К экспериментам готова

Ольга мечтает сделать футболки и толстовки частью делового образа. И просит наших стилистов о помощи.
- В Пскове только-только проклевывается весна, и мне вдруг захотелось перемен, хочется подарить побольше улыбок и искренней радости окружающим и провести интересный эксперимент над собой, - написала Ольга в заявке.
Ольга Родина – известная не только в Пскове, но и за его пределами, общественница - руководитель проекта «Вечевой орден» и координатор деятельности «Волонтеров Победы» в Псковской области, член Общественной палаты Псковской области. Организовывала такие крупные в нашей области проекты, как «Тотальный диктант», «Бессмертный полк», «Молодежный бал» и многие фестивали. Ольга уверена, что известность помогла ей победить в голосовании с большим отрывом от соперниц.
Ольга не боится примерять разные образы.
Фото из личного архива Ольги Родиной.
Напомним, с начала этого года участниц проекта «Модная революция» выбираете вы, наши уважаемые читатели, путем голосования в социальной сети «ВКонтакте». Побеждает одна из трех претенденток, набравшая наибольшее число голосов.
Весна вдохновляет Ольгу на перемены.
Фото из личного архива Ольги Родиной.
Я давно с интересом слежу за проектом «Модная революция», даже мои знакомые принимали в нем участие. Все отзывы исключительно положительные. Мне сказали: «Обязательно надо участвовать!». И вот я здесь.
Ольга Родина, участница «Модной революции»У Ольги очень много форменной одежды – толстовок, футболок с логотипами проектов и общественных движений.
- Не знаю, можно ли сделать футболку с надписью «Команда 2018» частью делового образа, но мне хотелось бы попробовать, - говорит Ольга.
Как всегда, с Ольгой поработает команда экспертов по красоте. Стилист Елена Новичкова подберет три образа. Один комплект одежды участница получит в подарок.
Следующее фото с губернатором будет уже в новом образе.
Фото из личного архива Ольги Родиной.
Выпуск «Модной революции» с участием Ольги Родиной выйдет в «Псковской правде» во второй половине мая.
КСТАТИ
В апреле участницей «Модной революции» Марина Дмитриева из Пскова, которая работает медсестрой. Дочери Марины решили, что маме срочно нужна перезагрузка, и устроили ей сюрприз – написали заявку на «Модную революцию».
КАК СТАТЬ УЧАСТНИЦЕЙ ПРОЕКТА
Заявку на участие можно оформить в официальной группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе. Участница проекта получает подобранный комплект в подарок.