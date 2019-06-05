В сотне лучших

Студент третьего курса Псковского государственного университета Константин Тищенко вошел в топ-100 лучших фотографов России по итогам всероссийской премии Russian Photo Awards — 2019. А месяцем ранее стал лауреатом одной из номинаций фотопремии Moscow Photo Adwards. Причем обе победы для молодого фотографа были неожиданностью — до этого он практически не принимал участия в профессиональных состязаниях. Потому что все свободное время занимает фотосъемка. О своем увлечении молодой фотограф рассказал «Псковской правде».

Все началось с театрального кружка в Опочке, где я занимался в старших классах. Театральное искусство нам преподавала Елена Геннадьевна Лиани, очень творческий человек: организатор праздников, режиссер, фотограф. Вместе с ней мы ставили спектакли, выезжали в другие города. И часто она меня просила фотографировать наши репетиции и выступления. Думаю, благодаря ей я нашел себя в качестве фотографа.

Хотя, как признается Костя, сначала серьезно о фотографии он не думал:

— Меня просили, и я фотографировал, — говорит он. — И как-то у меня стало все получаться, что в 11-м классе я уже накопил денег на свой первый профессиональный фотоаппарат. И даже во время выпускного вечера в школе нашел пару часов, чтобы выполнить свой первый заказ — снять свадьбу.

По диплому Константин будет учителем начальных классов. Но уже к моменту поступления в университет он решил заниматься фотографией серьезно. И чтобы освоить профессию, записался на мастер-класс известного фотографа Ирины Недялковой в Санкт-Петербурге. Затем были другие семинары и мастер-классы в Москве и Северной столице. И постепенно, по словам Константина, он «стал превращать свое увлечение в настоящую работу».

В профессиональных конкурсах до этого года Константин практически не участвовал. Признается, что на продвижение времени не оставалось, поскольку достаточно сложно совмещать многочисленные съемки и учебу в университете. А в этом году решил испытать свои силы и отправил работы сразу на два конкурса. Итог — из шести отправленных работ сразу три были отмечены в различных номинациях.