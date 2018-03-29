По примеру мамы

Осенью в проекте «Модная революция» участвовала мама Марии — Наталья Бобова. Вдохновленная чудесным маминым преображением, Маша тоже отправила нам анкету.
Осенью в проекте «Модная революция» участвовала мама Марии — Наталья Бобова. Вдохновленная чудесным маминым преображением, Маша тоже отправила нам анкету.
— Я просто загорелась желанием поучаствовать в проекте и преобразиться, — написала нам Маша. — Мне и мама, и тетя, и сестра давно уже твердят, что нужно что-то менять. Вечный свободно-спортивный стиль не подходит, ведь мне уже не 18 лет, к тому же есть ребенок. Хочется, наконец, научиться делать макияж, правильно ухаживать за руками и лицом. Да и, в конце концов, просто нравиться себе. Хоть муж мне и говорит, что я красивая в любом образе, все же хочу доказать себе, что я могу быть еще красивее.
Маше 25 лет, ее сыну 1,8 месяца. В декрет она уходила с должности консультанта в банке, до этого попробовала несколько профессий, искала себя. Мария решила, что хочет получить образование психолога, и готова поступать заочно.
Первый шаг к переменам в жизни — радикальная смена имиджа. Мы не сомневаемся, что наши стилисты дадут Маше верный старт, а ее задачей будет правильно им распорядиться. Наша героиня переживает, что никак не может отыскать свою индивидуальность и изюминку. Но, главное, она готова к кардинальным переменам! С таким боевым настроением мы отдаем Машу в руки Елены Новичковой и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК 60».
Для повседневного образа мы выбрали брюки в мелкую клетку, которые не теряют своей актуальности этой весной. Они отлично сочетаются с однотонными вещами и задают акцент в образе. Весна располагает к сочным расцветкам. Поэтому в образ мы добавили яркую желтую куртку из экозамши. Яркий акцент радует глаз и поднимает настроение. Жакет в клетку — олицетворение стиля и хорошего вкуса. Он ассоциируется со строгим классическим стилем, но мы можем смело комбинировать клетчатый жакет с одеждой в спортивном и повседневном стилях. Мы составили для Маши комплект из жакета в клетку и серых брюк, который может быть использован как городской образ. В качестве нарядного образа мы выбрали платье-рубашку цвета хаки. Благодаря простоте фасона изумительное платье-рубашка будет успешно сочетаться с различными аксессуарами и обувью, каждый раз преображая Марию и делая ее образ разнообразным и стильным.
Сейчас очень модно и актуально быть молодыми и красивыми. Конечно, компания «Орифлэйм» всегда работает в этом направлении и предлагает все самое лучшее и эффективное. Среди участниц «Модной революции» самая популярная тема — уроки красоты. Маше мы подобрали комплексный уход за лицом для сияния кожи и прошли урок по нанесению дневного макияжа. Я надеюсь, что Маша применит полученные знания на практике и будет каждый день выглядеть эффектной красавицей. Я желаю ей счастья и дарю от себя и нашей команды OriProfi набор косметики: туалетную воду из новой коллекции, знаменитую мультифункциональную тушь «пять в одном» и палитру помад.
Я сделала Марии ультразвуковую чистку лица, чтобы кожа сияла, и дала рекомендации для домашнего ухода за кожей. У Маши юная хорошая кожа, других процедур она пока не требует. Если у кожи нет проблем, ультразвуковую чистку я рекомендую делать раз в полгода, просто как гигиеническую процедуру. Также я делаю нитевой лифтинг, всевозможные пилинги, чистки и массажи. Для каждого пациента я завожу медицинскую карту. На всю продукцию, которую я использую в своей работе, есть сертификаты и регистрационные удостоверения.
Нашей героине я сделала легкий макияж, используя кремовую коррекцию, подчеркнула скулы и овал лица, немного визуально сузила спинку носа. Тон лица стал ровным и свежим, с помощью хайлайтера добавили коже здорового сияния. Слегка опущенные уголки глаз приподняли с помощью мягких смоки айс в натуральных тонах и накладных ресничек-пучков.
Мы сделали Маше парафиновую маску для лица и для рук. Парафинотерапия — это полезная процедура, она благотворно влияет на кожу: увлажняет, стимулирует обменные процессы, витаминизирует, подтягивает. Процедура подходит даже подросткам, поскольку избавляет от прыщей. Она полезна в любом возрасте, если нет противопоказаний: повышенного артериального давления и проблем с сосудами. Также наш салон предлагает парафиновые маски для ног. Обычно мы рекомендуем серию, эффект, как правило, уже виден после четвертой процедуры.
Грамотно сделанный маникюр — важная часть стильного образа. Сегодня, делая маникюр для Марии, я ориентировалась на цвет ее финального платья. Чтобы сделать образ ярче, а также в честь весеннего пробуждения я добавила золотистый оттенок лака. Наш салон в целом может предложить клиентам достаточно большой спектр услуг: у нас есть парикмахер, мастера маникюра и педикюра, очень квалифицированный опытный косметолог, которая помогает справляться женщинам с возрастными изменениями. Также у нас есть криосауна и солярий.
Раньше Мария никогда не делала педикюр. Я рекомендую делать эту процедуру раз в месяц, чтобы стопы были ухоженными и здоровыми. Я дала Маше рекомендации, как ухаживать за ногами в домашних условиях, чтобы избежать возможных проблем. Педикюр я сделала с использованием самых современных технологий. В завершение нанесла крем по типу кожи и лак-гель. Я могу помочь в решении таких проблем, как диабетическая стопа, гиперкератоз, трещины, мозоли, вросший ноготь (протезирование, клеевые системы для коррекции), изготовление и применение индивидуальных силиконовых ортезов.
Нашей участнице мы сделали cтрижку каре и окрашивание в стиле «балаяж» — осветлили пряди, чтобы добавить свежести в образе.
Не забудьте посмотреть фоторепортаж, посвященный преображению Марии.
Я потрясена! Вижу Машу такой в первый раз. Красавица! Мне очень нравится!
Маша у меня и так красавица, но сегодня хороша как никогда! Я и подумать не могла, что зеленый цвет так ей будет к лицу! Стилисты просто волшебники!
Эффект ошеломительный! Я очень довольна прической, макияжем и цветом волос. А в платье мы с Еленой влюбились мгновенно, как только я его надела! Спасибо всем большое!
Туфли Подио – 2290 рублей
Платье – 3400 рублей
Сумка – 1250 рублей
Ремень – 200 рублей
Украшение – 440 рублей
Стрижка и окрашивание 2700 рублей
Макияж – 1300 рублей
Парафиновая маска для лица – 550 рублей
Парафиновая маска для рук – 350 рублей
Комбинированный маникюр с покрытием гель-лаком - 800 рублей
Посещение косметолога – 1200 рублей
Педикюр – 1550 рублей
Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе. Участница проекта получает подобранный комплект в подарок!