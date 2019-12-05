Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Мода

Шанс на перемены

Сегодня мы ищем новый образ для Ларисы Васильевой из Пскова (ФОТО)

Текст:
Наталья Баранова
5 декабря 2019 года, 15:09
Фото: Татьяна Родина
0

С помощью наших стилистов Лариса хочет подобрать более стильный и соответствующий возрасту гардероб. Нашей участнице 29 лет, она замужем, воспитывает шестилетнего сына, работает продавцом в магазине детской обуви. Желание порадовать мужа и сына, а также вернуть былую уверенность в себе заставило Ларису написать нам на проект.

«За последние пять лет я набрала пятнадцать килограммов. Мой муж не верит, что я могу стать как прежде. Мне очень нужна ваша помощь! Я хочу, чтобы мой муж и сын увидели меня красивой. Но осуществить это желание я хочу не только ради них, но и ради себя тоже», — написала Лариса Васильева в своей заявке.

За Ларису просили также ее подруги и коллеги.

«Лариса Васильева — потрясающий светлый человек, и ей просто необходима перезагрузка, — написала, к примеру, подруга Ларисы Марина. — Это поможет ей стать уверенной, желанной, поможет взглянуть на себя другими глазами. Очень прошу, дайте ей шанс!»

Шанс на перемены
Так Лариса выглядела до встречи со стилистами.
Фото Татьяны Родиной.
Лариса рассказала, что испытывает сложности с подбором гардероба.

— Мой муж хочет видеть меня в экстремальном мини, шортах и рваных джинсах, так я одевалась, когда мы только познакомились, — говорит Лариса. — Но к такому вызову я сейчас не готова. Да, хочется выглядеть ярко и красиво, но в соответствии с возрастом и социальным статусом. Я все-таки мама. Ко всему у меня нестандартная фигура, верх и низ отличаются по размеру, и это тоже добавляет сложностей при выборе одежды.

Наш стилист Елена Новичкова справлялась и не с такими сложностями. Мы уверены, что и эта задача ей по плечу. Поэтому вручаем Ларису заботам Елены и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК60».

ЧТО ДЕЛАЛИ

Работая над гардеробом Ларисы, мы провели много времени в примерочной, чтобы найти подходящие фигуре участницы фасоны. Подбор одежды по типу фигуры является одной самых важных задач при составлении гардероба. Нашей задачей было показать участнице, что, изменив привычные силуэты комплекта одежды, можно поменять зрительное впечатление. Из подобранных комплектов — мягкого трикотажного костюма, строгого образа с белой рубашкой и маленького черного платья — мы выбрали платье. Это платье в меру закрытое и объемное, но из тончайшего, воздушного шифона — лаконичное платье, но в то же время невероятно женственное и манящее.


Шанс на перемены

Елена Новичкова, ведущая проекта, стилист

Шанс на перемены
Первый образ.
Фото Татьяны Родиной.
Шанс на перемены
Второй образ.
Фото Татьяны Родиной.
Шанс на перемены
Третий образ.
Фото Татьяны Родиной.

 Мы учли пожелание Ларисы остаться блондинкой. Но на данном этапе осветлять волосы больше нельзя, а мое пожелание всем участницам неизменно: волосы должны быть здоровыми. Поэтому в окрашивании мы немного смягчили резкий переход от темного к светлому, по максимуму полечили волосы, и они приобрели ухоженный вид. Форму стрижки кардинально менять не нужно, поскольку она Ларисе идет. Но стоит поиграть разными вариантами укладки. Сегодня я предложу один из них и в дальнейшем рекомендую Ларисе потренироваться, чтобы справляться самой.


Шанс на перемены Мы учли пожелание Ларисы остаться блондинкой. Но на данном этапе осветлять волосы больше нельзя, а мое пожелание всем участницам неизменно: волосы должны быть здоровыми. Поэтому в окрашивании мы немного смягчили резкий переход от темного к светлому, по максимуму полечили волосы, и они приобрели ухоженный вид. Форму стрижки кардинально менять не нужно, поскольку она Ларисе идет. Но стоит поиграть разными вариантами укладки. Сегодня я предложу один из них и в дальнейшем рекомендую Ларисе потренироваться, чтобы справляться самой.

Для нашей героини Ларисы я выбрала легкий макияж с акцентом на глазах. Чтобы сделать образ более нарядным, на верхнее веко добавила красивый сияющий пигмент холодного бежевого оттенка. У Ларисы хорошая кожа, поэтому я использовала легкий увлажняющий тональный крем. Завершила макияж при помощи сияющих румян, которые прекрасно освежают лицо.


