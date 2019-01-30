Вторая попытка

Машина история еще раз подтверждает старую поговорку, что обещанного три года ждут. После первой попытки, когда ее анкета осталась без ответа, Маша не сдалась и написала нам спустя два года. И снова ее анкета пролежала в числе заявок целый год. Наконец, звезды сошлись как надо, и Мария оказалась в числе претенденток. В этом году впервые участницу «Модной революции» путем голосования из трех претенденток выбрали наши читатели — пользователи соцсети «ВКонтакте».

Марии 29 лет, она не замужем, но хочет попробовать пойти под венец, осталось найти достойного кандидата в мужья. Маша воспитывает сына, которому скоро исполнится четыре года, работает в районной газете «Дновец» верстальщицей.

— В моем гардеробе очень много черного, мама говорит: «Ты все время в трауре». Я постоянно выбираю один и тот же фасон, — обозначает Маша свою основную проблему. — Я люблю учиться, но со своим образом экспериментировать не получается.