Марине 53 года, она давно овдовела, но, к счастью, есть большая семья - две взрослые дочери и трое внуков. Тридцать пять лет Марина отдала сложной профессии – она медсестра в реанимационном отделении областной больницы. Всех своих родственников и друзей Марина всегда заряжала бодростью и оптимизмом. Но в последнее время стала отмечать, что силы на исходе. Дочери Марины решили, что маме срочно нужна перезагрузка, и устроили ей сюрприз – написали заявку на «Модную революцию».
- Возможность поучаствовать в таком замечательном проекте я восприняла с интересом и воодушевлением, - говорит Марина. – Мне очень нужна встряска.
Второй раз на «Модной революции» работает тренер, который подобрал Марине диету и разработал режим тренировок. Итог - минус четыре килограмма за месяц. Но Марина на достигнутом останавливаться не собирается.
Участница призналась, что испытывает сложности в подборе гардероба. Поэтому рекомендации профессионалов будут очень кстати.
Так выглядела Марина до встречи со стилистами.
Фото Татьяны Родиной.
- Те вещи, которые я ношу, не соответствуют мне ни внешне, ни внутренне, - говорит Марина. – Хочется все привести в соответствие.
Ну что же, мы отдаем Марину в руки стилиста Елены Новичковой и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК60».
Начинаем работу с гардеробом с делового образа. Рабочей одеждой для Марины является медицинская форма, но нам очень захотелось примерить на нее весенний деловой образ. Весной хочется убрать подальше темные вещи и носить одежду из освежающих тканей. Поэтому был выбран брючный комплект из благородной костюмной ткани лазурного цвета. Подбирая нарядный образ, добавим немного нежности в весенний гардероб Марины! Мы подобрали очень женственную модель платья, подходящую как для повседневного, так и для праздничного выхода. Для повседневного образа выбрали яркий образ из дождевика и брюк с лампасами. Это очень модная история в этом сезоне. Этот комплект подойдет для поездки в отпуск, о котором так мечтает Марина .
Выбрать финальный образ было сложно. На мой взгляд, все три комплекта должны быть в гардеробе нашей участницы. Впервые после съемки финала повседневный комплект героиня получает в подарок, а деловой образ приобретает для своего гардероба самостоятельно.
Елена Новичкова, стилист
Первый образ.
Фото Татьяны Родиной.
Второй образ.
Фото Татьяны Родиной.
Третий образ.
Фото Татьяны Родиной.
В данном случае стоит убрать длину волос, поскольку волосы снизу слишком истощены и не добавляют красоты. Однако короткая стрижка Марине не подойдет. Ей необходимы динамика и объем, за счет этого волосы будут смотреться более плотными и образ станет современным. У такой стрижки существуют варианты укладки, Марина сама сможет выбрать наиболее подходящий случаю. Я показала героине, как правильно укладывать волосы и как за ними ухаживать. Во время окрашивания я уделила большое внимание уходу, чтобы волосы выглядели здоровыми. Цвету Марины не хватало яркости, я выбрала насыщенный и переливающийся теплый оттенок блонд, потому как он очень освежает и добавляет зрительного объема волосам.. Такой цвет делает образ более «дорогим» и стильным.
Екатерина Дементьева,
мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства, чемпионка Европы, основатель и ведущий топ-стилист студии красоты Kapoli Style и Hair Style Academy, Октябрьский пр-т, 54, 3 этаж, студия 329, т. 610-004; 8-921-211-00-04
Для Марины я сделала макияж с акцентом на губы. У нашей героини хороший ровный тон лица, поэтому я выбрала легкий увлажняющий тон, а для эффекта лифтинга использовала светоотражающий консилер, которым проработала носогубные складки, область под глазами и межбровье. Такой прием можно использовать ежедневно, чтобы быстро визуально освежить лицо. Макияж глаз был легким, чтобы не перегрузить образ, а для губ я выбрала классическую красную помаду, которая выгодно подчеркнула красивую форму губ нашей участницы.
Ольга Новичкова, визажист, студия красоты «Счастье», Вокзальная, 42, т. 8 911 389 12 46Ольга Новичкова, визажист, студия красоты «Счастье», Вокзальная, 42, т. 8 911 389 12 46
Молодость, красота, энергия всегда в тренде. Мы прошли тестирование кожи с помощью специального приложения SkinExpert , которое создала компания «Орифлэйм», чтобы подобрать максимально эффективный комплексный уход за лицом. Каждая серия NovAge направлена на решение конкретных проблем кожи в любом возрасте. Мы провели с Мариной сессию по уходу за лицом с помощью комплексного инновационного ухода: очищение и тоник 2 в 1, крем для век, попробовали сыворотку и дневной крем. Марина осталась очень довольна. Наша героиня - медицинский работник, и, конечно, мы не могли обойти такую важную тему, как здоровье. Мы обсудили, как важно вкладывать в свою красоту, и поговорили о профилактике здоровья. Шведский бренд рекомендует красоту снаружи и изнутри. Предлагает продукцию Велнэс: витаминно-минеральный комплекс , коктейли для ежедневного рациона. Желаю Марине красоты, оптимизма и радости!
