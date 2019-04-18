Спортсменка и просто красавица

Победитель и призер российских и международных соревнований по тхэквондо, псковичка Алина Смирнова завоевала очередной титул. Правда, на этот раз ее достижение не совсем связано со спортом. Алина стала финалистской международного конкурса красоты среди девушек, занимающихся восточными единоборствами и боевыми искусствами. О том, чем запомнились три конкурсных дня фестиваля «Спорткраса-2019» в Ялте, какое блюдо конкурсантки научились готовить и чем конкурс красоты отличается от спортивного турнира, Алина Смирнова рассказала «Псковской правде».

Таланты вне спорта

Финал собрал участниц из 15 стран. Все конкурсантки — профессиональные спортсменки, чемпионки по разным видам спорта: тхэквондо, MMA, армрестлингу, ушу, джиу-джитсу, тяжелой атлетике, стрельбе и даже спортивному ножевому бою. Однако мастерство владения холодным оружием или боевыми приемами в финале демонстрировать не потребовалось.

— Организаторы хотели, чтобы мы проявили свои таланты вне спорта. Поэтому спортивные навыки мы особо не показывали. Это был настоящий конкурс красоты. У нас был выход в спортивной одежде, в дизайнерских платьях и в национальных костюмах, когда каждая девушка представляла свой регион или свою страну, — рассказала Алина Смирнова.

Правда, без спорта тоже не обошлось. В первый день пребывания в Ялте конкурсантки приняли участие в праздновании Дня города, где провели спортивные мастер-классы для жителей и гостей города.

— На центральной площади мы расстелили борцовский ковер татами и показывали прохожим, гуляющим по набережной, свой вид спорта, — рассказывает Алина. — Поучаствовать в поединках могли все желающие, кто не боялся. Но лично я проводила небольшие показательные бои с другой участницей конкурса, которая занимается боксом.

Ялтинцы посмотрели даже показательные бои на ножах. Правда, успокаивает Алина, оружие было не настоящее — муляжи.

Все остальное время конкурсанток было посвящено более мирным занятиям — экскурсиям, фотосессиям и подготовке к финальному выступлению. Проверили девушки и свои кулинарные таланты — приняли участие в мастер-классе в одном из ресторанов Ялты.

— Мы учились готовить блюдо царской кухни из исторического меню. Делали такую штуку под названием буррата — как хинкали, только из сыра. Это блюдо высокой кухни, с бальзамическими жемчужинами, с икрой. Мы его приготовили и сами потом попробовали. Это был интересный опыт. Блюдо на вид получилось очень даже ресторанное и вкусное.