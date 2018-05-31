Вишенка на торте

Ольге 28 лет. Заявку на наш проект она прислала еще несколько месяцев назад. Тогда Ольга переживала непростой период. В отношениях с ее молодым человеком наступил серьезный кризис, дошло даже до разрыва. Неделя прошла в слезах и депрессии. Но Оля не опустила руки, а решила, что это повод по-новому взглянуть на себя и свою жизнь. Она выкинула половину гардероба, нашла новую работу, стала больше общаться с друзьями.
— За неделю я осмыслила свое прежнее поведение и ошибки и вообще пересмотрела все свои взгляды на жизнь и планы на ближайшее будущее, — говорит Ольга. — Я занялась собой, вспомнила о своих интересах и желаниях, снова стала усердно работать, прошла медобследование, занялась решением финансовых вопросов, а еще пью кофе по пути домой, слушаю музыку, читаю книгу или общаюсь с подругами, любуюсь природой и даже сделала наброски для своей будущей книги.
И перемены не заставили себя ждать! Ведь известно, что обстоятельства идут навстречу тем, кто не сидит сложа руки, а действует. Молодой человек вернулся к Ольге.
— Я обратила внимание на себя, и мой молодой человек снова обратил внимание на меня, — говорит Ольга.
Такие серьезные внутренние перемены требуют и достойного внешнего обрамления. Участие в «Модной революции» будет для Ольги своеобразной вишенкой на торте. Ее новый образ станет совершенным и законченным.
— Хочу увидеть взгляд со стороны, выслушать советы профессионалов, — говорит наша участница. — Мне еще нужно чуть-чуть. Сбросить старую кожу: исправить цвет волос, вылезти из одежды, в которой я была несчастлива, попробовать новый макияж, и тогда внутреннее содержание наконец-то будет соответствовать изображению в зеркале!
Как всегда, мы начинаем с походов по магазинам торгового комплекса «ПИК60».
Работая с образами из личного гардероба нашей героини, в первую очередь мне хотелось поменять цвет. Цвет — это не только наше личное предпочтение. Он имеет вес, создает ощущение тепла и холода, может менять настроение и самочувствие. В качестве повседневного комплекта я выбрала образ в пастельных тонах для того, чтобы подчеркнуть женственность и романтичность, влюбленность и позитив. В качестве делового образа я выбрала классический вариант — черные брюки и белую блузу. Подобранный новый образ в oчеpеднoй paз дoкaзывaет, чтo paзнooбpaзные кoмбинaции чеpнoгo и белoгo выглядят сoвеpшеннo не скучнo, если пpaвильнo их нoсить. Фаворитом для меня стал нарядный образ, и именно этот комплект стал финальным. Пудровые оттенки делают образ нежнее и чувственнее, как и выбранная модель платья. У нашей героини скоро день рождения, и я уверена, что подарок от проекта будет ей очень кстати.
Елена Новичкова
ведущая проекта, стилист
Нашей героине я сделала легкий нежный макияж с акцентом на глазах. В макияже я выбирала теплые оттенки, которые гармонируют с ее новым цветом волос. Брови подчеркнули при помощи теней натурального шоколадного оттенка. У Ольги очень хорошая кожа, поэтому для создания идеального тона я использовала легкие увлажняющие текстуры.
Ольга Новичкова
визажист,
Студия красоты «Счастье»,
ул. Вокзальная, 42,
т. +7-911-389-12-46
В случае с Ольгой будет лучше изменить длину волос на более короткую. Оля — стройная, миниатюрная, невысокая девушка, поэтому ее прическе нужна округлость.
Это сделает ее образ более гармоничным. Изящный типаж Ольги мне напомнил актрису Милу Йолович. Отсюда я могу предположить, что, возможно, в будущем Оля придет и к совсем короткой стрижке. Это будет смотреться на ней очень игриво. Также я предложила ей сменить цвет волос, потому что в нынешнем образ не играет. Ольге нужен оттенок, который сделает ярче и выразительнее ее глаза и лицо в целом.
