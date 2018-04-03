По-королевски

Праздник отметили модным показом в торговом комплексе «ПИК 60». На сцену с дефиле вышли не только участницы проекта, но и партнеры. Кульминацией праздника стал выбор королевы «Перезагрузки».

Ровно год назад у нашего самого модного проекта, на протяжении семи лет радовавшего поклонников сказочными преображениями участниц, сменился ведущий стилист. Во главе «Модной революции» встала Елена Новичкова. Вместе с Еленой в проект пришла новая команда стилистов и партнеров.

За год мы не только переодели, но и вдохнули новую жизнь в двенадцать девушек и женщин, разных возрастов и профессий. Семеро из них не побоялись попробовать себя в новом качестве и выйти на сцену, чтобы продемонстрировать зрителям модные наряды от магазинов торгового комплекса «ПИК 60».

У Ольги Дорошенко в привычной жизни солидная должность — заместитель главного инженера в дорожной компании. Но на один вечер она превратилась в модель.