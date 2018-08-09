Деловая и яркая

У стилистов будет непростая задача, Маша хочет выглядеть более взрослой и серьезной.
— Мне 30 лет, работаю учителем русского языка и литературы в школе и пишу диссертацию на получение степени кандидата филологических наук, — написала нам Маша. — Люблю спорт, активный отдых и путешествия. Подобный образ жизни не позволяет мне растолстеть. Да-да. Именно «пополнеть», «поправиться» желают мне многие окружающие, что, по их мнению, прибавит мне возраста и позволит «повзрослеть». С помощью макияжа, прически, правильно подобранного комплекта одежды, я надеюсь, можно создать образ серьезного, строгого, делового учителя. Ведь вашему коллективу профессионалов все по силам!
Маше сложно подобрать себе одежду из-за миниатюрных размеров, за нарядами и обувью приходится ходить чуть ли не в «Детский мир». Наша участница ростом всего 157 см, носит 36 размер одежды и 33-й размер обуви.
Героиня проекта до преображения.
Фото Татьяны Родиной
— Меня принимают за двадцатилетнюю девчонку, из-за чего часто возникают комические ситуации, — рассказывает Мария. — Недавно была волонтером на велогонке, и студенты меня спрашивали, где я учусь, еще в школе или уже поступила в институт. Пограничники, когда смотрят мой паспорт, шутят, что я пытаюсь пересечь границу по документам старшей сестры.
Ну что ж, мы отдаем Машу в руки главного стилиста проекта Елены Новичковой и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК60».
Работа над образом Марии была довольно сложной для меня, потому что телосложение девушки очень хрупкое и подходящую одежду нужного размера найти практически невозможно. Все, что имеется в наличии, выглядит не по-возрасту и не по статусу. Именно поэтому нам пришлось кроме подбора необходимых комплектов воспользоваться услугами ателье. В качестве нарядного образа для Марии мы выбрали летний костюм из юбки и топа в морском стиле. Нашей задачей было создать легкий, женственный образ и отвлечь внимание от очень хрупкого телосложения нашей участницы. Полосатая одежда является настоящим спасательным кругом для обладательниц такого телосложения. В качестве повседневного образа я подобрала для героини топ-матроску, который имеет необычный рукав-колокол и яркую отделку. В подобных вещах не жарко — за счет своего прямого кроя топ даст достаточно прохлады. Он будет замечательно смотреться с ярко-красными джинсами.
Мария — учитель русского языка и литературы в школе. Главной задачей профессионалов проекта было подобрать образ для молодой учительницы. Как правило, в учебных заведениях обязателен деловой стиль. Наиболее уместными являются костюмы, как брючные, так и с юбкой. Выбранный нами брючный костюм поможет нашей участнице выглядеть идеально — по-деловому, элегантно и стильно. Именно это образ был выбран нами в качестве финального.
Елена Новичкова
ведущая проекта, стилист
Первый образ.
Фото Татьяны Родиной
Второй образ.
Фото Татьяны Родиной
Третий образ.
Фото Татьяны Родиной
Для нового образа Марии я сделала ей легкий дневной макияж с акцентом на глазах. У нашей героини очень выразительный взгляд, который я подчеркнула с помощью теней натуральных оттенков, добавив сияющий бежевый пигмент.
Ольга Новичкова
визажист,
Студия красоты «Счастье»,
ул. Вокзальная, 42,
т. +7-911-389-12-46
Настоящий цвет волос Марии очень красивый, и он ей очень идет. Поэтому я просто решила добавить светлых прядей у лица и насытить волосы красителем из пяти масел. Это придаст волосам блеск и плотность. А чуть более холодный оттенок подчеркнет природную красоту Маши. Для стрижки я выбрала классическое каре в современном варианте. Такая прическа соответствует типажу нашей героини.
