Подарки к празднику

Руководитель областного управления соцзащиты населения Армен Мнацаканян в пресс-центре «Псковской правды» рассказал, какие подарки и праздничные мероприятия ждут псковских ветеранов.
Ежегодная единовременная выплата в 5 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда сохраняется. В областном бюджете на эти выплаты запланировали 5,7 млн рублей. Эти деньги получат 959 жителей области, сообщил Армен Мнацаканян. Суммы на выплату 5 тысяч положенных рублей направлены во все районы.
Также ежегодно органами местного самоуправления за счет местных бюджетов выплачивается по 1000 рублей вдовам, малолетним узникам и труженикам тыла. Их в области почти 13 000 человек.
Ежегодно в качестве социальной поддержки по указу президента региональная соцзащита выдает сертификаты на субсидию, с помощью которой ветераны войны могут улучшить жилищные условия. В 2017 году выдали 16 таких сертификатов, 10 свидетельств о предоставлении субсидии уже реализованы.
- Максимально будем стараться, чтобы они были реализованы ко Дню Победы, если не получится, то будут реализованы до конца мая, - пообещал чиновник.
По словам Армена Мнацаканяна, по реализации этого указа наша область - лидер в Российской Федерации. Всего на территории региона органы соцзащиты выдали 4 432 сертификата, 4 418 ветеранов уже улучшили жилищные условия. Финансирование проекта идет из федерального бюджета и составляет 4,7 млрд рублей.
Ежегодно с 1 по 15 мая все ветераны смогут бесплатно ездить на городском, пригородном и междугороднем транспорте в пределах области. Из областного бюджета на эту льготу выделили 600 тысяч рублей.
- Мы оказываем помощь тем ветеранам, кто по объективным причинам не попал в президентскую программу по улучшению жилья. В их домах надо починить крыши, печки, заборы. Таких в области 25 человек: в Пскове, в Локнянском районе. Мы провели мониторинг всех наших ветеранов, посмотрим еще раз и, если надо будет помочь, всем ветеранам поможем, - пообещал начальник управления соцзащиты региона.
Также проведут традиционный губернаторский прием к празднику в Пскове и Великих Луках.
В День Победы торжества пройдут во всех муниципалитетах. Никакого регламента по их проведению не будет.
- Надо 4 часа, чтобы пройти парадом, значит, будут проходить 4 часа, - подчеркнул руководитель областной соцзащиты. - Это не казенное мероприятие, а человеческое, поэтому будет выделено столько времени, сколько потребуется.
Как сообщил Армен Мнацаканян, каждую делегацию ветеранов будет сопровождать медик. Техническое состояние автобусов, которые повезут участников парада, проверят.
- Я надеюсь, что великий праздник Победы мы проведем на высоком уровне, все ветераны будут довольны, - заключил Армен Мнацаканян.