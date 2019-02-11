Из деревни от дедушки

Фотография отреставрированного и сияющего 45-летнего «Москвича-412» появилась в аккаунтах Пермского музея «Ретро-Гараж» в соцсетях. Достойное место в экспозиции он занял благодаря своему прежнему владельцу — пенсионеру из Наумово Ивану Зенкову, который совершенно безвозмездно отдал машину музею. Иван Сергеевич славы не искал. Даже сфотографироваться для газеты мы его еле уговорили.

— Я сильно страшный. Небритый. Старый совсем стал, — бурчал он на все наши просьбы. — Да сфотографируйся. Красиво выглядишь, — убеждала его жена Галина Алексеевна. — Конечно, красиво, — смеялся он. — Я же говорю, что красавец. В свои 82 Иван Сергеевич шутник, юморист, интересный рассказчик и необыкновенный оптимист. Мы ехали за рассказом о том, как он музею машину дарил, а услышали историю необыкновенной семьи.

Сорок лет на службе

В начале 1970-х в очереди на автомобиль Иван Сергеевич стоял три года. Думал, что будет счастливым обладателем «жигулей»-«копейки», но на полпути в Болгарию развернули партию экспортных «Москвичей-412». — Брать будете? — позвонили ему. — Буду! — ответил он даже не раздумывая, схватил накопления и сорвался в Псков. Приехал в магазин, находился он тогда на улице Советской, а там штук двадцать этих «Москвичей» стоит: все красные и только одна желтая. Взял, не выбирая, красную, комплектация-то одна и та же, заплатил 5 200 рублей — и обратно в Наумово. На этом «Москвиче» супруги ездили 41 год. 412-й был их первой и единственной машиной. По молодости лет путешествовали на ней по Эстонии, Латвии, Белоруссии. И ни разу она их не подвела. — Добротно была сделана, — говорит Иван Сергеевич. — Не зря же на экспорт шла. Кузов крепкий, металл хороший, все железяки никелированные, им неведомо, что такое ржавчина. Сразу после моего «Москвича-412» стали выпускать «Москвич -2140». Сосед у меня такую машину приобрел, так я в нее однажды пальцем ткнул, он и провалился. Может, и дальше ездили бы супруги на своем «Москвиче», да только здоровье не позволило больше Ивану Сергеевичу садиться за руль. — Давление стало скакать, начал сознание терять, — рассказывает пенсионер. — Однажды обморок случился прямо во время движения, и въехал в столб. Дальше ездить побоялся. Ведь, если бы не этот столб, я бы на дорогу выехать мог, а там машины одна за одной, страшно представить, как все могло обернуться. После этого случая Иван Сергеевич поставил машину в гараж и больше не трогал. Понимая, что уже за руль не сядет, стал думать, куда машину пристроить. Крепенький «Москвич» супругам предлагали сдать на металлолом за 5 000 рублей, но те такой вариант даже не рассматривали. Хотелось пристроить автомобиль в хорошие руки.

Экспонат

Мысль подарить машину какому-то музею пришла довольно быстро, но, к сожалению, задумку сложно оказалось реализовать — никто ее брать не хотел. Однажды по федеральному каналу супруги увидели репортаж о Пермском музее «Ретро-Гараж». Решение Иван Сергеевич с женой приняли сразу и общее. Нашли контакты, позвонили и сказали, что хотят подарить свой «Москвич-412». От музея требовалась только бережная транспортировка, но тогда сделать это было затруднительно: у музейщиков были проблемы с переездом на новое место. Правда, на том конце провода предложением заинтересовались и просили пока автомобиль не продавать. И только год спустя, возвращаясь с латвийских гонок и проезжая мимо, директор Александр Черепанов заехал в Наумово. Познакомился с Иваном Сергеевичем и буквально влюбился в машину. — Они у меня спросили, за сколько я «Москвич» отдам, — вспоминает Сергей Иванович.— Сказал, что не возьму за него нисколько. Они даже не поверили. Спросили: «Почему?» Я ответил, что мне машину жалко, не хочу, чтобы она под пресс попала или пьянице какому досталась. Пусть в музее живет. Теперь «Москвич-412» Зенковых, 1975 года выпуска, с родными номерам­и, пробегом в 92 000 км, всем комплектом технической и финансовой документации является украшением пермского музея. С тех пор прошло два года, супруги ничего о машине не знали и не слышали. Из музея им обещали прислать фотографии, как только завершат реставрацию автомобиля, но они пока не дошли. Отреставрированный и блестящий «Москвич» им показали мы. — На-ка, посмотри, — подзывает супругу налюбовавшийся машиной Иван Сергеевич. — А то, наверное, соскучилась. — Да! Наш! — радуется Галина Алексеевна. — Ну, «Москвич», мы рады, что ты живой! — Эта новость весьма мне здоровья прибавила, — улыбается Иван Сергеевич. — И все же! Почему вы приехали? — интересуется у нас Галина Алексеевна. — В такую-то даль. Отвечаем, что хотели увидеть людей, готовых в наше время подарить свою машину. Удивляются в ответ. Как будто не сделали ничего необычного.

