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Общество / Мода

По примеру мамы

Сегодня мы ищем стильный образ для Марии Богдановой из Острова

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Наталья Баранова
29 марта 2018 года, 09:05
Фото: Татьяна Родина
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Осенью в проекте «Модная революция» участвовала мама Марии — Наталья Бобова. Вдохновленная чудесным маминым преображением, Маша тоже отправила нам анкету.

МАРИЯ ДО ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Так выглядела Мария до встречи со стилистами
Фото Татьяны Родиной

— Я просто загорелась желанием поучаствовать в проекте и преобразиться, — написала нам Маша. — Мне и мама, и тетя, и сестра давно уже твердят, что нужно что-то менять. Вечный свободно-спортивный стиль не подходит, ведь мне уже не 18 лет, к тому же есть ребенок. Хочется, наконец, научиться делать макияж, правильно ухаживать за руками и лицом. Да и, в конце концов, просто нравиться себе. Хоть муж мне и говорит, что я красивая в любом образе, все же хочу доказать себе, что я могу быть еще красивее.

Маше 25 лет, ее сыну 1,8 месяца. В декрет она уходила с должности консультанта в банке, до этого попробовала несколько профессий, искала себя. Мария решила, что хочет получить образование психолога, и готова поступать заочно.

Первый шаг к переменам в жизни — радикальная смена имиджа. Мы не сомневаемся, что наши стилисты дадут Маше верный старт, а ее задачей будет правильно им распорядиться. Наша героиня переживает, что никак не может отыскать свою индивидуальность и изюминку. Но, главное, она готова к кардинальным переменам! С таким боевым настроением мы отдаем Машу в руки Елены Новичковой и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК 60». 

МАРИЯ ПОСЛЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Финальный результат преображения нашей героини
Фото Татьяны Родиной

ЧТО ДЕЛАЛИ

Для повседневного образа мы выбрали брюки в мелкую клетку, которые не теряют своей актуальности этой весной. Они отлично сочетаются с однотонными вещами и задают акцент в образе. Весна располагает к сочным расцветкам. Поэтому в образ мы добавили яркую желтую куртку из экозамши. Яркий акцент радует глаз и поднимает настроение. Жакет в клетку — олицетворение стиля и хорошего вкуса. Он ассоциируется со строгим классическим стилем, но мы можем смело комбинировать клетчатый жакет с одеждой в спортивном и повседневном стилях. Мы составили для Маши комплект из жакета в клетку и серых брюк, который может быть использован как городской образ. В качестве нарядного образа мы выбрали платье-рубашку цвета хаки. Благодаря простоте фасона изумительное платье-рубашка будет успешно сочетаться с различными аксессуарами и обувью, каждый раз преображая Марию и делая ее образ разнообразным и стильным.

Елена Новичкова
ведущая проекта, стилист

Сейчас очень модно и актуально быть молодыми и красивыми. Конечно, компания «Орифлэйм» всегда работает в этом направлении и предлагает все самое лучшее и эффективное. Среди участниц «Модной революции» самая популярная тема — уроки красоты. Маше мы подобрали комплексный уход за лицом для сияния кожи и прошли урок по нанесению дневного макияжа. Я надеюсь, что Маша применит полученные знания на практике и будет каждый день выглядеть эффектной красавицей. Я желаю ей счастья и дарю от себя и нашей команды OriProfi набор косметики: туалетную воду из новой коллекции, знаменитую мультифункциональную тушь «пять в одном» и палитру помад.

Светлана Пантелеева
эксперт по красоте и бизнесу, руководитель команды OriProfi, бизнес-партнер компании «Орифлэйм»
Бизнес-центр на ул. Горького, 6а, офис 215, тел. +7 911 366-36-50

Я сделала Марии ультразвуковую чистку лица, чтобы кожа сияла, и дала рекомендации для домашнего ухода за кожей. У Маши юная хорошая кожа, других процедур она пока не требует. Если у кожи нет проблем, ультразвуковую чистку я рекомендую делать раз в полгода, просто как гигиеническую процедуру. Также я делаю нитевой лифтинг, всевозможные пилинги, чистки и массажи. Для каждого пациента я завожу медицинскую карту. На всю продукцию, которую я использую в своей работе, есть сертификаты и регистрационные удостоверения.

