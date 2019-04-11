Модная история

Марине 53 года, она давно овдовела, но, к счастью, есть большая семья - две взрослые дочери и трое внуков. Тридцать пять лет Марина отдала сложной профессии – она медсестра в реанимационном отделении областной больницы. Всех своих родственников и друзей Марина всегда заряжала бодростью и оптимизмом. Но в последнее время стала отмечать, что силы на исходе. Дочери Марины решили, что маме срочно нужна перезагрузка, и устроили ей сюрприз – написали заявку на «Модную революцию».

- Возможность поучаствовать в таком замечательном проекте я восприняла с интересом и воодушевлением, - говорит Марина. – Мне очень нужна встряска.

Второй раз на «Модной революции» работает тренер, который подобрал Марине диету и разработал режим тренировок. Итог - минус четыре килограмма за месяц. Но Марина на достигнутом останавливаться не собирается.