Шанс на переменыОльга Новичкова, визажист, студия красоты «Счастье», ул. Вокзальная, 42, т. +7-911-389-12-46

Мы делали ваксинг (депиляцию восками нового поколения). Лариса, как и многие девушки, никогда не сталкивалась с депиляцией и очень ее боялась, наслушавшись рассказов подруг. Первое, что она сказала после процедуры: «Я думала, что это невыносимо, а на самом деле — все очень комфортно». Теперь наша участница — обладательница гладкой кожи как минимум на 4 недели. Вот так просто можно экономить кучу времени, избавиться от зуда и колючек, порезов и жжения, запросто выбросив бритву.


Шанс на переменыВиктория Истомина, мастер-универсал, студия удаления нежелательных волос VIKI, спа-центр «Оазис», ул. Рокоссовского, 7а, 2-й эт., т. +7-911-699-18-97

Я презентовала Ларисе наш эксклюзивный комплексный спа-уход за кожей рук. В составе каждого нашего продукта присутствуют натуральные масла и витамин Е. Сначала мы очистили кожу рук солевым спа-скрабом «Имбирь-лимон». Скраб способствует очищению и регенерации клеток кожи. Затем нанесли твердое крем-масло «Золотой Янтарь», которое идеально в осенне-зимний период увлажняет и восстанавливает участки сухой кожи. После окутали руки в перчатки на 15 минут. В завершение спа-процедуры Ларисе нанесли масло для ногтей и кутикулы, которое обладает великолепным смягчающим, питательным и влагоудерживающим действием. Также Лариса протестировала новинку компании — омолаживающий крем для рук. Руки «бархатные», «нежные», «как у младенца» — так описала Лариса свои ощущения после процедуры.

Шанс на переменыИрина Григорьева, директор псковского офиса компании «AROMA home & spa therapy», торговый центр «Максимус», 1-й этаж, т.: +7-900-990-36-10

Маникюр нашей участницы требовал глобальной реанимации! Ногти очень крошились, на фоне этого были разной формы и длины. Мы выровняли, укрепили и придали миндалевидную форму ногтевой пластине акрилом. Покрыли гель-лаком приятного теплого серого оттенка. Дизайн выполнен серебряной слюдой Сваровски.


Шанс на переменыЕлена Рыжикова, мастер ногтевого сервиса, Nail studio

Фоторепортаж

Шанс на перемены
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Шанс на перемены
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Шанс на перемены
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Шанс на перемены
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Шанс на перемены
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Шанс на перемены
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Шанс на перемены
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Шанс на перемены
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Шанс на перемены
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Шанс на перемены
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Шанс на перемены
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Шанс на перемены
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Шанс на перемены
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Шанс на перемены
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Шанс на перемены
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Шанс на перемены
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Шанс на перемены
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Шанс на перемены
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Шанс на перемены
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Шанс на перемены
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Шанс на перемены
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Шанс на перемены
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Шанс на перемены
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Шанс на перемены
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Шанс на перемены
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.

Очень симпатично получилось! Наряд и прическа мне нравятся!

Шанс на переменыАльберт,
муж

Образ мне очень понравился! Подчеркнули все достоинства Ларисы, преобразили ее в лучшую сторону. Лариса стала выглядеть очень женственно.


Шанс на переменыЕкатерина,
подруга

Я очень довольна! Цвет волос именно такой, как я хотела. Платье подчеркивает женственность. Большое всем спасибо!

Шанс на переменыЛариса,
героиня проекта

Цена вопроса

Белье корректирующее - 4500 рублей.

Ботинки - 3150 рублей.

Платье - 5300 рублей.

Макияж - 1300 рублей.

Маникюр - 1000 рублей.

Окрашивание, стрижка, укладка - 3500 рублей.

Депиляция воском- 2300 рублей.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИЦЕЙ ПРОЕКТА?

Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе. Участница проекта получает подобранный комплект в подарок.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Модная революция
Совместный проект «Псковской правды» и торгового комплекса «ПИК60». Уже восьмой год с помощью стилистов мы не только создаем новые образы, но и дарим старт в новую жизнь.
Шанс на перемены
Сегодня мы ищем новый образ для Ларисы Васильевой из Пскова (ФОТО)
Лариса Васильева: Хочу снова поверить в себя!
В ноябре наши эксперты по красоте и стилю будут работать с 28-летней псковичкой Ларисой Васильевой.
Елена Новичкова: Нашим фаворитом стал комплект тёплых карамельных оттенков
Елена Рыжикова: Изюминкой нашего маникюра стала роспись 3D-гелем, придающим объем

