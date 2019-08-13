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Общество / Мода

В надежде на перемены

Следующей участницей «Модной революции» станет 39-летний бухгалтер Анна Воинова из Пскова

Текст:
Наталья Баранова
13 августа 2019 года, 11:37
Фото: из личного архива Анны Воиновой
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Стилисты откликнулись на просьбу Анны и ее друзей.

Анна Воинова была участницей июльского голосования. И по его итогам набрала второй результат. Победительницей тогда стала Алла Сердцева. Но, видимо, и для второй Ани звезды сошлись нужным образом, и она получила свой шанс на преображение в проекте «Модная революция».

После июльского голосования поступило несколько писем от друзей и родственников Ани с просьбой взять ее в проект. Анкета Ани не оставила равнодушной нашу команду.


В надежде на перемены Елена Новичкова,
главный стилист проекта «Модная революция»

Я давно хотела принять участие в аналогичном проекте, но в нашем городе такого не было, а ехать в другой нет возможности! Живу с ребёнком и папой инвалидом. Не хочу плакаться, но очень много пережито в жизни тяжёлых ситуаций. Очень хочется простого женского счастья! Беру себя в руки, но не всегда получается. Иногда просто не хватает сил бороться с трудными ситуациями. Последнее время стала очень плохо выглядеть. Уставшая, замученная. Блеск в глазах уже давно погас. Очень нуждаюсь в вашей помощи, так как понимаю, что это даст мне старт в счастливую жизнь!


В надежде на переменыАнна Воинова, участница проекта

В марте участницей «Модной революции» стала коллега Анны Воиновой Ирина Иванова. Анну очень впечатлило это преображение и она тоже отправила нам заявку.

С Анной на проекте, как обычно поработает команда профессионалов. В их числе не только мастера по красоте и стилю, но и женский коуч.

- От проекта хочу получить полное преображение, чтобы стать увереннее в себе! – поделилась Анна своими ожиданиями. – Наверное, моя мечта - это образ милой, цветущей молодой женщины. Настроение хорошее, в ожидании перемен в личной жизни и только к лучшему!

В надежде на перемены
Анна попросила помощи у стилистов «Модной революции».
Фото Елены Новичковой.
Съемки финала проекта назначены на 29 августа. Читатели «Псковской правды» увидят историю преображения Анны Воиновой в начале сентября, посетителям нашего сайта будет доступна и видеоверсия проекта.

Напомним, с января этого года участниц «Модной революции» выбирают наши читатели путем интернет-голосования. 

КСТАТИ

В июле участницей проекта стала 43-летняя Алла Сердцева. Девушка Приехала из Москвы участвовать в создании лагеря «Кот и дуб», и осталась в Пскове. Тихий и красивый город завоевал ее сердце.

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