Семейный приём

Недавно «Псковская правда» сообщала о пожилых женщинах в деревне Жаборы Порховского района, которые могли остаться без крыши над головой из-за имущественного спора между Русской православной церковью (РПЦ) и Русской православной церковью заграницей (РПЦЗ). Ситуацию контро-

Шестого марта я, как и обещал, побывал в гостях у Фаины Петровны и Людмилы Николаевны, — рассказал «Псковской правде» начальник Управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян после поездки. — Они мне оказали теплый, практически семейный прием. Я осведомился об их здоровье и поздравил с Восьмым марта.

— Сотрудники соцзащиты Порховского района восстановили свидетельство о рождении, — пояснил он. — Документы отправили в Пермский край, чтобы получить дальнейшую о женщине информацию и заняться восстановлением паспорта. С пермскими специалистами мы по этому вопросу постоянно контактируем. И я надеюсь, что в следующий мой визит, запланированный на середину апреля, я смогу уже официально вручить Фаине Петровне документы и начнется процесс оформления пенсии.

В данный момент, по словам начальника областной соцзащиты, женщины ни в чем не нуждаются. У них есть еда, одежда, лекарства.

— Ситуацию я и мои помощники держат на контроле, — заверил Армен Мнацаканян.

Напомним, сообщение о том, что нескольких старушек выгоняют на улицу из частного дома в деревне Жаборы, появилось на сайте врио губернатора Псковской области Ведерников.РФ. С просьбой в ситуации разобраться обратилась ветеран Великой Отечественной войны Валентина Матюнькина. 87-летняя женщина уверяла, что приход церкви Покрова Божией Матери Псковской епархии выселяет ее из дома, в котором она проживала последние 15 лет, вкладывая собственные средства в его восстановление. Согласно решению суда женщины должны покинуть помещения дома к лету. Однако представители РПЦ уверяют, что надобности в этом нет, потому как приход церкви намерен разместить в здании дом для престарелых людей. На обращение довольно оперативно отреагировали областные власти — на место выехал Армен Мнацаканян.