Алла Сергеева косметолог-эстетист, 
действительный
член Ассоциации
мезотерапевтов России,
кабинет в салоне красоты
«Астория», Конная, 6,
т. 8 911 355-20-22

Нашей героине я сделала легкий макияж, используя кремовую коррекцию, подчеркнула скулы и овал лица, немного визуально сузила спинку носа. Тон лица стал ровным и свежим, с помощью хайлайтера добавили коже здорового сияния. Слегка опущенные уголки глаз приподняли с помощью мягких смоки айс в натуральных тонах и накладных ресничек-пучков.

Ольга Новичкова
визажист
Студия красоты «Счастье»,
ул. Вокзальная, 42, т. +7-911-389-12-46

Мы сделали Маше парафиновую маску для лица и для рук. Парафинотерапия — это полезная процедура, она благотворно влияет на кожу: увлажняет, стимулирует обменные процессы, витаминизирует, подтягивает. Процедура подходит даже подросткам, поскольку избавляет от прыщей. Она полезна в любом возрасте, если нет противопоказаний: повышенного артериального давления и проблем с сосудами. Также наш салон предлагает парафиновые маски для ног. Обычно мы рекомендуем серию, эффект, как правило, уже виден после четвертой процедуры.

Александра Никифорова
руководитель 
Студии  красоты Lorraine  
Рижский пр., д. 17, ТРК «Этажи», 4-й этаж, тел. 61-01-62

Грамотно сделанный маникюр — важная часть стильного образа. Сегодня, делая маникюр для Марии, я ориентировалась на цвет ее финального платья. Чтобы сделать образ ярче, а также в честь весеннего пробуждения я добавила золотистый оттенок лака. Наш салон в целом может предложить клиентам достаточно большой спектр услуг: у нас есть парикмахер, мастера маникюра и педикюра, очень квалифицированный опытный косметолог, которая помогает справляться женщинам с возрастными изменениями. Также у нас есть криосауна и солярий.

Наталья Родина
руководитель 
Студии красоты Black Berry, 
Рижский проспект, 16, 3-й этаж, 
тел. 8-911-360-45-45

Раньше Мария никогда не делала педикюр. Я рекомендую делать эту процедуру раз в месяц, чтобы стопы были ухоженными и здоровыми. Я дала Маше рекомендации, как ухаживать за ногами в домашних условиях, чтобы избежать возможных проблем. Педикюр я сделала с использованием самых современных технологий. В завершение нанесла крем по типу кожи и лак-гель. Я могу помочь в решении таких проблем, как диабетическая стопа, гиперкератоз, трещины, мозоли, вросший ноготь (протезирование, клеевые системы для коррекции), изготовление и применение индивидуальных силиконовых ортезов.

Людмила Каплун
мастер по маникюру и педикюру, Горького, 6а,  кабинет 117, 
т. 8-911-361-45-52

Нашей участнице мы сделали cтрижку каре и окрашивание в стиле «балаяж» — осветлили пряди, чтобы добавить свежести в образе.

Светлана Степьюк
парикмахер
Студия красоты «Счастье»,
ул. Вокзальная, 42, тел. +7 911 389-12-46

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Фото Татьяны Родиной

Не забудьте посмотреть фоторепортаж, посвященный преображению Марии.


Я потрясена! Вижу Машу такой в первый раз. Красавица! Мне очень нравится!

Дарья, сестра

Маша у меня и так красавица, но сегодня хороша как никогда! Я и подумать не могла, что зеленый цвет так ей будет к лицу! Стилисты просто волшебники!

Наталья, мама

Эффект ошеломительный! Я очень довольна прической, макияжем и цветом волос. А в платье мы с Еленой влюбились мгновенно, как только я его надела! Спасибо всем большое!

Мария, героиня проекта

ЦЕНА ВОПРОСЫ

Туфли Подио – 2290 рублей

Платье – 3400 рублей

Сумка – 1250 рублей

Ремень – 200 рублей

Украшение – 440 рублей

Стрижка и окрашивание 2700 рублей

Макияж – 1300 рублей

Парафиновая маска для лица – 550 рублей

Парафиновая маска для рук – 350 рублей

Комбинированный маникюр с покрытием гель-лаком - 800 рублей

Посещение косметолога – 1200 рублей

Педикюр – 1550 рублей

ХОТИТЕ СТАТЬ УЧАСТНИЦЕЙ МОДНОЙ РЕВОЛЮЦИИ?

Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе. Участница проекта получает подобранный комплект в подарок!

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