Секреты популярного блогера из Пскова

«Инстаграм» набирает все большую популярность, становясь одной из главных соцсетей. Среди заметных фигур — блогеры из Пскова. «Псковская правда» начинает о них серию публикаций. Герои соцсети раскроют секрет своей популярности, расскажут, как правильно вести страницу, можно ли на ней заработать и сколько времени отнимает соцсеть.
Псковичка Алина Магера привлекла на свою страницу уже почти 42 тысячи подписчиков. Оказалось, что в эту социальную сеть Алина окунулась уже давно, с 2013 года.
Раньше было проще: ты выкладывал фотографии еды и селфи, фолловился — и всё. Сейчас так не получится. Надо публиковать интересные фото и текст к ним, снимать сториз — на ведение «Инстаграма» уходит много времени.
Алина Магера,— Примерно с 2015 года я начала работать именно над ведением «красивого» аккаунта и над его продвижением, в этом помогали масслайкинг и массфолловинг, — вспоминает блогер. — В то время были популярны и игры SFS — то есть «упоминание за упоминание». Когда известный блогер запускает игру, в которой предлагает подписчикам разместить в своей ленте фото с отсылкой на профиль блогера. Затем из числа участников он отбирает самые интересные фотографии и публикует их у себя на странице. Тем самым и блогер, и участники рекламируют друг друга.
блогер
Такие игры SFS встречаются и сейчас. Хотя более популярным становится так называемый в «Инстаграме» взаимопиар: блогер находит аккаунт примерно с таким же количеством подписчиков и договаривается о рекламе друг друга в своих лентах.
В первые годы роста соцсети собрать аудиторию было значительно проще.
Фото из личного архива героини публикации.
В основном Алина публикует фотографии из путешествий. Но много фотографий и псковских уголков.
— На Золотой набережной у ресторана «Русаков» есть площадка, где открывается очень красивый вид на Троицкий собор. Еще хорошая локация — коттеджи напротив Финского парка. Есть и кафе с симпатичным интерьером — например «Пион», Coffee Brabus.
В Пскове полно интересных локаций.
Фото из личного архива героини публикации.
СПРАВКА
Фолловить — подписаться на чей-то аккаунт.
Сториз — короткие «истории», функция в «Инстаграме» для выкладывания фото или 15-секундных видео.
Масслайкинг – массовое проставление лайков к фотографиям потенциальной целевой аудитории.
Массфолловинг — подписка на большое количество профилей с целью взаимной подписки.
Алина рассказала, что известные блогеры советуют выкладывать в «Инстаграм» по одной фотографии и десять сториз каждый день:
— Но вы же понимаете, что это нереально! Я выкладываю фотографии раз в два-три дня. И дело не в том, что у меня мало фотографий: выбрать и отфильтровать фото не сложно, сложнее придумать к ней текст, который зацепит людей, будет полезным и интересным.
Именно поэтому фотографий «здесь и сейчас» в аккаунте Алины не много, ведь надо время, чтобы все продумать до мелочей. И да, она не скрывает, что посты формирует на несколько дней вперед:
— Сейчас наперед создано два или три поста. То есть даже если я заболею и не смогу делать красивые фотографии, посты все равно будут появляться. А если я буду валяться больная с температурой и захочу об этом рассказать своим подписчикам — для этого и есть сториз.
Естественность — это хорошо. Но вот у обычного человека дома естественный беспорядок. Не выкладывать же его?
Многие снимки в аккаунте Алины сделаны в путешествиях.
Фото из личного архива героини публикации.
— Конечно, люди хотят видеть красивую картинку. Есть и другая сторона — когда ко мне на фотосессию приходят девушки в полном макияже, с прической, на каблуках, чтобы эти фотографии потом выставлять в «Инстаграме». Но вы ведь не ходите так в жизни, зачем обманывать себя и окружающих?
Кстати, в «Инстаграме» Алины почти нет фотографий еды и совсем нет селфи. Но на всех фотографиях есть красивая она. Интрига интриг — кто ее фотографирует?
— Мой молодой человек, Лёша, — смеется Алина. — Все фотографии его, он уже знает, что я хочу и как меня правильно фотографировать. Даже своим подругам я не так доверяю свои фото, как ему.
Фотографирует девушку ее молодой человек Алексей.
Фото из личного архива героини публикации.
- Конечно, покупаю и официальную рекламу, чтобы «Инстаграм» продвигал мой аккаунт, - говорит девушка об одном из методов стать заметнее для пользователей. — Например, за 100 рублей мой пост увидят еще человек 800-1500. Но из них на меня подпишется человека два-три, а может, вообще никто. В среднем трачу на продвижение аккаунта от 500 до 5000 рублей в месяц.
А удается ли зарабатывать в «Инстаграме»? В аккаунте Алина периодически рассказывает о разных косметических средствах.
— Это реклама по бартеру: заинтересованный бренд бесплатно присылает мне свою продукцию в обмен на то, чтобы я рассказала о нем. Заработать в «Инстаграме» можно. В скором времени я хочу монетизировать свой аккаунт — то есть буду через него продавать свои продукты, чтобы получать хоть какую-то прибыль. Например, пресеты для фотографий.
Необычные снимки привлекают внимание других пользователей.
Фото из личного архива героини публикации.
О продвижении в соцсетях она знает с профессиональной точки зрения. Алина SMMщик, окончила в ПсковГУ бакалавриат по направлению «реклама и PR», а после магистратуру по журналистике. Работает по специальности: занимается продвижением и наполнением сайта и соцсетей для проекта «Отдых и учеба с радостью». Что самое приятное — работа удаленная. Еще один из источников дохода — фотосессии, которые девушка проводит для псковичей. Но самое главное — она любит жизнь и получает от нее удовольствие. Учит и вдохновляет своих подписчиков в соцсетях.
Продвижению в соцсетях Алина училась, в том числе, в университете.
Фото из личного архива героини публикации.