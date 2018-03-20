Семейный приём

Недавно «Псковская правда» сообщала о пожилых женщинах в деревне Жаборы Порховского района, которые могли остаться без крыши над головой из-за имущественного спора между Русской православной церковью (РПЦ) и Русской православной церковью заграницей (РПЦЗ). Ситуацию контро-
лируют областные власти, одной из женщин восстанавливают документы.
Шестого марта я, как и обещал, побывал в гостях у Фаины Петровны и Людмилы Николаевны, — рассказал «Псковской правде» начальник Управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян после поездки. — Они мне оказали теплый, практически семейный прием. Я осведомился об их здоровье и поздравил с Восьмым марта.
Армен Мнацаканян, начальник Управления социальной защиты населения Псковской областиАрмен Мнацаканян приезжает проведать их почти каждый месяц, нынешний визит стал уже третьим.
Фаина Петровна с кровати не встает. Ей требуется постоянный уход. При этом у нее отсутствуют документы, и она не получает пенсию. Их восстановлением тоже сейчас занимается ведомство Мнацаканяна.
— Сотрудники соцзащиты Порховского района восстановили свидетельство о рождении, — пояснил он. — Документы отправили в Пермский край, чтобы получить дальнейшую о женщине информацию и заняться восстановлением паспорта. С пермскими специалистами мы по этому вопросу постоянно контактируем. И я надеюсь, что в следующий мой визит, запланированный на середину апреля, я смогу уже официально вручить Фаине Петровне документы и начнется процесс оформления пенсии.
В данный момент, по словам начальника областной соцзащиты, женщины ни в чем не нуждаются. У них есть еда, одежда, лекарства.
Армен Мнацаканян не забывает о бабушках ни на минуту.
Фото со страницы Управления соцзащиты в социальной сети Instagram
— Ситуацию я и мои помощники держат на контроле, — заверил Армен Мнацаканян.
Напомним, сообщение о том, что нескольких старушек выгоняют на улицу из частного дома в деревне Жаборы, появилось на сайте врио губернатора Псковской области Ведерников.РФ. С просьбой в ситуации разобраться обратилась ветеран Великой Отечественной войны Валентина Матюнькина. 87-летняя женщина уверяла, что приход церкви Покрова Божией Матери Псковской епархии выселяет ее из дома, в котором она проживала последние 15 лет, вкладывая собственные средства в его восстановление. Согласно решению суда женщины должны покинуть помещения дома к лету. Однако представители РПЦ уверяют, что надобности в этом нет, потому как приход церкви намерен разместить в здании дом для престарелых людей. На обращение довольно оперативно отреагировали областные власти — на место выехал Армен Мнацаканян.