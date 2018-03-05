Идеальный выпускной

Как выглядеть на все 100%, рассказала стилист Елена Новичкова.
- Какие основные критерии по выбору наряда?
Как выглядеть на все 100%, рассказала стилист Елена Новичкова.
- Какие основные критерии по выбору наряда?
Подбирая наряд для выпускного, акцент лучше делать на моделях, которые подчеркивают красоту и юность девушек. Модные выпускные платья весьма сдержанны и строги – отсутствуют глубокие вырезы и разрезы, прелесть фигуры подчеркивается оголенными плечами либо открытой спиной. Не надо выбирать девочке слишком взрослое платье, слишком глубокое декольте, обнаженный живот, корсеты, шнуровки, прозрачные ткани.
- Если официальная часть с выдачей аттестатов проводится в первой половине дня в школе, то лучше предпочесть длину коктейльного платья. А если торжество состоится вечером и будет проводиться в форме бала, то это может быть и платье в пол. Пышная юбка ниже колена - актуальный тренд. Эта длина идеальна для выпускного наряда и будет самой универсальной. Если говорить о трендах, то модные в нынешнем сезоне рюши и воланы могут быть вполне уместны.
- Какие цвета актуальны в этом сезоне? Какие цвета лучше не использовать при выборе платья?
- При выборе цвета наряда лучше выбирать цвета пастельной группы. Белое платье допустимо, но оно не должно быть свадебного типа. Черного цвета лучше избегать. Под большим вопросом ярко-красный и ярко-розовый. Если платье простое и лаконичное, то такой цвет допустим. Если же в него вложена идея сексуальности и роковой женщины, то лучше воздержаться от выбора такого цвета. Выпускной - это праздник юности. Платье в цветок неуместно. Но цветочные аппликации и фактуры, использование кружева - очень кстати.
- Какую обувь выбрать?
- Обувь для выпускного бала должна быть красивой, нежной и официальной. Это могут быть туфли-лодочки, обувь с открытой носочной или пяточной частью, в некоторых образах уместны будут босоножки. По цвету стоит подбирать туфли в тон с платьем или чуть темнее. Универсальными могут стать бежевые лодочки. Для создания нарядного образа выпускницы спортивная обувь, такая как модные кеды или кроссовки, будет неуместна.
- Самый главный аксессуар у девушки – сумочка. Как правильно подобрать, что сейчас модно?
- Сумочка может быть различной формы и цветовой гаммы, с декоративной отделкой и в стиле минимализм, с металлической цепочкой для удобства, подходящая к вечернему наряду. В моду вернулся бархат, и поэтому самым актуальным станет клатч из бархата. Хорошим решением может стать сумочка из атласа или велюра.
- Образ практически завершен. Осталось самое важное – прическа и макияж. Еще 10 лет назад были популярны «вавилоны» на голове и синие тени, а сейчас какие тенденции?
- Прическа не должна быть вычурной, не нужно добиваться излишнего объема в волосах. Естественные волосы, подколотые в нежный пучок, - отличный вариант. Небрежный пучок - популярная прическа, которая не сходит с подиумов. Можно заплести волосы в модную косичку. Обладательницам длинных волос можно часть волос поднять, другую часть уложить локонами.
Что касается макияжа на выпускной, то он должен сочетаться с платьем и прической. Не стоит делать макияж слишком ярким и броским. Предпочтителен легкий воздушный мейкап.
Подготовиться к выпускному вам помогут наши партнеры.
В салоне платьев «Юлия» в широком ассортименте представлены роскошные платья для праздничных мероприятий, будь то выпускной бал, свадьба или торжественный вечер.
Также в салоне вы можете заказать понравившееся платье по каталогу.
Предоставляется рассрочка оплаты.
Псков, ул. Советская, д. 53/15 (площадь Победы, вход со стороны Вечного огня)
Режим работы:
Пн-Пт: 10:00 — 19:00
Сб-Вс: 10:00 — 17:00
Тел.: 8-911-898-09-37
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Находится парикмахерская на пересечении улиц Труда и Первомайская (ул.Труда д.23), в десяти минутах от центра Пскова.
В городе огромное большинство салонов красоты, которые оказывают парикмахерские услуги и услуги ногтевого сервиса. Однако Семейная парикмахерская «Какаду» отличается «игрой скидок», что делает цены доступными для клиентов, поскольку позволяет в определенные дни воспользоваться той или иной скидкой.
А это, в свою очередь, позволяет снизить затраты у посетителей в сфере красоты.
В настоящее время можно записаться на парикмахерские услуги, услуги кабинета ногтевого сервиса, услуги по уходу за бровями и ресницами, услуги визажиста.
Популярной стала акция «Формула выходного дня!». По этой акции, в субботу и воскресенье, когда в семьях, как правило, общие выходные, папа и ребенок или мама и ребенок могут постричься по единой цене, при этом ребенок должен быть не старше 7 лет. Для самых маленьких посетителей специально предусмотрено музыкальное кресло-машинка, в котором юный модник чувствует себя комфортно.
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Для более старшего поколения по будним дням действует акция «Мудрости почет», где организаторы дарят скидку 20% при предъявлении пенсионного удостоверения.
С остальными дисконтными программами можно ознакомиться в группе ВКонтакте.
Адрес: Псков, ул. Труда, д. 23
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 20.00.
Записаться можно по телефону: 8(900)997-4949