На подиуме

В торговом комплексе «ПИК60» состоялось гала-шоу проекта «Модная осень». Участницы вышли на сцену с модным дефиле.

Героини проекта не раз доказывали, что они смелые. Не боятся рассказывать читателям свои подчас непростые жизненные истории, дают согласие на публикацию своих фотографий, что называется, во весь рост, становятся предметом обсуждений в соцсетях. А теперь еще и вышли на подиум, чтобы продемонстрировать наряды от модных магазинов. Легко ли стать моделью, пусть и всего на час, когда тебе даже не двадцать, а пятьдесят?

— Хочу показать другим, что можно поменяться и в пятьдесят три года, — говорит медсестра Марина Дмитриева, которая была участницей «Модной революции» в апреле 2019 года. — Перед выходом на подиум я очень волнуюсь, такой опыт у меня впервые, придется этот страх преодолеть, и это будет еще одним вызовом самой себе.