Екатерина Дементьева
мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства, чемпионка Европы, основатель и ведущий топ-стилист студии красоты Kapoli Style и Hair Style Academy, Октябрьский пр., 54, 3-й этаж, студия 329, т. 610-004;
8-921-211-00-04
Мы с Марией протестировали новинку серии Planet spa «Совершенное укрепление с экстрактом колумбийского кофе», линейку по уходу за кожей лица Nutra Effects и средства для снятия макияжа Avon True colour и Anew clean. Я рассказала о выгодных предложениях каталога, возможностях получения скидки и подарков. Стоимость тестируемого набора (6 средств) с учетом скидки и доставки 940р + парфюм в подарок (на выбор: 2 женских аромата или мужской).
Любовь Разговорова
руководитель AVON в Пскове,
ул. Советская, 15, офис 2,
т. +7-911-396-12-79
Раньше Мария никогда не делала классический обрезной маникюр и покрытие «гель-лак», и поэтому мне, как мастеру, было очень приятно посвятить нашу героиню в такую нужную и приятную для всех женщин сферу красоты. Самым главным компонентом для идеального классического обрезного маникюра является обработка инструментария. В Студии красоты тела ST заботятся о здоровье наших гостей, и именно поэтому наши инструменты проходят 3 этапа стерилизации. Это позволяет сделать ноготочки не только красивыми, но и здоровыми.
Также в процессе работы я дала краткую информацию об уходе за ногтями после нанесения покрытия «гель-лак».
Опираясь на индивидуальность нашей участницы, а также исходя из финального образа, я приняла решение выполнить маникюр в белом цвете, так как белый маникюр прекрасно дополняет любой образ. Финальным акцентом стала роспись, выполненная вручную в этническом стиле, которая была выбрана Марией.
Героиня проекта «Модная революция» Мария осталась довольна, а я преисполнена желанием радовать ее вновь, как и наша студия готова радовать каждого гостя приятной атмосферой и широким спектром услуг.
Ирина Бокатанова
мастер ногтевого сервиса,
студия красоты тела St, Октябрьский пр., 56, КСК «Супер»,
т. 607-688, 921 7037688
Наша студия предоставила героине две процедуры — загар в солярии и коррекцию бровей. В солярии Мария получила ровный и красивый загар, способный скрыть усталость и придать ее коже посвежевший и помолодевший вид. Теперь необязательно ехать на Мальдивские острова за золотистым загаром, можно просто прийти в студию красоты Black Berry. Мы также окрасили брови и придали им идеальную форму. Удачная форма бровей делает глаза более выразительными. В салоне красоты Black Berry сделают Вам красивые ухоженные брови, которые всегда выглядят стильно и модно. Красивые брови — это залог успеха современной женщины. Наш салон в целом может предложить клиентам достаточно большой спектр услуг: у нас есть парикмахер, мастера маникюра и педикюра, криосауна, очень квалифицированный опытный косметолог, которая помогает справляться женщинам с возрастными изменениями.
Наталья Родина
руководитель
Студии красоты Black Berry,
Рижский проспект, 16, 3-й этаж,
тел. +7-911-360-45-45
Не забудьте посмотреть фоторепортаж, посвященный преображению Марии.
Очень нравится! Встретил в городе, не сразу бы узнал. К такой учительнице я бы пошел учиться!
Алексей,
муж
Прекрасный образ! Невероятной красоты преображение! Очень нравится!
Светлана,
подруга
Очень элегантный образ! Думаю, это именно то, что Маша хотела.
Елизавета,
подруга
Я поражена! Смотрю в зеркало и вижу — я красавица! Мои ожидания полностью оправдались. На проекте работают настоящие профессионалы. Огромное всем спасибо!
Мария,
героиня проекта
ЦЕНА ВОПРОСА
Костюм и сумка - 2950 и 1200 рублей
Кеды - 2300 рублей
Топ - 1740 рублей
Брошь - 850 рублей
Макияж - 1300 рублей
Коррекция бровей - 350 рублей
Загар в солярии - 100 рублей
Окрашивание, лечение, уход, стрижка, укладка волос - 3400 рублей
Маникюр с покрытием гель-лак и выравниванием ногтевой пластины, дизайн и роспись - 1200 рублей
СПРАВКА
Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе.
Участница проекта получает подобранный комплект в подарок!
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