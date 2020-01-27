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Общество / Шоу

Артемий Лебедев в Пскове: Абсолютно сказочный вид

Известный блогер поделился впечатлениями о городе на своем YouTube-канале

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Алексей Кедров
27 января 2020 года, 20:17
Фото: скриншот ролика из блога Лебедева
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В ролике про Псков он дважды показал одну церковь под видом разных, у другой остатки колокольни перепутал с самим храмом, а монумент в честь подвига 6-й роты назвал памятником парашютистам. Знаменитый блогер и «дизайнер всея Руси» Артемий Лебедев на днях поделился своими впечатлениями от Пскова. Правда, информация, как принято говорить у журналистов, уже протухла.

На новогодних праздниках 2016 года Лебедев отправился путешествовать вокруг Балтики. За 22 дня он проехал девять стран и посетил несколько десятков городов, о которых потом рассказал в своем блоге. Вошел в этот список и Псков. Он стал последним городом в этом путешествии. За пару дней ролик о Пскове собрал 70 тысяч просмотров, цифры на счетчике продолжают расти.

В кадре блогер комментирует сделанные во время поездки фотографии. Начинается видео довольно пессимистично:

«Псковская область - одна из самых отсталых в России по степени технического оснащения и по степени траты денег на квадратный километр», - первые слова Лебедева о регионе.

Далее он признается, что в Пскове мечтал побывать с детства, при этом ничего толком о городе не знал, зато предубеждений о нем как о бедном и скучном всегда присутствовало в избытке.

Величайшее наследие

Первое, что комментирует блогер, — новогодняя иллюминация над Ольгинским мостом и на колоннах главного корпуса университета.

«По оформлению города можно много сказать об уровне менталитета», - говорит он. Судя по освещению главного корпуса университета, в Пскове он - провинциальный, делает выводы Лебедев.

Первое, на что он обратил внимание, выйдя из отеля утром, — Богоявленская церковь с необычной «колокольней», как Лебедев назвал звонницу. Вид ее, по мнению автора ролика, портит скульптура «Зонт и чемодан» у отеля.

«Это унылое нечто. Видимо, какой-то скульптор изваял, чтобы местные фотографировались», - такие выводы сделал блогер. Между тем, открытый в 2014 году «Символ путешествий» изготовлен как раз для приезжих.

СПРАВКА

Артемий Лебедев - российский дизайнер, изобретатель, предприниматель, блогер, путешественник. Основатель, совладелец и генеральный директор Студии Артемия Лебедева. Имеет аккаунты в основных соцсетях, где делится своим взглядом на происходящее в стране и мире. На страницу Лебедева в YouTube подписаны 348 тысяч человек.

Из отеля очередной гость Пскова направился в Кремль, по дороге объясняя подписчикам, что в Пскове хотел посмотреть именно крепость и церкви.

«В других городах смотрю их за компанию, а псковские церкви — величайшее историческое и архитектурное наследие», - отметил он. Отметили это и специалисты мирового уровня, включив минувшим летом храмы псковской архитектурной школы в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По дороге внимание блогера привлекали объявления на домах, переписка подростков на стенах, реклама продуктов прямо на дверях магазина (закрытой уже торговой сети «Хорошо»), старые фонарные столбы с изоляторами, таблички с названием улиц, серые заборы, которые заполонили город, «страшные автобусы», много неубранного снега.

На несколько минут блогер задержался у дома, на котором сохранилась скоба с изоляторами на фасаде.

«Такое было в России годов до 60-х, после чего произошла их замена, редко где такое увидишь, а в Пскове есть, и это бесценно. Для меня это как застать египетского фараона живьем», - признается он.

Встреченную по дороге церковь Косьмы и Дамиана с Примостья характеризует как приземленную с фигурой мексиканской женщины: прямоугольник с куполом наверху. На церковь он обернулся с Троицкого моста, поэтому не сообразил, что видит не храм, а только остатки его колокольни с торчащим позади куполом самой церкви. Вот и померещилась мексиканка.

Своя красота

«А вот и Кремль, - комментирует блогер очередное фото. - Все приземистое, бочкообразное. Видно, что, когда его строили, об изяществе и не думали, главное - чтоб много кирпичей, и все это не развалилось. Похож на картинки из русских сказок».

В Приказных палатах путешественник оценил печь в изразцах и деревянные полы.

«Крыльцо такое древнерусское. Сразу хочется надеть кафтан, сафьяновые сапожки, выйти на морозец и окинуть взглядом народец. Как он там».

Довмонтов город охарактеризовал как «остатки чего-то». «Отсюда в старину было много нелепых, с нашей точки зрения, архитектурных решений - приземистых неуклюжих, но в этом есть большой шарм», - подвел он итоги прогулки по Кремлю, особо оценив сохранившиеся деревянные навесы над боевыми ходами по стенам.

Еще раз в видео вернулся к Богоявленской церкви, зайдя с другого ракурса, словно и не с нее начинал осматривать город. Отметил, что у церкви русская архитектура, «сделали как смогли, и получилась своя красота, абсолютно сказочный вид».

«Старый исчезающий Псков весь разваливается и приходит в негодность, никто его не восстанавливает, - делает такие выводы блогер. - В Пскове нет людей, которые ценят красоту деревянной застройки, и на ее месте скоро будут стоять бездушные и некрасивые современные здания. Вот эта вся красота рискует исчезнуть навсегда».

Видеоряд при этом – новые корпуса Двора Подзноева (удачная, видимо, вышла стилизация) и Технический лицей. Да, в 2016 году здание находилось в плачевном виде. Но как раз после отъезда блогера его укрепили, а позже подготовили проект реставрации. Так что пророчество не сбылось.

На выезде из города на глаза Лебедеву попадется памятник «Купол» в честь погибших псковских десантников. Однако известный блогер об этом не догадывается и строит свои, довольно нелепые предположения.

«На выезде мы видим памятник парашютистам, которых, как известно, довольно много в Пскове», - говорит он.

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