Псковичу Василию Петровичу Усенко 91 год. За свою жизнь он и навоевался, и наохотился, а рыбачить продолжает до сих пор.

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Мы с товарищем закончили рыбачить и на заснеженном декабрьском берегу собирались к дому. Рядом причалила лодка, и двое мужчин принялись таскать рыболовный скарб по крутой тропинке к своей машине. Товарищ говорит: «А я знаю этого деда. Ему уже 90 лет». Я замер в недоумении – никакого деда я не видел. Присмотрелся — да, один из наших соседей, скорее, недавний пенсионер. Но ему на вид ну никак не девяносто — ни осанка, ни движения даже не намекали на столь почтенный возраст. Решил подойти. Поздоровался и сразу же спросил: «А правду говорят, что вам 90 лет?» Собеседник улыбнулся: «Нет». Ну вот, я так и знал, обознался мой товарищ. «Мне уже 91 год», — ошарашил новый знакомец.

РЫБОЛОВНЫЙ СТАЖ — 85 ЛЕТ

Для обстоятельного разговора звоню воскресным утром 24 декабря. И что я слышу? «Встретиться не могу, я с Сергеем на рыбалке!» Вот те раз, на дворе почти штормовой ветер, а нашему рыболову погода не указ? «А мы на Каменке, и за берегом ветер совсем не мешает», — объяснил Василий Петрович. Каменка (левый приток реки Великой в Псковском р-не — Прим. авт.)? Так это же недалеко. И решил я навестить рыболовов прямо у лунки. «Поздравляю с открытием зимней рыбалки! Как лед? Как улов?» — с ходу, поздоровавшись, засыпал я вопросами рыболовов. Не сводя глаз со сторожка, рассказал Василий Петрович и о рыбалках, и о непростой, почти вековой своей жизни. — Лет с шести рыбачу, — начал свой рассказ Василий Петрович. — Серьезно увлекался охотой, но для охоты требуются ноги, а они уже не те. На личном счету 12 диких кабанов. Лисиц, барсуков, зайцев — и не пересчитать сколько добыл. Про рыбу — я ужас сколько этой рыбы наловил. Я такой рыбак, если мне предложат ведро рыбы, скажут, бери, зачем тебе идти на рыбалку, то я его пошлю подальше. Мне интересно поймать самому. Рассказывая историю своей жизни, 91-летний рыбак вытащил две рыбки. Фото автора

И С НЕМЦАМИ, И С БАНДЕРОВЦАМИ

— Вам за девяносто, так вы и войну застали? — А как же! И раненый был, и награды имею — «За отвагу», «За Победу», Жукова. В шестнадцать с половиной лет в 44-м году забрали в армию. Моя специальность была — разведчик-корректировщик в гвардейском артиллерийском полку. Медалью «За отвагу» награжден за успешное корректирование огнем на Курской дуге. Гаубицы — они же не стреляют прямой наводкой, стоят за лесами, за горами, ничего не видят. А корректировщик ночью, тщательно маскируясь, выбирает наблюдательный пункт. Если немцы обнаружат и уничтожат НП, то всё — артиллерия глухая и слепая, а корректировщик мертвый. Мое дело было обнаружить цель, а потом доворачивать огонь, докладывая командиру. Война закончилась, а нас не демобилизовывали, потому что смены, пополнения не было. Меня направили в Западную Украину для борьбы с бандитизмом – с бандерами воевать. Обнаружили в лесу бункер, схрон. Наружное охранение мы захватили, из бункера, сволочи, вроде бы все вылезли. Я пошел проверить, хотел спуститься, только нагнулся, а оттуда — очередь из автомата. Две пули прошили грудь, одна сонную артерию затронула. Меня даже не хотели оперировать в госпитале, бесполезно, думали. А потом заходит женщина, подполковник, начальник хирургического отделения, надевает плащ, подходит ко мне, щупает пульс: «Счастливчик, — говорит, — жить будешь». И начали меня обрабатывать. Прослужил там до демобилизации. А бандеры еще долго лютовали. С ними очень сложно было. На фронте что? Там противник, тут наши — все понятно. А там он даже днем с тобой сто грамм может пить, а ночью в спину стреляет. Демобилизовался в 51-м году и почти всю жизнь баранку крутил в Мелитополе — и таксистом работал, и на грузовике. А в 2000 году переехали в Псков, здесь у меня дочка и в институте училась, и работала.

КАЖДУЮ МАЙСКУЮ НОЧЬ