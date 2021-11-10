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Общество / Здоровье

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша

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Ольга Нефёдова
10 ноября 2021 года, 20:22
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Четвертая коронавирусная волна сильно ударила по беременным женщинам. Жительницы Псковской области не стали исключением. Заболев, будущие мамы практически сразу попадают в реанимацию Псковской инфекционной больницы, в большинстве случаев случаются преждевременные роды. Есть и те, кого спасти не удалось. Однако вопрос вакцинироваться или нет, для беременных по-прежнему актуален и тревожен. Показательная цифра: в регионе прививку из тех, кому можно, то есть со сроком более 22 недель, сделали только 10%. Медики пытаются убедить остальных, что прививаться надо. Это вопрос жизни. Буквально.

«Раньше были цветочки»

Врачи Псковской областной инфекционки с начала открытия стационара вылечили 120 беременных женщин. Но если в первую и вторую волны ковида будущие мамы болезнь переносили относительно легко, то в третью волну уже были единичные случаи среднего течения заболевания.

Вопрос жизни
Анастасия Повторейко
Фото Арсения Тимашова/ПАИ
- А вот четвертая волна кардинально отличается от предыдущих, - говорит главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. - Поступают пациентки с быстрым прогрессирующим течением заболевания. За последних три месяца выросло количество тяжелых случаев. В сентябре мы вылечили 10 пациенток, в октябре – 16, а в ноябре, который только начался, уже 6.

Сроки беременности и возраст будущих мам не влияют на тяжесть течения болезни.

- У нас были пациентки и в первом триместре беременности и пациентки на 40-41 неделях.

Протокол ведения беременных пациенток и женщин, которые родили ребенка, разработан, методические рекомендации постоянно обновляются, говорят эксперты.

- Протокол имеет свои особенности, отличается от основного протокола ведения больных ковидом, учитываются факторы по отношению к пациентке и плоду. В зависимости от сроков тактика ведения пациентов разная, - рассказывает Анастасия Повторейко.

В инфекционной больнице работает главный внештатный акушер-гинеколог Псковской области Оксана Павлюк. Она сопровождает всех беременных пациенток, оказавшихся в инфекционке.

Вопрос жизни
Оксана Павлюк
Фото Арсения Тимашова/ПАИ
- Самостоятельно принимать решение без акушер-гинеколога мы не имеет право и не принимаем, - отмечает главный врач больницы. - Действуем сообща, а еще подкрепляем свои протоколы медицинскими консультациями с институтом Кулакова (Нациаональный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, Москва — Ред.). С ними налажена связь и, повторюсь, ранее у нас не было необходимости к ним обращаться за помощью.

Тревожный знак: беременные псковички с коронавирусом практически сразу попадают в реанимацию. Эту информацию подтвердила и Оксана Павлюк.

- Очень быстрое, практически молниеносное течение болезни. Возрастает риск тромбоэмболических и гнойносептический осложнений, послеродового периода и осложнения самой беременности, - отмечает специалист.

«Это чудо»

Месяц назад в инфекционной больнице были приняты первые роды у беременной. 32-летняя женщина поступила в стационар 18 сентября, провела в больнице 4 дня. Но потом написала отказ и вернулась домой.

- Через три дня её доставили в больницу с 60% поражения легких, сразу в реанимацию, с глубокой дыхательной недостаточностью, которая потребовала неинвазивной вентеляции легких (НИВЛ).

У пациентки случились преждевременные роды на сроке 32 недели. Родилась здоровая девочка, которая была доставлена в детскую областную больницу.

- А с мамой нам пришлось пройти долгий путь. В какой-то момент у нее было 100% поражение легких. Она провела у нас больше двух месяцев на НИВЛ, 2 ноября пациентку перевели в городскую больницу на реабилитацию. Пациентка выжила. Это чудо, если бы не ее настрой и готовность помогать нам, ничего бы не получилось. Это редчайший случай, - отмечает Анастасия Повторейко.

В таких случаях ребенок сразу у мамы забирается, он является условно зараженным. Специалисты отмечают, что при коронавирусной инфекции после родоразрешения прогноз больной мамы не улучшается.

Под вакцинным щитом

В октябре Минздрав разрешил делать прививку беременным с 22 недель вакциной «Спутник V».

- Это самый надежный барьер, который защищает беременных женщин от коронавирусной инфекции, - считает и. о. главного врача Псковского перинатального центра Николай Красиков. - Не зафиксировано какой-либо повышенной частоты осложнений со стороны матери или плода в сравнении со средними популяционными данными.

Привиться от коронавируса беременные могут в любом пункте вакцинации, но пока не спешат. По имеющей в перинатальном центре информации, пока в регионе привились около 10 процентов женщин, срок которых пересек границу 22 недели.

Все роженицы поступают в Псковский перинатальный центр с ПЦР тестом. Если он положительный, то рожают они в отдельном боксе, после чего их переводят в инфекционную больницу, а ребенок - в детскую областную больницу.

Вопрос жизни
Николай Красиков
Фото Арсения Тимашова/ПАИ
- В месяц происходит около 5-6 родов инфицированных. Инфицированных коронавирусом женщин, особенно с клиническими симптомами по акушерским показаниям приходится родоразрешать преждевременно. Поэтому большая часть детей недоношенные, - говорит Николай Красиков.

К сожалению, в Псковской области уже зарегистрированы случаи смертей беременных женщин.

- Это были крайне сложные случаи. Пациентки не были вакцинированы, - говорят специалисты.

Что делать? Вакцинироваться. Защищать и оберегать будущих мам с утроенной, удесятеренной силой.

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Комментарии

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Бабулечка
21:54 10.11.2021

Нет никаких научных исследований о положительной пользе от этого препарата,о котором идёт речь. Не знаете,чем дело кончится. Нет никаких научных доказательств ,что от препарата будет польза,тем более беременным женщинам. Неужели новый доктор из роддома будет наставать на вакцинации? Берите на себя двойную ответственность в таком случае. Тяжёлый грипп был лет восемь назад, СМИ молчали тогда.Страдали и беременные,но что же так запугиваете сейчас?Преждевременные роды всегда имеют место быть.

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