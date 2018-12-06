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Общество / Мода

Стимул к переменам

Сегодня мы ищем новый образ для Виктории Зайцевой из Пскова (ФОТО, ВИДЕО)

Текст:
Наталья Баранова
6 декабря 2018 года, 10:13
Фото: Татьяна Родина
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Виктории тридцать два, она замужем, полгода назад стала мамой во второй раз. До декрета Вика работала менеджером по продажам. Виктория долго собиралась с духом, чтобы отправить заявку нам на проект.

Так выглядела Вика до встречи со стилистами.
Фото Татьяны Родиной.
— Не могу подобрать себе одежду, — пожаловалась Виктория. — Кажется, что во всем выгляжу глупо и некрасиво. Хожу в основном в джинсах либо в спортивных штанах, очень нравятся платья и юбки, но они на мне плохо смотрятся. От проекта жду полного перевоплощения, которое добавит мне уверенности, поможет посмотреть на себя с другой стороны.

Впервые к нашему проекту присоединился фитнес-тренер, чтобы помочь Виктории избавиться от лишних килограммов. За полтора месяца наша участница сбросила 6,5 кг. Но на достигнутом она останавливаться не собирается.

— Я хочу сбросить еще двадцать! — говорит Вика. — С мужем мы расписались в феврале, но пышных торжеств не устраивали. Планируем отпраздновать свадьбу летом. Я хочу надеть красивое платье!

Мы уверены, что «Модная революция» послужит для Виктории хорошим стимулом для дальнейших перемен. А пока отдаем Вику в руки нашего главного стилиста Елены Новичковой и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК60».

ЧТО ДЕЛАЛИ

Наша работа над образом Виктории началась еще прошлой осенью, когда участница пришла на первую встречу со мной с очень коротко стриженной челкой. Вика решила последовать моим рекомендациям и отрастила волосы . Мы встретились через год и после второй встречи решили, что нужно скинуть вес. Я рада, что Виктория согласилась на довольно сложную и длительную работу над собой, и очень надеюсь, что она на этом не остановится. Во всех подобранных образах я старалась показать Вике, как при помощи одежды можно корректировать пропорции и выглядеть моложе и стройнее. Самое важное, когда женщина хочет омолодить свой гардероб, - создать базу, на основе которой очень просто и легко работать. В гардеробе должны быть очень функциональные вещи для каждого случая: однотонные, из хороших упругих тканей и очень-очень простые. Финальным образом стал костюм. Для меня было важно, чтобы он хорошо сидел, стройнил, не показывал ничего лишнего, все, что нужно, закрывал, все, что нужно, демонстрировал. И уже потом на эту базу - нейтральную, очень понятную, простую, хорошо сидящую, выполненную из качественных материалов - мы можем накручивать свою яркую индивидуальность. В нашем случае мы добавили блузу в полоску, что позволит носить данный комплект как повседневный образ с комфортной обувью, а сменив кеды или кроссовки на туфли, образ может стать нарядным или деловым.

Елена Новичкова
ведущая проекта, стилист
Первый образ.
Фото Татьяны Родиной.
Второй образ.
Фото Татьяны Родиной.
Третий образ.
Фото Татьяны Родиной.

Маникюр для нашей участницы был выполнен в классическом красном цвете, подходящем к деталям ее нового образа, с небольшим дополнением серебристых кристаллов Сваровски. Натуральной длине ногтя придали женственную овальную форму, покрыли гель-лаком с выравниванием ногтевой пластины.

Елена Рыжикова 
мастер ногтевого сервиса, 
Nail studio

Цвету волос Виктории нужно добавить яркости. А длину стоит убрать, чтобы сделать образ свежим и динамичным. Я остановила свой выбор на стрижке, которая будет очень легкая в укладке и сделает образ Виктории стильным и современным.

Екатерина Дементьева
мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства, чемпионка Европы, основатель и ведущий топ-стилист студии красоты Kapoli Style и Hair Style Academy, Октябрьский пр., 54, 3-й этаж, студия 329, т. 610-004;
8-921-211-00-04

Выполняя макияж Виктории, основной акцент в работе я сделала на коррекцию лица. С помощью кремового скульптора правильного коричневого оттенка я проработала контур лица, боковые части, зоны под скуловой костью и подбородком, чтобы визуально сделать лицо более овальным и рельефным. Чтобы сделать взгляд более открытым и скрыть нависание верхнего века, я сделала легкие смоки айз в мягкой бежево-коричневой гамме с растушеванным межресничным контуром и использовала накладные ресницы-пучки. В работе с нависшим веком главное - не утяжелить взгляд слишком темными и графичными бровями, поэтому я оформила их карандашом натурально-коричневого оттенка и зафиксировала прозрачным гелем.