За женой в деревню

В Наумово — небольшую деревеньку, что в 30 км от Куньи — Зенковы, будучи уже супругами, переехали 56 лет назад. Он родом из деревни Усмынь Куньинского района, она — из Дно, встретились и поженились в Пскове. Оба учились в псковском сельскохозяйственном техникуме: он на отделении механизации, она на новой тогда специальности «планирование и учет». Когда в техникуме решили готовить председателей колхозов, то отделение Галины Алексеевны перевели в Наумово. Уезжать из Пскова ой как не хотелось. Кроме техникума в деревне ничего, считай, и не было. Первое время жить приходилось прямо в кабинетах, койки стояли, как в казарме.

Вместе со студентами в Наумово прислали двух преподавателей. А они, отработав год, уехали. Налаживать учебный процесс оставили Галину Алексеевну и еще одну выпускницу. Ивану Сергеевичу ничего не оставалось, как поехать вслед за женой. Она проработала в Наумовском техникуме 36 лет, большей частью занималась административной работой, он — 34 года, последнее время преподавал технику вычисления. Ушли на пенсию в один день, как только Ивану Сергеевичу исполнилось 60. — Я ее раньше на пенсию отправлял, но она не пошла, — у­лыбается он. — Сказала, что будет работать, пока я работаю. Ну а я долго тянуть не стал. К тому времени с­тудентов было мало, преподавателям работы уже не хватало.

Пчелы и виноград

Впрочем, на пенсии они ни минуты не скучали. У них всегда было увлечение. Одно на двоих. — Вот как вы думаете, почему мы так мало путешествовали, имея свою машину-то? — спрашивает Галина Алексеевна. — А потому что мы всю жизнь держали пасеку. Лет до 75 держали. У Ивана Сергеевича дед был пасечник, а у Галины Алексеевны оба родителя пасекой занимались. Когда отец умер и встал вопрос перевозить в Наумово маму, она так и заявила детям: «Без пчел не поеду». — Я машину взял большую грузовую, и мы привезли пасеку сюда, — смеется Иван Сергеевич. — А дело к зиме. Думали, погибнут пчелы, а они выжили. «Здрасьте», — говорят нам весной. Ну и пошло-поехало. Сначала ульев было 10, потом 15, а к тому моменту, как на пенсию вышли, — 30. Довольно быстро наладили реализацию, мед от Зенковых стал самым настоящим товарным знаком. — Хитроумные цыгане, когда у нас уже и пчел не стало, продавали мед и говорили, что он от Зенковых, — смеется Галина Алексеевна. — Нам звонят: «Вы же говорите, что у вас пчел нет?» «А у нас и нет», — отвечаем. Со временем от пасеки пришлось отказаться — сил уже совсем не было. Но нашлось новое увлечение — виноград. Одно время держали большой сад: собирали полторы тонны яблок, 300 кг сливы, смородину. Из винограда ставили вино, варили сок и варенье. Сейчас супруги все больше времени проводят дома. Говорят, что здоровья совсем нет. Радуются, что так хорошо удалось пристроить машину. Мы ехали в Наумово по зимней дороге сказочной красоты. Думали, что в ее конце не могут не жить замечательные люди. Возвращаясь назад, знали это уже наверняка.