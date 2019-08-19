Экскаваторщик из Дедовичей выиграл снегоход благодаря профессионализму

Поначалу, конечно, были волнение и сомнения. Последние семь лет он работает экскаваторщиком в Дедовичской лесной компании, занимается строительством лесных дорог для лесовозов. А вот строить пирамиду из деревянных цилиндров ковшом экскаватора, при этом увенчав ее ведром, полным воды, и не пролив ни капли, пришлось впервые.

– И другие родственники поддержали, - говорит Олег Дмитриев.

ЮВЕЛИРНАЯ ТОЧНОСТЬ

В программе соревнований для машинистов экскаваторов было два конкурсных задания: выемка грунта в строгом соответствии с заданными параметрами и составление пирамиды из трех деревянных цилиндров и ведра с водой.

На участке два на три метра нужно было сделать выемку грунта метр на полтора. Сложить его на искусственно сделанную насыпь и следить при этом, чтобы грунт не высыпался. В обыденной жизни такое задание не вызвало бы у меня сложностей. Но сам факт соревнований, то, что на тебя смотрит и оценивает жюри, добавило нервов.

Выполняя первое упражнение, Олег Дмитриев продемонстрировал отличную скорость и мастерство и даже вышел в лидеры. Но по итогам второго упражнения нашему мастеру для победы не хватило 20 секунд. В итоге Олег Дмитриев набрал 486 баллов - разрыв с чемпионом составил 23 балла, обошел еще 32 участников и занял третье место.

БЕЗ ПОДГОТОВКИ

- В этом году мы ехали на чемпионат только осмотреться. Не рассчитывали на сколько-нибудь выдающиеся результаты, но в итоге почти без подготовки смогли войти в число призеров. Гордимся нашим коллегой и поздравляем его с таким высоким результатом! — сказал директор Дедовичской лесной компании Александр Крутиков.

- Приятно, что коллеги и жена тобой гордятся, - не скрывает Олег Дмитриев.

С конкурса он привез медаль и диплом, а также в прямом смысле слова большой подарок. Призом за бронзу стал снегоход. Подарок в Дедовичи должны доставить со дня на день. Его Олег решил оставить себе и освоить уже ближайшей зимой.

А за первое место в конкурсе вручают автомобиль! За него Олег Дмитриев готов побороться в следующем году.