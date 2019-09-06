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Общество / Мода

Самый лучший день

Сегодня мы ищем новый образ для Анны Воиновой из Пскова (ФОТО)

Текст:
Наталья Баранова
6 сентября 2019 года, 09:55
Фото: Татьяна Родина
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Ане 39 лет, работает бухгалтером, не замужем, живет вместе с племянником-сиротой и папой-инвалидом, мечтает встретить достойного мужчину и связать с ним свою судьбу.

Письмо Ани нашим стилистам – настоящий крик души!

Самый лучший день
Так выглядела героиня проекта до преображения.
Фото Татьяны Родиной.
— Не хочу плакаться, но много пережито в жизни тяжелых ситуаций. Очень хочется простого женского счастья! Беру себя в руки, но не всегда получается. Иногда просто не хватает сил бороться с трудными ситуациями. Последнее время стала очень плохо выглядеть. Уставшая, замученная. Блеск в глазах уже давно погас. Очень нуждаюсь в вашей помощи, так как понимаю, что это даст мне старт в счастливую жизнь! — написала нам Аня.

Конечно, наша дружная команда не могла остаться равнодушной! И организовала настоящую операцию по спасению Ани. Мы уже не раз убеждались, что радость жизни и веру в себя можно вернуть за несколько часов, если знать, как действовать.

— Проект помогает взглянуть на себя по-другому, меняет настроение, — говорит Аня после встречи с нашими мастерами. — Я живу родными, на себя не хватает сил. Я постоянно в депрессии и даже на отдыхе не могу расслабиться.

Мы знаем, что перед красивым нарядом отступит любая депрессия! Задача найти эти наряды лежит на плечах главного стилиста проекта Елены Новичковой. С ней мы и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК60».

ЧТО ДЕЛАЛИ

Работая с гардеробом Анны, мы учились при помощи подбора фасонов одежды, при помощи использования горизонтальных и вертикальных линий в костюме создавать нужные нам пропорции и производить желаемый эффект. Мне удалось показать нашей участнице, что привлекательным, соблазнительным и женственным может быть не только платье длиной выше колена, которое Анна привыкла носить, но и модели длины миди. Нежные, женственные, удобные платья с принтом из шифона на пике популярности вот уже несколько сезонов. Невозможно придумать более завораживающий, романтичный образ, который подчеркнет женственность.


Самый лучший день
Елена Новичкова
ведущая проекта, стилист
Самый лучший день
Первый образ.
Фото Татьяны Родиной.
Самый лучший день
Второй образ.
Фото Татьяны Родиной.
Самый лучший день
Третий образ.
Фото Татьяны Родиной.

Глядя на Анну, я вижу образ — воздушный, легкий, волнующий. Естественную красоту Анны легко подчеркнуть светлым тоном волос, чуть затемненных у корней. Подобная техника окрашивания учитывает и модные тенденции, и личные предпочтения Анны. Мягкие локоны подчеркивают нежность овала лица и выглядят эффектно. Подобный образ настраивает на романтический лад и создает атмосферу праздника.


Самый лучший день
Екатерина Дементьева
мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства, чемпионка Европы, основатель и ведущий топ-стилист студии красоты Kapoli Style и Hair Style Academy, Октябрьский пр., 54, 3-й этаж, студия 329,
т.: 610-004; 8-921-211-00-04

В работе с нашей героиней в макияже основное внимание я уделила созданию ровного сияющего тона лица. В макияже глаз мы проработали тенями только верхнее веко, а также я прокрасила слизистую сияющим стойким карандашом-каялом. Для губ я выбрала помаду пыльно-бордового оттенка с бархатным финишем, чтобы добавить образу интересный яркий акцент.


Самый лучший день
Ольга Новичкова
визажист, Студия красоты «Счастье»,
ул. Вокзальная, 42, т. +7-911-389-12-46

Одна из самых популярных тем на бьюти-встречах с участницами проекта — подбор декоративной косметики и секреты макияжа. В рамках школы красоты мы проводим уроки макияжа индивидуально и группами. Для Анны интересно было пройти «Вэлнес» — тестирование, чтобы узнать показатели своего здоровья и биологический возраст. Биологический возраст зависит от нашего образа жизни, питания и стрессов. Также участница проекта прошла тест здоровья от ученых и получила рекомендации по всем сферам жизни. Моя любимая тема — это уход за лицом, которому мы тоже уделили внимание. Мы с Аней протестировали серию «Эколлаген» с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Чтобы получить хороший результат, нужно комплексно использовать подобранные средства и соблюдать рекомендации экспертов. Мы рекомендуем комплексный подход к красоте. Ответим на все ваши вопросы. Анне я желаю чудесного преображения, осуществления всех мечтаний, радости и оптимизма!


Самый лучший день
Светлана Пантелеева
эксперт по красоте и бизнесу, руководитель команды OriProfi, бизнес-партнер компании «Орифлэйм»,
бизнес-центр на ул. Горького, 6а, офис 215, тел. +7 911 366-36-50

Пожелтевшую эмаль зубов невозможно очистить обычными пастами. Мы с помощью специального оборудования выполним процедуру косметического отбеливания зубов за один сеанс. Эффект при соблюдении всех рекомендаций сохранится до полугода. Голливудская белозубая улыбка в наше время является одним из основных показателей успешности человека. Вы увидите, насколько легче и проще жить и общаться, улыбаясь самой белоснежной улыбкой. Приходите и попробуйте!


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Анастасия Бутузова
специалист по отбеливанию зубов, студия отбеливания SmaleLife, салон красоты «На набережной», Советская набережная, 6, тел. +7 960 223 45 34

Я остановилась на нежно-розовом цвете — лето по-прежнему не хочет отпускать нас. Я выровняла ногтевую пластину, покрыла гель-лаком в один тон. Изюминкой нашего дизайна стали стразы Сваровски. Несмотря на небольшое количество и размер, они сияют всеми гранями бриллиантовой огранки. Очень нежно в то же время так эффектно!


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Елена Рыжикова 
мастер ногтевого сервиса, 
Nail studio

ФОТОРЕПОРТАЖ

Самый лучший день
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
Самый лучший день
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Самый лучший день
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Самый лучший день
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Самый лучший день
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Самый лучший день
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Самый лучший день
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Самый лучший день
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Самый лучший день
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Самый лучший день
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Самый лучший день
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Самый лучший день
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Самый лучший день
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Самый лучший день
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Самый лучший день
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Самый лучший день
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Самый лучший день
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Самый лучший день
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Самый лучший день
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Самый лучший день
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Самый лучший день
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Самый лучший день
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Самый лучший день
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.

 Аня изменилась — стала более уверенной в себе и счастливой. Видно, что ей очень нравится ее новый образ.


Самый лучший деньНастя,
подруга

Супер! Сногсшибательный образ! Ане очень идет.


Самый лучший деньОксана,
подруга

У Ани загорелись глаза, выглядит восхитительно! На работе я ее вижу поникшей, а сейчас она совсем другая. Надеюсь, теперь так будет всегда!


Самый лучший деньСветлана,
подруга и коллега

ЦЕНА ВОПРОСА

Платье - 5250 рублей

Ремень - 920 рублей.

Сапоги - 4620 рублей.

Окрашивание, стрижка, укладка - 3800 рублей.

Макияж - 1300 рублей.

Маникюр - 1000 рублей.

Максимальное отбеливание - 1500 рублей

СПРАВКА

Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе. Участница проекта получает подобранный комплект в подарок.

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