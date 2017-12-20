В воскресенье, 17 декабря, прошла четвертая, заключительная, игра зимней серии элитарного клуба знатоков. На этот раз против телезрителей играла команда Бориса Белозерова, в составе которой Ольга Быкова, Дарья Любинская, Ким Галачян, Антон Иоков и Никита Старун. Победа была близка, но вопрос псковича буквально вырвал ее у знатоков.

При счете 5:3 команда выбрала решающий раунд, чтобы при условии выигрыша получить победу со счетом 6:0. Или поражение с тем же результатом. Счет обнулили, на кону 6 очков, а за игровым столом остался лишь один член команды — Ким Галачян.

Стрелка волчка останавливается у конверта с надписью «Псков». Против знатоков играет морской инженер Андрей Иголкин. Вопрос для телеигры он снял сам.

— Я работаю инженером на судне в прибрежной зоне Анголы, — говорит появившийся на телеэкране Андрей. — Впервые попав на борт, я обратил внимание на интересное приспособление. Оно сделано из пластиковой бутылки с вырезом посередине. Развешены такие пластиковые бутылки в некоторых местах судна снаружи надстройки. Лишь через некоторое время после выхода из порта я увидел, как местные находчивые моряки используют это приспособление. Для чего нужна такая пластиковая бутылка?

— Ангола — это тропики, — рассуждает и отвечает на вопрос Ким Галачян. — Бутылка. В нее явно может задувать ветер. Возможно, туда заносит каких-то насекомых, и их можно использовать как наживу для рыбалки.