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Общество / Жизнь замечательных людей

Из деревни от дедушки

Автомобиль прославил пенсионера из куньинской деревни на всю страну

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Ольга Нефёдова
11 февраля 2019 года, 09:23
Фото: Александр Машкарин
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Фотография отреставрированного и сияющего 45-летнего «Москвича-412» появилась в аккаунтах Пермского музея «Ретро-Гараж» в соцсетях. Достойное место в экспозиции он занял благодаря своему прежнему владельцу — пенсионеру из Наумово Ивану Зенкову, который совершенно безвозмездно отдал машину музею.

Иван Сергеевич славы не искал. Даже сфотографироваться для газеты мы его еле уговорили.

Ивана Сергеевича еле уговорили сфотографироваться для газеты.
Фото Александра Машкарина.
— Я сильно страшный. Небритый. Старый совсем стал, — бурчал он на все наши просьбы.

— Да сфотографируйся. Красиво выглядишь, — убеждала его жена Галина Алексеевна.

— Конечно, красиво, — смеялся он. — Я же говорю, что красавец.

В свои 82 Иван Сергеевич шутник, юморист, интересный рассказчик и необыкновенный оптимист.

Мы ехали за рассказом о том, как он музею машину дарил, а услышали историю необыкновенной семьи.

Сорок лет на службе

В начале 1970-х в очереди на автомобиль Иван Сергеевич стоял три года. Думал, что будет счастливым обладателем «жигулей»-«копейки», но на полпути в Болгарию развернули партию экспортных «Москвичей-412».

— Брать будете? — позвонили ему.

— Буду! — ответил он даже не раздумывая, схватил накопления и сорвался в Псков.

Приехал в магазин, находился он тогда на улице Советской, а там штук двадцать этих «Москвичей» стоит: все красные и только одна желтая. Взял, не выбирая, красную, комплектация-то одна и та же, заплатил 5 200 рублей — и обратно в Наумово.

На этом «Москвиче» супруги ездили 41 год. 412-й был их первой и единственной машиной. По молодости лет путешествовали на ней по Эстонии, Латвии, Белоруссии. И ни разу она их не подвела.

— Добротно была сделана, — говорит Иван Сергеевич. — Не зря же на экспорт шла. Кузов крепкий, металл хороший, все железяки никелированные, им неведомо, что такое ржавчина. Сразу после моего «Москвича-412» стали выпускать «Москвич -2140». Сосед у меня такую машину приобрел, так я в нее однажды пальцем ткнул, он и провалился.

Может, и дальше ездили бы супруги на своем «Москвиче», да только здоровье не позволило больше Ивану Сергеевичу садиться за руль.

— Давление стало скакать, начал сознание терять, — рассказывает пенсионер. — Однажды обморок случился прямо во время движения, и въехал в столб. Дальше ездить побоялся. Ведь, если бы не этот столб, я бы на дорогу выехать мог, а там машины одна за одной, страшно представить, как все могло обернуться.

После этого случая Иван Сергеевич поставил машину в гараж и больше не трогал. Понимая, что уже за руль не сядет, стал думать, куда машину пристроить. Крепенький «Москвич» супругам предлагали сдать на металлолом за 5 000 рублей, но те такой вариант даже не рассматривали. Хотелось пристроить автомобиль в хорошие руки.

Экспонат

Мысль подарить машину какому-то музею пришла довольно быстро, но, к сожалению, задумку сложно оказалось реализовать — никто ее брать не хотел.

Однажды по федеральному каналу супруги увидели репортаж о Пермском музее «Ретро-Гараж». Решение Иван Сергеевич с женой приняли сразу и общее. Нашли контакты, позвонили и сказали, что хотят подарить свой «Москвич-412». От музея требовалась только бережная транспортировка, но тогда сделать это было затруднительно: у музейщиков были проблемы с переездом на новое место. Правда, на том конце провода предложением заинтересовались и просили пока автомобиль не продавать. И только год спустя, возвращаясь с латвийских гонок и проезжая мимо, директор Александр Черепанов заехал в Наумово. Познакомился с Иваном Сергеевичем и буквально влюбился в машину.

— Они у меня спросили, за сколько я «Москвич» отдам, — вспоминает Сергей Иванович.— Сказал, что не возьму за него нисколько. Они даже не поверили. Спросили: «Почему?» Я ответил, что мне машину жалко, не хочу, чтобы она под пресс попала или пьянице какому досталась. Пусть в музее живет.

Теперь «Москвич-412» Зенковых, 1975 года выпуска, с родными номерам­и, пробегом в 92 000 км, всем комплектом технической и финансовой документации является украшением пермского музея.

