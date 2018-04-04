Шанс для любви

С Сергеем, любимым человеком Дарьи Питеря, случилась трагедия. Некоторое время он находился между жизнью и смертью, а когда пришел в себя, оказалось, что он забыл последние пять лет своей жизни, в том числе и Дашу. Девушка всячески старается разбудить в нем прежние чувства. Участие в программе «Модный приговор» — еще одна попытка вернуть любовь Сергея.

Даше всего 23 года, но на ее долю уже выпало немало испытаний. Пару лет назад из родных Великих Лук она переехала к своему молодому человеку в подмосковный Подольск, а потом чуть его не потеряла. Сергей Игнашин, парень Даши, чуть не погиб, получив сильный удар по голове от охранника клуба, где отдыхал. Он несколько дней находился в коме. Врачи никаких утешительных прогнозов не давали. Когда же Сергей немного пришел в себя, оказалось, что он забыл последние 5-6 лет своей жизни.

До трагедии Даша и Сергей были парой, встречались несколько лет и собирались пожениться. Когда произошла беда, Даша целые дни проводила рядом с Сергеем. Даже подработку, а она по профессии бухгалтер, нашла рядом с домом.

— Был такой период, когда он каждый день на протяжении месяца знакомился со мной заново, — рассказала девушка свою историю «Псковской правде». — Меня не воспринимал вообще. Наверное, думал, что я сиделка, которую наняли за ним ухаживать. И только со временем меня запомнил, радовался моему приходу. Я ему рассказывала про нас, показывала фотографии, а в его глазах видела страх оттого, что он всего этого не помнит. В такие моменты меня охватывало отчаяние и руки опускались. Но я не прекращала бороться, потому что только тогда, когда с ним все это произошло, поняла, насколько сильно я его люблю.