Екатерина Дементьева
мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства, чемпионка Европы, основатель и ведущий топ-стилист студии красоты Kapoli Style и Hair Style Academy, Октябрьский пр., 54, 3-й этаж, студия 329, т. 610-004; 8-921-211-00-04
С Ольгой было легко и комфортно работать, так как она была готова на любую трансформацию. И это дало возможность выбрать для нее особенный дизайн, конечно, учитывая и ее предпочтения. Наше преображение в сфере ногтевого сервиса мы начали с классического обрезного маникюра, затем я произвела подготовку ногтевой пластины к нанесению покрытия. Также нашей героине предоставили услугу — выравнивание ногтевой пластины, которую я выполнила при помощи техники «Идеальный блик». Учитывая финальный образ, который подобрали Ольге стилисты, была выбрана конечная концепция дизайна. Опираясь на модные тенденции весны и лета 2018, было решено выполнить работу в пастельных тонах, сделав акцент с помощью росписи «геометрия» и глиттера «теплое золото». Героиня нашего преображения осталась довольна, а я преисполнена желанием радовать ее вновь, как и наша студия готова радовать каждого гостя своим широким спектром услуг.
Ирина Бокатанова
мастер ногтевого сервиса,
студия красоты тела St, Октябрьский пр., 56, КСК «Супер», т.: 607-688,
8-921- 703-76-88
Наша героиня посетила солярий в студии красоты Black Berry. Побывав в солярии, Ольга получила ровный и красивый загар, способный скрыть усталость и придать ее коже посвежевший и помолодевший вид. Теперь не обязательно ехать на Мальдивские острова за золотистым загаром, можно просто прийти в студию красоты Black Berry. В студии красоты Black Berry Ольге также окрасили брови и придали им идеальную форму. Удачная форма бровей делает глаза более выразительными. В салоне красоты Black Berry сделают Вам красивые ухоженные брови, которые всегда выглядят стильно и модно. Красивые брови — это залог успеха современной женщины.
Наш салон в целом может предложить клиентам достаточно большой спектр услуг: у нас есть парикмахер, мастера маникюра и педикюра, криосауна, очень квалифицированный опытный косметолог, которая помогает справляться женщинам с возрастными изменениями.
Наталья Родина
руководитель
Студии красоты Black Berry,
Рижский проспект, 16, 3-й этаж,
тел. 8-911-360-45-45
С Ольгой мы протестировали крем для рук и новый парфюм. Я показала участнице проекта новинки из каталога. Оля получила рекомендации по уходу за собой и технике нанесения экспресс-макияжа. Еще раз вкратце напомню последовательность нанесения средств - крем для лица, основа: тональное средство+ пудра, тени, карандаш для глаз и бровей, подводка, если пользуетесь, и тушь. Завершающий этап макияжа — карандаш для губ + помада и румяна, которых у нас большой выбор. Я также рассказала Ольге о возможности заказывать продукцию Avon со скидками и получать подарки от компании! Если вы, как героиня проекта, хотите познакомиться и протестировать нашу косметику, с удовольствием приглашаю в наш офис Avon. Здесь есть вся продукция, представленная в каталоге.
Оксана Иванова
координатор компании Avon, Гражданская, 5а, офис Avon,
т. 8-953-241-73-63
Я познакомилась с командой настоящих профессионалов, знающих и любящих свое дело, и просто замечательными и интересными женщинами. Каждая поделилась своими знаниями, навыками и частичкой своей души. Огромное вам спасибо! Я считаю, что Революция удалась на все 100 %! Я очень довольна результатом, но останавливаться на достигнутом не собираюсь, движение — жизнь!
Ольга, участница проекта
Великолепно! Изменилась не только внешне, но и внутренне. Вижу, что стала счастливее и расцвела!
Ольга, подруга
Нет слов! Оля очень изменилась. Весь образ другой, я ее просто не узнал.
Ярослав, молодой человек
Платье Serginnetti - 5040 рублей.
Туфли Podio - 2290 рублей.
Украшения Lady collection - 640 рублей.
Макияж - 1300 рублей.
Коррекция и окрашивание бровей краской RefectoCil – 450 рублей.
Загар в солярии – 1 минута 23 рублей.
Окрашивание волос высококачественным красителем премиум-класса с обязательным использованием защиты Plex - 4200 рублей.
Стрижка и укладка - 1500 рублей.
Маникюр с покрытием гель-лак и выравниванием -1200 руб.
ХОТИТЕ СТАТЬ УЧАСТНИЦЕЙ ПРОЕКТА?
Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе. Участница проекта получает подобранный комплект в подарок!