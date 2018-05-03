Терапия красотой

Марине 53 года, у нее двое взрослых сыновей. А 30 апреля они с мужем отметят тридцатилетие совместной жизни. В Пскове супруги живут с 2014 года. Переехали к нам из Мурманской области после того, как муж вышел на пенсию. Решили быть поближе к сыновьям, которые живут в Петербурге.

МАРИНА ДО ПРЕОБРАЖЕНИЯ

— Не один год Марина успешно совмещала две профессии – учителя музыки и психолога. Второе образование она получила уже в зрелом возрасте, поскольку очень интересовалась психологией. К сожалению, несколько лет назад Марина была вынуждена оставить работу, чтобы ухаживать за тяжелобольной мамой. Сейчас мир Марины сузился до размеров квартиры, и ее это очень угнетает.

— Когда я работала, у меня был стимул одеваться, — рассказывает Марина. — А сейчас моя повседневная одежда — джинсы и халат. Я хочу вернуть себе радость жизни, получить эмоциональную встряску, обрести новые источники вдохновения.

Марина много лет не меняет прическу, привык­ла делать «химию». Сейчас в Пскове сложно найти мастера, который бы по старинке взялся за химическую завивку. Но Марина решила эту проблему. Ездила к подружке в Мурманск на юбилей, там и сделала полюбившуюся прическу.

— У меня годами сложившийся образ, который сложно поменять, — продолжает Марина. — Я как Алла Пугачева, которая всю жизнь ходит с лохматой прической.

Мы надеемся, что наши стилисты разубедят Марину и предложат ей такую стрижку, которая позволит навсегда забыть о «химии». Но начнем по традиции с выбора нарядов в торговом комплексе «ПИК 60».