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Общество / Жизнь замечательных людей

Из старой тряпочки

Как примитивная кукла меняет настроение и помогает вернуться к корням

Текст:
Ольга Нефёдова
2 августа 2019 года, 10:44
Фото: со страницы героини в «ВКонтакте»
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Второй фестиваль ремесленной культуры «Кукольное дело» 4 августа пройдет в Бежаницах. Место выбрано неслучайно. Здесь живет и работает мастер-кукольник Вера Максимова, жизнь которой когда-то изменила кукла.

БЕЖАНИЦЫ — НОРИЛЬСК — БЕЖАНИЦЫ

Вера Борисовна родилась в Бежаницком районе, в деревне Ратча, которой, к сожалению, уже давно нет. Ее юность и взрослая жизнь прошли в Норильске.

— Там шла всесоюзная ударная стройка, — рассказывает она. — Первые молодежные десанты из Санкт-Петербурга и Москвы поехали на строительство Норильского комбината в 1956 году. В один из них попал папин брат. В 1959 году туда уехал и папа, через два года он забрал и нас с мамой.

По молодости она работала в тресте, который обеспечивал стройку — а на ней было занято около 22 000 человек — всеми стройматериалами. Начинала инструктором производственного обучения. Учила молодежь тем профессиям, которые были нужны производству. Потом перешла на работу в отдел кадров, дошла до должности заместителя начальника отдела и, выйдя на пенсию, решила вернуться на родину.

— На севере нельзя оставаться в таком возрасте, — говорит Вера Борисовна. — Во-первых, это суровые природные условия, а во-вторых, там ни у кого корней нет, поэтому, достигнув пенсионного возраста, все возвращаются домой.

Она вернулась в Бежаницы и окунулась в пустоту: ни друзей, ни работы, родной деревни и той нет.

Из старой тряпочки
Свои изделия Вера Максимова старается не продавать.
Фото со страницы героини в «ВКонтакте».

ПЯТНИЧНЫЕ ПОСИДЕЛКИ

— Было трудно, — признается Вера Максимова. — Как-то пошла на Масленицу в Бежаницах. Увидела традиционную народную куклу, которую делали наши мастера, и застыла возле нее. Почувствовала: это то, что мне сейчас надо. Пришла домой, села за компьютер, разыскала информацию и стала шить.

Через год вместе с куклами она пришла в местный Дом культуры. Ей предложили организовать женский клуб, который собирался бы по пятницам. На ближайшем Дне поселка устроили грандиозную выставку ее работ.

— На ней я ничего не продавала, а просто всех завлекала, — вспоминает Вера Максимова. — Интересующимся говорила: «Нравится? Приходите, будем делать».

На первое занятие к ней пришли сразу 20 человек. Так девять лет назад появилось любительское объединение — клуб «Душа» при Бежаницком районном центре культуры.

— Когда набрались мастерства, стали участвовать в фестивалях и ярмарках, — продолжает Вера Максимова. — Нас стали узнавать. Со временем стали давать мастер-классы.

Из старой тряпочки
Некоторые творения Веры Максимовой удивительно похожи на саму мастерицу.
Фото со страницы героини в «ВКонтакте».
Из старой тряпочки
Некоторые творения Веры Максимовой удивительно похожи на саму мастерицу.
Фото со страницы героини в «ВКонтакте».
Из старой тряпочки
Некоторые творения Веры Максимовой удивительно похожи на саму мастерицу.
Фото со страницы героини в «ВКонтакте».
Из старой тряпочки
Некоторые творения Веры Максимовой удивительно похожи на саму мастерицу.
Фото со страницы героини в «ВКонтакте».

Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.

КУКЛА С ЧЕРДАКА

— Кукла всегда оберегала женщину, в ее доме собиралось их более ста, — рассказывает руководитель клуба «Душа», мастер-кукольник Вера Максимова. — Каждая выполняла свою функцию: какая-то дитя оберегала, какая-то — дом, какая-то — скотину, какая-то была обрядовой.

В клубе состоят только женщины. Вместе они собираются, когда работают над идеей нового мастер-класса или разбирают новую куклу. Каждая предпочитает создавать кукол в своей любимой технике.

— Я владею несколькими: традиционная народная кукла, текстильная кукла, вязанная крючком и спицами кукла, кукла из капронового чулка, — говорит мастер. – Кто-то любит вязаную куклу, кто-то, напротив, — народную.

Ее первая кукла – традиционная, а любимая — чердачная.

— Люблю шить примитивы, — признается она. — Это куклы, которые шьются из старой тряпочки на глаз. Там нет геометрии, глаз — пуговица, рука — из нескольких тканей. Она меняет настроение людей. Когда вы расстроены, то, посмотрев на нее, такую страшную, развеселитесь. А когда вам весело, вы будете хохотать, глядя на нее. Эта кукла не может не вызывать эмоций, тогда как классическая кукла слишком холодная.

Свои изделия мастер старается не продавать. Говорит, что куда важнее привлечь человека к созданию своей куклы.

— Сейчас мы теряем свои культурные ценности, — считает Вера Максимова. — Люди, которые занимаются народным творчеством, той же куклой, у них и в семье больше лада, и взаимопонимание между поколениями есть, и дети растут немного не такие. 

КСТАТИ

Кукол Веры Максимовой можно будет увидеть на фестивале «Кукольное дело» 4 августа в Бежаницах. Его участниками станут авторы-любители и профессиональные мастера-кукольники из районов области. На фестивале развернется выставка-продажа рукодельных изделий, а также презентация мастеров и любительских объединений декоративно-прикладного творчества, занимающихся изготовлением кукол.

Продолжится фестивальная программа в Пскове, где 10 и 11 августа в Доме ремесел пройдет семинар-практикум по изготовлению куклы «Боярин». А 13 августа состоится открытие областной выставки «Кукольное дело» и персональной выставки известной кукольницы из Великого Новгорода Ольги Олонцевой «Родом из той деревеньки», где будут представлены живопись, графика, авторская и традиционная народная кукла.

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