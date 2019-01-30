Вторая попытка

Машина история еще раз подтверждает старую поговорку, что обещанного три года ждут. После первой попытки, когда ее анкета осталась без ответа, Маша не сдалась и написала нам спустя два года. И снова ее анкета пролежала в числе заявок целый год. Наконец, звезды сошлись как надо, и Мария оказалась в числе претенденток. В этом году впервые участницу «Модной революции» путем голосования из трех претенденток выбрали наши читатели — пользователи соцсети «ВКонтакте».
Марии 29 лет, она не замужем, но хочет попробовать пойти под венец, осталось найти достойного кандидата в мужья. Маша воспитывает сына, которому скоро исполнится четыре года, работает в районной газете «Дновец» верстальщицей.
— В моем гардеробе очень много черного, мама говорит: «Ты все время в трауре». Я постоянно выбираю один и тот же фасон, — обозначает Маша свою основную проблему. — Я люблю учиться, но со своим образом экспериментировать не получается.
После родов Маша поправилась на тринадцать килограммов, в ее гардеробе появилось много спортивной одежды. Правда, вес удалось сбросить благодаря занятиям танцами. Маша работает на полставки в школе искусств хореографом.
— Идея преображения мне всегда нравилась, — продолжает участница. — Очень интересно доверить свое преображение именно профессионалам.
Ну что же, мы отдаем Машу в руки нашего главного стилиста Елены Новичковой и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК60».
Личный гардероб Марии оказался очень скучным, в нем много темных однообразных вещей. Я поставила задачу — добавить в образ цвета и модных элементов. Строгого делового дресс-кода работа Марии не требует. Поэтому я предложила в качестве делового образа комплект в стиле smart casual. Он позволяет не выбиваться из офисно-деловых рамок, но при этом дает возможность выглядеть привлекательно. Допускается использование ярких цветов и аксессуаров. Днем — вы деловая леди в брюках, блузке и жакете, а вечером — привлекательная дама на вечеринке. Ведь smart casual на то еще и smart, что легко подстраивается под любое мероприятие. В качестве нарядного образа я выбрала платье-халат из бархата. Тон ему задает бахрома по низу изделия. Образ получился очень женственным и шикарным. Повседневным образом стала комбинация брюк с лампасами в спортивном стиле с классическим жакетом прямого кроя. Образ получился очень современным. Именно его Мария получила в качестве подарка от проекта. Нашей участнице дано задание — приобрести кеды или кроссовки при наступлении весеннего сезона и добавить их в данный комплект. В соответствии с духом времени такая обувь выполняет важную функцию снижения формальности образа.
Елена Новичкова
ведущая проекта, стилист
Будем действовать очень аккуратно, так как волосы сильно повреждены неграмотным окрашиванием. Чтобы скорректировать овал лица, Маше нужна челка и более четкие линии стрижки. Также образу необходимо добавить яркости, поэтому выберем более темный оттенок краски, с интересным нюансом.
Екатерина Дементьева
мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства, чемпионка Европы, основатель и ведущий топ-стилист студии красоты Kapoli Style и Hair Style Academy, Октябрьский пр., 54, 3-й этаж, студия 329, т. 610-004; 8-921-211-00-04
Героине нашего преображения я сделала сияющий макияж с акцентом на глаза. Мы подчеркнули брови с помощью карандаша на пару тонов светлее нового оттенка волос Маши, чтобы не утяжелить образ. Чтобы избавиться от сухости кожи, я подготовила ее с помощью масла и сыворотки, благодаря чему тональный крем лег идеально и совсем не заметен на лице. Тон кожи стал ровным и свежим.
Ольга Новичкова
визажист, Студия красоты «Счастье»,
ул. Вокзальная, 42, т. +7-911-389-12-46
Ламинирование ресниц — хорошая альтернатива наращиванию. Многие боятся наращивать ресницы, хотя процедура наращивания абсолютно безвредна и я всем ее рекомендую. Только при наращивании мы можем корректировать взгляд, убрать особенности строения ресниц или последствия их травм. Ламинирование же просто укрепляет ресницы, делает их более шелковистыми и объемными, добавляет красоты и цвета. У процедуры нет противопоказаний, но она подходит только обладательницам длинных ресниц. На коротких ресницах, к сожалению, такого эффекта не будет. Ламинирование — это процесс покрытия ресниц несколькими составами. Первый состав раскрывает чешуйки, второй их заполняет, плюс мы добавляем кератин и бальзам. Эффект от процедуры сохраняется в течение полутора месяцев.
Александра Никифорова
руководитель
Студии красоты Lorraine
Рижский пр., д. 17, ТРК «Этажи», 4-й этаж, тел. 61-01-62
На бьюти-встрече с Марией протестировали ароматы, которые представлены у нас в широком ассортименте, обсудили современные тенденции и тренды и поговорили об истории ароматов. Волшебный мир ароматов очень привлекает нашу новую участницу, мы подобрали три прекрасных варианта. Возможности, надежность, стабильность шведской компании с 1967 года и качественная продукция всегда привлекают новых клиентов и консультантов. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Марией. Также на нашей встрече мы ставили цели, говорили про свои мечты, желания, путешествия. Это очень актуальная тема, особенно в начале года. Желаю Маше прекрасного преображения, огромного счастья и достижения ее целей!
Светлана Пантелеева
эксперт по красоте и бизнесу, руководитель команды OriProfi, бизнес-партнер компании «Орифлэйм»,
бизнес-центр на ул. Горького, 6а, офис 215, тел. +7 911 366-36-50
Маникюр цвета нюд по-прежнему актуален. Не буду скрывать, накануне маникюра мне сообщают об образах, подобранных героине. В образах Маши по первоначальному замыслу не было бежевого цвета. Но, видимо, у меня сработала интуиция, я добавила в дизайн лишь небольшие элементы василькового, который должен был преобладать в финальном образе Марии. Я была очень удивлена, когда узнала, что в последний момент организаторы решили поменять васильковый пиджак на бежевый. И все, как всегда, идеально! Мария очень позитивная красавица, приятно работать с такими героинями, от них и сам заряжаешься счастливыми эмоциями и безграничной энергией.
Елена Рыжикова
мастер ногтевого сервиса,
Nail studio
Оператор и монтаж - Максим Лебедев.