Ольга Новичкова
визажист, Студия красоты «Счастье»,
ул. Вокзальная, 42, т. +7-911-389-12-46

Основное правило коррекции бровей - правильное расположение. Именно с этого должна начинаться архитектура бровей. Если отделить далеко друг от друга брови, то лицо будет казаться шире, и наоборот. Правильно подобранная форма, изгиб, цвет, толщина способны омолодить и смягчить черты лица, а для глаз добиться лифтинг-эффекта.

Анастасия Петелина 
косметолог, Некрасова, 17, офис 306, 
т. +7-911-373-64-11

Мы с Викторией протестировали ароматы Life и Life Colour by Kenzo Takada, новый комплекс для ухода за лицом серии Anew. Виктория оценила тушь для ресниц линейки Luxe, поделилась своей историей о том, что она была постоянной клиенткой компании и очень любила заказывать разные продукты для себя, и о том, что ее любимый парфюм от «Эйвон» - это нежный цветочный аромат «Инкандессанс». Виктория удивилась появлению корейской линейки, мы протестировали крем для рук, также я показала новые маски для лица и для губ. Виктория заинтересовалась условиями для получения скидки и подарков.

Любовь Разговорова
руководитель AVON в Пскове,
Рижский проспект, 51а, офис 5,
т. +7-911-396-12-79

Я разработала для Виктории индивидуальную программу питания, соответствующую ее вкусовым предпочтениям. Мы не исключали никакие продукты, оставили даже сладкое, которое Виктория очень любит. Я старалась подобрать интересные перекусы, чтобы Виктория не чувствовала себя голодной. А сам процесс похудения был в радость и не выглядел как диета. Виктории нужно было просто научиться питаться иначе. Так как у нее двое маленьких детей и нет времени посещать спортзал, в качестве физической активности я предложила ежедневные прогулки. Совместными усилиями нам удалось сбросить 6,5 килограммов. Под любую жизненную ситуацию можно подобрать индивидуальную программу похудения и режим питания, будь человек хоть вегетарианцем, хоть любителем сладостей и бутербродов. Главное, грамотно рассчитать калорийность и предложить человеку комфортные физические нагрузки.

Анна Иванова
персональный инструктор по фитнесу
и бодибилдингу, т. +7-911-350-64-08

Я провела консультацию для участницы на тему принятия себя как женщины, принятие своего тела. Мы исцелили программы, которые тянутся из прошлого, освободили тяжесть с души, вернули изначальное наполненное энергией состояние. Нащупали линию талантов, которые идут по роду. Теперь дело за желанием Виктории. Идти по своему пути, раскрывать свой потенциал, жить в радости в прекрасном статусе жены и мамы.

Ирина Ремер 
женский коуч, трансформационный тренер, т. +7-911-351-30-39

ВИДЕОВЕРСИЯ

Оператор и монтаж - Максим Лебедев.

ФОТОРЕПОРТАЖ


Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.
Первый образ.
Фото Татьяны Родиной.
Первый образ.
Фото Татьяны Родиной.
Первый образ.
Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.
Первый образ.
Фото Татьяны Родиной.
Первый образ.
Фото Татьяны Родиной.
Первый образ.
Фото Татьяны Родиной.

Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.

Я свою жену не узнал! Очень красивый образ! Серьезные изменения.

Алексей,
муж Виктории

Очень понравилось! Красивый и необычный образ. Не представляла себя такой! Буду следовать всем рекомендациям стилистов.

Виктория,
героиня проекта
ЦЕНА ВОПРОСА

Брюки - 3450 рублей.

Жакет - 5280 рублей.

Блуза - 2280 рублей.

Брошь - 729 рублей.

Туфли - 3350 рублей.

Тонирование, уход, стрижка на длинные волосы и прическа - 3800 рублей.

Макияж - 1300 рублей.

Архитектура бровей и окрашивание хной - 500 рублей.

Маникюр - 1000 рублей.

СПРАВКА

Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе.

Участница проекта получает подобранный комплект в подарок.

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