Ещё больше драйва

Виктория Татаренко заняла на конкурсе третье место. Ее участие в «Модной революции» — приз от генерального партнера проекта «Торгового комплекса ПИК-60».
Виктории двадцать четыре года, она работает в чайно-кофейной компании, любит готовить, петь и танцевать.
Я нахожусь в состоянии счастья. У меня есть все, что нужно для жизни, а чего нет, придет чуть позже, поэтому я не унываю. Самое главное - у меня есть любимый мужчина, с которым я счастлива, а все остальное нипочем.
Виктория ТатаренкоО своем желании поучаствовать в конкурсе «Мисс Псков» Виктория вспоминает так:
- Была осень, вокруг серо и скучно. А я очень не люблю, когда скучно. Увидела рекламу конкурса и сразу подала заявку.
Яркий впечатлений и эмоций на конкурсе Вика получила по полной программе. Теперь ей предстоит еще одно знаменательное событие — участие в нашем проекте!
На конкурсе «Мисс Псков» Виктория Татаренко заняла третье место.
Фото из личного архива Виктории Татаренко.
Виктории нравится тот стиль в одежде, которого она придерживается сейчас. Но выпавший шанс она готова использовать по полной. Ведь всегда интересно доверить себя профессионалам.
- Я очень рада личному знакомству со стилистом проекта Еленой Новичковой, я много слышала о ней, как о хорошем интересном человеке, - говорит Виктория. - Также на «Модной революции» работает команда экспертов по красоте, мне будет очень интересно пообщаться с ними.
Выпуск «Модной революции» с участием Виктории Татаренко станет последним в этом году, его почитатели проекта смогут увидеть в конце декабря.