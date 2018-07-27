Социальная лаборатория

Как есть географический или политический центр России, так Псковская область с полным правом может считать себя центром решения социальных задач. В нашем регионе на протяжении двух лет внедряются, оттачиваются и успешно работают инновационные социальные проекты. Многие из них когда-то начинались чуть ли ни как частные инициативы, но поддержанные где-то общественниками и бизнесом, где-то — региональными властями — быстро стали масштабными площадками, куда за опытом приезжают со всей России. Никому в Пскове или в области, а теперь, пожалуй, и во многих других регионах, не надо объяснять, что такое Центр лечебной педагогики или интеграционные мастерские для инвалидов. Или Детская деревня — SOS. Не надо рассказывать, кто такой Андрей Царев и его коллеги. Об уникальном псковском опыте в становлении и развитии социальных проектов безусловно хорошо знают в Министерстве труда и социальной защиты России.

В пятницу в Псков по приглашению врио губернатора Михаила Ведерникова приехал министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин. И, конечно, было очевидно, к каким псковским инновациям в социальной сфере он проявит интерес в первую очередь. В производственно-интеграционных мастерских Максим Топилин познакомился с их работой и узнал, что вся продукция, которую мастерские производят раскупаЕтся на ура. Не только в Пскове или в других регионах России, - произведения труда особых людей уехали уже во многие страны мира. Министр осмотрел каждый уголок мастерских — чего скрывать, псковичам есть, чем гордиться. В Центре лечебной педагогики Максиму Топилину показали классы, мастерские, рассказали о работе ЦЛП. Особо директор Центра Андрей Царев остановился на фестивале «Другое искусство». - В результате партнерства между общественными и государственными структурами удалось создать цепочку помощи. Наш центр является образовательным госучреждением, мы работаем с семьями сопровождаем их, работаем с обществом, - отметил Андрей Царев. Но главными собеседниками Максима Топилина, конечно, стали дети, которые в этот момент занимались в Центре. Они не оставили гостя без подарка, подарив ему рисунок с ангелом. Следом Максим Топилин побывал в отделении региональной общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и ты» в доме № 8 по улице Технической. Волонтеры этой организации занимаются сопровождением проживания инвалидов. Проще говоря, помогают им всем, чем могут. В этом доме под сопровождаемое проживание отведены две квартиры, в них живут 10 человек. В одну из квартир министр был приглашен в гости. Тут живут две девушки и три молодых человека. Максим Топилин пообщался с одним из хозяев. Поговорили и о том, как готовить еду. Оказалось, парень несмотря на имеющиеся ограничения по здоровью, самостоятельно способен отварить макароны. А некоторые его соседи даже готовят суп. Объём помощи, который оказывается находящимся на сопровождаемом проживании, может быть от 1% до 99%, при этом у каждого из молодых людей есть индивидуальный план занятий. Показали министру в Пскове еще одно особое место - отделение ранней помощи детям «Лим-по-по». Сейчас в отделении наблюдается около 140 ребят. Педагоги проводят с воспитанниками индивидуальные и групповые занятия, есть дефектолог, логопед, психолог, лечебная гимнастика и массаж. Также специалисты отделения работают с родителями особенных деток: консультируют их по различным вопросам развития ребенка, учат взаимодействию с ними, и если необходимо, оказывают психологическую помощь. "Те модели в социальной сфере, которые в Псковской области применяются много лет, могут быть задействованы повсеместно". Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. В скором времени в здании будут готовы помещения для специалистов дистанционного сопровождения родителей детей с особенностями развития. Поддержку в этом вопросе «Лим-по-по» оказал врио губернатора Михаил Ведерников.