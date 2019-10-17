Красногородская школьница выйдет на подиум «Недели моды» в Москве

Шить Аня начала в пятом классе. Ее первой работой был фартук, а потом уже - ночные сорочки, юбки, майки. Она шьет для себя и для более младших детей. Она и будущую профессию планирует выбрать соответствующую.

- Творческая девушка, - говорит о ней воспитатель Наталья Львова. - Старается все успеть: и танцует, и поет, и в спектаклях участвует, и стихи читает.

Ане Федоровой 16 лет. С первого класса она учится в Красногородской специальной коррекционной школе-интернате.

Иглу впервые в руки взяла у Елены Владимировны на кружке «Домовенок», где мы шьем игрушки. А на швейной машинке шить научила талантливая учительница Антонина Васильевна. Она вместе со Снежаной Ахмедовой тоже участвовала в конкурсе с моделью «Пламя».

КИПЯЩАЯ ЗАСУХА

Темой конкурса стали «Природные стихии». Участница должна сама разработать модель, суметь воплотить ее в жизнь и презентовать.

- Работу с Аней мы начали с того, что в поисковую строку в интернете забили «природная стихия», - говорит Наталья Львова. - Посмотрели картинки, остановились на засухе. Хотя можно было выбрать и иней, и гололед, и туман – это же тоже все стихии. У девушек, что заняли третье место, платье называлось «Первые проталины». Оригинально, согласитесь.

На первом этапе надо было нарисовать эскиз модели. Из всех присланных эскизов жюри выбирало десять лучших и уже избранные получили задание сшить нарисованное платье.

Ткани для «засухи» решили красить сами. Купили белую бязь за 80 рублей и начали экспериментировать. Интернатовская группа превратилась в настоящую мастерскую: повсюду были расставлены чаны. Работа в прямом смысле слова кипела в них. В одном чане – лук, во втором – черный чай. В один материал просто окунали, в другой окунали и проваривали.

- Даже мне было интересно, - говорит Наталья Владимировна.

В итоге победили луковицы. По цвету ткань после лукового чана подходила более всего, на ней и решили остановиться.