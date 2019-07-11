Лесная фея

Впервые в роли вожатой она попробовала себя в 1991 году. И ее затянуло. В ее жизни был даже легендарный «Артек».

Алла работает в областном Центре детского отдыха и оздоровления, является заместителем начальника лагеря «Стремительный» по воспитательной работе. По первому образованию – дирижер, а лагерь – то место, куда ее тянуло всю жизнь.

Алле 43 года, из них два последних она живет в Пскове. Приехала из Москвы участвовать в создании лагеря «Кот и дуб», и осталась. Тихий и красивый город завоевал ее сердце.

- Было время, когда я была вынуждена зарабатывать деньги, - признается Алла. - Но, даже работая в сфере продаж, я все равно уезжала в лагерь, пытаясь совмещать обе работы. В какой-то момент захотела, чтобы в моей жизни лагерь был все время.

Она работала в Москве, когда ее пригласили в Пушкиногорский район Псковской области участвовать в создании лагеря «Кот и дуб». Алла предложение приняла, а оно оказалось для нее судьбоносным.

- В начале Москва меня тянула и манила, но с каждым годом мне было все сложнее жить там, - рассказывает она. - Жалко пять часов тратить на дорогу, жизнь проходит мимо. Не каждый это понимает, я поняла. Здесь хорошо: замечательные люди, замечательный город, потрясающие дети.

В Псков Алла переехала вместе с двумя дочерьми. Младшей Даше сейчас 10 лет, а старшей Соне – 19 лет, она студентка-третьекурсница Псковского университета. Обе девочки почти все лето проводят с мамой в лагере.

- У меня очень динамичный стиль жизни, - отмечает Алла. - Я много времени провожу в лесу. Много работаю с молодежью. Мой стиль жизни вытеснил из моего гардероба женственность. Я перешла на джинсы.

О существовании проекта «Модная революция» Алла даже не догадывалась, пока в руках наших стилистов не оказалась Ольга Родина.

- Мы с Ольгой приятельствуем, - рассказывает Алла. - Я увидела, как она преобразилась. Была этим восхищена. У меня была давно мечта – попасть на какой-нибудь проект. И я отправила анкету.

Алле повезло – ей ответили довольно быстро. Уже в июне попросили прислать фотографию, и началось голосование.

- Я сделала первый репост в группу нашего лагеря, - вспоминает она. - И почти сразу вышла в лидеры. А потом - работа, усталость, начала побеждать другая участница. Я даже как-то успокоилась: «Ну и ладно, ну и хорошо, ну и пускай». Но тут приехала моя подруга и устроила мне взбучку. «Ты чего! – сказала. – Такой шанс один раз в жизни выпадает. А ну, собирайся. Быстро». И я стала репостить запись, набрала почти 900 голосов. Для меня самой это стало откровением, не ожидала такой поддержки. Очень приятно. От проекта жду нового поворота в жизни.

Мы отдаем участницу в руки нашего главного стилиста Елены Новичковой и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК 60».



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