Полное обнуление

Елене 39 лет, она давно и счастливо замужем, воспитывает двоих сыновей. Елена работает в школе педагогом-организатором, преподает ОБЖ и занимается важной общественной работой — готовит собак-волонтеров.
Елене 39 лет, она давно и счастливо замужем, воспитывает двоих сыновей. Елена работает в школе педагогом-организатором, преподает ОБЖ и занимается важной общественной работой — готовит собак-волонтеров.
— Пока я служила в армии, не купила себе ни одного костюма, ни одних новых туфель, — рассказывает Елена. — У меня совершенно отсутствует умение сочетать вещи, да и хотелось бы найти именно свой, идеальный стиль. После службы в армии мне не подобрать классику для работы в школе. На проекте хочу узнать, как выглядеть более женственной.
Ну что ж, мы уверены, что Елена не только получит уроки женственности, но и настоящее удовольствие от участия в нашем проекте. Мы отдаем ее в руки главного стилиста Елены Новичковой и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК 60».
Начиная работу над новым образом участницы, в первую очередь мне хотелось сделать ее гардероб светлее и убрать контрастные сочетания, которыми Елена злоупотребляла. Поэтому для делового образа я предложила брючный костюм в бежево— шоколадную шашечку в сочетании с ажурной блузой, а в качестве повседневного — удобные брюки на кулиске и мягкий велюровый жакет. Моим фаворитом стал комплект из романтичного шифонового платья и замшевых высоких сапог. Шифоновое платье всегда создает ощущение праздника. Кроме того, шифоновое платье — это не только модно и привлекательно, но и многофункционально. На основе одного платья можно создать несколько совершенно не похожих друг на друга образов.
У Елены свой цвет волос богатый, поэтому сильно изменять оттенок не следует, я лишь добавила насыщенности цвета и профессионального ухода, чтобы подчеркнуть природную красоту. По этой же причине я не стала трогать основную длину — волосы хорошие. Я лишь облегчила их массу, сделав стрижку на длинные волосы, чтобы добавить в образ легкости.
Нашей героине я сделала легкие смоки-айз, используя тени теплых песчаных оттенков, а вдоль линии роста ресниц нанесла бронзовые тени, чтобы подчеркнуть радужку и сделать более выразительным голубой цвет глаз Елены. Нижнюю слизистую я проработала жемчужным сияющим карандашом, чтобы освежить взгляд. Нанесла румяна персиково-коричневого оттенка, которые гармонируют с теплым оттенком волос героини.
В бьюти— мире рутина — это правильно подобранный комплекс средств для ежедневного применения (с англ. routine — режим). С замечательной участницей Еленой мы как раз говорили о регулярности и эффективности комплексного ухода. Уход за кожей — это персональный ритуал красоты. Мы смываем не только косметику и городскую пыль, но и груз забот прошедшего дня. Каждая женщина точно может найти две минуты утром и две минуты вечером на бьюти-рутину. С Еленой мы протестировали комлексный уход NovAge, где средства дополняют и усиливают эффект друг друга. Особенно Елена была в восторге от гель-тоника 2 в 1, с ним уход стал еще проще и эффективнее. Теперь компания «Орифлэйм» предлагает одно средство вместо двух.
С Еленой мы подобрали уход и самую необходимую декоративную косметику для ежедневной красоты. Желаю самого радостного и светлого Елене.
Маникюр выполнен в современных тонах нюда, что очень подходит к итоговому романтическому образу Елены и в целом к ее стилю. Я сделала легкий бархатистый орнамент и небольшую инкрустацию мелкими стразами, которые смотрятся абсолютно ненавязчиво. Так как наша участница занимается дрессурой собак, ноготки у нее были немного деформированы укусами. Дабы достигнуть эстетического совершенства, я сделала моделирование акрилом. После чего все ноготки стали гладкими и правильной формы.
Мы с Еленой протестировали декоративную косметику и средства по уходу за лицом серии ANEW. Я рассказала о выгодных предложениях каталога, возможностях получения скидки и подарков.
Современная женщина не может существовать без похода к мастеру-бровисту. Задача мастера — подобрать правильную форму бровей к типу лица. Это сразу омолаживает лицо и делает цвет глаз ярче. А в целом образ получается более выразительным.
Оператор и монтаж - Максим Лебедев.
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Не узнал! Очень здорово! Удачно подчеркнули все достоинства.
Я очень впечатлена. Образ получился шикарный!
Спасибо вам за сказку, за веру, за улыбки, за меня новую. Вы — волшебники. Очень приятно вновь ощутить себя женщиной. Теперь я буду уделять больше внимания себе. Удачи и процветания. Я обнулена и начинаю жить с новой странички.
Платье - 5500 рублей.
Ремень - 312 рублей.
Ботфорты - 7600 рублей.
Тонирование, уход, стрижка на длинные волосы, прическа - 3500 рублей.
Макияж - 1300 рублей.
Архитектура бровей и окрашивание хной – 500 рублей.
Маникюр - 1000 рублей.
Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе.
Участница проекта получает подобранный комплект в подарок!