Артемий Лебедев в Пскове: Абсолютно сказочный вид

В ролике про Псков он дважды показал одну церковь под видом разных, у другой остатки колокольни перепутал с самим храмом, а монумент в честь подвига 6-й роты назвал памятником парашютистам. Знаменитый блогер и «дизайнер всея Руси» Артемий Лебедев на днях поделился своими впечатлениями от Пскова. Правда, информация, как принято говорить у журналистов, уже протухла. На новогодних праздниках 2016 года Лебедев отправился путешествовать вокруг Балтики. За 22 дня он проехал девять стран и посетил несколько десятков городов, о которых потом рассказал в своем блоге. Вошел в этот список и Псков. Он стал последним городом в этом путешествии. За пару дней ролик о Пскове собрал 70 тысяч просмотров, цифры на счетчике продолжают расти. В кадре блогер комментирует сделанные во время поездки фотографии. Начинается видео довольно пессимистично: «Псковская область - одна из самых отсталых в России по степени технического оснащения и по степени траты денег на квадратный километр», - первые слова Лебедева о регионе. Далее он признается, что в Пскове мечтал побывать с детства, при этом ничего толком о городе не знал, зато предубеждений о нем как о бедном и скучном всегда присутствовало в избытке.

Величайшее наследие

Первое, что комментирует блогер, — новогодняя иллюминация над Ольгинским мостом и на колоннах главного корпуса университета. «По оформлению города можно много сказать об уровне менталитета», - говорит он. Судя по освещению главного корпуса университета, в Пскове он - провинциальный, делает выводы Лебедев. Первое, на что он обратил внимание, выйдя из отеля утром, — Богоявленская церковь с необычной «колокольней», как Лебедев назвал звонницу. Вид ее, по мнению автора ролика, портит скульптура «Зонт и чемодан» у отеля. «Это унылое нечто. Видимо, какой-то скульптор изваял, чтобы местные фотографировались», - такие выводы сделал блогер. Между тем, открытый в 2014 году «Символ путешествий» изготовлен как раз для приезжих.

СПРАВКА Артемий Лебедев - российский дизайнер, изобретатель, предприниматель, блогер, путешественник. Основатель, совладелец и генеральный директор Студии Артемия Лебедева. Имеет аккаунты в основных соцсетях, где делится своим взглядом на происходящее в стране и мире. На страницу Лебедева в YouTube подписаны 348 тысяч человек.

Из отеля очередной гость Пскова направился в Кремль, по дороге объясняя подписчикам, что в Пскове хотел посмотреть именно крепость и церкви. «В других городах смотрю их за компанию, а псковские церкви — величайшее историческое и архитектурное наследие», - отметил он. Отметили это и специалисты мирового уровня, включив минувшим летом храмы псковской архитектурной школы в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По дороге внимание блогера привлекали объявления на домах, переписка подростков на стенах, реклама продуктов прямо на дверях магазина (закрытой уже торговой сети «Хорошо»), старые фонарные столбы с изоляторами, таблички с названием улиц, серые заборы, которые заполонили город, «страшные автобусы», много неубранного снега. На несколько минут блогер задержался у дома, на котором сохранилась скоба с изоляторами на фасаде. «Такое было в России годов до 60-х, после чего произошла их замена, редко где такое увидишь, а в Пскове есть, и это бесценно. Для меня это как застать египетского фараона живьем», - признается он. Встреченную по дороге церковь Косьмы и Дамиана с Примостья характеризует как приземленную с фигурой мексиканской женщины: прямоугольник с куполом наверху. На церковь он обернулся с Троицкого моста, поэтому не сообразил, что видит не храм, а только остатки его колокольни с торчащим позади куполом самой церкви. Вот и померещилась мексиканка.

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