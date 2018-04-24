Подарки к празднику

Руководитель областного управления соцзащиты населения Армен Мнацаканян в пресс-центре «Псковской правды» рассказал, какие подарки и праздничные мероприятия ждут псковских ветеранов.

Ежегодная единовременная выплата в 5 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда сохраняется. В областном бюджете на эти выплаты запланировали 5,7 млн рублей. Эти деньги получат 959 жителей области, сообщил Армен Мнацаканян. Суммы на выплату 5 тысяч положенных рублей направлены во все районы.

Также ежегодно органами местного самоуправления за счет местных бюджетов выплачивается по 1000 рублей вдовам, малолетним узникам и труженикам тыла. Их в области почти 13 000 человек.

Ежегодно в качестве социальной поддержки по указу президента региональная соцзащита выдает сертификаты на субсидию, с помощью которой ветераны войны могут улучшить жилищные условия. В 2017 году выдали 16 таких сертификатов, 10 свидетельств о предоставлении субсидии уже реализованы.

- Максимально будем стараться, чтобы они были реализованы ко Дню Победы, если не получится, то будут реализованы до конца мая, - пообещал чиновник.