Светлана Пантелеева, эксперт по красоте и бизнесу, руководитель команды OriProfi, бизнес-партнер компании «Орифлэйм», бизнес-центр на ул. Горького, 6а, офис 215, т. 8 911 366 3650
Я сделала расслабляющую и общеукрепляющую процедуру для всего тела, так называемый "массаж". Процедура помогает восстановлению жизненных сил. Наша жизнь полна стрессовых ситуаций, поэтому такой массаж рекомендован практически всем, чтобы восстановить гармонию и баланс. Для достижения стойкого положительного эффекта я рекомендую семь-десять сеансов такого массажа. При необходимости курс можно повторять несколько раз в год. Также массаж можно делать в целях профилактики, просто чтобы доставить удовольствие телу.
Нина Иванова, массажист, спортивный клуб NEW Life, Ижорского батальона, 24а, т. 702-900, 89532316063
Кедровая бочка хороша для профилактики преждевременного старения, помогает выводить шлаки и токсины, оказывает на организм общеукрепляющий эффект, восстанавливает физические и душевные силы, также способствует снижению веса и очищению кожи. Эту процедуру можно делать и просто для удовольствия. Приятные ощущения, положительные эмоции, хорошее самочувствие и заряд бодрости после кедровой бочки гарантированы надолго.
Александра Никифорова, руководитель студии красоты Lorraine, Рижский пр., 17, ТРК «Этажи», 4 этаж, т. 610-162
Работу с Мариной мы начали с веса 90 килограммов. Я разработала для нее план питания, с учетом всех пожеланий и потребностей. Ежедневно включали мороженое, шоколад, бутерброды и другие вкусности, которые любит каждый из нас. В качестве физической нагрузки, учитывая график работы и возможности героини, я предложила Марине пешие прогулки. За три недели ушло 4 килограмма. Очень легко и непринужденно мы пришли к весу 86 кг. А также поняли, что есть можно все и вовсе не нужно изводить себя ограничениями и голодными диетами.
Анна Иванова, персональный инструктор по фитнесу и бодибилдингу, т. 89113506408
Как же я люблю эти встречи! Каждая встреча - разговор по душам. В непринужденной беседе достаем зерно проблемы и находим пути ее решения самым благоприятным способом. Так неожиданно решается ребус. Удивляюсь гибкости женского ума, когда подключаем к решению веление сердца из территории «Я достойна!», «Я ценна!»
Мы поговорили обо всем: и о деньгах, и о мужчинах, и о детях, и о предназначении. Все эти темы переплетаются природным узором. Посчитали гороскоп предназначения для Марины. Это мой любимый инструмент, который всегда раскроет ключики к талантам человека и укажет, куда двигаться. Когда ясно увидишь свой узор, свой сценарий, решение приходит как естественное продолжение кружева жизни. Все своевременно! Все на своих местах!
Ирина Ремер,
женский коуч, трансформационный тренер, т. 89113513039
Наша новая героиня - работник медицины, к сожалению, в этой профессии красивым маникюром себя не побалуешь. Нам повезло, время проекта практически совпало с отпуском Марины. Можно было действовать! Чем мы и воспользовались, донарастили ноготки акрилом. Добились равной длинны, выровняли ногтевую пластину, перекрыли имеющиеся травмы. Поверхность теперь уже идеальных и слегка удаленных ногтей дополнили классическим «французским маникюром», выполненным гель-лаком. Ну и куда же без весенних мотивов - в нашем дизайне появились цветочки в цвет финального образа с объемной прорисовкой белым 3D-гелем.
Елена Рыжикова, студия маникюра
Косметическое отбеливание – абсолютно безопасная и безболезненная процедура. Она не наносит вреда эмали зубов, винирам и коронкам. За 45 минут отбеливания можно добиться осветления до восемнадцати тонов. Световые пломбы тоже отбеливаются. Процедура производится по американской технологии за счет специального отбеливающего геля и лампы zoom четвертого поколения. Эффект сохраняется в течение полугода. А белоснежная улыбка позволяет чувствовать себя уверенно в любой ситуации.
Анна Никандрова, специалист по отбеливанию зубов, студия косметического отбеливания зубов LUX smile, Советская набережная, 6, т.89113527475
Белоснежная улыбка - залог увереннности в себе.
Фото Татьяны Родиной.
Оператор и монтаж - Максим Лебедев.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
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Фото Татьяны Родиной.
Именно такой образ для мамы я и хотела! Очень здорово получилось! Мама помолодела. Внешний образ теперь соответствует внутреннему.
Юлия,
дочь
Изменилась в корне! Вернулась в свой юный возраст. Я словно увидела Марину двадцатилетней. Удивительное преображение!
Галина,
сестра
Замечательно! Мне перезарядили батарейки. Благодаря проекту я снова зажглась. Спасибо!
Марина,
героиня проекта
ЦЕНА ВОПРОСА
Брюки – 3200 рублей.
Футболка – 999 рублей.
Плащ – 5900 рублей.
Кеды – 2995 рублей.
Стрижка, окрашивание – 5200 рублей.
Макияж – 1300 рублей.
Сеанс массажа – 700 рублей.
Сеанс в кедровой бочке – 700 рублей.
Отбеливание зубов – 2490 рублей.
Маникюр – 1000 рублей.
СПРАВКА
Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе. Участница проекта получает подобранный комплект в подарок.
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