С тех пор прошло два года, супруги ничего о машине не знали и не слышали. Из музея им обещали прислать фотографии, как только завершат реставрацию автомобиля, но они пока не дошли. Отреставрированный и блестящий «Москвич» им показали мы.

— На-ка, посмотри, — подзывает супругу налюбовавшийся машиной Иван Сергеевич. — А то, наверное, соскучилась.

— Да! Наш! — радуется Галина Алексеевна. — Ну, «Москвич», мы рады, что ты живой!

— Эта новость весьма мне здоровья прибавила, — улыбается Иван Сергеевич.

— И все же! Почему вы приехали? — интересуется у нас Галина Алексеевна. — В такую-то даль.

Отвечаем, что хотели увидеть людей, готовых в наше время подарить свою машину.

Удивляются в ответ. Как будто не сделали ничего необычного.

За женой в деревню

В Наумово — небольшую деревеньку, что в 30 км от Куньи — Зенковы, будучи уже супругами, переехали 56 лет назад. Он родом из деревни Усмынь Куньинского района, она — из Дно, встретились и поженились в Пскове. Оба учились в псковском сельскохозяйственном техникуме: он на отделении механизации, она на новой тогда специальности «планирование и учет».

Когда в техникуме решили готовить председателей колхозов, то отделение Галины Алексеевны перевели в Наумово. Уезжать из Пскова ой как не хотелось. Кроме техникума в деревне ничего, считай, и не было. Первое время жить приходилось прямо в кабинетах, койки стояли, как в казарме.

Более 30 лет преподавал Иван Сергеевич в Наумовском техникуме.
Фото из личного архива Ивана Зенкова.
Вместе со студентами в Наумово прислали двух преподавателей. А они, отработав год, уехали. Налаживать учебный процесс оставили Галину Алексеевну и еще одну выпускницу. Ивану Сергеевичу ничего не оставалось, как поехать вслед за женой.

Она проработала в Наумовском техникуме 36 лет, большей частью занималась административной работой, он — 34 года, последнее время преподавал технику вычисления. Ушли на пенсию в один день, как только Ивану Сергеевичу исполнилось 60.

— Я ее раньше на пенсию отправлял, но она не пошла, — у­лыбается он. — Сказала, что будет работать, пока я работаю. Ну а я долго тянуть не стал. К тому времени с­тудентов было мало, преподавателям работы уже не хватало.

Даже на пенсию супруги вышли в один день.
Фото из личного архива Ивана Зенкова.

Пчелы и виноград

Впрочем, на пенсии они ни минуты не скучали. У них всегда было увлечение. Одно на двоих.

— Вот как вы думаете, почему мы так мало путешествовали, имея свою машину-то? — спрашивает Галина Алексеевна. — А потому что мы всю жизнь держали пасеку. Лет до 75 держали.

У Ивана Сергеевича дед был пасечник, а у Галины Алексеевны оба родителя пасекой занимались. Когда отец умер и встал вопрос перевозить в Наумово маму, она так и заявила детям: «Без пчел не поеду».

— Я машину взял большую грузовую, и мы привезли пасеку сюда, — смеется Иван Сергеевич. — А дело к зиме. Думали, погибнут пчелы, а они выжили. «Здрасьте», — говорят нам весной. Ну и пошло-поехало.

Сначала ульев было 10, потом 15, а к тому моменту, как на пенсию вышли, — 30. Довольно быстро наладили реализацию, мед от Зенковых стал самым настоящим товарным знаком.

— Хитроумные цыгане, когда у нас уже и пчел не стало, продавали мед и говорили, что он от Зенковых, — смеется Галина Алексеевна. — Нам звонят: «Вы же говорите, что у вас пчел нет?» «А у нас и нет», — отвечаем.

Со временем от пасеки пришлось отказаться — сил уже совсем не было. Но нашлось новое увлечение — виноград. Одно время держали большой сад: собирали полторы тонны яблок, 300 кг сливы, смородину. Из винограда ставили вино, варили сок и варенье.

Сейчас супруги все больше времени проводят дома. Говорят, что здоровья совсем нет. Радуются, что так хорошо удалось пристроить машину.

Мы ехали в Наумово по зимней дороге сказочной красоты. Думали, что в ее конце не могут не жить замечательные люди.

Возвращаясь назад, знали это уже наверняка. 

На главном фото: Отреставрированный автомобиль Зенковых занял почетное место в пермском музее. Фото из соцсетей музея «Ретро-Гараж».

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