Пенсионному фонду России 22 декабря исполняется 27 лет. О том, каким был этот год для ведомства и что ожидает пенсионеров в 2018 году, «Псковская правда» поговорила с человеком, который знает о пенсиях всё.

— Этим летом в клиентские службы ПФР пошла волна массовых обращений по вопросу перерасчета пенсий. Всем ли он оказался выгоден?

— Речь идет о перерасчете страховых пенсий с учетом нестраховых периодов по уходу за детьми до полутора лет. Прибавку по перерасчету в основном имеют пенсионеры с двумя и более детьми, а также те, у кого была невысокая заработная плата или непродолжительный трудовой стаж либо перерыв в работе в период ухода за детьми. С июля органы ПФР приняли более 23 тысяч заявлений. И эта работа еще продолжается.

— Какие индексации будут проведены в 2018 году?

— Страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров с 1 января будут увеличены на 3,7 %, что выше показателя прогнозной инфляции.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим пенсионерам с учетом темпа роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

С 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы исходя из роста потребительских цен за предыдущий год.

— Пенсии работающих пенсионеров не индексируются. Не предвидится ли здесь каких-либо изменений?

— Благодаря принятию изменений в закон «О страховых пенсиях» с января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться за период с 1-го числа месяца после увольнения.

— В стране уже 10 лет действует программа материнского капитала. Как она реализуется в нашей области?

— С 2007 года мы выдали более 33 тысяч сертификатов на материнский капитал. Из них 2,4 тысячи — в 2017 году. Самым популярным направлением расходования материнского капитала остается улучшение жилищных условий — 87 % от подавших заявление. Благодаря материнскому капиталу жилищные условия улучшили почти 18,5 тысячи псковских семей.

Помимо этого органы ПФР области приняли 2,6 тысячи заявок на обучение детей и 13 заявок — на перевод средств материнского капитала на накопительную пенсию мамы.

— Программа действует до 31 декабря 2018 года. Какова ее дальнейшая судьба?

— В ноябре президент Владимир Путин выдвинул предложение продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Законопроект успешно прошел первое чтение в Госдуме.

— Последние годы государственные ведомства проводят работу по предоставлению услуг в электронном виде. Как в Пенсионом фонде налажена эта работа?

— Пенсионный фонд также активно развивает свои электронные сервисы. В 2017 году функции Личного кабинета гражданина на нашем сайте значительно расширились, в результате чего сегодня он охватывает практически все услуги по линии ПФР.

Важно отметить, что электронные сервисы ПФР доступны не только на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, но в мобильном приложении для смартфонов, которое ПФР представил весной этого года.

Для обращения за электронными государственными услугами необходима регистрация на портале госуслуг. С 2016 года все клиентские службы ПФР в регионе имеют полномочия регистрировать граждан на портале госуслуг, подтверждать учетную запись и восстанавливать доступ к учетной записи.

— Насколько активно псковичи пользуются электронными услугами фонда?

— Достаточно активно, и направления здесь самые разные — от материнского капитала до назначения пенсии, установления ЕДВ или компенсационной выплаты по уходу. Всего с начала года более 40 тысяч граждан воспользовались нашими электронными сервисами. Из них более 11 тысяч жителей области в этом году обратились с электронными заявлениями в органы ПФР о назначении и о перерасчете пенсии.

Важно отметить, что теперь заявления о назначении пенсии работники могут направлять в органы ПФР еще и через своего работодателя. В 2017 году мы приняли более 950 таких заявлений.

— Пенсионный фонд является администратором двух новых федеральных проектов: Федерального реестра инвалидов (ФРИ) и Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Что даст внедрение этих проектов жителям Псковской области?

— Их запуск позволит учитывать весь комплекс социальных льгот по всем категориям граждан, которые получают государственную социальную поддержку из бюджетов всех уровней.

В 2017 году ведется активная работа по подключению к системе всех ведомств — как поставщиков,

так и пользователей информации ФРИ. В 2018 году планируется интеграция ФРИ с ЕГИССО.