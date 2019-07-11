Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Мода

Лесная фея

Сегодня мы ищем новый образ для Аллы Сердцевой

Текст:
Ольга Нефёдова
11 июля 2019 года, 12:13
Фото: Татьяна Родина
0

Алле 43 года, из них два последних она живет в Пскове. Приехала из Москвы участвовать в создании лагеря «Кот и дуб», и осталась. Тихий и красивый город завоевал ее сердце.

Алла работает в областном Центре детского отдыха и оздоровления, является заместителем начальника лагеря «Стремительный» по воспитательной работе. По первому образованию – дирижер, а лагерь – то место, куда ее тянуло всю жизнь.

Впервые в роли вожатой она попробовала себя в 1991 году. И ее затянуло. В ее жизни был даже легендарный «Артек».

Лесная фея
Алла - человек с внутренним светом. Задача проекта - сделать этот свет еще ярче
Фото Татьяны Родиной
- Было время, когда я была вынуждена зарабатывать деньги, - признается Алла. - Но, даже работая в сфере продаж, я все равно уезжала в лагерь, пытаясь совмещать обе работы. В какой-то момент захотела, чтобы в моей жизни лагерь был все время.

Она работала в Москве, когда ее пригласили в Пушкиногорский район Псковской области участвовать в создании лагеря «Кот и дуб». Алла предложение приняла, а оно оказалось для нее судьбоносным.

- В начале Москва меня тянула и манила, но с каждым годом мне было все сложнее жить там, - рассказывает она. - Жалко пять часов тратить на дорогу, жизнь проходит мимо. Не каждый это понимает, я поняла. Здесь хорошо: замечательные люди, замечательный город, потрясающие дети.

В Псков Алла переехала вместе с двумя дочерьми. Младшей Даше сейчас 10 лет, а старшей Соне – 19 лет, она студентка-третьекурсница Псковского университета. Обе девочки почти все лето проводят с мамой в лагере.

- У меня очень динамичный стиль жизни, - отмечает Алла. - Я много времени провожу в лесу. Много работаю с молодежью. Мой стиль жизни вытеснил из моего гардероба женственность. Я перешла на джинсы.

О существовании проекта «Модная революция» Алла даже не догадывалась, пока в руках наших стилистов не оказалась Ольга Родина.

- Мы с Ольгой приятельствуем, - рассказывает Алла. - Я увидела, как она преобразилась. Была этим восхищена. У меня была давно мечта – попасть на какой-нибудь проект. И я отправила анкету.

Алле повезло – ей ответили довольно быстро. Уже в июне попросили прислать фотографию, и началось голосование.

- Я сделала первый репост в группу нашего лагеря, - вспоминает она. - И почти сразу вышла в лидеры. А потом - работа, усталость, начала побеждать другая участница. Я даже как-то успокоилась: «Ну и ладно, ну и хорошо, ну и пускай». Но тут приехала моя подруга и устроила мне взбучку. «Ты чего! – сказала. – Такой шанс один раз в жизни выпадает. А ну, собирайся. Быстро». И я стала репостить запись, набрала почти 900 голосов. Для меня самой это стало откровением, не ожидала такой поддержки. Очень приятно. От проекта жду нового поворота в жизни.

Мы отдаем участницу в руки нашего главного стилиста Елены Новичковой и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК 60».

ЧТО ДЕЛАЛИ

- Специфика работы Аллы не требует соблюдения дресс кода. Поэтому в деловом образе мы вполне можем поиграть с фактурой и цветом. Образ с льняным жакетом - компромисс между строгим деловым образом и чувством комфорта и свободы. Это так важно - сохранить элегантность и женственность, оставаясь при этом собой. В качестве нарядного комплекта мы выбрали комбинацию из красного платья длины миди и бежевых туфель с крупными серьгами из серебристого металла. Обворожительный красный всегда создаст потрясающий образ. Достаточно надеть красный наряд, и вы в центре внимания. Повседневным комплектом стала воздушная хлопковая блуза и брюки в сочетании с удобной и комфортной обувью. Именно в этом комплекте мы отправили нашу участницу продолжать свою важную и интересную работу в оздоровительном лагере «Стремительный».

