовят суп.

Объём помощи, который оказывается находящимся на сопровождаемом проживании, может быть от 1% до 99%, при этом у каждого из молодых людей есть индивидуальный план занятий.

Показали министру в Пскове еще одно особое место - отделение ранней помощи детям «Лим-по-по». Сейчас в отделении наблюдается около 140 ребят. Педагоги проводят с воспитанниками индивидуальные и групповые занятия, есть дефектолог, логопед, психолог, лечебная гимнастика и массаж. Также специалисты отделения работают с родителями особенных деток: консультируют их по различным вопросам развития ребенка, учат взаимодействию с ними, и если необходимо, оказывают психологическую помощь.

"Те модели в социальной сфере, которые в Псковской области применяются много лет, могут быть задействованы повсеместно". Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

В скором времени в здании будут готовы помещения для специалистов дистанционного сопровождения родителей детей с особенностями развития. Поддержку в этом вопросе «Лим-по-по» оказал врио губернатора Михаил Ведерников.

В Детской деревне - SOS министра в одной из семей посадили за стол попить чаю
Фото Дарьи Хватковой
В программе визита Максима Топилина в этот день было еще несколько уникальных мест.

Но в каждом из тех учреждений, где побывал министр или, как когда-то говорили, «другие официальные лица», было интересно наблюдать за процессом превращения: чиновников в костюмах, занимающих высокие посты — в просто переживающих за то, что видят, мужиков.

Эмоции эмоциями, но региональные власти постарались использовать визит министра не только для того, чтобы продемонстрировать ему успешный опыт работы в социальной сфере.

Собственно, это подтвердил и глава региона Михаил Ведерников, комментируя итоги своей встречи с Максимом Топилиным.

- Мы говорили на совещании, в том числе, о необходимости продолжения работы по проекту «Доступная среда». Часть объектов в Пскове уже подготовлена, до начала Ганзы Окольный город, Кремль и Детский парк должны быть готовы к использованию маломобильными группами населения, - сказал он. - Кроме этого, в сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты мы будем дальше развивать проект «Социальный городок» в деревне Борисовичи Псковского района (Максим Топилин посетил сегодня стройплощадку городка и выразил готовность поддержать проект- Авт.). Рассчитываем, что федеральный центр выделит в следующем году региону 300 миллионов.

Справка

В "Социальном городке" смогут единовременно проживать 160 человек. Для обеспечения досуга на территории будут работать библиотека, различные кружки, а также объекты инфраструктуры.

Но главный итог приезда министра в другом.

В Псковской области дан старт первого этапа реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

- Стала очевидна необходимость создания универсальной системы, которая бы охватывала все нуждающееся население. Благодаря поддержке Максима Анатольевича мы вошли в список шести субъектов, где внедряется пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, - отметил глава региона Михаил Ведерников. -В конечном итоге эта работа напрямую способствует выполнению одной из главных задач, которую поставил весной перед нами президент Владимир Путин: увеличению продолжительности жизни россиян.

Сам Максим Топилин выразил надежду, что Псковская область оперативно войдет в реализацию пилотного проекта.

- На пилотные регионы смотрит вся страна, - отметил он.

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