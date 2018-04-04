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Общество / Шоу

Шанс для любви

«Модный приговор» помог великолучанке сохранить семью

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Ольга Нефёдова
4 апреля 2018 года, 10:29
Фото: с сайта Первого канала
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С Сергеем, любимым человеком Дарьи Питеря, случилась трагедия. Некоторое время он находился между жизнью и смертью, а когда пришел в себя, оказалось, что он забыл последние пять лет своей жизни, в том числе и Дашу. Девушка всячески старается разбудить в нем прежние чувства. Участие в программе «Модный приговор» — еще одна попытка вернуть любовь Сергея.

Даше всего 23 года, но на ее долю уже выпало немало испытаний. Пару лет назад из родных Великих Лук она переехала к своему молодому человеку в подмосковный Подольск, а потом чуть его не потеряла. Сергей Игнашин, парень Даши, чуть не погиб, получив сильный удар по голове от охранника клуба, где отдыхал. Он несколько дней находился в коме. Врачи никаких утешительных прогнозов не давали. Когда же Сергей немного пришел в себя, оказалось, что он забыл последние 5-6 лет своей жизни.

До трагедии Даша и Сергей были парой, встречались несколько лет и собирались пожениться. Когда произошла беда, Даша целые дни проводила рядом с Сергеем. Даже подработку, а она по профессии бухгалтер, нашла рядом с домом.

— Был такой период, когда он каждый день на протяжении месяца знакомился со мной заново, — рассказала девушка свою историю «Псковской правде». — Меня не воспринимал вообще. Наверное, думал, что я сиделка, которую наняли за ним ухаживать. И только со временем меня запомнил, радовался моему приходу. Я ему рассказывала про нас, показывала фотографии, а в его глазах видела страх оттого, что он всего этого не помнит. В такие моменты меня охватывало отчаяние и руки опускались. Но я не прекращала бороться, потому что только тогда, когда с ним все это произошло, поняла, насколько сильно я его люблю.

Преображение Даши показали на телеэкранах 27 марта. Выпуск доступен на сайте Первого канала.
Фото из личного архива Дарьи Питеря
Сергей же о своих чувствах к Даше знает лишь с ее слов, рассказов родных и друзей. Он хочет узнать Дашу и разобраться в том, кто она для него — друг или девушка. Говорит, что очень ценит ее заботу о нем и готов дать им обоим шанс.

Шанс этой паре дала и сама судьба. Однажды Сергею позвонили с передачи «Модный приговор» и предложили поучаствовать.

— Дело в том, что спустя 8-9 месяцев после трагедии в нашей семье мы были вынуждены обратиться в СМИ, потому что человек, который ударил Сергея по голове, хотел уйти от ответственности, — объясняет Даша. — Информация разошлась по телеканалам, и нам это здорово помогло, дело сдвинулось с мертвой точки.

История влюбленных заинтересовала редактора программы «Модный приговор».

— Сергей, получив предложение об участии, растерялся, потому что даже не понял, откуда звонят, — рассказала Дарья. — А потом мы посовещались, и он предложил попробовать. Отношения между нами ухудшились, а это был шанс их исправить. Дело в том, что я всегда была жизнерадостной, веселой хохотушкой. Красила губы яркой помадой, носила платья и каблуки. После случившегося с Сережей испытала сильный стресс, до сих пор в себя не могу прийти. Подзапустила себя, наела лишние килограммы. За собой не то что некогда было следить, это была не первостепенная задача. Обдумав все, я решилась. Возможно, даже больше для него, чтобы он вспомнил ту девушку, в которую когда-то влюбился.

Ведущие проекта сошлись во мнении, что Даша — настоящая краса из Великих Лук, «кровь с молоком». У нее модельный рост, длинные ноги, чистая кожа и она настоящая блондинка.
Фото из личного архива Дарьи Питеря
Съемкам предшествовал кастинг и собеседование. Когда ребят окончательно утвердили для участия в программе, прошла встреча со стилистами и фотосессия. Еще день занял шопинг. Даша ходила по магазинам с завязанными глазами. Сергей в это время, но в другой компании, тоже выбирал одежду Даше.

— На протяжении долгого времени Дарья выполняла функции медицинского работника, поэтому ее одежда немаркая, тепленькая, — такое мнение в эфире Первого канала высказала о гардеробе девушки соведущая программы Эвелина Хромченко. — Ее гардероб неплох, тут есть хорошие базовые вещи, просто их характер продиктован тем, чем она занималась. Вполне можно дополнить его вещами, которые не будут слишком открытыми и облегающими и в которых она будет женственно выглядеть в глазах противоположного пола.

Стилисты подобрали Дарье три образа, все она получила в подарок.

— Совершенно потрясающий опыт, — делится впечатлениями Даша. — Довольно интересно было послушать советы стилистов, интересны и сами съемки, да и не каждый день увидишь таких именитых людей. Участие в программе нам здорово помогло. Отношения после съемок наладились. Сергей увидел меня с другой стороны. Не ту Дашу, которую он видел каждый день с пучком на голове, а красивую девушку. Он был прав, говоря, что человек расцветает с красивой прической, макияжем. Теперь я понимаю, что последний год не жила, а существовала, и больше так не хочу. Мне участие придало уверенности. Я сильно изменилась, поверила в себя, спортом начала заниматься. А главное — мы стали снова строить планы на будущее. 

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