Лесная феяЕлена Новичкова, ведущая проекта, стилист
Лесная фея
Образ первый
фото Татьяна Родиной
Лесная фея
Образ второй
фото Татьяны Родиной
Лесная фея
Образ третий
фото Татьяны Родиной

Для Аллы я решила сделать естественный макияж, чтобы подчеркнуть её природную красоту. Мы слегка выделили глаза с помощью теней, оформили густые брови нашей героини гелем, чтобы придать им ухоженный вид, но не утяжелить взгляд. Я сделала акцент на красивой сияющей коже, чтобы образ получился лёгким и свежим.

Лесная феяОльга Новичкова, визажист, студия красоты «Счастье», Вокзальная, 42, т. 8 911 389 12 46


Мне хотелось подчеркнуть индивидуальность Аллы и ее яркие глаза. Стрижку выполнила в моей любимой динамке. Она сможет укладывать волосы наверх, назад, на бок – по любому. Они у нее достаточно послушные. Правда, Алла подстриглась заранее и сильно разгуляться не получилось, однако я постаралась сделать эффектно, ярко, молодежно и с модными нюансами.

Лесная феяЕкатерина Дементьева, мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства, чемпионка Европы, основатель и ведущий топ-стилист студии красоты Kapoli Style и Hair Style Academy, Октябрьский пр-т, 54, 3 этаж, студия 329, т. 610-004; 8-921-211-00-04
:

На момент посещения героиней моей услуги, образ был не определен. Передо мной была поставлена задача сделать что-то универсальное. Самым универсальным всегда является классика, в нашем случае - французский маникюр. Без излишков и широких линий. Подравняли форму, выровняли ногтевую пластину и завершили покрытие гель-лаком. За основу взят полупрозрачный бежевый нюд, он придаёт максимальную естественность. На кончике тонкой линией расположился плотный белый цвет. Наши ручки готовы и подойдут к любому выбору стилистов.

Лесная феяЕлена Рыжикова, студия маникюра


ФОТОРЕПОРТАЖ

Лесная фея
Воспользуйтесь стрелочками для листания фоторепортажа
Фото Татьяны Родиной
Лесная фея

Лесная фея

Лесная фея

Лесная фея

Лесная фея

Лесная фея

Лесная фея

Лесная фея

Лесная фея

Лесная фея

Лесная фея

Лесная фея

Лесная фея

Лесная фея

Лесная фея

Лесная фея

Лесная фея

Лесная фея

Лесная фея

Лесная фея

Лесная фея

Лесная фея

Лесная фея

Лесная фея

Лесная фея

Лесная фея

Эмоции просто зашкаливают! Образы яркие, макияж и прическа очень стильные. Одежда красивая и стильная. Я сама точно не смогла бы скомбинировать такие вещи: красный топ к бело-голубому пиджаку. Смелое яркое эффектное платье, комбинация брюк и рубашки. Я обычно прохожу мимо такой одежды.

Лесная феяАлла, героиня проекта


Я обрадовалась, что маму не перекрасили в какой-нибудь яркий цвет, а постарались восстановить ее настоящий цвет волос. Я за естественность. Первое, что испытала, когда ее увидела – радость.

Лесная феяДочь Софья


Очень понравился образ. Юность, свежесть. Прическа ей очень идет, цветовая гамма замечательная.

Лесная феяПодруга Елена

ЦЕНА ВОПРОСА

Брюки - 3 000 рублей

Топ - 1 070 рублей

Блуза - 3 600 рублей

Серьги - 440 рублей

Кроссовки -3 360 рублей

Макияж - 1 300 рублей

Маникюр - 1 000 рублей

Окрашивание, стрижка, укладка - 2500 рублей


СПРАВКА

Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе. Участница проекта получает подобранный комплект в подарок.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Модная революция
Совместный проект «Псковской правды» и торгового комплекса «ПИК60». Уже восьмой год с помощью стилистов мы не только создаем новые образы, но и дарим старт в новую жизнь.
Молоко и ЗМЖ

