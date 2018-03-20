Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Соцзащита

Семейный приём

Чиновник каждый месяц лично навещает нуждающихся в помощи старушек

Текст:
Алексей Кедров
20 марта 2018 года, 10:23
Фото: Андрей Степанов
0

Недавно «Псковская правда» сообщала о пожилых женщинах в деревне Жаборы Порховского района, которые могли остаться без крыши над головой из-за имущественного спора между Русской православной церковью (РПЦ) и Русской православной церковью заграницей (РПЦЗ). Ситуацию контро-

лируют областные власти, одной из женщин восстанавливают документы.

Шестого марта я, как и обещал, побывал в гостях у Фаины Петровны и Людмилы Николаевны, — рассказал «Псковской правде» начальник Управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян после поездки. — Они мне оказали теплый, практически семейный прием. Я осведомился об их здоровье и поздравил с Восьмым марта.

Армен Мнацаканян, начальник Управления социальной защиты населения Псковской области
Армен Мнацаканян приезжает проведать их почти каждый месяц, нынешний визит стал уже третьим.

Фаина Петровна с кровати не встает. Ей требуется постоянный уход. При этом у нее отсутствуют документы, и она не получает пенсию. Их восстановлением тоже сейчас занимается ведомство Мнацаканяна.

— Сотрудники соцзащиты Порховского района восстановили свидетельство о рождении, — пояснил он. — Документы отправили в Пермский край, чтобы получить дальнейшую о женщине информацию и заняться восстановлением паспорта. С пермскими специалистами мы по этому вопросу постоянно контактируем. И я надеюсь, что в следующий мой визит, запланированный на середину апреля, я смогу уже официально вручить Фаине Петровне документы и начнется процесс оформления пенсии.

Армен Мнацаканян не забывает о бабушках ни на минуту.
Фото со страницы Управления соцзащиты в социальной сети Instagram
В данный момент, по словам начальника областной соцзащиты, женщины ни в чем не нуждаются. У них есть еда, одежда, лекарства.

— Ситуацию я и мои помощники держат на контроле, — заверил Армен Мнацаканян.

Напомним, сообщение о том, что нескольких старушек выгоняют на улицу из частного дома в деревне Жаборы, появилось на сайте врио губернатора Псковской области Ведерников.РФ. С просьбой в ситуации разобраться обратилась ветеран Великой Отечественной войны Валентина Матюнькина. 87-летняя женщина уверяла, что приход церкви Покрова Божией Матери Псковской епархии выселяет ее из дома, в котором она проживала последние 15 лет, вкладывая собственные средства в его восстановление. Согласно решению суда женщины должны покинуть помещения дома к лету. Однако представители РПЦ уверяют, что надобности в этом нет, потому как приход церкви намерен разместить в здании дом для престарелых людей. На обращение довольно оперативно отреагировали областные власти — на место выехал Армен Мнацаканян. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
20 марта 09:28

Долги во благо

Миллионные алименты, спиленная болгаркой дверь, лайфхак по поиску потерянных платежей — приставы подвели итоги года

Общество
16 марта 14:53

Чудо для садоводов

Власти и дачники будут решать проблемы вместе

Общество
15 марта 17:10

Наши люди

В Пскове будут собирать деньги по английскому методу
  • Голосование за дизайны-проекты трёх общественных территорий Пскова начнётся 21 марта
  • Юлия Захарова и Каролина Мордовцева «наплавали» в Сыктывкаре на призовые места
  • За убийство дедовичского пенсионера трое парней отправились за решётку
  • Детский писатель Юрий Маслов-Острович встретится с псковскими школьниками
  • На лекарства для льготников Псковская область получит более 13 млн рублей
  • Благодаря прокуратуре девять псковских сирот получили квартиры
  • Медиахолдинг Псковской области выпустил «Паспорт туриста»

    • 19 марта

  • Команда великолукских лыжников вошла в десятку сильнейших вузов Росии
  • Плюсовая температура ожидается в Пскове 20 марта
  • Павел Грудинин назвал условие, при котором сбреет усы на глазах у журналиста
  • Владимир Путин встретился с проигравшими кандидатами в президенты
  • Автоледи из Великолукского района пойдёт под суд за травмы пассажира
  • В поликлиниках Псковской области выберут лучшую регистратуру
  • Михаил Ведерников: Выборы показали высокий уровень доверия псковичей к национальному лидеру
  • Молодой великолучанин, погостив у пенсионерки, обокрал её квартиру
  • С победой из Сыктывкара вернулись воспитанники псковского «Барса»
  • Полезный SMS-сервис для молодых родителей стал доступен псковичам
  • Пневматическую машинку пытался вынести великолучанин с места работы
  • Окончательно итоги выборов президента в Псковской области утвердят завтра
  • Житель Пустошки пойдет под суд за удар полицейского кулаком
  • «Русские узоры» завоевали Гран-при международного конкурса
  • В Псковской области 19 марта будет выходным днём для МРЭО ГИБДД
  • Псковские «подкидыши» впервые начали получать социальные пенсии
  • Александр Беглов поблагодарил псковичей «за хороший результат» и доверие президенту
  • Заключительный гала-концерт фестиваля «Мы из будущего» состоится 23 марта
  • Владимир Путин набрал в Псковской области 75,05% голосов
  • 74,83% голосов у Владимира Путина после обработки 85% бюллетеней в Псковской области
  • Россия заинтересована в позитивном отношении на всех континентах - Путин

    • 18 марта

  • Обработано две трети бюллетеней в Псковской области, явка — 65,23%
  • Владимир Путин набирает 75% голосов избирателей

    • Новости

    Политика / Выборы
    Алексей Кедров 19 марта 20:57

    Выбрали!

    Изменения в настрое жителей области ощутили на президентских выборах международные наблюдатели

    Общество
    15 марта 10:49

    Шефство над могилами

    Молодежь приводит заброшенные захоронения в порядок

    Общество
    15 марта 09:13

    Юные садоводы и молодые журналисты

    Жители Палкино получили гранты на молодежную редакцию и развивающую площадку для малышей