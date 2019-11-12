Лариса Васильева: Хочу снова поверить в себя!

Лариса была в числе претенденток на участие в проекте «Модная революция» в октябре, но не заняла первого места по итогам голосования. Неожиданно удача улыбнулась девушке позже.

- Мы получили большое количество писем от друзей и коллег Ларисы и решили взять девушку в проект , - объяснила выбор ноябрьской участницы главный стилист проекта Елена Новичкова. - Такая мощная поддержка не могла оставить нас равнодушными. Мечтайте! Мечты сбываются!

«Лариса Васильева потрясающий светлый человек, и ей просто необходима перезагрузка, - написала подруга Ларисы Марина. - Это поможет ей стать уверенной, желанной, поможет взглянуть на себя другими глазами. Очень прошу, дайте ей шанс!»

Подруга Екатерина написала о том, как шестилетний сын мечтает увидеть маму красивой.

Лариса работает продавцо-консультантом в магазине детской обуви. От ее коллег пришло целое коллективное письмо.

«Лариса ответственная, доброжелательная, коммуникабельная, - охарактеризовали ее коллеги. - Ей просто необходима ваша помощь!»

- Я замужем и у меня есть сын Тимофей, - написала в своей заявке Лариса Васильева. - За последние пять лет я набрала пятнадцать килограммов. Мой муж не верит, что я могу стать как прежде. Мне очень нужна ваша помощь! Я хочу, чтобы мой муж и сын увидели меня красивой. Но осуществить это желание я хочу не только ради них, но и ради себя тоже.

Лариса рассказала, что хочет с помощью наших стилистов подобрать более женственный, элегантный и соответствующий своему образу гардероб.

- Мне сложно подобрать себе одежду, я совсем не ношу платья, - рассказала Лариса. - Надеюсь стилисты мне помогут измениться. И последствия революции я буду видеть очень долго. Очень хочется быть красивой, снова поверить в себя.

Выпуск с участием Ларисы Васильевой можно будет увидеть в начале декабря.



