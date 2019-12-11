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Общество / Мода

Ещё больше драйва

Следующий участницей «Модной революции» станет финалистка конкурса «Мисс Псков»

Текст:
Наталья Баранова
11 декабря 2019 года, 11:46
Фото: из личного архива Виктории Татаренко
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Виктория Татаренко заняла на конкурсе третье место. Ее участие в «Модной революции» — приз от генерального партнера проекта «Торгового комплекса ПИК-60».

Виктории двадцать четыре года, она работает в чайно-кофейной компании, любит готовить, петь и танцевать.

Я нахожусь в состоянии счастья. У меня есть все, что нужно для жизни, а чего нет, придет чуть позже, поэтому я не унываю. Самое главное - у меня есть любимый мужчина, с которым я счастлива, а все остальное нипочем.


Ещё больше драйваВиктория Татаренко
О своем желании поучаствовать в конкурсе «Мисс Псков» Виктория вспоминает так:

- Была осень, вокруг серо и скучно. А я очень не люблю, когда скучно. Увидела рекламу конкурса и сразу подала заявку.

Ещё больше драйва
На конкурсе «Мисс Псков» Виктория Татаренко заняла третье место.
Фото из личного архива Виктории Татаренко.
Яркий впечатлений и эмоций на конкурсе Вика получила по полной программе. Теперь ей предстоит еще одно знаменательное событие — участие в нашем проекте!

Виктории нравится тот стиль в одежде, которого она придерживается сейчас. Но выпавший шанс она готова использовать по полной. Ведь всегда интересно доверить себя профессионалам.

- Я очень рада личному знакомству со стилистом проекта Еленой Новичковой, я много слышала о ней, как о хорошем интересном человеке, - говорит Виктория. - Также на «Модной революции» работает команда экспертов по красоте, мне будет очень интересно пообщаться с ними.

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Выпуск «Модной революции» с участием Виктории Татаренко станет последним в этом году, его почитатели проекта смогут увидеть в конце декабря. 

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Модная революция
Совместный проект «Псковской правды» и торгового комплекса «ПИК60». Уже восьмой год с помощью стилистов мы не только создаем новые образы, но и дарим старт в новую жизнь.
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