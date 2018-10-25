Полное обнуление

Елене 39 лет, она давно и счастливо замужем, воспитывает двоих сыновей. Елена работает в школе педагогом-организатором, преподает ОБЖ и занимается важной общественной работой — готовит собак-волонтеров.

Вместе с единомышленниками Елена ездит по хосписам, интернатам, домам для престарелых. Ее собаки помогают больным и обездоленным людям — дарят радость и надежду. Еще наша героиня тренер по кинологическим видам спорта. А недавно Елена поступила в медицинский институт, чтобы получить профессию канис-терапевта (лечение с помощью собак). При таком загруженном графике у Елены вообще нет выходных. Еле-еле выкроила время для участия в нашем проекте, написать заявку в «Модную революцию» ее уговорила знакомая. За плечами Елены служба в погранвойсках. А в школу она вернулась работать несколько лет назад после многолетнего перерыва.

— Пока я служила в армии, не купила себе ни одного костюма, ни одних новых туфель, — рассказывает Елена. — У меня совершенно отсутствует умение сочетать вещи, да и хотелось бы найти именно свой, идеальный стиль. После службы в армии мне не подобрать классику для работы в школе. На проекте хочу узнать, как выглядеть более женственной.

Ну что ж, мы уверены, что Елена не только получит уроки женственности, но и настоящее удовольствие от участия в нашем проекте. Мы отдаем ее в руки главного стилиста Елены Новичковой и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК 60».