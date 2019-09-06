Самый лучший день

Ане 39 лет, работает бухгалтером, не замужем, живет вместе с племянником-сиротой и папой-инвалидом, мечтает встретить достойного мужчину и связать с ним свою судьбу.
Письмо Ани нашим стилистам – настоящий крик души!
Ане 39 лет, работает бухгалтером, не замужем, живет вместе с племянником-сиротой и папой-инвалидом, мечтает встретить достойного мужчину и связать с ним свою судьбу.
Письмо Ани нашим стилистам – настоящий крик души!
Конечно, наша дружная команда не могла остаться равнодушной! И организовала настоящую операцию по спасению Ани. Мы уже не раз убеждались, что радость жизни и веру в себя можно вернуть за несколько часов, если знать, как действовать.
— Проект помогает взглянуть на себя по-другому, меняет настроение, — говорит Аня после встречи с нашими мастерами. — Я живу родными, на себя не хватает сил. Я постоянно в депрессии и даже на отдыхе не могу расслабиться.
Мы знаем, что перед красивым нарядом отступит любая депрессия! Задача найти эти наряды лежит на плечах главного стилиста проекта Елены Новичковой. С ней мы и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК60».
Работая с гардеробом Анны, мы учились при помощи подбора фасонов одежды, при помощи использования горизонтальных и вертикальных линий в костюме создавать нужные нам пропорции и производить желаемый эффект. Мне удалось показать нашей участнице, что привлекательным, соблазнительным и женственным может быть не только платье длиной выше колена, которое Анна привыкла носить, но и модели длины миди. Нежные, женственные, удобные платья с принтом из шифона на пике популярности вот уже несколько сезонов. Невозможно придумать более завораживающий, романтичный образ, который подчеркнет женственность.
Глядя на Анну, я вижу образ — воздушный, легкий, волнующий. Естественную красоту Анны легко подчеркнуть светлым тоном волос, чуть затемненных у корней. Подобная техника окрашивания учитывает и модные тенденции, и личные предпочтения Анны. Мягкие локоны подчеркивают нежность овала лица и выглядят эффектно. Подобный образ настраивает на романтический лад и создает атмосферу праздника.
В работе с нашей героиней в макияже основное внимание я уделила созданию ровного сияющего тона лица. В макияже глаз мы проработали тенями только верхнее веко, а также я прокрасила слизистую сияющим стойким карандашом-каялом. Для губ я выбрала помаду пыльно-бордового оттенка с бархатным финишем, чтобы добавить образу интересный яркий акцент.
Одна из самых популярных тем на бьюти-встречах с участницами проекта — подбор декоративной косметики и секреты макияжа. В рамках школы красоты мы проводим уроки макияжа индивидуально и группами. Для Анны интересно было пройти «Вэлнес» — тестирование, чтобы узнать показатели своего здоровья и биологический возраст. Биологический возраст зависит от нашего образа жизни, питания и стрессов. Также участница проекта прошла тест здоровья от ученых и получила рекомендации по всем сферам жизни. Моя любимая тема — это уход за лицом, которому мы тоже уделили внимание. Мы с Аней протестировали серию «Эколлаген» с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Чтобы получить хороший результат, нужно комплексно использовать подобранные средства и соблюдать рекомендации экспертов. Мы рекомендуем комплексный подход к красоте. Ответим на все ваши вопросы. Анне я желаю чудесного преображения, осуществления всех мечтаний, радости и оптимизма!
Пожелтевшую эмаль зубов невозможно очистить обычными пастами. Мы с помощью специального оборудования выполним процедуру косметического отбеливания зубов за один сеанс. Эффект при соблюдении всех рекомендаций сохранится до полугода. Голливудская белозубая улыбка в наше время является одним из основных показателей успешности человека. Вы увидите, насколько легче и проще жить и общаться, улыбаясь самой белоснежной улыбкой. Приходите и попробуйте!
Я остановилась на нежно-розовом цвете — лето по-прежнему не хочет отпускать нас. Я выровняла ногтевую пластину, покрыла гель-лаком в один тон. Изюминкой нашего дизайна стали стразы Сваровски. Несмотря на небольшое количество и размер, они сияют всеми гранями бриллиантовой огранки. Очень нежно в то же время так эффектно!
Аня изменилась — стала более уверенной в себе и счастливой. Видно, что ей очень нравится ее новый образ.
Супер! Сногсшибательный образ! Ане очень идет.
У Ани загорелись глаза, выглядит восхитительно! На работе я ее вижу поникшей, а сейчас она совсем другая. Надеюсь, теперь так будет всегда!
Платье - 5250 рублей
Ремень - 920 рублей.
Сапоги - 4620 рублей.
Окрашивание, стрижка, укладка - 3800 рублей.
Макияж - 1300 рублей.
Маникюр - 1000 рублей.
Максимальное отбеливание - 1500 рублей
Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе. Участница проекта получает подобранный комплект в подарок.