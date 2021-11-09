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Общество / Здоровье

Ногу свело?

Текст:
Елена Аверьянова
9 ноября 2021 года, 14:41
Фото: ivona.ua
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Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

«После перенесенной три месяца назад коронавирусной инфекции сводит ноги но ночам вплоть до судорог. Что это может быть?» - спрашивает Полина Веронина из Пскова.

Такие симптомы могут свидетельствовать о нарушении кровообращения в сосудах нижних конечностей. Они, как правило, страдают первыми из-за изменений реологических свойств крови, особенно при наличии варикозного расширения вен и электролитные нарушения.

Ногу свело?Елена Аверьянова, доцент ПсковГУ

Появление этих жалоб после перенесенного COVID-19 является основанием для лабораторно-инструментального обследования состояния сосудов. Диагноз помогут поставить анализы крови на факторы свертываемости, содержание тромбоцитов и электролитов, коагулограмма, D-димер, ферритин, а также ультразвуковое допплеровское сканирование артерий и вен нижних конечностей. Рекомендуется консультация терапевта, флеболога или сосудистого хирурга, чтобы на основании проведенных исследований определить оптимальную тактику лечения.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование на состояние свертывающей системы крови, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.

Ногу свело?
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СПРАВКА

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6

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