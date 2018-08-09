Деловая и яркая

Раньше Мария никогда не делала классический обрезной маникюр и покрытие «гель-лак», и поэтому мне, как мастеру, было очень приятно посвятить нашу героиню в такую нужную и приятную для всех женщин сферу красоты. Самым главным компонентом для идеального классического обрезного маникюра является обработка инструментария. В Студии красоты тела ST заботятся о здоровье наших гостей, и именно поэтому наши инструменты проходят 3 этапа стерилизации. Это позволяет сделать ноготочки не только красивыми, но и здоровыми.

Также в процессе работы я дала краткую информацию об уходе за ногтями после нанесения покрытия «гель-лак».

Опираясь на индивидуальность нашей участницы, а также исходя из финального образа, я приняла решение выполнить маникюр в белом цвете, так как белый маникюр прекрасно дополняет любой образ. Финальным акцентом стала роспись, выполненная вручную в этническом стиле, которая была выбрана Марией.

Героиня проекта «Модная революция» Мария осталась довольна, а я преисполнена желанием радовать ее вновь, как и наша студия готова радовать каждого гостя приятной атмосферой и широким спектром услуг.