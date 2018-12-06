Стимул к переменам

Виктории тридцать два, она замужем, полгода назад стала мамой во второй раз. До декрета Вика работала менеджером по продажам. Виктория долго собиралась с духом, чтобы отправить заявку нам на проект.
Виктории тридцать два, она замужем, полгода назад стала мамой во второй раз. До декрета Вика работала менеджером по продажам. Виктория долго собиралась с духом, чтобы отправить заявку нам на проект.
Впервые к нашему проекту присоединился фитнес-тренер, чтобы помочь Виктории избавиться от лишних килограммов. За полтора месяца наша участница сбросила 6,5 кг. Но на достигнутом она останавливаться не собирается.
— Я хочу сбросить еще двадцать! — говорит Вика. — С мужем мы расписались в феврале, но пышных торжеств не устраивали. Планируем отпраздновать свадьбу летом. Я хочу надеть красивое платье!
Мы уверены, что «Модная революция» послужит для Виктории хорошим стимулом для дальнейших перемен. А пока отдаем Вику в руки нашего главного стилиста Елены Новичковой и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК60».
Наша работа над образом Виктории началась еще прошлой осенью, когда участница пришла на первую встречу со мной с очень коротко стриженной челкой. Вика решила последовать моим рекомендациям и отрастила волосы . Мы встретились через год и после второй встречи решили, что нужно скинуть вес. Я рада, что Виктория согласилась на довольно сложную и длительную работу над собой, и очень надеюсь, что она на этом не остановится. Во всех подобранных образах я старалась показать Вике, как при помощи одежды можно корректировать пропорции и выглядеть моложе и стройнее. Самое важное, когда женщина хочет омолодить свой гардероб, - создать базу, на основе которой очень просто и легко работать. В гардеробе должны быть очень функциональные вещи для каждого случая: однотонные, из хороших упругих тканей и очень-очень простые. Финальным образом стал костюм. Для меня было важно, чтобы он хорошо сидел, стройнил, не показывал ничего лишнего, все, что нужно, закрывал, все, что нужно, демонстрировал. И уже потом на эту базу - нейтральную, очень понятную, простую, хорошо сидящую, выполненную из качественных материалов - мы можем накручивать свою яркую индивидуальность. В нашем случае мы добавили блузу в полоску, что позволит носить данный комплект как повседневный образ с комфортной обувью, а сменив кеды или кроссовки на туфли, образ может стать нарядным или деловым.
Маникюр для нашей участницы был выполнен в классическом красном цвете, подходящем к деталям ее нового образа, с небольшим дополнением серебристых кристаллов Сваровски. Натуральной длине ногтя придали женственную овальную форму, покрыли гель-лаком с выравниванием ногтевой пластины.
Цвету волос Виктории нужно добавить яркости. А длину стоит убрать, чтобы сделать образ свежим и динамичным. Я остановила свой выбор на стрижке, которая будет очень легкая в укладке и сделает образ Виктории стильным и современным.
Выполняя макияж Виктории, основной акцент в работе я сделала на коррекцию лица. С помощью кремового скульптора правильного коричневого оттенка я проработала контур лица, боковые части, зоны под скуловой костью и подбородком, чтобы визуально сделать лицо более овальным и рельефным. Чтобы сделать взгляд более открытым и скрыть нависание верхнего века, я сделала легкие смоки айз в мягкой бежево-коричневой гамме с растушеванным межресничным контуром и использовала накладные ресницы-пучки. В работе с нависшим веком главное - не утяжелить взгляд слишком темными и графичными бровями, поэтому я оформила их карандашом натурально-коричневого оттенка и зафиксировала прозрачным гелем.
Основное правило коррекции бровей - правильное расположение. Именно с этого должна начинаться архитектура бровей. Если отделить далеко друг от друга брови, то лицо будет казаться шире, и наоборот. Правильно подобранная форма, изгиб, цвет, толщина способны омолодить и смягчить черты лица, а для глаз добиться лифтинг-эффекта.
Мы с Викторией протестировали ароматы Life и Life Colour by Kenzo Takada, новый комплекс для ухода за лицом серии Anew. Виктория оценила тушь для ресниц линейки Luxe, поделилась своей историей о том, что она была постоянной клиенткой компании и очень любила заказывать разные продукты для себя, и о том, что ее любимый парфюм от «Эйвон» - это нежный цветочный аромат «Инкандессанс». Виктория удивилась появлению корейской линейки, мы протестировали крем для рук, также я показала новые маски для лица и для губ. Виктория заинтересовалась условиями для получения скидки и подарков.
Я разработала для Виктории индивидуальную программу питания, соответствующую ее вкусовым предпочтениям. Мы не исключали никакие продукты, оставили даже сладкое, которое Виктория очень любит. Я старалась подобрать интересные перекусы, чтобы Виктория не чувствовала себя голодной. А сам процесс похудения был в радость и не выглядел как диета. Виктории нужно было просто научиться питаться иначе. Так как у нее двое маленьких детей и нет времени посещать спортзал, в качестве физической активности я предложила ежедневные прогулки. Совместными усилиями нам удалось сбросить 6,5 килограммов. Под любую жизненную ситуацию можно подобрать индивидуальную программу похудения и режим питания, будь человек хоть вегетарианцем, хоть любителем сладостей и бутербродов. Главное, грамотно рассчитать калорийность и предложить человеку комфортные физические нагрузки.
Я провела консультацию для участницы на тему принятия себя как женщины, принятие своего тела. Мы исцелили программы, которые тянутся из прошлого, освободили тяжесть с души, вернули изначальное наполненное энергией состояние. Нащупали линию талантов, которые идут по роду. Теперь дело за желанием Виктории. Идти по своему пути, раскрывать свой потенциал, жить в радости в прекрасном статусе жены и мамы.
Оператор и монтаж - Максим Лебедев.
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Я свою жену не узнал! Очень красивый образ! Серьезные изменения.
Очень понравилось! Красивый и необычный образ. Не представляла себя такой! Буду следовать всем рекомендациям стилистов.
Брюки - 3450 рублей.
Жакет - 5280 рублей.
Блуза - 2280 рублей.
Брошь - 729 рублей.
Туфли - 3350 рублей.
Тонирование, уход, стрижка на длинные волосы и прическа - 3800 рублей.
Макияж - 1300 рублей.
Архитектура бровей и окрашивание хной - 500 рублей.
Маникюр - 1000 рублей.
Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе.
Участница проекта получает подобранный комплект в подарок.