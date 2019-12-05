Шанс на перемены

С помощью наших стилистов Лариса хочет подобрать более стильный и соответствующий возрасту гардероб. Нашей участнице 29 лет, она замужем, воспитывает шестилетнего сына, работает продавцом в магазине детской обуви. Желание порадовать мужа и сына, а также вернуть былую уверенность в себе заставило Ларису написать нам на проект.
«За последние пять лет я набрала пятнадцать килограммов. Мой муж не верит, что я могу стать как прежде. Мне очень нужна ваша помощь! Я хочу, чтобы мой муж и сын увидели меня красивой. Но осуществить это желание я хочу не только ради них, но и ради себя тоже», — написала Лариса Васильева в своей заявке.
За Ларису просили также ее подруги и коллеги.«Лариса Васильева — потрясающий светлый человек, и ей просто необходима перезагрузка, — написала, к примеру, подруга Ларисы Марина. — Это поможет ей стать уверенной, желанной, поможет взглянуть на себя другими глазами. Очень прошу, дайте ей шанс!»
Лариса рассказала, что испытывает сложности с подбором гардероба.
Так Лариса выглядела до встречи со стилистами.
Фото Татьяны Родиной.
— Мой муж хочет видеть меня в экстремальном мини, шортах и рваных джинсах, так я одевалась, когда мы только познакомились, — говорит Лариса. — Но к такому вызову я сейчас не готова. Да, хочется выглядеть ярко и красиво, но в соответствии с возрастом и социальным статусом. Я все-таки мама. Ко всему у меня нестандартная фигура, верх и низ отличаются по размеру, и это тоже добавляет сложностей при выборе одежды.
Наш стилист Елена Новичкова справлялась и не с такими сложностями. Мы уверены, что и эта задача ей по плечу. Поэтому вручаем Ларису заботам Елены и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК60».
Работая над гардеробом Ларисы, мы провели много времени в примерочной, чтобы найти подходящие фигуре участницы фасоны. Подбор одежды по типу фигуры является одной самых важных задач при составлении гардероба. Нашей задачей было показать участнице, что, изменив привычные силуэты комплекта одежды, можно поменять зрительное впечатление. Из подобранных комплектов — мягкого трикотажного костюма, строгого образа с белой рубашкой и маленького черного платья — мы выбрали платье. Это платье в меру закрытое и объемное, но из тончайшего, воздушного шифона — лаконичное платье, но в то же время невероятно женственное и манящее.
Елена Новичкова,
ведущая проекта, стилист
Первый образ.
Фото Татьяны Родиной.
Второй образ.
Фото Татьяны Родиной.
Третий образ.
Фото Татьяны Родиной.
Мы учли пожелание Ларисы остаться блондинкой. Но на данном этапе осветлять волосы больше нельзя, а мое пожелание всем участницам неизменно: волосы должны быть здоровыми. Поэтому в окрашивании мы немного смягчили резкий переход от темного к светлому, по максимуму полечили волосы, и они приобрели ухоженный вид. Форму стрижки кардинально менять не нужно, поскольку она Ларисе идет. Но стоит поиграть разными вариантами укладки. Сегодня я предложу один из них и в дальнейшем рекомендую Ларисе потренироваться, чтобы справляться самой.
Мы учли пожелание Ларисы остаться блондинкой. Но на данном этапе осветлять волосы больше нельзя, а мое пожелание всем участницам неизменно: волосы должны быть здоровыми. Поэтому в окрашивании мы немного смягчили резкий переход от темного к светлому, по максимуму полечили волосы, и они приобрели ухоженный вид. Форму стрижки кардинально менять не нужно, поскольку она Ларисе идет. Но стоит поиграть разными вариантами укладки. Сегодня я предложу один из них и в дальнейшем рекомендую Ларисе потренироваться, чтобы справляться самой.
Для нашей героини Ларисы я выбрала легкий макияж с акцентом на глазах. Чтобы сделать образ более нарядным, на верхнее веко добавила красивый сияющий пигмент холодного бежевого оттенка. У Ларисы хорошая кожа, поэтому я использовала легкий увлажняющий тональный крем. Завершила макияж при помощи сияющих румян, которые прекрасно освежают лицо.
Ольга Новичкова, визажист, студия красоты «Счастье», ул. Вокзальная, 42, т. +7-911-389-12-46
Мы делали ваксинг (депиляцию восками нового поколения). Лариса, как и многие девушки, никогда не сталкивалась с депиляцией и очень ее боялась, наслушавшись рассказов подруг. Первое, что она сказала после процедуры: «Я думала, что это невыносимо, а на самом деле — все очень комфортно». Теперь наша участница — обладательница гладкой кожи как минимум на 4 недели. Вот так просто можно экономить кучу времени, избавиться от зуда и колючек, порезов и жжения, запросто выбросив бритву.
Виктория Истомина, мастер-универсал, студия удаления нежелательных волос VIKI, спа-центр «Оазис», ул. Рокоссовского, 7а, 2-й эт., т. +7-911-699-18-97
Я презентовала Ларисе наш эксклюзивный комплексный спа-уход за кожей рук. В составе каждого нашего продукта присутствуют натуральные масла и витамин Е. Сначала мы очистили кожу рук солевым спа-скрабом «Имбирь-лимон». Скраб способствует очищению и регенерации клеток кожи. Затем нанесли твердое крем-масло «Золотой Янтарь», которое идеально в осенне-зимний период увлажняет и восстанавливает участки сухой кожи. После окутали руки в перчатки на 15 минут. В завершение спа-процедуры Ларисе нанесли масло для ногтей и кутикулы, которое обладает великолепным смягчающим, питательным и влагоудерживающим действием. Также Лариса протестировала новинку компании — омолаживающий крем для рук. Руки «бархатные», «нежные», «как у младенца» — так описала Лариса свои ощущения после процедуры.
Ирина Григорьева, директор псковского офиса компании «AROMA home & spa therapy», торговый центр «Максимус», 1-й этаж, т.: +7-900-990-36-10
Маникюр нашей участницы требовал глобальной реанимации! Ногти очень крошились, на фоне этого были разной формы и длины. Мы выровняли, укрепили и придали миндалевидную форму ногтевой пластине акрилом. Покрыли гель-лаком приятного теплого серого оттенка. Дизайн выполнен серебряной слюдой Сваровски.
Елена Рыжикова, мастер ногтевого сервиса, Nail studio
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
Очень симпатично получилось! Наряд и прическа мне нравятся!
Альберт,
муж
Образ мне очень понравился! Подчеркнули все достоинства Ларисы, преобразили ее в лучшую сторону. Лариса стала выглядеть очень женственно.
Екатерина,
подруга
Я очень довольна! Цвет волос именно такой, как я хотела. Платье подчеркивает женственность. Большое всем спасибо!
Лариса,
героиня проекта
Белье корректирующее - 4500 рублей.
Ботинки - 3150 рублей.
Платье - 5300 рублей.
Макияж - 1300 рублей.
Маникюр - 1000 рублей.
Окрашивание, стрижка, укладка - 3500 рублей.
Депиляция воском- 2300 рублей.
КАК СТАТЬ УЧАСТНИЦЕЙ ПРОЕКТА?
Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе. Участница проекта получает подобранный комплект в подарок.
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