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Общество / Жизнь замечательных людей

Учитель и подпольщик

Учитель и бывший внештатный корреспондент «Псковской правды» пережил раскулачивание и войну и помнит Псков без машин

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Мария Соколова
19 июня 2019 года, 10:38
Фото: Дарья Хваткова
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В редакцию на днях забежал бодренький пенсионер, попросил фотографии с парада 9 Мая. Представился просто: Владимир Дмитриевич Васильев, 96 лет. И между прочим заметил, мол, я ведь в «Псковской правде» внештатным работал, фотокорреспондентом!

Через несколько дней мы напросились к нему в гости — не могли упустить такой шанс!

ПОСЛЕВОЕННЫЕ СТУДЕНТЫ

И вот — перешагнули двери квартиры. Спартанское убранство комнаты: диван, кровать, шкаф, зеркало. На стене — портрет Сталина. Рядом — огромная карта Солнечной системы.

— Я верю, что мы не одни во Вселенной, — заметил Владимир Дмитриевич, увидев, что мы рассматриваем эту карту. И продолжил: — Как моя супруга умерла, я очень сильно горевал. Мне подсказали убрать из дома все ее вещи. Что я и сделал. А вообще — пройдемте на кухню. Там проходит большая часть моей жизни.

И за кухонным столом, перебирая фотографии и переворачивая картонные страницы старых альбомов, наш герой рассказал о себе.

— Я ведь всю жизнь мечтал быть инженером. В 1944 году поехал в Ленинград, там сдал экзамены в институт — но город был разрушен, общежития не было. И я вернулся в родной Псков.

Мама подсказала Владимиру, что можно пока поучиться и в Псковском институте, а потом перевестись в Ленинград.

— Я очень не хотел учиться в пединституте, — вспоминает собеседник. — Но пришел туда, и меня просто уговорили пойти на факультет химии — мол, недобор. Ну я и пошел. Да так до конца и доучился — окончил институт с отличием, стал учителем естествознания и химии.

Это был первый послевоенный выпуск студентов, 1949 года. Молодого педагога отправили работать в Островскую школу — преподавать естествознание и химию. А заодно и астрономию — преподавателей не хватало. Затем Владимир перешел работать в школы Пскова.

— А как вы в «Псковскую правду» попали?

— Так у меня там старший брат работал, Зиновий Дмитриевич Васильев. Он был начальником сельскохозяйственного отдела. Ему даже предложили стать главным редактором «Псковской правды». Точнее, предложили выбрать: или должность главреда, или новую квартиру. Брат выбрал квартиру. А я сначала заметки писал, потом освоил фотографию — и стал внештатным фотокорреспондентом.

В подтверждение своих слов показал удостоверение корреспондента. А еще фотоальбом с железным клеймом от редакции за хорошую работу.

«Я мечтал быть инженером, а всю жизнь отработал учителем».
«Я мечтал быть инженером, а всю жизнь отработал учителем».
Фото Дарьи Хватковой.

НАЗВАЛИ КУЛАКАМИ

Родился и вырос наш коллега в деревне Воробьёво тогда еще Карамышевского района. Семья была крепкая, хозяйственная да дружная: у Владимира были еще три брата да сестра. Воспоминания о детстве были самые теплые — до 1933 года.

— Нас вдруг стали звать «подкулачники»! И кто — местные пьяницы, которые только пили да не работали! Грозили отцу, мол, не видать тебе жизни, уходи подобру-поздорову! Следом и добрые люди подходили да советовали бежать, чтобы нас, детей, уберечь. А у нас хорошее было хозяйство: корова, овцы, кур полный двор, два сарая. Но самая большая гордость и любовь отца — огромный яблоневый сад. Там яблони всех сортов были: белый налив, грушовка, антоновка, рябиновка. Когда уезжали, отец встал на колени, прощаясь со своим садом. Как оказалось — навсегда.

Семья убежала в Псков, здесь жила старшая сестра отца, тетя Паша. Работала она в пединституте и жила здесь же — на 4-м этаже, в «туалетных комнатах».

— Там две огромные комнаты, с кафельным полом. Как сейчас помню — мы приехали, на голом полу спать и легли, мать завернула нас в тулупчики. Помню, что отец возил директора института на бричке с лошадьми — машин тогда не было, разве что у секретаря партии.

В Пскове Владимир пошел в школу № 1. А как окончил школу, началась война. 4 июля немцы начали бомбить псковский вокзал.

В «Псковскую правду» Владимир Васильев попал благодаря брату, который здесь возглавлял сельскохозяйственный отдел.
В «Псковскую правду» Владимир Васильев попал благодаря брату, который здесь возглавлял сельскохозяйственный отдел.
Фото Дарьи Хватковой.

ПОДПОЛЬНАЯ ВОЙНА

Владимир, которому уже исполнилось 18 лет, вместе с друзьями рванул в военкомат, чтобы добровольцами попасть на фронт. Однако парней развернули и отправили домой. Тогда ребята решили воевать по-своему.

— Я собрал приемник и стал ловить сводки, которые передавал Совинформбюро. Эти сводки мы расшифровывали и записывали на обрывках бумаги, обоях — и вместе развешивали по городу, ведя свою такую подпольную войну. А потом и меня призвали в 1944 году в железнодорожные войска ремонтировать паровозы — я хорошо знал электрооборудование. Сначала в Псковское депо, потом перебросили в Карелию, оттуда командировками направляли в Ленинград — вот я тогда в 44-м году и успел подать документы в Ленинградский институт. Затем меня освободили от военной обязанности.

Семье Владимира Дмитриевича несказанно повезло — войну пережили все. Несмотря на то, что братья успели побывать на фронте, а отца угнали в концлагерь в Печорах — он смог оттуда убежать.

Владимир Дмитриевич снова задумался, вспоминая и заново переживая годы войны. После войны — как уже помнят читатели — наш герой отучился в институте и стал преподавателем. Работал в псковских школах № 1, 12, 20.

А в 1947 году наш герой встретил и свою судьбу — Катерину. А в 1951 году свадьбу сыграли.

— Я ее на танцах заприметил — там и познакомились. Она у меня такая красивая да веселая была!

В семье счастливые супруги нажили двух детишек — дочку и сыночка. Они уже выросли, и свои дети у них пошли. Но 10 лет назад супруга умерла. И сейчас наш герой живет один в своей квартирке. Думаете, скучает? Отнюдь! И зарядку успевает сделать, и почитать, и на дачу съездить — дел хватает. А еще он ничем не болеет — даже врачи лишь разводят руками, как в таком возрасте можно прыгать и танцевать. А наш герой уверенно заявляет: «Все дело в здоровых корнях!». И как тут ему не поверить? 

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