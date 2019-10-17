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Общество / Мода

Красногородская школьница выйдет на подиум «Недели моды» в Москве

В столицу девушку пригласил известный российский кутюрье Валентин Юдашкин

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Ольга Нефёдова
17 октября 2019 года, 15:56
Фото: peopletalk.ru
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Законодатель моды лично отобрал Анино платье из нескольких десятков представленных на конкурс.

Ане Федоровой 16 лет. С первого класса она учится в Красногородской специальной коррекционной школе-интернате.

- Творческая девушка, - говорит о ней воспитатель Наталья Львова. - Старается все успеть: и танцует, и поет, и в спектаклях участвует, и стихи читает.

Шить Аня начала в пятом классе. Ее первой работой был фартук, а потом уже - ночные сорочки, юбки, майки. Она шьет для себя и для более младших детей. Она и будущую профессию планирует выбрать соответствующую.

Иглу впервые в руки взяла у Елены Владимировны на кружке «Домовенок», где мы шьем игрушки. А на швейной машинке шить научила талантливая учительница Антонина Васильевна. Она вместе со Снежаной Ахмедовой тоже участвовала в конкурсе с моделью «Пламя».


Красногородская школьница выйдет на подиум «Недели моды» в МосквеАня Федорова
Конкурс «Создай свой стиль» ежегодно проводит фонд социальных, благотворительных и культурных программ «Северная корона». И девушки из Красногородской школы-интерната участие в нем уже принимали и даже занимали призовые места. В этом году самого большого успеха удалось добиться Ане Федоровой.

Красногородская школьница выйдет на подиум «Недели моды» в Москве
Аня со своими братьями.
Фото со страницы фонда «Северная корона» в соцсетях.

КИПЯЩАЯ ЗАСУХА

Темой конкурса стали «Природные стихии». Участница должна сама разработать модель, суметь воплотить ее в жизнь и презентовать.

- Работу с Аней мы начали с того, что в поисковую строку в интернете забили «природная стихия», - говорит Наталья Львова. - Посмотрели картинки, остановились на засухе. Хотя можно было выбрать и иней, и гололед, и туман – это же тоже все стихии. У девушек, что заняли третье место, платье называлось «Первые проталины». Оригинально, согласитесь.

На первом этапе надо было нарисовать эскиз модели. Из всех присланных эскизов жюри выбирало десять лучших и уже избранные получили задание сшить нарисованное платье.

Ткани для «засухи» решили красить сами. Купили белую бязь за 80 рублей и начали экспериментировать. Интернатовская группа превратилась в настоящую мастерскую: повсюду были расставлены чаны. Работа в прямом смысле слова кипела в них. В одном чане – лук, во втором – черный чай. В один материал просто окунали, в другой окунали и проваривали.

- Даже мне было интересно, - говорит Наталья Владимировна.

В итоге победили луковицы. По цвету ткань после лукового чана подходила более всего, на ней и решили остановиться.

Красногородская школьница выйдет на подиум «Недели моды» в Москве
1 место у Анастасии Богачевой из Смоленской области. Платье называется «Вода камень точит».
Фото со страницы фонда «Северная корона» в соцсетях.
Красногородская школьница выйдет на подиум «Недели моды» в Москве
2 место Аня Федорова делит с Татьяной Макаренковой из Смоленской области. Она представила платье «Ниагара».
Фото со страницы фонда «Северная корона» в соцсетях.
Красногородская школьница выйдет на подиум «Недели моды» в Москве
3 место у Анастасии Басовой и Олеси Дробининой из Ивановской области. Платье под названием «Первые проталины».
Фото со страницы фонда «Северная корона» в соцсетях.

И КУТЮРЬЕ, И МОДЕЛЬ

- Самым сложным для меня стала окраска тканей и прокладывание строчек по низу платья, - делится Аня.

Прострачивали на ручной швейной машинке, чтобы случайно не заехать туда, куда не надо. Платье сшили довольно быстро, обошлось оно примерно в 1 000 рублей.

- Если честно, то на победу я не сильно надеялась, ведь столько участников, и у всех такие интересные идеи, - говорит девушка.

Красногородская школьница выйдет на подиум «Недели моды» в Москве
Аня – участница всевозможных конкурсов.
Фото со страницы фонда «Северная корона» в соцсетях.
Каково же было ее удивление, когда свое имя она наша в списках победителей. В сентябре члены жюри во главе с Валентином Юдашкиным выбрали лучших: у Ани второе место. Видеопрезентация её платья «Засуха» и умение держаться в роли модели покорили жюри и пользователей интернета, которые также имели возможность высказать свое мнение.

В конце октября Аня поедет в Москву на «Неделю моды», где в своем платье пройдет по подиуму. Возможно, это станет началом ее большого пути.

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