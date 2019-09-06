Самый лучший день

Ане 39 лет, работает бухгалтером, не замужем, живет вместе с племянником-сиротой и папой-инвалидом, мечтает встретить достойного мужчину и связать с ним свою судьбу.

— Не хочу плакаться, но много пережито в жизни тяжелых ситуаций. Очень хочется простого женского счастья! Беру себя в руки, но не всегда получается. Иногда просто не хватает сил бороться с трудными ситуациями. Последнее время стала очень плохо выглядеть. Уставшая, замученная. Блеск в глазах уже давно погас. Очень нуждаюсь в вашей помощи, так как понимаю, что это даст мне старт в счастливую жизнь! — написала нам Аня.

Конечно, наша дружная команда не могла остаться равнодушной! И организовала настоящую операцию по спасению Ани. Мы уже не раз убеждались, что радость жизни и веру в себя можно вернуть за несколько часов, если знать, как действовать.

— Проект помогает взглянуть на себя по-другому, меняет настроение, — говорит Аня после встречи с нашими мастерами. — Я живу родными, на себя не хватает сил. Я постоянно в депрессии и даже на отдыхе не могу расслабиться.

Мы знаем, что перед красивым нарядом отступит любая депрессия! Задача найти эти наряды лежит на плечах главного стилиста проекта Елены Новичковой. С ней мы и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК60».