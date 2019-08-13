В надежде на перемены

Анна Воинова была участницей июльского голосования. И по его итогам набрала второй результат. Победительницей тогда стала Алла Сердцева. Но, видимо, и для второй Ани звезды сошлись нужным образом, и она получила свой шанс на преображение в проекте «Модная революция» .

После июльского голосования поступило несколько писем от друзей и родственников Ани с просьбой взять ее в проект. Анкета Ани не оставила равнодушной нашу команду.

Я давно хотела принять участие в аналогичном проекте, но в нашем городе такого не было, а ехать в другой нет возможности! Живу с ребёнком и папой инвалидом. Не хочу плакаться, но очень много пережито в жизни тяжёлых ситуаций. Очень хочется простого женского счастья! Беру себя в руки, но не всегда получается. Иногда просто не хватает сил бороться с трудными ситуациями. Последнее время стала очень плохо выглядеть. Уставшая, замученная. Блеск в глазах уже давно погас. Очень нуждаюсь в вашей помощи, так как понимаю, что это даст мне старт в счастливую жизнь!

В марте участницей «Модной революции» стала коллега Анны Воиновой Ирина Иванова. Анну очень впечатлило это преображение и она тоже отправила нам заявку.

С Анной на проекте, как обычно поработает команда профессионалов. В их числе не только мастера по красоте и стилю, но и женский коуч.

- От проекта хочу получить полное преображение, чтобы стать увереннее в себе! – поделилась Анна своими ожиданиями. – Наверное, моя мечта - это образ милой, цветущей молодой женщины. Настроение хорошее, в ожидании перемен в личной жизни и только к лучшему!