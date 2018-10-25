Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Мода

Полное обнуление

Сегодня мы ищем новый образ для Елены Балыковой из Пскова (ФОТО, ВИДЕО)

Текст:
Наталья Баранова
25 октября 2018 года, 12:46
Фото: Татьяна Родина
0

Елене 39 лет, она давно и счастливо замужем, воспитывает двоих сыновей. Елена работает в школе педагогом-организатором, преподает ОБЖ и занимается важной общественной работой — готовит собак-волонтеров.

Так выглядела Елена до встречи со стилистами.
Фото Татьяны Родиной.
Вместе с единомышленниками Елена ездит по хосписам, интернатам, домам для престарелых. Ее собаки помогают больным и обездоленным людям — дарят радость и надежду. Еще наша героиня тренер по кинологическим видам спорта. А недавно Елена поступила в медицинский институт, чтобы получить профессию канис-терапевта (лечение с помощью собак). При таком загруженном графике у Елены вообще нет выходных. Еле-еле выкроила время для участия в нашем проекте, написать заявку в «Модную революцию» ее уговорила знакомая. За плечами Елены служба в погранвойсках. А в школу она вернулась работать несколько лет назад после многолетнего перерыва.

— Пока я служила в армии, не купила себе ни одного костюма, ни одних новых туфель, — рассказывает Елена. — У меня совершенно отсутствует умение сочетать вещи, да и хотелось бы найти именно свой, идеальный стиль. После службы в армии мне не подобрать классику для работы в школе. На проекте хочу узнать, как выглядеть более женственной.

Ну что ж, мы уверены, что Елена не только получит уроки женственности, но и настоящее удовольствие от участия в нашем проекте. Мы отдаем ее в руки главного стилиста Елены Новичковой и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК 60».

ЧТО ДЕЛАЛИ

Начиная работу над новым образом участницы, в первую очередь мне хотелось сделать ее гардероб светлее и убрать контрастные сочетания, которыми Елена злоупотребляла. Поэтому для делового образа я предложила брючный костюм в бежево— шоколадную шашечку в сочетании с ажурной блузой, а в качестве повседневного — удобные брюки на кулиске и мягкий велюровый жакет. Моим фаворитом стал комплект из романтичного шифонового платья и замшевых высоких сапог. Шифоновое платье всегда создает ощущение праздника. Кроме того, шифоновое платье — это не только модно и привлекательно, но и многофункционально. На основе одного платья можно создать несколько совершенно не похожих друг на друга образов.

Елена Новичкова
ведущая проекта, стилист
Первый образ.
Фото Татьяны Родиной.
Второй образ.
Фото Татьяны Родиной.
Третий образ.
Фото Татьяны Родиной.

У Елены свой цвет волос богатый, поэтому сильно изменять оттенок не следует, я лишь добавила насыщенности цвета и профессионального ухода, чтобы подчеркнуть природную красоту. По этой же причине я не стала трогать основную длину — волосы хорошие. Я лишь облегчила их массу, сделав стрижку на длинные волосы, чтобы добавить в образ легкости.

Екатерина Дементьева
мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства, чемпионка Европы, основатель и ведущий топ-стилист студии красоты Kapoli Style и Hair Style Academy, Октябрьский пр., 54, 3-й этаж, студия 329, т. 610-004;
8-921-211-00-04

Нашей героине я сделала легкие смоки-айз, используя тени теплых песчаных оттенков, а вдоль линии роста ресниц нанесла бронзовые тени, чтобы подчеркнуть радужку и сделать более выразительным голубой цвет глаз Елены. Нижнюю слизистую я проработала жемчужным сияющим карандашом, чтобы освежить взгляд. Нанесла румяна персиково-коричневого оттенка, которые гармонируют с теплым оттенком волос героини.

Ольга Новичкова
визажист,
Студия красоты «Счастье»,
ул. Вокзальная, 42, 
т. +7-911-389-12-46

 В бьюти— мире рутина — это правильно подобранный комплекс средств для ежедневного применения (с англ. routine — режим). С замечательной участницей Еленой мы как раз говорили о регулярности и эффективности комплексного ухода. Уход за кожей — это персональный ритуал красоты. Мы смываем не только косметику и городскую пыль, но и груз забот прошедшего дня. Каждая женщина точно может найти две минуты утром и две минуты вечером на бьюти-рутину. С Еленой мы протестировали комлексный уход NovAge, где средства дополняют и усиливают эффект друг друга. Особенно Елена была в восторге от гель-тоника 2 в 1, с ним уход стал еще проще и эффективнее. Теперь компания «Орифлэйм» предлагает одно средство вместо двух.

С Еленой мы подобрали уход и самую необходимую декоративную косметику для ежедневной красоты. Желаю самого радостного и светлого Елене.

Светлана Пантелеева
эксперт по красоте и бизнесу, руководитель команды OriProfi, бизнес-партнер компании «Орифлэйм», бизнес-центр на ул. Горького, 6а, офис 215, тел. +7 911 366-36-50

Маникюр выполнен в современных тонах нюда, что очень подходит к итоговому романтическому образу Елены и в целом к ее стилю. Я сделала легкий бархатистый орнамент и небольшую инкрустацию мелкими стразами, которые смотрятся абсолютно ненавязчиво. Так как наша участница занимается дрессурой собак, ноготки у нее были немного деформированы укусами. Дабы достигнуть эстетического совершенства, я сделала моделирование акрилом. После чего все ноготки стали гладкими и правильной формы.

