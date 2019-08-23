Человек с безграничными возможностями

Владимир Петров — известная личность в нашей области. И все же в последнее время его ленты в социальных сетях поразили всех: он то прыгает с парашютом, то покоряет вейк-спорт. При этом сам он — инвалид. Конечно же, с таким удивительным человеком я не могла не познакомиться.

ЭКСТРИМ - С ДЕТСТВА

Разговор шел, конечно же, об экстриме. Владимир уверен, что тяга к этому прекрасному чувству у него врожденная:

Мне всегда нравилось преодолевать не столько сами экстремальные ситуации, сколько свои страхи. Когда делаешь усилие над собой, получаешь неимоверное удовольствие от того, что ты преодолел самого себя, свои страхи. Находишь еще новую вершину и тянешься к ней.

Владимир Петров,

общественный помощник губернатора

Самым экстремальным впечатлением в жизни он называет получение травмы в 19 лет при падении с высоты. Он менял окно у себя в квартире на четвертом этаже. — В юности мы беспечные люди, нам не нужна страховка. И я сорвался вниз, — вспоминает мужчина. — Никто не думал, что так получится. Хотя, сколько себя помню, мы все детство чем-то опасным занимались. Я жил в пятиэтажке, так мы в торец дома нарывали огромную кучу снега и туда прыгали с крыши. Это было лет в 12-13, мы приходили домой в синяках — зато как было весело! А у бабушки был частный дом, так я катался с крыши сарая зимой в сугроб. Наверно, все это из детства берется. Как и другие дети, мы всё взрывали, бегали по крышам и гаражам, прыгали со всяких строек. Страх — он есть, ни один человек не может сказать, что он ничего не боится. Но это лучшее чувство — когда тебе удается его преодолеть.

ПРЫГАЕТ С ПАРАШЮТОМ

А есть ли самый страшный страх? Наверное, у каждого он свой, и у Владимира это — прыгнуть с тарзанки: — В Сочи есть огромная тарзанка, натянутая между двух гор. Очень хочу преодолеть страх и с нее прыгнуть. В конце лета я еду на отдых и надеюсь, что это сделаю. Хоть и очень боюсь! Здесь самое страшное, как и в прыжке с парашютом, сделать этот шаг в бездну. Ты не знаешь, что тебя там ждет. Владимир знает, о чем говорит. Ведь недавно он прыгнул с парашютом: — Это был уже мой не первый прыжок. Но высота в три тысячи метров — впервые. Это было очень страшно! Особенно когда ты смотришь вниз с вертолета и понимаешь, что мгновение — и ты оторвешься, полетишь, и тебе больше всего хочется вернуться обратно. И когда ты это преодолеваешь, летишь и понимаешь, что все классно, круто — впечатления неимоверные.

Прыгнуть с парашютом Владимиру помогли люди из проекта «Открытое небо», его реализует Российский союз спортсменов-инвалидов при поддержке Фонда президентских грантов. Проект дает возможность людям с инвалидностью исполнить мечту о покорении неба. Владимир уже планирует прыгнуть с высоты 4000 метров. Ну и, конечно, хочет прыгнуть не только в тандеме, но и самостоятельно. Правда, могут быть нюансы с приземлением, но Владимир готов выйти на полосу препятствий с обучением и прохождением комиссии.

ПЛАВАЕТ С АКВАЛАНГОМ

Еще Владимир любит погружаться с аквалангом. — Это было в прошлом году в Анапе, — рассказывает собеседник. — Мы три раза погружались с берега — на 7, 12 и 14 метров, а в последний раз, четвертый, мне попался опытный инструктор, который предложил погрузиться в открытое море на затонувший корабль времен Великой Отечественной войны. Мы выехали в открытое море и погружались на глубину 27 метров. Незабываемые ощущения, когда ты заплываешь в трюм и понимаешь, что это судно сражалось во время войны, на нем были реальные люди — это неимоверные ощущения, и экстрим, и патриотические чувства, всё тебя переполняет. Когда ты можешь своими руками прикоснуться к истории, подержать в руках снаряды, заплыть в трюмы, увидеть двигатель. Удивительно, но инструкторы по подводному плаванию не только не боятся брать с собой на глубину людей с инвалидностью, но, наоборот, привлекают и помогают, обучают, делают скидки.

