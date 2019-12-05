Шанс на перемены

С помощью наших стилистов Лариса хочет подобрать более стильный и соответствующий возрасту гардероб. Нашей участнице 29 лет, она замужем, воспитывает шестилетнего сына, работает продавцом в магазине детской обуви. Желание порадовать мужа и сына, а также вернуть былую уверенность в себе заставило Ларису написать нам на проект.

«За последние пять лет я набрала пятнадцать килограммов. Мой муж не верит, что я могу стать как прежде. Мне очень нужна ваша помощь! Я хочу, чтобы мой муж и сын увидели меня красивой. Но осуществить это желание я хочу не только ради них, но и ради себя тоже», — написала Лариса Васильева в своей заявке.

За Ларису просили также ее подруги и коллеги.

«Лариса Васильева — потрясающий светлый человек, и ей просто необходима перезагрузка, — написала, к примеру, подруга Ларисы Марина. — Это поможет ей стать уверенной, желанной, поможет взглянуть на себя другими глазами. Очень прошу, дайте ей шанс!»