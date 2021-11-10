Четвертая коронавирусная волна сильно ударила по беременным женщинам. Жительницы Псковской области не стали исключением. Заболев, будущие мамы практически сразу попадают в реанимацию Псковской инфекционной больницы, в большинстве случаев случаются преждевременные роды. Есть и те, кого спасти не удалось. Однако вопрос вакцинироваться или нет, для беременных по-прежнему актуален и тревожен. Показательная цифра: в регионе прививку из тех, кому можно, то есть со сроком более 22 недель, сделали только 10%. Медики пытаются убедить остальных, что прививаться надо. Это вопрос жизни. Буквально.

«Раньше были цветочки»

Врачи Псковской областной инфекционки с начала открытия стационара вылечили 120 беременных женщин. Но если в первую и вторую волны ковида будущие мамы болезнь переносили относительно легко, то в третью волну уже были единичные случаи среднего течения заболевания.

- А вот четвертая волна кардинально отличается от предыдущих, - говорит главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. - Поступают пациентки с быстрым прогрессирующим течением заболевания. За последних три месяца выросло количество тяжелых случаев. В сентябре мы вылечили 10 пациенток, в октябре – 16, а в ноябре, который только начался, уже 6. Сроки беременности и возраст будущих мам не влияют на тяжесть течения болезни. - У нас были пациентки и в первом триместре беременности и пациентки на 40-41 неделях. Протокол ведения беременных пациенток и женщин, которые родили ребенка, разработан, методические рекомендации постоянно обновляются, говорят эксперты. - Протокол имеет свои особенности, отличается от основного протокола ведения больных ковидом, учитываются факторы по отношению к пациентке и плоду. В зависимости от сроков тактика ведения пациентов разная, - рассказывает Анастасия Повторейко. В инфекционной больнице работает главный внештатный акушер-гинеколог Псковской области Оксана Павлюк. Она сопровождает всех беременных пациенток, оказавшихся в инфекционке.

- Самостоятельно принимать решение без акушер-гинеколога мы не имеет право и не принимаем, - отмечает главный врач больницы. - Действуем сообща, а еще подкрепляем свои протоколы медицинскими консультациями с институтом Кулакова (Нациаональный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, Москва — Ред.). С ними налажена связь и, повторюсь, ранее у нас не было необходимости к ним обращаться за помощью. Тревожный знак: беременные псковички с коронавирусом практически сразу попадают в реанимацию. Эту информацию подтвердила и Оксана Павлюк. - Очень быстрое, практически молниеносное течение болезни. Возрастает риск тромбоэмболических и гнойносептический осложнений, послеродового периода и осложнения самой беременности, - отмечает специалист.

« Это чудо»

Месяц назад в инфекционной больнице были приняты первые роды у беременной. 32-летняя женщина поступила в стационар 18 сентября, провела в больнице 4 дня. Но потом написала отказ и вернулась домой. - Через три дня её доставили в больницу с 60% поражения легких, сразу в реанимацию, с глубокой дыхательной недостаточностью, которая потребовала неинвазивной вентеляции легких (НИВЛ). У пациентки случились преждевременные роды на сроке 32 недели. Родилась здоровая девочка, которая была доставлена в детскую областную больницу. - А с мамой нам пришлось пройти долгий путь. В какой-то момент у нее было 100% поражение легких. Она провела у нас больше двух месяцев на НИВЛ, 2 ноября пациентку перевели в городскую больницу на реабилитацию. Пациентка выжила. Это чудо, если бы не ее настрой и готовность помогать нам, ничего бы не получилось. Это редчайший случай, - отмечает Анастасия Повторейко. В таких случаях ребенок сразу у мамы забирается, он является условно зараженным. Специалисты отмечают, что при коронавирусной инфекции после родоразрешения прогноз больной мамы не улучшается.

Под вакцинным щитом

В октябре Минздрав разрешил делать прививку беременным с 22 недель вакциной «Спутник V». - Это самый надежный барьер, который защищает беременных женщин от коронавирусной инфекции, - считает и. о. главного врача Псковского перинатального центра Николай Красиков. - Не зафиксировано какой-либо повышенной частоты осложнений со стороны матери или плода в сравнении со средними популяционными данными. Привиться от коронавируса беременные могут в любом пункте вакцинации, но пока не спешат. По имеющей в перинатальном центре информации, пока в регионе привились около 10 процентов женщин, срок которых пересек границу 22 недели. Все роженицы поступают в Псковский перинатальный центр с ПЦР тестом. Если он положительный, то рожают они в отдельном боксе, после чего их переводят в инфекционную больницу, а ребенок - в детскую областную больницу.