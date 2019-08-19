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Общество / Жизнь замечательных людей

Экскаваторщик из Дедовичей выиграл снегоход благодаря профессионализму

Олег Дмитриев проработал водителем тридцать лет и со сложной техникой управляться умеет. Но этот конкурс в его жизни первый

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Наталья Баранова
19 августа 2019 года, 14:00
Фото: из личного архива Олега Дмитриева
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Участвовать в конкурсе Олега Дмитриева убедила жена.

– И другие родственники поддержали, - говорит Олег Дмитриев.

Поначалу, конечно, были волнение и сомнения. Последние семь лет он работает экскаваторщиком в Дедовичской лесной компании, занимается строительством лесных дорог для лесовозов. А вот строить пирамиду из деревянных цилиндров ковшом экскаватора, при этом увенчав ее ведром, полным воды, и не пролив ни капли, пришлось впервые.

ЮВЕЛИРНАЯ ТОЧНОСТЬ

Конкурс «Лесоруб XXI века» - престижные профильные соревнования всероссийского уровня. В этом году за победу сражались более 70 команд предприятий лесной промышленности со всей страны. Последние пять лет зрелищные соревнования проходят в Устьянском районе Архангельской области.

В программе соревнований для машинистов экскаваторов было два конкурсных задания: выемка грунта в строгом соответствии с заданными параметрами и составление пирамиды из трех деревянных цилиндров и ведра с водой.

На участке два на три метра нужно было сделать выемку грунта метр на полтора. Сложить его на искусственно сделанную насыпь и следить при этом, чтобы грунт не высыпался. В обыденной жизни такое задание не вызвало бы у меня сложностей. Но сам факт соревнований, то, что на тебя смотрит и оценивает жюри, добавило нервов.


Экскаваторщик из Дедовичей выиграл снегоход благодаря профессионализмуОлег Дмитриев,
экскаваторщик
Второе задание потребовало вообще ювелирной точности. Ведь за пролитую из ведра воду снимали баллы.

Выполняя первое упражнение, Олег Дмитриев продемонстрировал отличную скорость и мастерство и даже вышел в лидеры. Но по итогам второго упражнения нашему мастеру для победы не хватило 20 секунд. В итоге Олег Дмитриев набрал 486 баллов - разрыв с чемпионом составил 23 балла, обошел еще 32 участников и занял третье место.

Экскаваторщик из Дедовичей выиграл снегоход благодаря профессионализму
В обыденной жизни конкурсные задания не вызвали бы у Олега Дмитриева сложностей, но нервов добавило наличие жюри
Фото из личного архива Олега Дмитриева.

БЕЗ ПОДГОТОВКИ

- В этом году мы ехали на чемпионат только осмотреться. Не рассчитывали на сколько-нибудь выдающиеся результаты, но в итоге почти без подготовки смогли войти в число призеров. Гордимся нашим коллегой и поздравляем его с таким высоким результатом! — сказал директор Дедовичской лесной компании Александр Крутиков.

- Приятно, что коллеги и жена тобой гордятся, - не скрывает Олег Дмитриев.

С конкурса он привез медаль и диплом, а также в прямом смысле слова большой подарок. Призом за бронзу стал снегоход. Подарок в Дедовичи должны доставить со дня на день. Его Олег решил оставить себе и освоить уже ближайшей зимой.

А за первое место в конкурсе вручают автомобиль! За него Олег Дмитриев готов побороться в следующем году. 

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