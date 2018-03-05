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Общество / Мода

Идеальный выпускной

Выпускной — это очень важное событие, подготовка к которому всегда начинается заранее

Текст:
Алексей Кедров
5 марта 2018 года, 10:24
Фото: Андрей Степанов
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 Как выглядеть на все 100%, рассказала стилист Елена Новичкова.

- Какие основные критерии по выбору наряда?

Подбирая наряд для выпускного, акцент лучше делать на моделях, которые подчеркивают красоту и юность девушек. Модные выпускные платья весьма сдержанны и строги – отсутствуют глубокие вырезы и разрезы, прелесть фигуры подчеркивается оголенными плечами либо открытой спиной. Не надо выбирать девочке слишком взрослое платье, слишком глубокое декольте, обнаженный живот, корсеты, шнуровки, прозрачные ткани.

Елена Новичкова
- Как выбрать длину платья?

- Если официальная часть с выдачей аттестатов проводится в первой половине дня в школе, то лучше предпочесть длину коктейльного платья. А если торжество состоится вечером и будет проводиться в форме бала, то это может быть и платье в пол. Пышная юбка ниже колена - актуальный тренд. Эта длина идеальна для выпускного наряда и будет самой универсальной. Если говорить о трендах, то модные в нынешнем сезоне рюши и воланы могут быть вполне уместны.

- Какие цвета актуальны в этом сезоне? Какие цвета лучше не использовать при выборе платья?

- При выборе цвета наряда лучше выбирать цвета пастельной группы. Белое платье допустимо, но оно не должно быть свадебного типа. Черного цвета лучше избегать. Под большим вопросом ярко-красный и ярко-розовый. Если платье простое и лаконичное, то такой цвет допустим. Если же в него вложена идея сексуальности и роковой женщины, то лучше воздержаться от выбора такого цвета. Выпускной - это праздник юности. Платье в цветок неуместно. Но цветочные аппликации и фактуры, использование кружева - очень кстати.

- Какую обувь выбрать?

- Обувь для выпускного бала должна быть красивой, нежной и официальной. Это могут быть туфли-лодочки, обувь с открытой носочной или пяточной частью, в некоторых образах уместны будут босоножки. По цвету стоит подбирать туфли в тон с платьем или чуть темнее. Универсальными могут стать бежевые лодочки. Для создания нарядного образа выпускницы спортивная обувь, такая как модные кеды или кроссовки, будет неуместна.

- Самый главный аксессуар у девушки – сумочка. Как правильно подобрать, что сейчас модно?

- Сумочка может быть различной формы и цветовой гаммы, с декоративной отделкой и в стиле минимализм, с металлической цепочкой для удобства, подходящая к вечернему наряду. В моду вернулся бархат, и поэтому самым актуальным станет клатч из бархата. Хорошим решением может стать сумочка из атласа или велюра.

- Образ практически завершен. Осталось самое важное – прическа и макияж. Еще 10 лет назад были популярны «вавилоны» на голове и синие тени, а сейчас какие тенденции?

- Прическа не должна быть вычурной, не нужно добиваться излишнего объема в волосах. Естественные волосы, подколотые в нежный пучок, - отличный вариант. Небрежный пучок - популярная прическа, которая не сходит с подиумов. Можно заплести волосы в модную косичку. Обладательницам длинных волос можно часть волос поднять, другую часть уложить локонами.

Что касается макияжа на выпускной, то он должен сочетаться с платьем и прической. Не стоит делать макияж слишком ярким и броским. Предпочтителен легкий воздушный мейкап.

Подготовиться к выпускному вам помогут наши партнеры.

САЛОН ВЕЧЕРНЕГО И СВАДЕБНОГО ПЛАТЬЯ «ЮЛИЯ»


САЛОН ВЕЧЕРНЕГО И СВАДЕБНОГО ПЛАТЬЯ «ЮЛИЯ»

В салоне платьев «Юлия» в широком ассортименте представлены роскошные платья для праздничных мероприятий, будь то выпускной бал, свадьба или торжественный вечер.

Также в салоне вы можете заказать понравившееся платье по каталогу.

Предоставляется рассрочка оплаты.

Псков, ул. Советская, д. 53/15 (площадь Победы, вход со стороны Вечного огня)

Режим работы:

Пн-Пт: 10:00 — 19:00

Сб-Вс: 10:00 — 17:00

Тел.: 8-911-898-09-37

САЛОН ПЛАТЬЕВ «KleiD»


САЛОН ПЛАТЬЕВ «KleiD»

«KleiD» в переводе с немецкого значит платье!

Салон KleiD - это не просто магазин платьев, это место со своей атмосферой, где вас встретят опытные работники, помогут подобрать не только платье, но и полностью образ для любого мероприятия или просто для души!

В нашем салоне:

-широкий ассортимент платьев

-приятные цены

-качественное обслуживание

-индивидуальный подход к каждому клиенту

-уютная атмосфера

-аксессуары (туфли, сумочки, бижутерия)

Всё для создания идеального вечернего образа!

г. Псков, Октябрьский пр-кт, д.31

Телефон: +7(911)697-2936

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МАГАЗИН ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ ОТ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ STUDIO 29


МАГАЗИН ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ ОТ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ STUDIO 29

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КОСТЮМЫ ДЛЯ ВЫПУСКНОГО ТОРГОВОЙ МАРКИ TRUVOR


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Великие Луки:

- ТЦ «Планета», 1-й этаж, пав. 3 и 3А, тел. (81153) 69-108

- ТЦ «Весна», 2-й этаж, пав. 218, тел. (81153) 69-231

пгт. Дедовичи:

- ул. Энергетиков, 1

Официальный сайт

СЕМЕЙНАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ «КАКАДУ»

Уже второй год Семейная парикмахерская «Какаду» радует своих посетителей домашней атмосферой, широким спектром услуг, ориентированных на всю семью, и приемлемыми ценами.

Находится парикмахерская на пересечении улиц Труда и Первомайская (ул.Труда д.23), в десяти минутах от центра Пскова.

В городе огромное большинство салонов красоты, которые оказывают парикмахерские услуги и услуги ногтевого сервиса. Однако Семейная парикмахерская «Какаду» отличается «игрой скидок», что делает цены доступными для клиентов, поскольку позволяет в определенные дни воспользоваться той или иной скидкой.

А это, в свою очередь, позволяет снизить затраты у посетителей в сфере красоты.

В настоящее время можно записаться на парикмахерские услуги, услуги кабинета ногтевого сервиса, услуги по уходу за бровями и ресницами, услуги визажиста.

Популярной стала акция «Формула выходного дня!». По этой акции, в субботу и воскресенье, когда в семьях, как правило, общие выходные, папа и ребенок или мама и ребенок могут постричься по единой цене, при этом ребенок должен быть не старше 7 лет. Для самых маленьких посетителей специально предусмотрено музыкальное кресло-машинка, в котором юный модник чувствует себя комфортно.

Владельцами разработана услуга «Не хочу стричься», которая включает в себя адаптацию ребенка в помещении, выбор места стрижки, стрижку ножницами на случай, если ребенок боится звука машинки, а также развлечение аниматором малыша мыльными пузырями. Услуга «Моя первая стрижка» - это фотосессия самой стрижки и конверт с первым локоном волос ребенка.

Для более старшего поколения по будним дням действует акция «Мудрости почет», где организаторы дарят скидку 20% при предъявлении пенсионного удостоверения.

С остальными дисконтными программами можно ознакомиться в группе ВКонтакте.

Адрес: Псков, ул. Труда, д. 23

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 20.00.

Записаться можно по телефону: 8(900)997-4949

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