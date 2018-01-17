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Общество / Жизнь замечательных людей

Деревенская пресса

В Дновском районе издают единственную в области сельскую газету

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Ольга Нефёдова
17 января 2018 года, 09:33
Фото: предоставлены Лилией Волковой
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Редакция — в деревенском доме, рабочее место — в одной из комнат, вместо типографии принтер, а герои материалов и корреспонденты — соседи. Десять экземпляров каждого выпуска распространяют по принципу: прочитал сам — отдай другому.

ПРОСТО РАЗОЗЛИЛАСЬ

Есть в Дновском районе деревня Искра. Это сейчас она так называется. А в 1498 году в новгородских писцовых книгах упоминается как Никиткина Дуброва (Дубрава), а позже Марьина. В начале XX века земли в окрестностях скупил помещик Спиридонов. Построил господский дом, открыл женскую школу сельского хозяйства и домоводства. Из построек почти ничего не сохранилось до наших дней, осталась лишь часть усадебного парка, каменный погреб, несколько хозяйственных построек и множество легенд.

— Однажды в деревне проходил большой праздник, — рассказывает редактор газеты «Искра. Марьина Дубрава» 27-летняя Лилия Волкова. — Корреспондент дновской газеты спросила местную жительницу, нужно ли в деревне развивать туризм, есть ли здесь что посмотреть. «Да нечего тут смотреть», — ответила женщина. Услышав это, я очень разозлилась. Как?!

У деревни такая история, столько легенд. Так родилась идея о газете.

Воплотить ее удалось далеко не сразу. Лилия тогда училась на филологическом факультете, жила в Пскове, а в родную деревню приезжала на выходные и каникулы. Потом судьба и вовсе забросила ее в Великие Луки — там учился ее будущий супруг.

— С Колей мы познакомились в Искре, — вспоминает Лиля. — Сам он из Дно, а родственники его живут у нас в деревне, он приезжал их навестить. Знакомы мы больше 12 лет.

Супруг главреда «Искры» Николай является постоянным автором деревенской газеты.
Фото предоставлены Лилией Волковой
Долгое время ребята жили в разных городах, но отношения поддерживали. Как только учиться закончили, сразу поженились. Обосноваться решили в Великих Луках, потому что Николай работал научным сотрудником Великолукской сельскохозяйственной академии.

— А потом нам надоел город, мы уволились, быстро собрались и уехали, — рассказывает муж Лилии. — Я очень хотел, чтобы мой ребенок родился на той же земле, где родился я.

В родную деревню супруги Волковы переехали сразу после празднования 2016 года, а в марте вышел в свет первый номер газеты. В нем было всего 5 страниц формата А4 с местными новостями. Помнят, как боялись отдавать его в народ, но выпуском в деревне заинтересовались. Многие и вовсе открыли для себя много нового.

ОТ ГАЗЕТЫ К КНИГЕ

Первое время все материалы девушка собирала и писала сама. Позже появились корреспонденты — работники клуба, библиотекарь, простые деревенские жители и даже собственный супруг.

— Я всегда и во всем ее поддерживаю, — признается Николай. — Где-то дам совет, где-то критическое замечание выскажу. Сам тоже пишу. Так как по первому образованию я зооинженер, а по второму охотовед, то материалы мои про природу, охоту. Но мне написание заметок сложно дается, я привык писать научные материалы, но понимаю, что простому читателю это неинтересно.

И все же добровольные помощники здорово выручают Лилию, которая чуть больше года назад стала мамой и с тех пор за газету садится все чаще по ночам, когда переделает все дела по дому, а дочку спать уложит.

— У нас хоть и деревня, но жизнь в ней кипит, — уверяет редактор газеты. — Наш клуб гремит на всю область. Дуэт «Искорские девчата» знают и за пределами региона. Библиотекарь — замечательная женщина, а сколько творческих и интересных людей живет! Так что тем для статей хватает. Одни корреспонденты освещают культурную жизнь, другие — духовную, третьи пишут о социальных проблемах. А вот политику мы не трогаем, у нас культурно-историческая газета.

Лилия же с огромным удовольствием изучает историю деревень. Их в Искровской волости 64, некоторые остались только на карте. Пока на страницах газеты удалось рассказать о шести. В планах — на основе собранных материалов издать книгу.

— Стараюсь искать ту информацию, которой еще нигде не было, — говорит Лилия. — Встречаюсь и беседую с пожилыми людьми, которые в этих деревнях еще остались или когда-то жили. Записываю их воспоминания, легенды, связанные с этими местами, а порой и всякие страшилки. Приятно, что люди отзываются, присылают старые фотографии — это бесценно. Что-то я публикую в газете, а что-то просто собираю и откладываю до поры до времени.


Фото предоставлены Лилией Волковой

ЛАЙКИ ОТ ГУБЕРНАТОРА

В округе о деревенской газете наслышаны. Инициативных супругов стараются всячески в их начинаниях поддержать.

— На праздниках дарят бумагу, — смеется Николай. — Местные жители периодически пытаются собрать средства, но мы отказываемся — пока сами справляемся.

Номера распечатывают на домашнем принтере. Газета выходит раз в месяц тиражом в среднем десять экземпляров. В каждом выпуске примерно двадцать страниц. Распространяется по принципу: почитал сам — дай другому.

— Мы себя называем газетой, но мы не средство массовой информации, — уточняет Николай. — Наш тираж не позволяет нам называться СМИ.

«Искра. Марьина Дубрава» выходит исключительно в печатном виде, но у газеты есть группы в социальных сетях («Искра_наша большая Родина» — группа «ВКонтакте» и iskra_nasha_rodina — в «Инстаграме»).

— Подписчики — не только местное население, — заверяет Лилия. — Есть люди, которых я даже не знаю. На нашу группу в «Инстаграме» подписаны ряд областных чиновников, депутатов и даже бывший губернатор Андрей Турчак. Кстати, 2 июля 2016 года он к нам приезжал. Мы очень удивились, узнав о планируемой поездке. Зачем? Непонятно. А как раз незадолго до этого он и стал нашим подписчиком. Как оказалось, в деревне решили заслушать отчет главы района, послушать который приехал и губернатор. В своем выступлении Андрей Турчак сказал, что Искру выбрал не случайно, что следил за нашими мероприятиями, наблюдал за тем, как и чем живет деревня. Мы ему очень благодарны, он тогда много наших проблем решил: мост сделали, ФАП отремонтировали, молодому парню, нуждающемуся в реабилитации, помогли.

Лилия получает второе высшее образование — юридическое, Николай увлекается охотничьим собаководством. Вместе они разрабатывают программу «Игры нашего детства» для местных ребятишек, являются инициаторами и организаторами самых разных мероприятий — от субботников до праздников — и мечтают родную деревню превратить в привлекательный туристический объект. 

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