Посмотреть весь сюжет

Удача опьянила браконьеров

Общество
4 декабря 12:32

Удача опьянила браконьеров

Пенсионеры уже выплатили государству 240 тысяч за ущерб от двух убитых в пыталовском лесу косуль, но от уголовного дела их это не спасло
Живой

Общество
4 декабря 12:21

Живой

Через месяц, проведенный велосипедистом Сергеем Блиновым в коме после аварии у Моглино, врачи не верили в успешный исход, а он выкарабкался
Пятнадцать кружек до победы

Общество / Знай наших!
3 декабря 12:07

Пятнадцать кружек до победы

Школьники из Псковской области, гончар и штукатур, завоевали главные призы чемпионата «Абилимпикс», впервые у нас два первых места
  • Мыло ручной работы от мастера Софьи Петровой смогут купить посетители ярмарки «ART-ель»
  • Мастер Екатерина Бурмистрова для ярмарки «ART-ель» изготовила бисерные ёлочные шары
  • Мошенница из Петербурга ждёт суда в Пскове за то, что обманывала людей «ВКонтакте»
  • Псковские стражи порядка сожгли в раскалённой печи гашиш, героин, спайсы и «соль»
  • Тренировку на открытом воздухе провели для школьников атлеты движения «Street Workout Pskov»
  • Плюшевых мышек от мастера Светланы Чепуровой можно будет купить на ярмарке «ART-ель»
  • Посетители ярмарки «ART-ель» увидят композиции со свечой от мастера Светланы Горшковой
  • Бабочки и подтяжки от мастера Ольги Погореловой смогут купить гости ярмарки «ART-ель»
  • Новогодние броши в виде мыши от мастера Елены Спиридоновой выставят на ярмарке «ART-ель»
  • Более полумиллиарда рублей получит Псковская область за высокие показатели эффективности

    • 4 декабря

  • Момент установки главной новогодней ёлки попал в объектив камеры фотокора «Псковской правды»
  • Завершился ремонт пяти километров автомобильной дороги «Дедовичи – Дно – Костыжицы»
  • Иван Штылин уволился с поста председателя комитета по спорту Псковской области
  • «Экопром» старается участвовать в мероприятиях, которые улучшают Псковскую область
  • Самая яркая псковская молодежь выступит на гала-концерте областного фестиваля «Мы из будущего»
  • Чемпионат и первенство по смешанному боевому единоборству пройдут в Пскове 7 декабря
  • Новый «Паспорт туриста» с ответами на самые популярные вопросы выпустила «Псковская правда»
  • Интерьерные авторские игрушки выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Татьяна Пархомчук
  • Много мягких игрушек сшила для новогодней ярмарки «ART-ель» мастер Татьяна Григорьева
  • На ярмарке «ART-ель» псковичи смогут купить магниты с символом года от мастера Любови Злобиной
  • Порховичка пойдёт под суд за продажу этилового спирта, разбавленного водой
  • Установкой ещё одной праздничной ёлки порадуют гостей и жителей Пскова
  • Жителя Великих Лук, устроившего поножовщину на пилораме, отправили в колонию
  • На ярмарке «ART-ель» мастер Тамара Васильева будет принимать заказы на украшения из цветного стекла
  • Шоколадные плитки от мастера Ольги Залуцкой можно будет найти на новогодней «ART-ели»
  • Новогодних мышек из флиса будет продавать мастер Наталья Беляева на ярмарке «ART-ель»

    • 3 декабря

  • Как сложное сделать понятным, узнают от Виктории Приходько участники Псковского медиафорума
  • Надежда Рагозина: Сейчас Псковская область по ВИЧ – регион с минусовым показателем
  • Ольга Евстигнеева: Прожиточный минимум псковского пенсионера выше, чем в целом по РФ
  • Сергей Титов: Закладчик может за несколько часов разместить от 50 до 70 тайников

    • Новости

    Мы нашли для вас управу

    Экономика / ЖКХ
    Мария Соколова 5 декабря 10:20

    Мы нашли для вас управу

    Что делать, если после капремонта потек потолок, и как огласка помогает жильцам решать проблемы с подрядчиком

    Под богом и сосульками

    Общество
    3 декабря 12:02

    Под богом и сосульками

    Почему областные депутаты завернули инициативу городских коллег о штрафах за сосульки, гололед и снег
    Цифра не столь отдалённая

    Общество
    29 ноября 16:00

    Цифра не столь отдалённая

    В колонии под Себежем осужденные не только принимают сигнал цифрового ТВ, но и создают ролики для собственной студии (ФОТО)