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Общество / Жизнь замечательных людей

Кубик Кирилла

Увлечение ручной головоломкой привело юного псковича на самый крупный чемпионат страны

Текст:
Анастасия Иванова
7 мая 2019 года, 09:38
Фото: Андрей Степанов
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Псковичу Кириллу Петухову одиннадцать лет, учится в четвертом классе. Полгода назад он увлекся кубиком Рубика. Каждый день крутил его, собирал, смотрел обучающие уроки, учил алгоритмы и радовался своим победам. Интерес к головоломке довел Кирилла до соревнований по спидкубингу в Москве, где он сразился с настоящими чемпионами.

Очередная игрушка

Однажды Кирилл попросил свою маму купить в магазине головоломку. Это был классический кубик Рубика 3*3*3.

- Вначале, я не придала значения покупке - очередная игрушка, - вспоминает мама Кирилла Лариса, - но каково было мое удивление, когда сын стал пытаться собрать кубик и не просто пытаться, а очень даже настойчиво.

Вначале самостоятельно, затем с помощью видеороликов из интернета. И вот - кубик был собран, Кирилл торжествовал.

В тот момент Лариса решила, что конечная цель достигнута, и ребенок забудет про кубик. Но этого не произошло. Каждый день мальчик снова и снова крутил его, собирал, смотрел обучающие уроки, учил алгоритмы, радовался своим победам.

- Для меня стало открытием, что существует множество алгоритмов и способов сборки головоломки: для начинающих, упрощенный метод скоростной сборки и другие, - делится мама. - Самый же популярный из них - метод Джессики Фридрих, для освоения которого требуется выучить 119 формул.

На Новый год Кирилл попросил в подарок сразу несколько разных головоломок, которые он выбрал в интернет-магазине. Сначала родители колебались, но все же решили порадовать ребенка в праздник.

- Радости не было предела! Собирает до сих пор, все освоил, все бережно хранит в коробочках, - говорит Лариса. - Теперь в его коллекции около 40 головоломок, но самой любимой остается кубик Рубика. И брата младшего приучил к столь увлекательному занятию.

Вместе с Кириллом в соревнованиях принимал участие и его младший брат Артём.
Фото из личного архива Кирилла Петухова.

Собрать с закрытыми глазами

Родители Кирилла подумали, что раз уж у ребенка появился такой большой интерес, нужно как-то его подкреплять и развивать. Всей семьей стали искать в интернете соревнования по спидкубингу - скоростной сборке кубика Рубика и других головоломок. Ближайшие как раз проходили в Пскове - чемпионат «Pskov Open 2019».

- Дети получили положительный заряд энергии и много эмоций, - рассказывает мама. - И, когда мы узнали, что подобные соревнования проходят и в Москве, решили поучаствовать.

Чемпионат «ССС Open Moscow 2019» собрал 450 участников со всех уголков страны и ближнего зарубежья, которые соревновались в 19 дисциплинах, включая сборку классического кубика, сборку одной рукой и даже с закрытыми глазами. Это был самый крупный чемпионат за историю России, на нем было поставлено 5 национальных рекордов. Два дня велась видеотрансляция с места проведения чемпионата.

Кирилл основательно готовился к этим соревнованиям.

-Тренировался самостоятельно все свободное время, - говорит Лариса. - Хотя он это делает всегда и без соревнований.

Как оказалось, на чемпионате все участники соревнуются вместе, нет градации по возрасту, весу или опыту, как в других соревнованиях. Участвуют вместе и самые сильные спидкуберы, чемпионы, и новички. Каждый участник работает над улучшением своего результата, соревнуется сам с собой, что считается еще одним преимуществом данного вида спорта. Все результаты фиксируются и отражаются в истории данного участника на сайте Всемирной ассоциации кубика – WCA.

- Участвуя в столь масштабных соревнованиях плечо к плечу с известными рекордсменами спидкубинга, мы не питали иллюзий по поводу первых трех мест, - рассказывает мама. - Зато уж точно знали, что масса впечатлений от мероприятия и любимого занятия обеспечена.

На соревнованиях Кирилл собрал кубик Рубика 3*3*3 быстрее многих взрослых - за 24,49 секунды.

Создать условия

Кирилл выбрал этот вид спорта совершенно случайно, и прикипел к нему всей душой.

- Уверена, что у каждого ребенка есть свои интересы и любимые занятия, которыми он живет и которым готов посвятить большую часть свободного времени, - говорит Лариса. - Задача родителей - помочь найти эти самые увлечения.

Тем более в этом спорте есть своя практическая польза, такое увлечение развивает не только мозговую деятельность, но и моторику.

- Дети увлекаются кубиками с сентября прошлого года, это способствовало тому, что у них значительно улучшился подчерк, - поделилась мама мальчиков. - Что касается других наук, за столь короткий срок особенных результатов я не заметила, Кирилл и Артём всегда учились хорошо. Вот что я точно поняла, если моему сыну что-то очень нравится, он будет стремиться и достигать своей цели.

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