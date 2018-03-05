Идеальный выпускной

Подбирая наряд для выпускного, акцент лучше делать на моделях, которые подчеркивают красоту и юность девушек. Модные выпускные платья весьма сдержанны и строги – отсутствуют глубокие вырезы и разрезы, прелесть фигуры подчеркивается оголенными плечами либо открытой спиной. Не надо выбирать девочке слишком взрослое платье, слишком глубокое декольте, обнаженный живот, корсеты, шнуровки, прозрачные ткани.

- Если официальная часть с выдачей аттестатов проводится в первой половине дня в школе, то лучше предпочесть длину коктейльного платья. А если торжество состоится вечером и будет проводиться в форме бала, то это может быть и платье в пол. Пышная юбка ниже колена - актуальный тренд. Эта длина идеальна для выпускного наряда и будет самой универсальной. Если говорить о трендах, то модные в нынешнем сезоне рюши и воланы могут быть вполне уместны.

- Какие цвета актуальны в этом сезоне? Какие цвета лучше не использовать при выборе платья?

- При выборе цвета наряда лучше выбирать цвета пастельной группы. Белое платье допустимо, но оно не должно быть свадебного типа. Черного цвета лучше избегать. Под большим вопросом ярко-красный и ярко-розовый. Если платье простое и лаконичное, то такой цвет допустим. Если же в него вложена идея сексуальности и роковой женщины, то лучше воздержаться от выбора такого цвета. Выпускной - это праздник юности. Платье в цветок неуместно. Но цветочные аппликации и фактуры, использование кружева - очень кстати.

- Какую обувь выбрать?

- Обувь для выпускного бала должна быть красивой, нежной и официальной. Это могут быть туфли-лодочки, обувь с открытой носочной или пяточной частью, в некоторых образах уместны будут босоножки. По цвету стоит подбирать туфли в тон с платьем или чуть темнее. Универсальными могут стать бежевые лодочки. Для создания нарядного образа выпускницы спортивная обувь, такая как модные кеды или кроссовки, будет неуместна.

- Самый главный аксессуар у девушки – сумочка. Как правильно подобрать, что сейчас модно?

- Сумочка может быть различной формы и цветовой гаммы, с декоративной отделкой и в стиле минимализм, с металлической цепочкой для удобства, подходящая к вечернему наряду. В моду вернулся бархат, и поэтому самым актуальным станет клатч из бархата. Хорошим решением может стать сумочка из атласа или велюра.

- Образ практически завершен. Осталось самое важное – прическа и макияж. Еще 10 лет назад были популярны «вавилоны» на голове и синие тени, а сейчас какие тенденции?

- Прическа не должна быть вычурной, не нужно добиваться излишнего объема в волосах. Естественные волосы, подколотые в нежный пучок, - отличный вариант. Небрежный пучок - популярная прическа, которая не сходит с подиумов. Можно заплести волосы в модную косичку. Обладательницам длинных волос можно часть волос поднять, другую часть уложить локонами.

Что касается макияжа на выпускной, то он должен сочетаться с платьем и прической. Не стоит делать макияж слишком ярким и броским. Предпочтителен легкий воздушный мейкап.