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Общество / Мода

На подиуме

Участницы проекта «Модная революция» вновь попробовали себя в роли моделей (ФОТО)

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Наталья Баранова
2 октября 2019 года, 11:53
Фото: Татьяна Родина
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В торговом комплексе «ПИК60» состоялось гала-шоу проекта «Модная осень». Участницы вышли на сцену с модным дефиле.

Героини проекта не раз доказывали, что они смелые. Не боятся рассказывать читателям свои подчас непростые жизненные истории, дают согласие на публикацию своих фотографий, что называется, во весь рост, становятся предметом обсуждений в соцсетях. А теперь еще и вышли на подиум, чтобы продемонстрировать наряды от модных магазинов. Легко ли стать моделью, пусть и всего на час, когда тебе даже не двадцать, а пятьдесят?

— Хочу показать другим, что можно поменяться и в пятьдесят три года, — говорит медсестра Марина Дмитриева, которая была участницей «Модной революции» в апреле 2019 года. — Перед выходом на подиум я очень волнуюсь, такой опыт у меня впервые, придется этот страх преодолеть, и это будет еще одним вызовом самой себе.

На подиуме
Марина Дмитриева.
Фото Татьяны Родиной.
Марина придерживается того образа, который ей предложили стилисты. Говорит, укладку научила делать дочка, у которой похожая прическа, она же показала, как правильно делать макияж. А того заряда энергии, который Марина получила на проекте, хватит еще на много месяцев. Говорит, словно батарейки зарядила.

На подиуме
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Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
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Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
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Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
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Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
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Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
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Фото Татьяны Родиной.
Педагог-организатор, сорокатрехлетняя Алла Сердцева пришла на проект в непростой для себя период.

— Я физически была выжата как лимон, на работе была большая нагрузка, — вспоминает Алла. — Проект буквально вдохнул в меня новую жизнь и заставил по-другому на себя посмотреть. Я познакомилась с очень интересными людьми, которые любят свою работу, искренне хотят подарить радость другим людям. Их энергия меня зарядила. Многие мои знакомые говорят, что я помолодела.

На подиуме
Алла Сердцева.
Фото Татьяны Родиной.
Алла не боится сцены, по работе приходится много выступать на мероприятиях, но роль модели никогда не пробовала.

— Я реализую свою мечту! — говорит Алла. — Очень приятно попробовать себя в роли модели. Я с удовольствием готовилась к этому показу, с радостью примеряла одежду.

На подиуме
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Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
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Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
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Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме

Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
Еще одна модель-дебютантка — пятидесятишестилетняя Валентина Стальнова. Валентина была героиней проекта в июле прошлого года. С тех пор она круто изменила свою жизнь, переехала в новую квартиру, поменяла работу.

— На проекте произошла настоящая перезагрузка, — признается Валентина. — Буквально в один месяц я поменяла работу. Призналась самой себе, что старая меня не устраивает. Ушла с завода и устроилась в областную больницу. С медициной раньше никак связана не была.

В роли модели себя Валентина тоже попробует впервые. Говорит, выход на подиум бодрит и мобилизует, новый опыт интересен.

Преподаватель Валентина Иванова — модель бывалая, выйдет на подиум в третий раз. В 2017 году Валентину даже выбрали Королевой Перезагрузки. Тогда в наш проект пришла новая команда стилистов.

На подиуме
Валентина Иванова.
Фото Татьяны Родиной.
— Этот показ — замечательный повод прихорошиться, примерить новые платья, — говорит Валентина. — Новые платья актуальны для девочек в любом возрасте. Проект «Модная революция» уже стал частью моей жизни, и мне не хочется с ним расставаться.

Все участницы показа признаются, что следят за проектом, интересуются, как преображают участниц. Ну а такие встречи позволяют познакомиться и пообщаться.

На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
На подиуме
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Татьяны Родиной.
— На «Модной революции» меня раскрыли с неожиданной стороны, — говорит двадцатипятилетняя Анастасия Михайлова. — Мне казалось, что с помощью проекта у меня получится стать взрослее и серьезнее. Но стилист-парикмахер Екатерина Дементьева сказала мне шикарную фразу: «Повзрослеть всегда успеешь. Наслаждайся тем, что есть сейчас», — и покрасила меня в розовый цвет. С тех пор я продолжаю поддерживать этот сумасшедший цвет волос. Эксперименты продолжаются, и это только благодаря «Модной революции».

На подиуме
Анастасия Михайлова.
Фото Татьяны Родиной.
Напомним, «Модная революция» — совместный проект газеты «Псковская правда» и торгового комплекса «ПИК-60», в начале этого года отметил свое десятилетие. За это время на проекте переодели больше сотни псковичек. В нашу команду суперпрофессионалов постоянно вливаются новые эксперты, появились даже женский коуч и фитнесс-тренер.

Я сотрудничаю с проектом «Модная революция» уже полтора года. Видеть чудесные преображения девушек, их эмоции — это незабываемые ощущения! Я не теряю из вида участниц, очень рада, когда в их жизни происходят позитивные перемены. Особенно меня привлекает атмосфера проекта — новизны, драйва. Очень здорово, что на проекте раскрывают индивидуальность каждой участницы.


На подиумеСветлана Пантелеева,
эксперт по красоте и бизнесу, руководитель команды OriProfi, бизнес-партнер компании «Орифлэйм» 

Для меня наш проект ценен тем, что позволяет добиваться реальных результатов. За очень короткий срок нам удается поднять самооценку человека, радует, когда участница больше начинает верить в себя. И тогда начинает меняться все вокруг. Поэтому для нас важны не только новые платья, туфли и прическа, но и уверенность участницы в себе, изменение взглядов на жизнь и на себя саму.


На подиумеЕлена Новичкова,
главный стилист проекта 

«Модная революция» и дальше продолжит радовать своих поклонников невероятными преображениями. Присылайте заявки на участие и, быть может, в следующий раз вы тоже выйдете на подиум. 

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