Елена Рыжикова 
мастер ногтевого сервиса, 
Nail studio

Мы с Еленой протестировали декоративную косметику и средства по уходу за лицом серии ANEW. Я рассказала о выгодных предложениях каталога, возможностях получения скидки и подарков.

Любовь Разговорова
руководитель AVON в Пскове,
Рижский проспект, 51а, офис 5,
т. +7-911-396-12-79

Современная женщина не может существовать без похода к мастеру-бровисту. Задача мастера — подобрать правильную форму бровей к типу лица. Это сразу омолаживает лицо и делает цвет глаз ярче. А в целом образ получается более выразительным.

Анастасия Петелина 
косметолог, Некрасова,17, офис, 306, 
т.89113736411

ВИДЕОВЕРСИЯ

Оператор и монтаж - Максим Лебедев.


ФОТОРЕПОРТАЖ


Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Фото Татьяны Родиной.

Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.


Не узнал! Очень здорово! Удачно подчеркнули все достоинства.

Александр,
муж героини проекта

Я очень впечатлена. Образ получился шикарный!

Людмила Николаевна, начальник героини проекта

Спасибо вам за сказку, за веру, за улыбки, за меня новую. Вы — волшебники. Очень приятно вновь ощутить себя женщиной. Теперь я буду уделять больше внимания себе. Удачи и процветания. Я обнулена и начинаю жить с новой странички.

Елена,
героиня проекта
ЦЕНА ВОПРОСА

Платье - 5500 рублей.

 Ремень - 312 рублей.

Ботфорты - 7600 рублей.

Тонирование, уход, стрижка на длинные волосы, прическа - 3500 рублей.

Макияж - 1300 рублей.

Архитектура бровей и окрашивание хной – 500 рублей.

Маникюр - 1000 рублей.

СПРАВКА

Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе.

Участница проекта получает подобранный комплект в подарок!

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Модная революция
Совместный проект «Псковской правды» и торгового комплекса «ПИК60». Уже восьмой год с помощью стилистов мы не только создаем новые образы, но и дарим старт в новую жизнь.

Общество
2 ноября 10:46

Не могу молчать

Отсутствие урн, неухоженный мемориал, очередь в дневной стационар — не мирится с беспорядком и бесхозяйственностью 81-летняя псковичка

Общество
30 октября 16:52

В штыки

Чиновники два дня решали, кто должен приводить в порядок солдата Первой мировой на набережной (ВИДЕО)

Общество
30 октября 12:13

Наведём порядок

11 важных вопросов о новой системе сбора и утилизации мусора

4 ноября

  • Псковичи отмечают праздник стрит-артом
  • Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
  • Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
  • Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
  • Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
  • Сегодня отмечают День народного единства

    • 3 ноября

  • Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
  • В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
  • Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове
  • Дополнительные «Ласточки» пустят между Псковом и Петербургом 3 и 5 ноября
  • В Псковском районе продолжают розыск пропавшей женщины
  • В субботу псковичей ожидает дождливая погода

    • 2 ноября

  • Более 270 мероприятий пройдут в Псковской области в День народного единства (ПРОГРАММА)
  • Двор дома ул. Невского, 1 прошёл официальную приемку после ремонта
  • Михаил Ведерников – разведчикам: Благодарю всех, кто честно и с достоинством несёт военную службу
  • Новый детский сад на 120 мест построят в Псковском районе
  • В Порховском, Бежаницком и Островском районах завершается капремонт мостов
  • В Великих Луках задержали квартирантку, которая обокрала владельцев жилья
  • Губернатор объявил о назначении руководителей трех новых управлений
  • На следующей неделе в Пскове состоится открытие школы дизайна и ремесел
  • Разыскивается псковичка Светлана Серка, пропавшая в 2005 году (ФОТО)
  • Команда Псковской области по плаванию вернулась из Сыктывкара с медалями
  • В областное Собрание внесён проект бюджета на 2019 год и плановый двухлетний период
  • Расписание электрички по маршруту «Псков-Луга» изменится 3 ноября
  • Псковские полицейские ищут свидетелей ДТП месячной давности

    • 1 ноября

  • Презентация региональной приемной проекта «Великие имена России» состоялась в Пскове
  • В Псковской области арестовали насильника девочки, которого искали несколько месяцев
  • Иван Цецерский поздравил настоятеля воинского храма Александра Невского отца Олега Теора с днём рождения
  • Гибкую тарифную сетку для месячных проездных билетов разрабатывают в Псковской области
  • Михаил Ведерников – аграриям: Ваши упорство и труд достойны самой высокой оценки и глубокого уважения

    • Новости

    Экономика
    Наталья Баранова 1 ноября 09:37

    Мужская территория

    Мода на барбершопы добралась и до Пскова

    Общество
    30 октября 09:54

    Особые заслуги

    Кому и за что будут вручать награды в Псковской области

    Общество
    29 октября 14:14

    Соседи – это навсегда

    Псковичей приглашают «вломиться» на рынки Евросоюза, а жителей Латвии – пополнить число резидентов «Моглино»