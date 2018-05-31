Вишенка на торте

Ольге 28 лет. Заявку на наш проект она прислала еще несколько месяцев назад. Тогда Ольга переживала непростой период. В отношениях с ее молодым человеком наступил серьезный кризис, дошло даже до разрыва. Неделя прошла в слезах и депрессии. Но Оля не опустила руки, а решила, что это повод по-новому взглянуть на себя и свою жизнь. Она выкинула половину гардероба, нашла новую работу, стала больше общаться с друзьями.

— За неделю я осмыслила свое прежнее поведение и ошибки и вообще пересмотрела все свои взгляды на жизнь и планы на ближайшее будущее, — говорит Ольга. — Я занялась собой, вспомнила о своих интересах и желаниях, снова стала усердно работать, прошла медобследование, занялась решением финансовых вопросов, а еще пью кофе по пути домой, слушаю музыку, читаю книгу или общаюсь с подругами, любуюсь природой и даже сделала наброски для своей будущей книги.

И перемены не заставили себя ждать! Ведь известно, что обстоятельства идут навстречу тем, кто не сидит сложа руки, а действует. Молодой человек вернулся к Ольге.

— Я обратила внимание на себя, и мой молодой человек снова обратил внимание на меня, — говорит Ольга.

Такие серьезные внутренние перемены требуют и достойного внешнего обрамления. Участие в «Модной революции» будет для Ольги своеобразной вишенкой на торте. Ее новый образ станет совершенным и законченным.

— Хочу увидеть взгляд со стороны, выслушать советы профессионалов, — говорит наша участница. — Мне еще нужно чуть-чуть. Сбросить старую кожу: исправить цвет волос, вылезти из одежды, в которой я была несчастлива, попробовать новый макияж, и тогда внутреннее содержание наконец-то будет соответствовать изображению в зеркале!

Как всегда, мы начинаем с походов по магазинам торгового комплекса «ПИК60».