— Я на их месте себя представить не могу, потому что они отвечают за жизнь того человека, с которым погружаются. Кто знает, как он себя поведет! И меня удивило, что эти ребята очень ответственно к делу подходят, и при мне погружались даже с ребятами, у которых ДЦП, у них не работают ни руки, ни ноги. У нас погружались даже ребята-шейники: у них, кроме головы, не работает ничего! Его подносят к воде, и он говорит: «Это же невозможно, как он сейчас меня туда?!» Конечно, Владимир не обходит стороной ни один аттракцион. — В Анапе есть аттракционы со свободным падением, на которых боятся кататься даже взрослые мужчины, — когда люди зависают наверху и потом просто падают. Я вам скажу честно: в эти секунды, когда аттракцион зависает и ты испытываешь свободное падение, ты видишь, как вмиг приближается земля, и кажется, что ты о нее разобьешься, мне было очень страшно. Я катался минут пять, но мне показалось, что прошла вечность.

ПОКОРИЛ ВЕЙКБОРД

А в начале августа Владимир освоил новый вид экстремального спорта — вейкбординг. — Я понимал, что это такое, но и представить не мог, что я тоже смогу на нем покататься. Ведь надо ногами вставать на доску, рулить, контролировать. Мне друзья из псковского ВОИ прислали приглашение, что приедут парни из Санкт-Петербурга, которые занимаются адаптивным вейком, — ездят по регионам и сажают людей с инвалидностью на доску, обучают. Я, конечно же, согласился. Адаптивный вейк отличается от обычного лишь доской: человек с инвалидностью не встает, а садится. На обучение в Пскове собралось 10-12 человек на колясках. Кто первым сядет на доску? Пока все мялись, Владимир выдвинулся вперед.

— Надел гидрокостюм, сел на этот вейк, а дальше что делать — не представляю. Сидим на берегу в этой доске, затем тебя в воду сталкивают — и ты плаваешь. Хватаешь трос, и тебя просто несет! Первый раз у меня, конечно же, не получилось. Это очень сложно: ты сидишь пристегнутый и полуутонувший, из воды торчат только голова, коленки и руки. И тебе надо подняться на воду и лететь за веревкой. Воды мы нахлебались и напились все с Мирожки, но она была очень вкусная, — смеется Владимир. — А со второго раза практически у всех получилось. Ощущения — неимоверные! А во время пауз, когда люди переодевались, у меня получилось покататься без доски! Цепляешься за этот трос и всем телом по воде — вжжжжж! Ты держишься за веревку, всем телом разрезаешь волны на огромной скорости — это безумно круто! Владимир уже собирается 26 августа ехать на адаптивный вейк-фестиваль в Санкт-Петербург. А 31 августа эти чудо-организаторы снова приедут в Псков на вейк-фестиваль. И Владимир снова собирается покататься: — Без этих ребят в нашем вейк-парке, к сожалению, не покататься, нет такой специальной доски. Меня все спрашивают, для чего этот экстрим, для чего ты это делаешь, ты и так уже на коляске, мол, зачем ты испытываешь судьбу. Я считаю, что судьбу мы испытываем, просто выходя из дома. Но преодолевать себя и преодолевать новые вершины всегда нужно.

СПРАВКА Вейкбординг или вейкборд — экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Человек становится на доску, цепляется руками за веревку, и его тащит канатно-буксировочная установка или катер.

ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТИ

Тихая охота — тоже про него: Владимир очень любит ходить за грибами. Родные дновские леса знает с самого детства. — На коляске двигаюсь практически всегда вдоль дороги. Интересно, что мне удается набрать грибов больше, чем тем, кто ходит в глубь леса. Потому что передвигаюсь медленно, получается, у меня больше возможностей осмотреться вокруг. Люди взяли корзину и побежали. А ты пока переваливаешься в коляске — вот гриб. Ой, а там еще. Ты вроде и крутишься на месте, но видишь больше. Поэтому за грибами мне очень нравится ходить. Рыбалку тоже люблю — спортивную, на спиннинг, когда выезжаем на сутки с палатками — на Ильмень, Псковское, Чудское озера. А ведь Владимир еще и работает — директором Дновской теплоснабжающей организации, отапливает целый город, это девять котельных. Но сейчас планирует переехать в Псков, так как вся его очень важная общественная деятельности сосредоточена именно здесь. — Надо еще по дому успеть что-то сделать! И физически тяжело столько мотаться за рулем, — говорит наш герой. За рулем? Я была уверена, что ослышалась, но нет: — Права получал в 17 лет, но после травмы пришлось переучиваться на автомобиль с ручным управлением. А до этого и фуры довелось поводить, и по Европе покататься.

Владимир — общественный помощник губернатора Михаила Ведерникова. Люди с инвалидностью обращаются к нему за помощью, так как иногда не знают законодательства, не знают, как решить свои проблемы. — Огромная поддержка в этих вопросах Михаила Юрьевича, он всегда помогает. Например, сейчас остро стоит проблема доступности храмов Псковской области — у меня есть несколько обращений из Дновского района, Пскова. Много людей на коляске тянутся к вере и хотят посещать храмы. Благодаря губернатору мы наладили контакт с епархией, и эти вопросы в ближайшее время, я надеюсь, решатся, — приводит Владимир пример. — Многие обращаются с проблемами юридической помощи: как написать заявление в ФСС, как получить путевку, как получить инвалидность. Я в этих вопросах за все это время уже подкован и помогаю другим.

ПОСТУЧАТЬ В ЛЮБУЮ ДВЕРЬ

Также Владимир с единомышленниками создает «Интерактивную карту доступности Псковской области». Задача — показать вообще все места, чтобы человек с инвалидностью понимал, сможет он попасть в конкретную аптеку или парикмахерскую, если там никогда не был. Сейчас команда проекта активно работает над ее заполнением. Еще одно из направлений, которое хочет развить Владимир, — это туризм в Псковской области для людей с инвалидностью. — Например, в Новгородской области хоть и есть сложности с доступностью тех же музеев для инвалидов, но там всегда есть люди, которые помогут. Ты знаешь, что позовешь экскурсовода или свяжешься с музеем — и ты в него обязательно попадешь, в тот же Кремль в Новгороде. А в Пскове инвалидам-колясочникам не попасть в Кремль, Троицкий собор, почти все храмы, Поганкины палаты недоступны. В Изборский музей тоже сложновато попасть, хотя там всегда готовы помочь. Люди не должны чувствовать себя какими-то ограниченными.

Владимир еще и член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов — уже во второй раз: — К сожалению, я в нем в последний раз — мне исполнится 35 лет в этом году. Это очень хороший институт, который дает людям возможность проявить себя для общества. В первую очередь для молодых людей. Показать, что есть реальные возможности двигаться вперед, работать на благо общества. Тот же проект интерактивной карты доступности — он был создан в Молодежном парламенте. Мы сидели с ребятами на выездном заседании, я предложил эту идею, и мы ее довели до реального исполнения. У нас нет административных барьеров: мы можем постучаться в любую дверь, показать свои идеи, и никогда не слышали отказов. Думаете, Владимир только в общественной жизни замечен? У него есть еще и семья, он воспитывает сынишку. А еще в городе Дно у него свой дом с газоном, который Владимир косит раз в две недели, и теплицами, построенными его же руками. И свой еще молоденький яблоневый сад: — Я смотрю на этих сильных людей и понимаю, что они могут многое сделать, и границ у них нет, они хотят всё. Они не боятся куда-то идти, не боятся что-то делать, не боятся начинаний. Когда про нас говорят, что мы люди с ограниченными возможностями, я отвечаю: люди с безграничными возможностями.