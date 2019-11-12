Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Мода

Лариса Васильева: Хочу снова поверить в себя!

В ноябре наши эксперты по красоте и стилю будут работать с 28-летней псковичкой Ларисой Васильевой.

Текст:
Наталья Баранова
12 ноября 2019 года, 15:45
Фото:
0

Лариса была в числе претенденток на участие в проекте «Модная революция» в октябре, но не заняла первого места по итогам голосования. Неожиданно удача улыбнулась девушке позже.

- Мы получили большое количество писем от друзей и коллег Ларисы и решили взять девушку в проект , - объяснила выбор ноябрьской участницы главный стилист проекта Елена Новичкова. - Такая мощная поддержка не могла оставить нас равнодушными. Мечтайте! Мечты сбываются!

«Лариса Васильева потрясающий светлый человек, и ей просто необходима перезагрузка, - написала подруга Ларисы Марина. - Это поможет ей стать уверенной, желанной, поможет взглянуть на себя другими глазами. Очень прошу, дайте ей шанс!»

Подруга Екатерина написала о том, как шестилетний сын мечтает увидеть маму красивой.

Лариса работает продавцо-консультантом в магазине детской обуви. От ее коллег пришло целое коллективное письмо.

«Лариса ответственная, доброжелательная, коммуникабельная, - охарактеризовали ее коллеги. - Ей просто необходима ваша помощь!»

- Я замужем и у меня есть сын Тимофей, - написала в своей заявке Лариса Васильева. - За последние пять лет я набрала пятнадцать килограммов. Мой муж не верит, что я могу стать как прежде. Мне очень нужна ваша помощь! Я хочу, чтобы мой муж и сын увидели меня красивой. Но осуществить это желание я хочу не только ради них, но и ради себя тоже.

Лариса рассказала, что хочет с помощью наших стилистов подобрать более женственный, элегантный и соответствующий своему образу гардероб.

- Мне сложно подобрать себе одежду, я совсем не ношу платья, - рассказала Лариса. - Надеюсь стилисты мне помогут измениться. И последствия революции я буду видеть очень долго. Очень хочется быть красивой, снова поверить в себя.

Выпуск с участием Ларисы Васильевой можно будет увидеть в начале декабря. 


Лариса Васильева: Хочу снова поверить в себя!
Лариса надеется на помощь наших стилистов
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Модная революция
Совместный проект «Псковской правды» и торгового комплекса «ПИК60». Уже восьмой год с помощью стилистов мы не только создаем новые образы, но и дарим старт в новую жизнь.
Лариса Васильева: Хочу снова поверить в себя!
В ноябре наши эксперты по красоте и стилю будут работать с 28-летней псковичкой Ларисой Васильевой.
Елена Новичкова: Нашим фаворитом стал комплект тёплых карамельных оттенков
Елена Рыжикова: Изюминкой нашего маникюра стала роспись 3D-гелем, придающим объем
Ольга Новичкова: Я сделала макияж, чтобы создать контраст с новым оттенком волос

Посмотреть весь сюжет

Виноваты бобры

Общество / Коммуналка
12 ноября 10:38

Виноваты бобры

Свою роль в подтоплении во время дождей сыграли грызуны, понаделавшие засоры вблизи дорог
В Пскове постепенно заменят ливневку, сейчас ее работе мешают охотники за люками

Общество / Коммуналка
12 ноября 10:30

В Пскове постепенно заменят ливневку, сейчас ее работе мешают охотники за люками

Болью города называет ливневую канализацию глава администрации Александр Братчиков
Вместо командировок по заграницам — кровли для детей

Общество
11 ноября 14:00

Вместо командировок по заграницам — кровли для детей

Псковские депутаты проверили, как школы и детские сады тратят деньги, которые народные избранники на себе сэкономили
  • Псковичи принимают участие в рабочей встрече Союза русских Ганзейских городов
  • Полицейские просят сообщать о фактах употребления наркотиков детьми
  • В Пскове пройдет приём граждан по вопросам защиты прав детей
  • Псковская команда по брейкингу взяла первые места на Международном Чемпионате «Battle of Est»
  • Псковский губернатор стал гостем программы на телеканале «Культура»
  • Великолучанка лишилась более двухсот тысяч рублей после звонка из «банка»
  • Главу города Пскова изберут 13 ноября
  • Михаил Ведерников поблагодарил Александра Котова за вклад в развитие региона
  • Гремячую башню будут ремонтировать альпинисты

    • 11 ноября

  • Александр Козловский: Нам поможет открытый разговор о проблемах с жителями области
  • Небольшой дождь и до 8 градусов тепла прогнозируют завтра в Псковской области
  • Мотоциклист из Острова не побоялся и вновь сел за свой «Урал» в пьяном состоянии
  • В Пскове определили подрядчика, который займётся благоустройством сквера в Овсище
  • В Пскове идут работы по освещению сквера между улицей Труда и проспектом Энтузиастов
  • Завтра участники латышского общества «Сакта» устроят в Пскове творческую встречу
  • Новая система оплаты труда повысит соцзащищенность муниципальных служащих – губернатор
  • Шесть человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме на улице Алтаева
  • Проект, который улучшит качество жизни пенсионеров, презентуют в Пскове 15 ноября
  • Режиссёр «Улиц разбитых фонарей» вошёл в состав жюри псковского конкурса «Киномания»
  • Победитель нынешнего «Маленького чемпиона» в Пскове побил рекорд предыдущего сезона
  • Нетрезвый житель деревни Гривцево угнал «ВАЗ», чтобы съездить за добавкой
  • Консультации специалистов получат посетители новой ярмарки вакансий в Пскове
  • Пропавшую в октябре 18-летнюю великолучанку нашли на территории Пермского края
  • Первый зампрокурора области готовится ответить на вопросы жителей Струг Красных
  • Артисты со всей области покажут свои вокальные способности на конкурсе «Псковская волна»

    • 10 ноября

  • Оксана Фёдорова вспомнила, как играла на саксофоне в Школе милиции в Пскове
  • Псковские баянисты выиграли конкурс в Беларуси
  • Фотография Псковского кремля на закате почти месяц висела на выставке «Русская цивилизация» в московском ГУМе
  • «Ищите в ларьке с шавермой»: пропажа кошки вызвала бурную дискуссию псковичей
  • МЧС в Пскове опубликовало список восьми наиболее опасных дорог

    • Новости

    Зарастаем

    Экономика / Сельское хозяйство
    Мария Соколова 11 ноября 09:46

    Зарастаем

    Штрафовать, поливать, косить, пахать и поглядывать за границу – главы районов рассказали о своем опыте борьбы с борщевиком

    Молодежь на пути к преодолению границ

    Общество
    11 ноября 10:00

    Молодежь на пути к преодолению границ

    Общеизвестно, что Псковская область, граничащая сразу с тремя европейскими государствами, существует на пересечении славянской, скандинавской и угро-финской культур
    Самоуправили

    Общество
    6 ноября 10:13

    Самоуправили

    Объединение в ТОС помогло жителям Палкинского района получить детскую площадку, стругокрасненцам — обновить дорожку на стадионе, а островичам привести двор в порядок