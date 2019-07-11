Лесная фея

Алле 43 года, из них два последних она живет в Пскове. Приехала из Москвы участвовать в создании лагеря «Кот и дуб», и осталась. Тихий и красивый город завоевал ее сердце.
Алла работает в областном Центре детского отдыха и оздоровления, является заместителем начальника лагеря «Стремительный» по воспитательной работе. По первому образованию – дирижер, а лагерь – то место, куда ее тянуло всю жизнь.
Впервые в роли вожатой она попробовала себя в 1991 году. И ее затянуло. В ее жизни был даже легендарный «Артек».
- Было время, когда я была вынуждена зарабатывать деньги, - признается Алла. - Но, даже работая в сфере продаж, я все равно уезжала в лагерь, пытаясь совмещать обе работы. В какой-то момент захотела, чтобы в моей жизни лагерь был все время.
Она работала в Москве, когда ее пригласили в Пушкиногорский район Псковской области участвовать в создании лагеря «Кот и дуб». Алла предложение приняла, а оно оказалось для нее судьбоносным.
- В начале Москва меня тянула и манила, но с каждым годом мне было все сложнее жить там, - рассказывает она. - Жалко пять часов тратить на дорогу, жизнь проходит мимо. Не каждый это понимает, я поняла. Здесь хорошо: замечательные люди, замечательный город, потрясающие дети.
В Псков Алла переехала вместе с двумя дочерьми. Младшей Даше сейчас 10 лет, а старшей Соне – 19 лет, она студентка-третьекурсница Псковского университета. Обе девочки почти все лето проводят с мамой в лагере.
- У меня очень динамичный стиль жизни, - отмечает Алла. - Я много времени провожу в лесу. Много работаю с молодежью. Мой стиль жизни вытеснил из моего гардероба женственность. Я перешла на джинсы.
О существовании проекта «Модная революция» Алла даже не догадывалась, пока в руках наших стилистов не оказалась Ольга Родина.
- Мы с Ольгой приятельствуем, - рассказывает Алла. - Я увидела, как она преобразилась. Была этим восхищена. У меня была давно мечта – попасть на какой-нибудь проект. И я отправила анкету.
Алле повезло – ей ответили довольно быстро. Уже в июне попросили прислать фотографию, и началось голосование.
- Я сделала первый репост в группу нашего лагеря, - вспоминает она. - И почти сразу вышла в лидеры. А потом - работа, усталость, начала побеждать другая участница. Я даже как-то успокоилась: «Ну и ладно, ну и хорошо, ну и пускай». Но тут приехала моя подруга и устроила мне взбучку. «Ты чего! – сказала. – Такой шанс один раз в жизни выпадает. А ну, собирайся. Быстро». И я стала репостить запись, набрала почти 900 голосов. Для меня самой это стало откровением, не ожидала такой поддержки. Очень приятно. От проекта жду нового поворота в жизни.
Мы отдаем участницу в руки нашего главного стилиста Елены Новичковой и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК 60».
ЧТО ДЕЛАЛИ
- Специфика работы Аллы не требует соблюдения дресс кода. Поэтому в деловом образе мы вполне можем поиграть с фактурой и цветом. Образ с льняным жакетом - компромисс между строгим деловым образом и чувством комфорта и свободы. Это так важно - сохранить элегантность и женственность, оставаясь при этом собой. В качестве нарядного комплекта мы выбрали комбинацию из красного платья длины миди и бежевых туфель с крупными серьгами из серебристого металла. Обворожительный красный всегда создаст потрясающий образ. Достаточно надеть красный наряд, и вы в центре внимания. Повседневным комплектом стала воздушная хлопковая блуза и брюки в сочетании с удобной и комфортной обувью. Именно в этом комплекте мы отправили нашу участницу продолжать свою важную и интересную работу в оздоровительном лагере «Стремительный».
Елена Новичкова, ведущая проекта, стилист
Для Аллы я решила сделать естественный макияж, чтобы подчеркнуть её природную красоту. Мы слегка выделили глаза с помощью теней, оформили густые брови нашей героини гелем, чтобы придать им ухоженный вид, но не утяжелить взгляд. Я сделала акцент на красивой сияющей коже, чтобы образ получился лёгким и свежим.
Ольга Новичкова, визажист, студия красоты «Счастье», Вокзальная, 42, т. 8 911 389 12 46
Мне хотелось подчеркнуть индивидуальность Аллы и ее яркие глаза. Стрижку выполнила в моей любимой динамке. Она сможет укладывать волосы наверх, назад, на бок – по любому. Они у нее достаточно послушные. Правда, Алла подстриглась заранее и сильно разгуляться не получилось, однако я постаралась сделать эффектно, ярко, молодежно и с модными нюансами.
Екатерина Дементьева, мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства, чемпионка Европы, основатель и ведущий топ-стилист студии красоты Kapoli Style и Hair Style Academy, Октябрьский пр-т, 54, 3 этаж, студия 329, т. 610-004; 8-921-211-00-04
На момент посещения героиней моей услуги, образ был не определен. Передо мной была поставлена задача сделать что-то универсальное. Самым универсальным всегда является классика, в нашем случае - французский маникюр. Без излишков и широких линий. Подравняли форму, выровняли ногтевую пластину и завершили покрытие гель-лаком. За основу взят полупрозрачный бежевый нюд, он придаёт максимальную естественность. На кончике тонкой линией расположился плотный белый цвет. Наши ручки готовы и подойдут к любому выбору стилистов.
Елена Рыжикова, студия маникюра