Из декрета к стилистам

- Пока я ждала результатов голосования успела расстроиться, смириться, что не выиграла, успокоить себя, значит и так красивая, - рассказывает Наталья. - А потом вдруг неожиданно такие хорошие новости. Меня берут в проект!

Наталья мама троих дочерей. Младшей девочке не исполнилось еще и двух лет. Последние четыре с половиной года Наталья сидит в в декретном отпуске. Признается, что участие в проекте, будет как глоток свежего воздуха и разнообразит ее жизнь.

Напомним, с начала этого года участницу «Модной революции» выбирают наши подписчики путем голосования в социальной сети «Вконтакте». Наша команда следит, чтобы голосование обязательно было честным.

В этот раз победу присудили Наталье Ивановой.

Наталье тридцать два года, по первому образованию она учитель начальных классов, по второму бухгалтер, работала в банке. По окончании декрета Наталья вновь планирует выйти на работу.

«Очень хотелось бы посмотреть на себя с другой стороны, немного преобразиться и узнать как видят меня профессионалы», - написала Наталья в заявке.

- Сейчас меня не очень устраивают мои волосы. Хочется изменить прическу, но как именно, не знаю. Поэтому буду полагаться на профессионалов, - рассказывает Наталья. -

Из одежды наиболее актуальным для меня будет создание повседневного образа. Хочется комфорта и красоты, ведь у меня каждодневные прогулки с маленькой дочерью, и мне приходится таскать коляску.

Близкие поддерживают Наталью в ее стремлении поменяться.

- Мама, муж, дочки все довольны, - говорит Наталья. - Желают, чтобы мне все понравилось на проекте.

Сейчас вовсю идет подготовка к выпуску. С Натальей работает команда экспертов по красоте и стилю.

Наталья, ее близкие, а также наши читатели смогут оценить работу стилистов в конце октября. Выпуск с участием Натальи Ивановой выйдет в последнем октябрьском выпуске газеты.

Напомним, в сентябре участницей проекта стала 39-летняя Анна Воинова. Женщина работает бухгалтером, не замужем, живет вместе с племянником-сиротой и папой-инвалидом, мечтает встретить достойного мужчину и связать с ним свою судьбу.