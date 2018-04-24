Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Соцзащита

Подарки к празднику

Выплаты, жилье и бесплатный проезд получат ветераны к 9 Мая

Текст:
Алёна Комарова
24 апреля 2018 года, 14:33
Фото: Андрей Степанов
0

Руководитель областного управления соцзащиты населения Армен Мнацаканян в пресс-центре «Псковской правды» рассказал, какие подарки и праздничные мероприятия ждут псковских ветеранов. 

Ежегодная единовременная выплата в 5 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда сохраняется. В областном бюджете на эти выплаты запланировали 5,7 млн рублей. Эти деньги получат 959 жителей области, сообщил Армен Мнацаканян. Суммы на выплату 5 тысяч положенных рублей направлены во все районы.

Также ежегодно органами местного самоуправления за счет местных бюджетов выплачивается по 1000 рублей вдовам, малолетним узникам и труженикам тыла. Их в области почти 13 000 человек.

Ежегодно в качестве социальной поддержки по указу президента региональная соцзащита выдает сертификаты на субсидию, с помощью которой ветераны войны могут улучшить жилищные условия. В 2017 году выдали 16 таких сертификатов, 10 свидетельств о предоставлении субсидии уже реализованы.

- Максимально будем стараться, чтобы они были реализованы ко Дню Победы, если не получится, то будут реализованы до конца мая, - пообещал чиновник.   

Две недели ветераны смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом.
Фото Андрея Степанова.

По словам Армена Мнацаканяна, по реализации этого указа наша область - лидер в Российской Федерации. Всего на территории региона органы соцзащиты выдали 4 432 сертификата, 4 418 ветеранов уже улучшили жилищные условия. Финансирование проекта идет из федерального бюджета и составляет 4,7 млрд рублей.

Ежегодно с 1 по 15 мая все ветераны смогут бесплатно ездить на городском, пригородном и междугороднем транспорте в пределах области. Из областного бюджета на эту льготу выделили 600 тысяч рублей.

- Мы оказываем помощь тем ветеранам, кто по объективным причинам не попал в президентскую программу по улучшению жилья. В их домах надо починить крыши, печки, заборы. Таких в области 25 человек: в Пскове, в Локнянском районе. Мы провели мониторинг всех наших ветеранов, посмотрим еще раз и, если надо будет помочь, всем ветеранам поможем, - пообещал начальник управления соцзащиты региона.

Также проведут традиционный губернаторский прием к празднику в Пскове и Великих Луках.

В День Победы торжества пройдут во всех муниципалитетах. Никакого регламента по их проведению не будет.

- Надо 4 часа, чтобы пройти парадом, значит, будут проходить 4 часа, - подчеркнул руководитель областной соцзащиты. - Это не казенное мероприятие, а человеческое, поэтому будет выделено столько времени, сколько потребуется.

Как сообщил Армен Мнацаканян, каждую делегацию ветеранов будет сопровождать медик. Техническое состояние автобусов, которые повезут участников парада, проверят.

- Я надеюсь, что великий праздник Победы мы проведем на высоком уровне, все ветераны будут довольны, - заключил Армен Мнацаканян. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Экология
24 апреля 14:58

Непатриотичный снеток вернулся

А вместе с ним стало больше ряпушки, лосей и косуль

Общество / Коммуналка
24 апреля 14:45

Генеральная уборка

Как принять участие в городском субботнике, где получить инвентарь для уборки, и почему нельзя сажать цветы и деревья

Общество / Образование
23 апреля 14:35

Школьный офицер

Думал о карьере военного, а стал учителем года
  • Самая крупная сеть доставки здорового питания в России поддержала Эстафету «Псковской правды»
  • Эстафету «Псковской правды» поддержала птицефабрика, выпускающая в месяц 1700 тонн продукции
  • Сотрудники турбюро «Континент» впервые выйдут на старт Эстафеты «Псковской правды»
  • Киберспортсмены выйдут на старт Эстафеты для разрушения стереотипов
  • Городская больница: Эстафета всегда дарит только положительные эмоции
  • Команда УФАС: Заявились на женский маршрут для улучшения результата
  • Великолукский мясокомбинат стал вторым в топ-10 крупнейших производителей колбасных изделий
  • Команде птицефабрики «Псковская» пришлось заменить капитана на Эстафете «Псковской правды»
  • Партнером Эстафеты «Псковской правды» стала сеть магазинов «Улыбка радуги»

    • 23 апреля

  • Михаил Ведерников заработал за год более 5,5 миллионов рублей

    • 22 апреля

  • Массовые проверки водителей проведут на перекрестках Пскова
  • Бесплатную экскурсию проведут сегодня в музее Ленина в Пскове
  • Субботник на ветру: Псковичи убирали город во время шторма
  • Пилорама, два дома и квартира горели за сутки в Псковской области
  • Более двух лет не могут найти псковичку с улицы Стахановской

    • 21 апреля

  • Массовые проверки ждут завтра псковских водителей
  • В Псковской области объявлено штормовое предупреждение
  • Пять ножевых ранений нанес брат брату в Дедовичском районе
  • До 15 градусов тепла и кратковременные дожди обещают в регионе

    • 20 апреля

  • В буклет «Есть по-псковски» попал «Мужчина на кухне»
  • С этого года граждан обязали убирать сухую траву со своих участков
  • Уже больше 70 случаев пала травы зарегистрировали в Псковской области
  • Газ в Пушкинские Горы и Новоржев придет к 2020 году
  • В Псковской области поищут руководителя Фонда капремонта

    • 19 апреля

  • Кубок абсолютного чемпиона вручат одному из малышей на празднике «Маленький чемпион»
  • Участники семейного забега на эстафете 3 мая пробегут 400 метров за Победу
  • Псковичам напомнили об обязательной установке газовых счетчиков
  • За три месяца этого года в Псковской области родились 18 детей из пробирки
  • 400 направлений на ЭКО выдадут в Псковской области в этом году
  • Руководство Псковской области два дня проведет в Калининграде

    • Новости

    Общество / Коммуналка
    Ольга Нефёдова 20 апреля 09:47

    Тучи двигать

    Городские власти обещают прибрать Псков к майским праздникам

    Общество / Семья
    20 апреля 12:11

    Да будет сад

    Пока город не готов предоставить ясли даже полуторагодовалым ребятишкам, а с 2020 года в детский сад должны будут брать уже двухмесячных малышей

    Общество
    19 апреля 09:47

    Накормить голодных

    Волонтеры бесплатно раздают вегетарианские горячие обеды нуждающимся псковичам