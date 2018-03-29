По примеру мамы

МАРИЯ ДО ПРЕОБРАЖЕНИЕ

— Я просто загорелась желанием поучаствовать в проекте и преобразиться, — написала нам Маша. — Мне и мама, и тетя, и сестра давно уже твердят, что нужно что-то менять. Вечный свободно-спортивный стиль не подходит, ведь мне уже не 18 лет, к тому же есть ребенок. Хочется, наконец, научиться делать макияж, правильно ухаживать за руками и лицом. Да и, в конце концов, просто нравиться себе. Хоть муж мне и говорит, что я красивая в любом образе, все же хочу доказать себе, что я могу быть еще красивее.

Маше 25 лет, ее сыну 1,8 месяца. В декрет она уходила с должности консультанта в банке, до этого попробовала несколько профессий, искала себя. Мария решила, что хочет получить образование психолога, и готова поступать заочно.

Первый шаг к переменам в жизни — радикальная смена имиджа. Мы не сомневаемся, что наши стилисты дадут Маше верный старт, а ее задачей будет правильно им распорядиться. Наша героиня переживает, что никак не может отыскать свою индивидуальность и изюминку. Но, главное, она готова к кардинальным переменам! С таким боевым настроением мы отдаем Машу в руки Елены Новичковой и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК 60».