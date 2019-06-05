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Общество / Жизнь замечательных людей

Любовь и романтика

Что читает самая красивая женщина Пскова

Текст:
Ольга Нефёдова
5 июня 2019 года, 10:13
Фото: Дарья Хваткова
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Победительницей десятого юбилейного конкурса «Миссис Псков — 2019» стала Кристина Ларченко. Оценка жюри совпала с мнением зала — молодая мама стала еще и обладательницей титула «Миссис зрительских симпатий». «Псковская правда» узнала у королевы красоты, любит ли она читать и какая книга у нее любимая.

Кристина родилась и выросла в Петрозаводстке, там же получила высшее образование в области экономики и финансов. С четырех лет занималась художественной гимнастикой, является кандидатом в мастера спорта.

В конкурсе красоты помимо Кристины участвовали ещё 17 женщин.
Фото организаторов конкурса «Миссис Псков – 2019».
— У меня мама работала преподавателем, вела мировую экономику, — рассказывает она. — Дома у нас была большая библиотека. Мама и приучила нас к чтению.

В Псков Кристина приехала вслед за мужем. Живет здесь более десяти лет и считает себя псковичкой.

— Я когда из Петрозаводска уезжала, что-то из книг забрала с собой, — говорит женщина. — Сейчас, к сожалению, библиотеки в доме у нас нет, но если будем расширяться, обязательно запланируем место для нее.

Ее любимый писатель Фредерик Стендаль и его «Красное и черное».

— В школьные годы очень любила читать, были даже грамоты по литературе, — говорит Кристина. — После рождения ребенка не так часто получается это делать. Но когда едем с мужем вдвоем в отпуск, оставляя дочку бабушке, то книгу с собой беру всегда. Сейчас предпочитаю читать легкую литературу. Одна из любимых писательниц — Сара Джио. Мне очень нравится ее книга «Среди тысячи лиц». Она такая легкая, романтичная, про любовь — как раз чтобы отвлечься от забот и во время отпуска получить положительные эмоции.

Книга «Среди тысячи лиц» посвящена» посвящена любви, минувшей и настоящей.
Фото bookvoed.ru
Кристининой дочке 4 года. Она уже знает наизусть отрывки из «Мухи-Цокотухи» и «Мойдодыра» Корнея Чуковского.

— Мы ей много читаем. Выбор сейчас очень большой. Но предпочтение отдаем произведениям наших писателей. Дочь любит сказки и рассказы про животных, — рассказывает молодая мама.

«Муха Цокотуха» одна из самых популярных детских книг.
Фото art-bookinist.com.
В конкурсах красоты Кристина начала участвовать еще будучи студенткой. Всегда успешно.

— Принимать участие в «Миссис Псков — 2019» я и не планировала, — признается женщина. — Попробовать свои силы мне предложила мой визажит Дарья Бутенко, которая тоже является победительницей этого конкурса. Я и решилась.

Кристина Ларченко опровергает стереотипы о красивых женщинах.
Фото Дарьи Хватковой.
Кристина не только выиграла конкурс, но и получила титул «Миссис зрительских симпатий», который присудил ей зал. 

СПРАВКА

В финале конкурса «Миссис Псков» приняли участие 18 женщин в возрасте от 25 до 48 лет. Для участниц организаторы учредили 24 номинации и вручили в общей сложности почти 200 призов номинальной стоимостью в 400 тысяч рублей.

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