В сотне лучших

Студент третьего курса Псковского государственного университета Константин Тищенко вошел в топ-100 лучших фотографов России по итогам всероссийской премии Russian Photo Awards — 2019. А месяцем ранее стал лауреатом одной из номинаций фотопремии Moscow Photo Adwards. Причем обе победы для молодого фотографа были неожиданностью — до этого он практически не принимал участия в профессиональных состязаниях. Потому что все свободное время занимает фотосъемка. О своем увлечении молодой фотограф рассказал «Псковской правде».
Все началось с театрального кружка в Опочке, где я занимался в старших классах. Театральное искусство нам преподавала Елена Геннадьевна Лиани, очень творческий человек: организатор праздников, режиссер, фотограф. Вместе с ней мы ставили спектакли, выезжали в другие города. И часто она меня просила фотографировать наши репетиции и выступления. Думаю, благодаря ей я нашел себя в качестве фотографа.
Контантин Тищенко, студент ПсковГУХотя, как признается Костя, сначала серьезно о фотографии он не думал:
— Меня просили, и я фотографировал, — говорит он. — И как-то у меня стало все получаться, что в 11-м классе я уже накопил денег на свой первый профессиональный фотоаппарат. И даже во время выпускного вечера в школе нашел пару часов, чтобы выполнить свой первый заказ — снять свадьбу.
По диплому Константин будет учителем начальных классов. Но уже к моменту поступления в университет он решил заниматься фотографией серьезно. И чтобы освоить профессию, записался на мастер-класс известного фотографа Ирины Недялковой в Санкт-Петербурге. Затем были другие семинары и мастер-классы в Москве и Северной столице. И постепенно, по словам Константина, он «стал превращать свое увлечение в настоящую работу».
В профессиональных конкурсах до этого года Константин практически не участвовал. Признается, что на продвижение времени не оставалось, поскольку достаточно сложно совмещать многочисленные съемки и учебу в университете. А в этом году решил испытать свои силы и отправил работы сразу на два конкурса. Итог — из шести отправленных работ сразу три были отмечены в различных номинациях.
Первым успехом стала победа на фотопремии Moscow Photo Adwards на II Международном фотофоруме Moscow Photo Weekend. Фото псковских молодоженов на фоне июльского заката победило в номинации «Свадебная съемка».
Фото молодоженов у Покровской башни победило в номинации «Свадебная съемка».
Фото Константина Тищенко.
— Эта фотография была сделана в прошлом году на свадьбе возле Покровской башни. На фоне неба молодожены очень красиво смотрелись!
Еще две работы фотографа одержали победу в номинациях «Мужской портрет» и «Love Story» другой престижной премии Russian Photo Awards — 2019. Лучшие снимки из почти 3 тысяч фотографий выбирали 33 члена жюри!
— Мужской портрет был сделан в прошлом году в Москве. На снимке участник телепроекта «Танцы на ТНТ, 4 сезон» Айхан Шинжин. Это медийная личность, он снимается в разных проектах. Я предложил ему съемку, и он согласился. А на фотографии для номинации «Love Story» пара из Санкт-Петербурга. Мне показалось это фото удачным и создающим настроение.
На мужском портрете участник телепроекта «Танцы на ТНТ, 4 сезон» Айхан Шинжин.
Фото Константина Тищенко.
Атмосферу открытости во время фотосъемки Константин считает главным фактором успеха.
— Если мне доверяют, то процесс съемки проходит легко, — уверен он. — Фотограф должен быть открытым для общения. Я всегда стараюсь разговаривать, шутить, вызывать людей на эмоции. Иногда даже приходится выглядеть глупо, чтобы вызвать улыбку на лице человека. Бывает, что люди не умеют позировать, но я всегда им помогаю — объясняю, как встать, куда положить руки, куда смотреть.
У Константина уже есть планы на будущее. И все они связаны с фотографией. После окончания университета он хочет развиваться именно как фотограф. Возможно, для этого даже придется переехать из Пскова в Москву или Санкт-Петербург. На раздумья у него остался год.
Работы Константина Тищенко мы показали известному фотографу Дмитрию Маркову, живущему в Пскове. Он является лауреатом многочисленных конкурсов, например, в 2015 году выиграл грант от фотоагентства Getty Images и Instagram.
Участие в профессиональных конкурсах помогает авторам получить признание и замотивировать себя на дальнейшую работу. Главное, не начать всерьез верить во всякие громкие регалии, которые придумали маркетологи, и понимать, что это всего лишь этап творческого пути. А он впереди еще очень и очень долгий.
Дмитрий Марков,
известный фотограф