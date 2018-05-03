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Общество / Мода

Терапия красотой

Сегодня помощь наших стилистов нужна Марине Михайловой из Пскова

Текст:
Наталья Баранова
3 мая 2018 года, 12:17
Фото: Татьяна Родина
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Марине 53 года, у нее двое взрослых сыновей. А 30 апреля они с мужем отметят тридцатилетие совместной жизни. В Пскове супруги живут с 2014 года. Переехали к нам из Мурманской области после того, как муж вышел на пенсию. Решили быть поближе к сыновьям, которые живут в Петербурге.

МАРИНА ДО ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Так выглядела Марина до встречи со стилистами
Фото Татьяны Родиной

— Не один год Марина успешно совмещала две профессии – учителя музыки и психолога. Второе образование она получила уже в зрелом возрасте, поскольку очень интересовалась психологией. К сожалению, несколько лет назад Марина была вынуждена оставить работу, чтобы ухаживать за тяжелобольной мамой. Сейчас мир Марины сузился до размеров квартиры, и ее это очень угнетает.

— Когда я работала, у меня был стимул одеваться, — рассказывает Марина. — А сейчас моя повседневная одежда — джинсы и халат. Я хочу вернуть себе радость жизни, получить эмоциональную встряску, обрести новые источники вдохновения.

Марина много лет не меняет прическу, привык­ла делать «химию». Сейчас в Пскове сложно найти мастера, который бы по старинке взялся за химическую завивку. Но Марина решила эту проблему. Ездила к подружке в Мурманск на юбилей, там и сделала полюбившуюся прическу.

— У меня годами сложившийся образ, который сложно поменять, — продолжает Марина. — Я как Алла Пугачева, которая всю жизнь ходит с лохматой прической.

Мы надеемся, что наши стилисты разубедят Марину и предложат ей такую стрижку, которая позволит навсегда забыть о «химии». Но начнем по традиции с выбора нарядов в торговом комплексе «ПИК 60».

ЧТО ДЕЛАЛИ

В гардероб нашей участницы мне хотелось добавить яркости. Именно поэтому в качестве нарядного образа было выбрано яркое кружевное платье красного цвета. В качестве повседневного образа я выбрала брючный костюм из льняной ткани. Это отличный вариант для жаркого лета! Жакет и брюки отлично сочетаются как вместе, так и с другими вещами гардероба для повседневной носки. Наиболее универсальным, на мой взгляд, для нашей героини будет комплект из белых брюк и жакета в бело-синий ромб. Этот образ может быть использован как нарядный для семейного праздника, а при смене туфель на каблуке на более комфорт­ную обувь вполне подойдет для повседневного использования в летнюю пору.

Елена Новичкова
ведущая проекта, стилист
Первый образ
Фото Татьяны Родиной
Второй образ
Фото Татьяны Родиной
Третий образ
Фото Татьяны Родиной

Я сделала Марине маникюр. С ней мы сразу нашли общий язык. Я поняла, что Марина очень жизнерадостный человек, но сейчас ей не хватает ярких красок. Исходя из этого я выбрала насыщенный цвет и дизайн ногтей. Яркий маникюр также подходит к финальному образу. Героиня осталась довольна, а я преисполнена желанием радовать ее вновь, так же как наша студия готова радовать каждого гостя широким спектром услуг.

Ирина Бокатанова
мастер ногтевого сервиса, 
студия красоты тела St, Октябрьский пр., 56, КСК «Супер», т. 607-688, 921 7037688

Теплый типаж нашей героини определил выбор цвета. Окрашивание я сделала по новейшей технологии Airtouch. У осветленных особым образом волос не будет жестких переходов, как это случается при мелировании или омбре. Если у волос нет седины, можно до полугода не делать следующее окрашивание. А стрижка боб-каре будет идеально смотреться и с прямыми волосами, и с кудрями, сделанными как при помощи плойки, так и при помощи химической завивки. По дальнейшему уходу за волосами героиня получила персональные рекомендации.

Екатерина Дементьева
мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства, чемпионка Европы, основатель и ведущий топ-стилист студии красоты Kapoli Style и Hair Style Academy, Октябрьский пр., 54, 3-й этаж, студия 329, т. 610-004; 8-921-211-00-04

Нашей героине я сделала макияж с акцентом на губы, использовала стойкую матовую помаду классического красного оттенка, но с необычным актуальным металлическим финишем. Тон лица Марине я сделала ровным, свежим, особое внимание уделив коррекции овала лица с помощью скульптурирующей пудры и хайлайтера. Важную роль в формировании правильных пропорций лица также играет форма бровей, их мы оформили с помощью помадки для бровей.

Ольга Новичкова
визажист,
Студия красоты «Счастье»,
ул. Вокзальная, 42, т. +7-911-389-12-46

С Мариной мы провели два часа, коснулись абсолютно всех наших тем, прошли несколько тестов, чтобы оценить состояние здоровья. На их основе я дала Марине рекомендации. Также мы сделали очень современный тест по уходу за лицом. Вторую часть урока красоты мы посвятили декоративной косметике и правилам макияжа. В подарок от меня Марина получила набор косметики для ухода за телом.

Светлана Пантелеева
эксперт по красоте и бизнесу, руководитель команды OriProfi, бизнес-партнер компании «Орифлэйм»,
бизнес-центр на ул. Горького, 6а, офис 215, тел. +7 911 366-36-50

«Бонусом к идеальному педикюру я получила профессиональную консультацию по уходу за ногами с учетом индивидуальных особенностей. Четко, конкретно и понятно. Очень-очень-очень понравилось!» — оставила свой отзыв о работе мастера Марина Михайлова.

Также Людмила Каплун может помочь в решении таких проблем, как диабетическая стопа, гиперкератоз, трещины, мозоли, вросший ноготь, (протезирование, клеевые системы для коррекции), изготовление и применение индивидуальных силиконовых ортезов. 

Людмила Каплун
мастер по маникюру и педикюру, 
ул. Горького, 6а, кабинет 117, 
т. 8-911-361-45-52

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Не забудьте посмотреть фоторепортаж, посвященный преображению Марии.


Очень красиво! Прическа полностью меняет человека, что мы и видим на примере Марины. Мне очень нравится!

Карина, подруга

Очень креативно и красиво! Стильная стрижка и макияж. Большое спасибо стилистам за работу!

Владимир, муж

Мне очень нравится! Я словно вернулась лет на двадцать назад. Мой новый образ вызывает у меня ассоциации с Марлен Дитрих и Катрин Денёв. Здорово!

Мария, героиня проекта
ЦЕНА ВОПРОСА

Туфли Rieker - 2190 рублей.

Жакет - 5590 рублей.

Брюки - 3190 рублей.

Топ - 1200 рублей.

Ремень - 288 рублей.

Подвеска - 440 рублей.

Серьги - 240 рублей.

Урок красоты – от 700 рублей.

Макияж - 1300 рублей.

Окрашивание волос высококачественным красителем премиум-класса с обязательным использованием защиты Plex 4900 рублей.

Стрижка и укладка - 2000 рублей.

Маникюр с покрытием гель-лаком и выравниванием ногтевой пластины - 1230 рублей.

Педикюр + классический массаж ног – 1550 рублей.

СПРАВКА

Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе. Участница проекта получает подобранный комплект в подарок!

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