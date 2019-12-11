Ещё больше драйва

Виктории двадцать четыре года, она работает в чайно-кофейной компании, любит готовить, петь и танцевать.

Я нахожусь в состоянии счастья. У меня есть все, что нужно для жизни, а чего нет, придет чуть позже, поэтому я не унываю. Самое главное - у меня есть любимый мужчина, с которым я счастлива, а все остальное нипочем.

- Была осень, вокруг серо и скучно. А я очень не люблю, когда скучно. Увидела рекламу конкурса и сразу подала заявку.

Яркий впечатлений и эмоций на конкурсе Вика получила по полной программе. Теперь ей предстоит еще одно знаменательное событие — участие в нашем проекте!

Виктории нравится тот стиль в одежде, которого она придерживается сейчас. Но выпавший шанс она готова использовать по полной. Ведь всегда интересно доверить себя профессионалам.

- Я очень рада личному знакомству со стилистом проекта Еленой Новичковой, я много слышала о ней, как о хорошем интересном человеке, - говорит Виктория. - Также на «Модной революции» работает команда экспертов по красоте, мне будет очень интересно пообщаться с ними.