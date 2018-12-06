Стимул к переменам

Виктории тридцать два, она замужем, полгода назад стала мамой во второй раз. До декрета Вика работала менеджером по продажам. Виктория долго собиралась с духом, чтобы отправить заявку нам на проект.

— Не могу подобрать себе одежду, — пожаловалась Виктория. — Кажется, что во всем выгляжу глупо и некрасиво. Хожу в основном в джинсах либо в спортивных штанах, очень нравятся платья и юбки, но они на мне плохо смотрятся. От проекта жду полного перевоплощения, которое добавит мне уверенности, поможет посмотреть на себя с другой стороны.

Впервые к нашему проекту присоединился фитнес-тренер, чтобы помочь Виктории избавиться от лишних килограммов. За полтора месяца наша участница сбросила 6,5 кг. Но на достигнутом она останавливаться не собирается.

— Я хочу сбросить еще двадцать! — говорит Вика. — С мужем мы расписались в феврале, но пышных торжеств не устраивали. Планируем отпраздновать свадьбу летом. Я хочу надеть красивое платье!

Мы уверены, что «Модная революция» послужит для Виктории хорошим стимулом для дальнейших перемен. А пока отдаем Вику в руки нашего главного стилиста Елены Новичковой и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК60».