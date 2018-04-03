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Общество / Мода

По-королевски

«Модная революция. Перезагрузка» отпраздновала год работы в новом составе

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Наталья Баранова
3 апреля 2018 года, 10:20
Фото: Андрей Степанов
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Праздник отметили модным показом в торговом комплексе «ПИК 60». На сцену с дефиле вышли не только участницы проекта, но и партнеры. Кульминацией праздника стал выбор королевы «Перезагрузки».

Ровно год назад у нашего самого модного проекта, на протяжении семи лет радовавшего поклонников сказочными преображениями участниц, сменился ведущий стилист. Во главе «Модной революции» встала Елена Новичкова. Вместе с Еленой в проект пришла новая команда стилистов и партнеров.

За год мы не только переодели, но и вдохнули новую жизнь в двенадцать девушек и женщин, разных возрастов и профессий. Семеро из них не побоялись попробовать себя в новом качестве и выйти на сцену, чтобы продемонстрировать зрителям модные наряды от магазинов торгового комплекса «ПИК 60».

У Ольги Дорошенко в привычной жизни солидная должность — заместитель главного инженера в дорожной компании. Но на один вечер она превратилась в модель.

На проект «Модная революция» Ольга Дорошенко попала благодаря своей дочери Юле.
Фото Андрея Степанова
— Я уже не представляю свою жизнь без модных показов, — говорит Ольга. — Это так волнительно и приятно! После «Модной революции» моя жизнь действительно перезагрузилась! Все мои коллеги и знакомые пришли в восторг от моего преображения, все очень меня поддерживают и желают удачи.

— Первый раз выходить на сцену в качестве модели страшновато, — признается еще одна участница «Модной революции» Екатерина Спиридонова. — Но положительных эмоций гораздо больше! Очень сильные и приятные впечатления!

Катя, технолог из Острова, была участницей нашего проекта совсем недавно — в феврале этого года. Она попросила команду наших стилистов о помощи, потому что хотела добавить новых красок во взаимоотношения с мужем.

Зрители отдавали свои голоса за понравившихся модниц во время шоу, а победительницей интернет-голосования стала Екатерина из Острова.
Фото Андрея Степанова
— После проекта наши отношения с мужем потеплели, в них вернулась романтика, — говорит Катя. — Да и дочки теперь смотрят на меня другими глазами и во всем берут пример. Большое спасибо «Модной революции»!

В этот вечер Екатерину ждал сюрприз — она стала победительницей интернет-голосования.

— Думаю, это заслуга моей подруги, — говорит Катя. — Она очень болела за меня, агитировала всех друзей и знакомых за меня голосовать.

Для наших участниц мы учредили несколько номинаций.

По сценарию гала-шоу, прямо за время показа присутствующие зрители должны были голосовать и выбрать свою любимицу. А партнеры проекта — выбрать Королеву «Перезагрузки». В итоге получилось, что приз зрительских симпатий и звание Королевы получила одна участница — Валентина Иванова! Это еще раз говорит о том, что наш проект по-настоящему народный и очень честный, раз зрители и члены строгого жюри были столь единодушны.

Звание Королевы «Перезагрузки» и приз зрительских симпатий получила Валентина Иванова.
Фото Андрея Степанова
Валентина Иванова, мастер производственного обучения из Пскова, была участницей «Модной революции» в мае прошлого года. К нам на проект Валентина попала в очень сложный для себя период. Она много лет ухаживала за тяжело больной мамой, потом остро переживала ее потерю. Помогли поддержка близких и преображение на «Модной революции». Валя радикально сменила имидж и весь год не изменяет рекомендациям, полученным от наших стилистов, не жалеет времени на уход за собой.

— Я не ожидала! Это просто восторг! — отреагировала Валентина Иванова на свою победу. — «Модная революция» замечательный проект. Он позволяет взглянуть на себя со стороны и пережить незабываемые эмоции.

Сильные эмоции переживают все, кто причастен к проекту. На протяжении всего года своими уроками красоты участниц радовала партнер проекта, эксперт по красоте и бизнесу, руководитель команды OriProfi, бизнес-партнер компании «Орифлэйм» Светлана Пантелеева.

Яркое преображение участниц очень вдохновляет. Видеть таких красивых и счастливых женщин, прикасаться к чуду преображения очень волнительно! С этим проектом осуществись и мои мечты. Очень рада сотрудничеству с партнёрами проекта и общению с участницами!

Светлана Пантелеева

Гала-шоу участниц проекта стало для меня очень ответственным событием. Вновь встретиться с девушками, которые принимали участие в проекте преображения, спустя многие месяцы и увидеть, какое влияние оказал на них проект — это было не просто любопытно, но и очень волнительно. Могу с гордостью сказать, что каждая из участниц выглядит уверенной в себе и чувствует себя гармонично. Каждой из девушек проект дал свой, но очень важный результат. Я очень рада, что стала частью «Модной революции», потому что это настоящее чудо — видеть, как твоя работа меняет женщин не только внешне, но и позволяет им чувствовать себя более уверенно, менять свою самооценку и пробуждает огромное желание покорять новые жизненные высоты.

Елена Новичкова
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