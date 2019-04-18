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Общество / Жизнь замечательных людей

Спортсменка и просто красавица

Псковская тхэквондистка завоевала титул «Мисс Деликатность» на спортивном конкурсе красоты в Ялте

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Светлана Синцова
18 апреля 2019 года, 10:47
Фото: из личного архива Алины Смирновой
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Победитель и призер российских и международных соревнований по тхэквондо, псковичка Алина Смирнова завоевала очередной титул. Правда, на этот раз ее достижение не совсем связано со спортом. Алина стала финалистской международного конкурса красоты среди девушек, занимающихся восточными единоборствами и боевыми искусствами. О том, чем запомнились три конкурсных дня фестиваля «Спорткраса-2019» в Ялте, какое блюдо конкурсантки научились готовить и чем конкурс красоты отличается от спортивного турнира, Алина Смирнова рассказала «Псковской правде».

Таланты вне спорта

Финал собрал участниц из 15 стран. Все конкурсантки — профессиональные спортсменки, чемпионки по разным видам спорта: тхэквондо, MMA, армрестлингу, ушу, джиу-джитсу, тяжелой атлетике, стрельбе и даже спортивному ножевому бою. Однако мастерство владения холодным оружием или боевыми приемами в финале демонстрировать не потребовалось.

— Организаторы хотели, чтобы мы проявили свои таланты вне спорта. Поэтому спортивные навыки мы особо не показывали. Это был настоящий конкурс красоты. У нас был выход в спортивной одежде, в дизайнерских платьях и в национальных костюмах, когда каждая девушка представляла свой регион или свою страну, — рассказала Алина Смирнова.

Правда, без спорта тоже не обошлось. В первый день пребывания в Ялте конкурсантки приняли участие в праздновании Дня города, где провели спортивные мастер-классы для жителей и гостей города.

— На центральной площади мы расстелили борцовский ковер татами и показывали прохожим, гуляющим по набережной, свой вид спорта, — рассказывает Алина. — Поучаствовать в поединках могли все желающие, кто не боялся. Но лично я проводила небольшие показательные бои с другой участницей конкурса, которая занимается боксом.

Ялтинцы посмотрели даже показательные бои на ножах. Правда, успокаивает Алина, оружие было не настоящее — муляжи.

Все остальное время конкурсанток было посвящено более мирным занятиям — экскурсиям, фотосессиям и подготовке к финальному выступлению. Проверили девушки и свои кулинарные таланты — приняли участие в мастер-классе в одном из ресторанов Ялты.

— Мы учились готовить блюдо царской кухни из исторического меню. Делали такую штуку под названием буррата — как хинкали, только из сыра. Это блюдо высокой кухни, с бальзамическими жемчужинами, с икрой. Мы его приготовили и сами потом попробовали. Это был интересный опыт. Блюдо на вид получилось очень даже ресторанное и вкусное.

Боевые навыки обладательнице черного пояса в Крыму продемонстировать почти не довелось.
Фото из личного архива Алины Смирновой.
Запомнились и экскурсии в Воронцовский и Ливадийский дворцы. Организаторы конкурса постарались, чтобы во время осмотра крымских достопримечательностей девушки совмещали приятное с полезным. Во всех поездках конкурсанток сопровождали видео-оператор и фотограф.

— Во время экскурсий проводились фотосессии, нас постоянно снимали на камеру. Периодически делали общие фотографии, записывали интервью с каждой участницей — для общего ролика, который выйдет позже. Очень часто нас просили вернуться к какому-нибудь памятнику или пройтись еще раз. Вроде мы гуляли на этих экскурсиях, но постоянно нужно было работать на камеру, делать то, что говорил режиссер.

В спорте всё по-другому

Но самым главным испытанием стал финал конкурса, когда девушкам нужно было показать, что они одинаково прекрасны и в привычной спортивной одежде, и в вечерних платьях.

— Сложным было то, что нужно постоянно работать на камеру. В спорте это не так. Когда выступаешь в спарринге, дерешься, не думаешь о том, что нужно смотреть кому-то в глаза, улыбаться, производить впечатление на жюри. Я раньше не принимала участия в конкурсах красоты, поэтому было тяжело, — отметила конкурсантка.

В рамках конкурсной программы было несколько дефиле. Первый выход — в борцовской форме. Экипировка для тхэквондо называтся добок. Это белые брюки, белая куртка и пояс — в данном случае черного цвета, потому что Алина имеет черный пояс 3-й дан. Вторым был показ коллекции одежды спорт-шик от борца ММА Владимира Минеева — спортивного повседневного стиля.

Затем девушки переоделись в национальные наряды. По словам Алины, участницы представляли Монголию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, а также различные российские регионы: Чечню, Москву, Санкт-Петербург, Крым.

— Костюмы мы привозили с собой, свой я брала в аренду у девушки, которая занимается пошивом таких вещей. Это был стилизованный русский национальный костюм: рубашка, красная длинная юбка, кокошник.

И приготовила необычное блюдо.
Фото из личного архива Алины Смирновой.

«С платьями я дружу»

А на церемонию награждения девушки вышли в вечерних платьях.

— Платья люблю. Дружу с ними. В выходные, когда появляется свободное время, которого у меня очень мало, стараюсь надевать платья и юбки. Потому что много времени провожу в зале, в спортивной одежде, — говорит участница.

А вот к стилю спорт-шик Алина равнодушна:

Алина прошла по подиуму в вечернем платье.
Фото из личного архива Алины Смирновой.
— Спортивные костюмы не ношу. Мне спорта и так хватает. Нет желания в кроссовках еще и по городу ходить.

По итогам всех испытаний жюри выбрало победительницу конкурса. «Мисс Спорткраса-2019» стала девушка из Чечни, победившая сразу в пяти номинациях. Но и другие участницы получили почетные титулы. Псковичке Алине Смирновой достался титул «Мисс Деликатность».

— Не понимаю, как жюри определяло, кому какой титул дать. Но «Мисс Деликатность» мне по характеру соответствует, — заметила девушка. 

СПРАВКА

Алина Смирнова — бронзовый призер Кубка России, двукратный победитель чемпионата СЗФО РФ, двукратный серебряный призер первенства СЗФО РФ, двукратный победитель международного турнира по тхэквондо (ИТФ) Balt Cup, двукратный победитель международного турнира по тхэквондо (ИТФ) «Кубок Риги», победитель Открытого Кубка Беларуси, неоднократный победитель и призер региональных соревнований.

Алина занимается тхэквондо (ИТФ) с 2005 года, имеет черный пояс 3-й дан, является кандидатом в мастера спорта, имеет высшую тренерскую категорию и 2-ю категорию спортивного судьи. С 2012 года работает в должности тренера-преподавателя детской спортшколы «Гармония». Шесть лет подряд награждается как лучший тренер года города Пскова и Псковской области.

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