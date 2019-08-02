Из старой тряпочки

Второй фестиваль ремесленной культуры «Кукольное дело» 4 августа пройдет в Бежаницах. Место выбрано неслучайно. Здесь живет и работает мастер-кукольник Вера Максимова, жизнь которой когда-то изменила кукла.

БЕЖАНИЦЫ — НОРИЛЬСК — БЕЖАНИЦЫ

Вера Борисовна родилась в Бежаницком районе, в деревне Ратча, которой, к сожалению, уже давно нет. Ее юность и взрослая жизнь прошли в Норильске.

— Там шла всесоюзная ударная стройка, — рассказывает она. — Первые молодежные десанты из Санкт-Петербурга и Москвы поехали на строительство Норильского комбината в 1956 году. В один из них попал папин брат. В 1959 году туда уехал и папа, через два года он забрал и нас с мамой.

По молодости она работала в тресте, который обеспечивал стройку — а на ней было занято около 22 000 человек — всеми стройматериалами. Начинала инструктором производственного обучения. Учила молодежь тем профессиям, которые были нужны производству. Потом перешла на работу в отдел кадров, дошла до должности заместителя начальника отдела и, выйдя на пенсию, решила вернуться на родину.

— На севере нельзя оставаться в таком возрасте, — говорит Вера Борисовна. — Во-первых, это суровые природные условия, а во-вторых, там ни у кого корней нет, поэтому, достигнув пенсионного возраста, все возвращаются домой.

Она вернулась в Бежаницы и окунулась в пустоту: ни друзей, ни работы, родной деревни и той нет.