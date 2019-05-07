Кубик Кирилла

Псковичу Кириллу Петухову одиннадцать лет, учится в четвертом классе. Полгода назад он увлекся кубиком Рубика. Каждый день крутил его, собирал, смотрел обучающие уроки, учил алгоритмы и радовался своим победам. Интерес к головоломке довел Кирилла до соревнований по спидкубингу в Москве, где он сразился с настоящими чемпионами.

Очередная игрушка

Однажды Кирилл попросил свою маму купить в магазине головоломку. Это был классический кубик Рубика 3*3*3.

- Вначале, я не придала значения покупке - очередная игрушка, - вспоминает мама Кирилла Лариса, - но каково было мое удивление, когда сын стал пытаться собрать кубик и не просто пытаться, а очень даже настойчиво.

Вначале самостоятельно, затем с помощью видеороликов из интернета. И вот - кубик был собран, Кирилл торжествовал.

В тот момент Лариса решила, что конечная цель достигнута, и ребенок забудет про кубик. Но этого не произошло. Каждый день мальчик снова и снова крутил его, собирал, смотрел обучающие уроки, учил алгоритмы, радовался своим победам.

- Для меня стало открытием, что существует множество алгоритмов и способов сборки головоломки: для начинающих, упрощенный метод скоростной сборки и другие, - делится мама. - Самый же популярный из них - метод Джессики Фридрих, для освоения которого требуется выучить 119 формул.

На Новый год Кирилл попросил в подарок сразу несколько разных головоломок, которые он выбрал в интернет-магазине. Сначала родители колебались, но все же решили порадовать ребенка в праздник.

- Радости не было предела! Собирает до сих пор, все освоил, все бережно хранит в коробочках, - говорит Лариса. - Теперь в его коллекции около 40 головоломок, но самой любимой остается кубик Рубика. И брата младшего приучил к столь увлекательному занятию.