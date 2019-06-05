Любовь и романтика

Победительницей десятого юбилейного конкурса «Миссис Псков — 2019» стала Кристина Ларченко. Оценка жюри совпала с мнением зала — молодая мама стала еще и обладательницей титула «Миссис зрительских симпатий». «Псковская правда» узнала у королевы красоты, любит ли она читать и какая книга у нее любимая. Кристина родилась и выросла в Петрозаводстке, там же получила высшее образование в области экономики и финансов. С четырех лет занималась художественной гимнастикой, является кандидатом в мастера спорта.

— У меня мама работала преподавателем, вела мировую экономику, — рассказывает она. — Дома у нас была большая библиотека. Мама и приучила нас к чтению.

В Псков Кристина приехала вслед за мужем. Живет здесь более десяти лет и считает себя псковичкой. — Я когда из Петрозаводска уезжала, что-то из книг забрала с собой, — говорит женщина. — Сейчас, к сожалению, библиотеки в доме у нас нет, но если будем расширяться, обязательно запланируем место для нее.

Ее любимый писатель Фредерик Стендаль и его «Красное и черное». — В школьные годы очень любила читать, были даже грамоты по литературе, — говорит Кристина. — После рождения ребенка не так часто получается это делать. Но когда едем с мужем вдвоем в отпуск, оставляя дочку бабушке, то книгу с собой беру всегда. Сейчас предпочитаю читать легкую литературу. Одна из любимых писательниц — Сара Джио. Мне очень нравится ее книга «Среди тысячи лиц». Она такая легкая, романтичная, про любовь — как раз чтобы отвлечься от забот и во время отпуска получить положительные эмоции.

Кристининой дочке 4 года. Она уже знает наизусть отрывки из «Мухи-Цокотухи» и «Мойдодыра» Корнея Чуковского. — Мы ей много читаем. Выбор сейчас очень большой. Но предпочтение отдаем произведениям наших писателей. Дочь любит сказки и рассказы про животных, — рассказывает молодая мама.

В конкурсах красоты Кристина начала участвовать еще будучи студенткой. Всегда успешно. — Принимать участие в «Миссис Псков — 2019» я и не планировала, — признается женщина. — Попробовать свои силы мне предложила мой визажит Дарья Бутенко, которая тоже является победительницей этого конкурса. Я и решилась.

Кристина не только выиграла конкурс, но и получила титул «Миссис зрительских симпатий», который присудил ей зал.