Общество
10 июля 10:06

Молоко и ЗМЖ

«Псковская правда» проверила, как в местных магазинах выполняют постановление правительства о специальной маркировке натуральной молочки
Мы идем к вам

Общество / Здоровье
9 июля 11:38

Мы идем к вам

Как в Псковской области решают проблему дефицита медицинских кадров, почему врачи отправляют пациентов обследоваться в платные клиники, кто переедет в здание бывшего роддома и почему выходят из строя аппараты МРТ
Наше «дорогое» ЖКХ

Общество / Коммуналка
9 июля 11:05

Наше «дорогое» ЖКХ

Какие районы газифицируют в первую очередь и почему именно их, как решить проблемы автопарка и на какой балл оценить качество псковских дорог – новый вице-губернатор приступил к работе
  • Эмоциональным шоком назвала Вера Емельянова включение в Список ЮНЕСКО в День всех псковских святых
  • Полмиллиарда рублей получит Псковская область на покупку медоборудования
  • Проблему кадрового потенциала обсудит руководство «Титан-Полимера» с молодежью
  • Вера Емельянова: Будем двигаться к увеличению числа псковских объектов в Списке ЮНЕСКО
  • Специалисты объяснили, почему сократили псковскую номинацию в ЮНЕСКО
  • Директор института Лихачева рассказал, что получит Псков от включения в ЮНЕСКО
  • Классы строящейся в Дно школы готовы к установке оборудования
  • Субсидии на реализацию социальных проектов в межнациональной сфере смогут получить НКО
  • Псковское областное Собрание готово рассмотреть продление времени продажи алкоголя
  • На следующей неделе комиссия начнет объезд поселений, претендующих на статус лучших
  • Поезд «Псков — Петрозаводск - Псков» будет останавливаться в Порхове и Дно
  • Псковичи смогут добраться до Петрозаводска еще быстрее

    • 10 июля

  • Общественная палата предлагает продлить продажу алкоголя до 10 часов вечера для борьбы с «наливайками»
  • Низкие цены и жалобы людей настроили Общественную палату Псковской области против «наливаек»
  • Сэкономить бюджетные деньги сможет электронный документооборот между налоговой и мировыми судьями
  • По 50 лет прожили в браке две псковские семьи получившие медали «За любовь и верность»
  • Наркодилера в Пскове нашли, отследив движение денег на карточках его близких
  • Наследники не доживших до пенсии псковичей получили 9 млн рублей
  • После употребления метадона под видом кокаина в Псковской области скончались двое
  • Бред преследования и готовность к суициду вызывают самые распространенные в Псковской области наркотики
  • В Псковской области закрыли три подпольных нарколаборатории по выращиванию конопли и изготовлению мефедрона
  • Псковичи стали первыми на Северо-Западе по эффективности борьбы с наркотиками
  • Гордума Пскова сокращает расходы на сувениры и контракты со СМИ
  • От 25 до 200 тысяч рублей получат премию лучшие педагоги Псковской области

    • 9 июля

  • Михаил Ведерников и Елена Цунаева обсудили поддержку псковских поисковиков и проект «Без срока давности»
  • 75-летие освобождения посёлка Идрица: праздничная программа
  • Михаил Ведерников обсудил на видеоконференции с Антоном Силуановым реализацию нацпроектов
  • В Сочи из Пскова улетело пассажиров больше, чем вернулось обратно
  • Семерых котят от бездомных кошек пытается пристроить псковичка
  • Историческую память в России сохранят в Год памяти и славы по указу президента

    • Новости

    Жизнь до и после

    Происшествия / ДТП
    Мария Соколова 8 июля 18:43

    Жизнь до и после

    Мама 6-летней Верочки, погибшей в апреле под колесами мотоцикла, боится, что водитель уйдет от ответственности

    Дворец в кружевах

    Общество / Семья
    9 июля 10:48

    Дворец в кружевах

    Лепнина, сверкающие люстры, много света и простор – каким стал обновленный особняк для бракосочетаний в Пскове
    Студенческая крепость

    Общество / Образование
    6 июля 09:01

    Студенческая крепость

    Секреты университетского кампуса ПсковГУ — каким он будет